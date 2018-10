Amerikas nuklearer Todeswunsch – Europa muss rebellieren

von Finian Cunningham – http://www.informationclearinghouse.info

Übersetzung LZ

Die von der Trump-Administration erklärte Verschrottung eines entscheidenden Rüstungskontrollvertrages bringt die Welt früher oder später in einen Atomkrieg.

Ein solcher Krieg ist nicht gewinnbar. Es ist eine gegenseitig gesicherte Zerstörung. Doch die arroganten amerikanischen Herrscher – zumindest einige von ihnen – scheinen sich zu täuschen, wenn sie denken, dass sie einen solchen Krieg gewinnen können.

Was die amerikanische Position noch abscheulicher macht, ist, dass sie von Menschen vorangetrieben wird, die noch nie einen Krieg geführt haben. In der Tat, von Menschen wie Präsident Donald Trump und seinem Falken, dem nationalen Sicherheitsberater John Bolton, die beide während des Vietnamkriegs dem Militärdienst in ihrem Land auswichen. Was hältst du von makabrem Spott? Die Welt wird von einer Gruppe von Feiglingen in den Krieg getrieben, die ahnungslos vom Krieg sind.

Trump kündigte letzte Woche an, dass die USA endlich aus dem Vertrag über die Zwischenreichweiten-Nuklearwaffen (INF) aussteigen würden, ein Schritt, der von Bolton auf einer folgenden Reise nach Moskau bestätigt wurde. Dieser Vertrag wurde 1987 vom ehemaligen Präsidenten Ronald Reagan und dem sowjetischen Führer Michail Gorbatschow unterzeichnet. Es war ein Meilenstein in der Zusammenarbeit und im Vertrauen zwischen den atomaren Supermächten. Beide Seiten haben nukleare Kurz- und Mittelstreckenraketen aus Europa entfernt.

Mit der Absicht von Trump, den INF-Vertrag zu zerreißen, wie es sein Vorgänger GW Bush 2002 mit dem ABM-Vertrag (Anti-Ballistic Missile) getan hatte, steht Europa nun vor der verheerenden Aussicht, dass amerikanische Raketen wie in den 1980er Jahren wieder auf seinem Territorium installiert werden. Ein großer Unterschied zwischen damals und heute besteht jedoch darin, dass das europäische Territorium nach Jahren der NATO-Erweiterung an einer noch schärferen Schnittstelle zum Kernland Russlands steht.

Als der INF-Vertrag vor drei Jahrzehnten umgesetzt wurde, wurden die Atomwaffenarsenale der USA und Russlands ernsthaft auf die strategische Ebene der Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs) zurückgeführt, die auf entsprechende Landmassen beschränkt sind, die durch Tausende von Kilometern getrennt sind. Wie Igor Korotchenko, Chefredakteur der Natsionalnaya Oborona, dem russischen Nachrichtensender Vesti sagte, haben die ICBMs typischerweise eine Flugzeit von 30 Minuten ab Start. Diese Zeitlücke würde den russischen Verteidigungssystemen Zeit geben, um effektiv auf einen eingehenden Angriff aus den USA zu reagieren und umgekehrt.

Aber, wie Korotchenko feststellte, wird die bevorstehende Installation von Mittelstreckenraketen durch die Amerikaner in europäischen Staaten die Flugzeit eines möglichen US-Atomangriffs auf Russland auf ein paar Minuten, ja sogar Sekunden verkürzen. Das würde die russische Raketenabwehr ernsthaft in Frage stellen und die Fehlerquote bei der Erkennung eines Angriffs erheblich erhöhen, was zu einer falschen Eskalation führen könnte. Mit anderen Worten, das strategische Gleichgewicht wurde von den USA über das INF in Unordnung gebracht, so wie es bereits 2002, als Bush das ABM zerstörte, wieder in Unordnung gebracht wurde.

