Mohammed bin Salman: Ein Coup ist nötig

von John Kiriakou – https://readersupportednews.org

Am Morgen nach dem Besuch des saudischen Konsulats in Istanbul verschwand der Kolumnist der Washington Post, Jamal Khashoggi, ein ehemaliger CIA-Kollege rief mich mit zwei Fragen an, der ersten rhetorischen: „Ist dies die am schlechtesten geplante und am schlechtesten durchgeführte Operation, die Sie je gesehen haben?“ Das war es sicherlich. Und „Wie lange wird es wohl dauern, bis dieses Ding den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zu Fall bringt?“ Das wird wahrscheinlich nicht passieren.

Zuerst möchte ich meine eigenen persönlichen Vorurteile aus dem Weg räumen. Ich mag die saudische Regierung nicht. Ich respektiere sie nicht. Wenn ich eine Vorliebe hätte, würde ich den Saudis sagen, sie sollen ihr Öl trinken.

Meine erste Überseetournee, als ich bei der CIA war, war Saudi-Arabien, während des ersten Golfkriegs. Es gab zwei Dinge, die mich in den letzten 28 Jahren begleitet haben. Ich habe einfach angenommen, dass die Saudis freundlich und dankbar sein würden, denn wir waren dort, um ihr Land zu schützen, und das haben wir auch getan. Stattdessen waren sie kalt, unhöflich und gemein. Schließlich konfrontierte ich eine der Wachen. Ich sagte: „Was ist dein Problem mit dieser Einstellung?“ Er sagte: „Du bist eine bestellte Hilfe. Du bist nicht mehr. Du wurdest bezahlt, um hierher zu kommen und die Ölfelder zu schützen. Erwarte keinen Dank. Du wurdest bezahlt.“ Er hatte Recht. Dies ist keine gegenseitige Beziehung, die auf Vertrauen und Zuneigung basiert. Das sind Waffen für Öl und sonst nichts.

Die andere Sache, die mir auffiel, war, als ich der Menschenrechtsbeauftragte in Riad war. Der Botschafter bat mich, an einer Enthauptung teilzunehmen und sie für den Menschenrechtsbericht zu dokumentieren. Ich ging in die Moschee am sogenannten „Chop Chop Square“ im Zentrum von Riyadh. Eine große Menge hatte sich bereits versammelt. Wenn saudische Teilnehmer sehen, dass Sie ein Ausländer sind, schieben sie Sie nach vorne, weil sie wollen, dass Sie sehen, wie in Saudi-Arabien Gerechtigkeit herrscht. Das ist mit mir passiert. Die Menge drängte mich direkt zum Hinrichtungsplatz.

Zwei Polizisten brachten den Verurteilten heraus. Er war wegen Drogenschmuggels verurteilt worden. Er war eindeutig betäubt worden. Er konnte nicht laufen. Er sabberte. Die beiden saudischen Polizisten an seiner Seite zwangen ihn auf die Knie und legten Kopf und Hals auf einen Hackblock. Ein maskierter Henker kam mit einem riesigen, geschwungenen Schwert aus der Moschee heraus, das aufwendig geschnitzt war und, wie ich später erfuhr, ein Geschenk des Kronprinzen war.

Ohne anzuhalten ging er über den erhöhten Bereich, in dem der Verurteilte platziert worden war, legte seinen Arm in die Luft und schlug mit dem Schwert zu. Der Kopf fiel in einen Korb, der Körper fiel zur Seite, und alle verstreuten sich nach Schreien von „Allahu Akbar“! Es war ekelhaft.

Aber zurück zu Jamal Khashoggi. Khashoggi wurde offenbar zum saudischen Konsulat in Istanbul gelockt, um dort ermordet zu werden. Als Einwohner von Arlington, Virginia, war er mit einer Türkin verlobt und wollte das Engagement bei der saudischen Regierung registrieren, wie es das saudische Recht vorschreibt. (Khashoggis Familie ist türkischer Herkunft. So hatte er in Saudi-Arabien keine Beduinenstammstruktur, um die sich Mohammed bin Salman nach dem Mord kümmern musste. In Washington wurde Khashoggi gesagt, dass das Formular in Istanbul ausgefüllt werden müsse. Er ging nur widerwillig dorthin und sagte seiner Verlobten, dass, wenn er das Konsulat nicht in 20 Minuten verlassen würde, sie die Polizei rufen sollte. Seine Leiche wurde immer noch nicht gefunden.

Es gibt mehrere Dinge an diesem Fall, die mich faszinieren, und die Geschichte ist viel größer als nur die Person Jamal Khashoggi. Zuerst, wenige Tage nach seinem Verschwinden, begannen die türkischen Behörden, über Video- und Audioaufnahmen zu sprechen, einschließlich Aufnahmen von saudischen Attentätern, die Khashoggi folterten, ihm die Finger abschneiden und ihn dann tatsächlich zerhacken, während er noch am Leben war. Ein türkischer Regierungsbeamter sagte, dass Khashoggis Apple-Uhr das Ereignis aufgezeichnet habe. Das war lächerlich. Was wir wirklich gesehen haben, war im Wesentlichen ein Eingeständnis der türkischen Regierung, dass sie das saudische Konsulat in Istanbul für Audio und Video verkabelt hat. Die Türken müssen einen sehr guten Grund gehabt haben, das, was in der Spionagewelt als „Quellen und Methoden“ bekannt ist, preiszugeben.