Es ist auch eine Versuchung für die Amerikaner, ihre „First-Strike-Doktrin“ anzuwenden. In der militärischen Planung der USA behält sie sich das „Recht“ vor, einen Präventivschlag durchzuführen. Dagegen wiederholte der russische Präsident Wladimir Putin letzte Woche erneut, dass Russland nie eine Erstschlagoption anwenden wird, dass es nur Atomwaffen als Abwehrmaßnahme einsetzen würde.

Erinnern wir uns daran, dass der US-Gesandte bei der NATO, Kay Bailey Hutchison, Anfang dieses Monats sagte, dass die amerikanischen Streitkräfte russische Raketen „ausschalten“ würden, wenn sie als Verletzung der INF angesehen würden. Es war ein erschreckender Ausdruck des Präventivpriorativs, das Washington sich selbst gewährt, obwohl die Informationen, auf denen es sein Handeln aufbauen würde, höchst fragwürdig sind.

Zusammenfassend kann man entsprechend der amerikanischen Logik sagen, dass die US-Herrscher einen Todeswunsch auf dem Planeten haben. Mit krimineller Leichtfertigkeit bewegen sie sich, die internationalen Kontrollen des Einsatzes von Atomwaffen zu lockern und schaffen eine Situation in Europa, die den Atomkrieg leicht auslösen kann.

Moskau hat letzte Woche versprochen, dass es „militärisch“ reagieren wird, wenn Washington den INF-Vertrag aufgibt. Von Russland kann erwartet werden, dass es mit dem Einsatz von Kurzstreckenraketen kontern wird, die das NATO-verbündete Europa in die Schusslinie bringen wird.

Sicherlich müssen sich die europäischen Staaten fragen, welche Art von Verbündeten sie angeblich in den USA haben. Welcher Verbündete setzt seine vermeintlichen Freunde mit der Absicht „sie zu beschützen“ in die Schusslinie, während er in relativ sicherer Entfernung bleibt?

Die Europäische Union hat auf den angekündigten Rückzug Trumps aus dem INF-Vertrag mit Entsetzen reagiert. Die EU fordert die USA auf, sich an den Vertrag zu halten und mit Russland über angebliche Beschwerden zu verhandeln. Der französische Präsident Emmanuel Macron rief Trump an und appellierte daran, dass der Vertrag seit 30 Jahren ein wichtiger Bestandteil des Friedens in Europa ist.

Washington behauptet seit vier Jahren, seit der Obama-Regierung, dass Russland gegen das INF verstößt, indem es angeblich Mittelstreckenraketen entwickelt. Moskau hat die Behauptungen wiederholt zurückgewiesen und darauf hingewiesen, dass die Amerikaner keine Beweise für ihre Anschuldigungen vorgelegt haben. Washington sagt, dass seine Informationen geheim sind und daher nicht öffentlich preisgegeben werden können. Das ist angesichts der früheren amerikanischen Täuschungen über Massenvernichtungswaffen im Irak, Iran und Syrien wenig überzeugend.

Auf jeden Fall sind es die Amerikaner, die eine große Sache aus den angeblichen russischen Verletzungen des INF machen. Wenn die Europäer wirklich besorgt waren, warum haben sie dann kein Aufsehen erregt? Die Tatsache, dass die Europäer bei Washington um die Einhaltung des INF bitten, deutet darauf hin, dass sie nicht von den Behauptungen überzeugt sind, dass Russland eine Raketengefahr darstellt.

Wenn es außerdem Streitigkeiten und Beschwerden von amerikanischer Seite gibt, dann sollten sie diese Probleme durch Diplomatie und Verhandlungen lösen.

Es ist bezeichnend, dass die USA stattdessen die Spannungen und Kriegsrisiken auf so rücksichtslose Weise eskalieren wollen. Das verrät ihre eigentliche Agenda, Probleme zu militarisieren, anstatt nach politischen Lösungen zu suchen. Der Unterschied liegt darin, dass die USA kein stichhaltiges politisches Argument haben, weshalb sie ihre Macht durch Militarismus ausüben müssen, um ihren Mangel an rationaler Überzeugungsfähigkeit zu verbergen.