Sicher, jedes Land spioniert jedes andere Land aus. Aber warum führt ein großer Geheimdienst eine Informationssammlung über einen toten Journalisten durch? Es liegt daran, dass der Fall wieder einmal größer ist als nur die Person Jamal Khashoggi.

Zweitens musste Mohammed bin Salman den Schwiegersohn des Präsidenten Jared Kushner anrufen, um zu fragen, warum sich überhaupt jemand für den Mord interessiert hat. Warum haben sonst freundliche Mitglieder des Kongresses Erklärungen abgegeben und Wörter wie „Sanktionen“ und „Verbrechen“ verwendet? Es war ein Rätsel. Wie gesagt, Khashoggi hatte in Saudi-Arabien keine Stammesunterstützung und er war kein US-Bürger, also warum sollte sich jemand um ihn kümmern? Ich weiß nicht, was Kushners Antwort war, aber dass Muhammad bin Salman nicht allein herausfinden konnte, dass man nicht umherlaufen sollte, um Journalisten zu entführen, zu ermorden und zu zerstückeln, ist erstaunlich. Dass Khashoggi ein US-Green-Card-Inhaber und Kolumnist der Washington Post war, kam ihm offenbar nie in den Sinn.

Drittens ist die Frage, warum die Türken so viel in die Untersuchung gesteckt haben. Präsident Recep Tayyip Erdogan hielt eine national ausgestrahlte Rede, in der er die Tötung verurteilte, er beauftragte den türkischen Geheimdienst mit der Durchführung der Untersuchung, er lud das FBI ein, ihm zu helfen, und er setzte die saudische Regierung unter Druck, den Türken den Zugang zum saudischen Konsulat und zum Haus des Konsuls (er war bereits nach Saudi-Arabien geflohen) zu ermöglichen, um nach Beweisen zu suchen.

Der Grund für all dies ist wahrscheinlich geostrategisch. Die Türken hassen die Saudis, ihre Rivalen um die regionale Vorherrschaft. Die Türken haben sich in ihrem anhaltenden Kampf gegen die Saudis auf die Seite der Katarer gestellt. Und die Türken befinden sich auf der anderen Seite des Krieges in Syrien, wo die Saudis das unterstützen, was einige meiner ehemaligen CIA-Kollegen den „gemäßigten Flügel“ von al-Qaida nennen. Erdogan sieht das Töten von Khashoggi als eine einmalige Gelegenheit, die Saudis ein oder zwei Mal niederzuschlagen, sich bei den Vereinigten Staaten beliebt zu machen und nach einer Razzia von Journalisten nach einem Putschversuch gegen ihn im Jahr 2016 seinen eigenen Ruf in der internationalen Presse wiederherzustellen. Für die Türken ist das eine unproblematische Situation.

Nichts davon löst jedoch eines der Probleme, die bisher von Muhammad bin Salman verursacht wurden. Der Kronprinz ist erst Anfang 30, sein alter Vater, der König, wird wahrscheinlich nicht mehr lange vor Ort sein, und Muhammad bin Salman hat bereits so ziemlich jedes Familienmitglied verhaftet oder ins Exil geschickt, das eine Bedrohung für seine Autorität darstellen könnte. Er hat einen Völkermordkrieg im Jemen begonnen, von dem die Vereinten Nationen sagen, dass er zum Hungertod von bis zu 14 Millionen Menschen führen könnte, er hat islamistische Extremisten in Syrien unterstützt und finanziert, und er hat daran gearbeitet, die Königsfamilie von Katar zu stürzen. Muhammad bin Salman muss einfach gehen.

Ich werde mich nicht für einen Attentatsversuch gegen den Kronprinzen einsetzen. Aber ich plädiere für einen Putsch gegen ihn. Dies ist einer der Momente in der Geschichte, in denen Präventivmaßnahmen vielleicht Millionen von Menschenleben retten könnten. Es gab einen perfekten Sturm von Ereignissen, die uns zu einem Punkt gebracht haben, an dem es tatsächlich möglich ist. Wenn Sie in der Zeit vor den Völkermorden zurückgehen könnten, würden Sie Hitler verhaften und entfernen? Mao? Pol Pot? Pinochet? Ich würde es tun.

CIA-Direktorin Gina Haspel reiste Anfang dieser Woche in die Türkei, offenbar um den Fall Khashoggi mit den Türken zu besprechen. Ich war enttäuscht, von dieser Reise zu lesen. Wenn die CIA geglaubt hätte, dass es Zeit für Muhammad bin Salman wäre, zu gehen, wäre sie stattdessen nach Riad gegangen, um die Forderung zu stellen. Das könnte immer noch passieren. Wenn nicht, wird Mohammed bin Salman überleben, Millionen von Jemeniten werden verhungern, Syrien wird ein Flickenteppich bleiben, und der Rest von uns wird bald den Namen Jamal Khashoggi vergessen. Hier gibt es eine historische Chance. Hoffentlich wird es nicht verschwendet.

John Kiriakou ist ein ehemaliger CIA-Terroristenbekämpfer und ein ehemaliger leitender Ermittler des Senatsausschusses für Außenbeziehungen. John wurde der sechste Informant, der von der Obama-Regierung nach dem Spionagegesetz angeklagt wurde – einem Gesetz zur Bestrafung von Spionen. Er verbrachte 23 Monate im Gefängnis als Folge seiner Versuche, sich dem Folterprogramm der Bush-Regierung zu widersetzen.

https://readersupportednews.org/opinion2/277-75/53009-rsn-muhammad-bin-salman-a-coup-is-in-order