Das eigentliche Problem der Spannungen und angeblichen Verletzungen des INF-Vertrags ergibt sich aus der von den USA geführten Konfiguration von Streitkräften, die immer näher an das russische Territorium heranrücken. Wenn die USA wirklich daran interessiert wären, Sicherheit und Frieden in Europa zu gewährleisten, dann würden sie auf die Besorgnis Russlands über die provokative Ausdehnung der von den USA geführten NATO-Streitkräfte auf ihre Westgrenze hören. Als Reagan das INF mit Gorbatschow unterzeichnete, war es auf der US-Seite verständnisvoll und engagiert, sein Militär nicht „um einen Zentimeter“ nach Russland zu bringen. In 30 Jahren haben die US-Streitkräfte den ganzen Weg von Deutschland bis zur Ostsee und zum Schwarzen Meer vor der Haustür Russlands zurückgelegt. Washington versucht, die Ukraine und Georgien in das NATO-Bündnis zu integrieren, führt sogar Kriegsübungen mit diesen beiden Staaten der ehemaligen Sowjetunion durch, die die Grenzen zu Russland teilen.

Wenn die USA jetzt wieder Mittelstreckenraketen mit Flugzeiten nach Moskau bis auf wenige Sekunden installieren, dann können wir beklagen, dass die Aufgabe des INF eine schwerwiegende Wende in Richtung Atomkrieg ist.

Der Ausweg aus diesem abscheulichen Dilemma besteht nicht nur in der Aufrechterhaltung des INF-Vertrags. Darüber hinaus sollte es zu einer umfassenden Reduzierung der NATO-Streitkräfte in Europa an den westlichen, nördlichen und südlichen Flanken Russlands kommen. Erst in diesem Monat hält die NATO mit 50.000 Soldaten an der russischen Grenze ihre bisher größten Kriegsmanöver seit dem Kalten Krieg in der Arktis ab, begleitet von einer Flut von Überwachungsflügen über der russischen Küste.

Der Wahnsinn des amerikanischen Todeswunsches nach einem Atomkrieg muss aufhören. Die amerikanische herrschende Klasse wird sie nicht aufhalten, weil ihre Todeswunschmentalität so sehr von blinder Arroganz und Unwissenheit durchdrungen ist und sie so integral mit dem „normalen“ Funktionieren ihres kapitalistischen militärisch-industriellen Komplexes ist.

Russland hält mit seiner unbestrittenen militärischen Fähigkeit und seiner prinzipientreuen diplomatischen Umsicht an seiner Linie fest. Aber es ist an der Zeit, dass die Europäer in Erscheinung treten und auf die Amerikaner einen gewissen Druck ausüben.

Zunächst sollten die EU-Staaten Trump sagen, dass jeder Plan, mittelfristige Kernwaffen auf ihrem Boden wieder einzusetzen, unzulässig ist.

Zweitens müssen die Europäer die NATO-Erweiterung an russisches Gebiet zurückfahren.

Drittens müssen sie Washington sagen, dass Russland ein Partner und kein Paria ist, der zum Wohle des amerikanischen Militarismus und der hegemonialen Ambitionen missbraucht wird.

Werden die Europäer das tun? Ihre Führer haben vielleicht nicht das Rückgrat, aber die Bürger Europas müssen es, wenn sie verhindern wollen, dass ihr amerikanischer „Verbündeter“ eine nukleare Katastrophe anstachelt. Die amerikanische Arroganz schürt eine europäische Rebellion gegen ihre todeswilligen kriminellen Führer.

Finian Cunningham hat ausführlich über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht. Er hat einen Master-Abschluss in Agrarchemie und arbeitete als wissenschaftlicher Redakteur für die Royal Society of Chemistry, Cambridge, England, bevor er eine Karriere im Zeitungsjournalismus begann. Er ist auch Musiker und Songwriter. Fast 20 Jahre lang arbeitete er als Redakteur und Autor in großen Nachrichtenmedien wie The Mirror, Irish Times und Independent.

Dieser Artikel wurde ursprünglich von der Strategic Culture Foundation“ veröffentlicht

http://www.informationclearinghouse.info/50528.htm

