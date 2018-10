Wie in einem Western: Der Showdown

von Paul Craig Roberts – http://www.theblogcat.de

Es hat 31 Jahre gedauert, bis der US-Militär/Sicherheitskomplex das letzte nukleare Abrüstungsabkommen von Präsident Reagan beseitigt hat – den INF-Vertrag, den Präsident Reagan und Sowjetpräsident Gorbatschow 1987 abgeschlossen haben.

Der Intermediate Range Nuclear Forces Treaty wurde am 27. Mai 1988 vom US-Senat ratifiziert und trat wenige Tage später am 1. Juni in Kraft. Hinter den Kulissen hatte ich eine gewisse Rolle dabei gespielt, und wenn ich mich recht erinnere, was der Vertrag erreicht hat, war es, Europa vor nuklearen Angriffen durch sowjetische Kurz- und Mittelstreckenraketen zu schützen und die Sowjetunion vor US-Angriffen durch US-Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa zu schützen. Durch die Beschränkung von Atomwaffen auf ICBMs, die eine gewisse Warnzeit zuließen und damit Vergeltungsmaßnahmen und den Verzicht auf den Einsatz von Kernwaffen garantierten, wurde der INF-Vertrag als eine Verringerung des Risikos eines amerikanischen Erstschlags auf Russland und eines russischen Erstschlags auf Europa angesehen, Angriffe, die von tief fliegenden Marschflugkörpern mit einer Vorwarnzeit von fast Null durchgeführt werden könnten.

Als Präsident Reagan mich in einen geheimen Präsidialausschuss mit Vorladungsbefugnis für die CIA berief, sagte er den Mitgliedern des Geheimausschusses, sein Ziel sei es, den Kalten Krieg zu beenden, mit dem Ergebnis, dass in seinen Worten „diese schrecklichen Atomwaffen abgebaut werden“. Präsident Reagan sah im Gegensatz zu den verrückten Neokonservativen, die er entlassen und verfolgt hat, keinen Sinn im Atomkrieg, der alles Leben auf der Erde zerstören würde. Der INF-Vertrag war für Reagan der Beginn der Beseitigung von Atomwaffen aus militärischen Arsenalen. Der INF-Vertrag wurde als Beginn gewählt, weil er den Haushalt des US-Militär/Sicherheitskomplexes nicht wesentlich bedrohte und die Sicherheit des sowjetischen Militärs sogar erhöhte. Mit anderen Worten, es war etwas, das Reagan und Gorbatschow an ihrem eigenen militärischen Establishment vorbeibringen konnten. Reagan hoffte, dass mit dem Aufbau von Vertrauen mehr nukleare Abrüstung stattfinden würde.

Nun, da die verbleibende Leistung von Präsident Reagan zerstört wurde, welche Folgen haben da die Zugeständnisse der Trump-Regierung an die Gewinne des US-Militär-/Sicherheitskomplexes?

Es gibt viele, aber keine guten.

Die massiven Gewinne des US-Militär/Sicherheitskomplexes werden steigen, da immer knappere amerikanische Ressourcen in die Produktion von Mittelstreckenraketen fließen, um der „russischen Bedrohung“ zu begegnen. Die Republikaner werden das bezahlen wollen, indem sie die Sozialversicherung und Medicare kürzen. Ich bin mit nicht sicher, ob die Demokraten etwas anderes tun würden.

Die zionistischen Neokonservativen haben jetzt ihre Hoffnung wiederbelebt, die amerikanische und israelische Hegemonie mit einem unentdeckten nuklearen Erstschlag auf Russland wiederherzustellen.

Mehr Druck wird auf die Putin-Regierung von Alexej Kudrin, der jüdischen Lobby und den milliardenschweren Oligarchen ausgeübt werden, die Washington und Israel während der Jelzin-Jahre eingeführt haben, als Russland zu einem amerikanischen Vasallenstaat degradiert wurde. Diese russischen Verräter sind so mächtig, dass Putin sie tolerieren muss. Da das Neokon-infizierte Washington alles in seiner Macht Stehende tut, um die russische Wirtschaft zu schädigen und russische Ressourcen von den wirtschaftlichen und infrastrukturellen Bedürfnissen auf die Militärausgaben umzuleiten, werden Kudrin und die westlich unterstützten Elemente der russischen Medien, die Washington zu Diensten sein wollen, Washington ermutigen, noch mehr Druck auf Russland auszuüben, um Russland in einen Vasallenstatus zu zwingen, wie die Deutschen, die Briten, Franzosen und den Rest Europas sowie Kanada, Australien und Japan.

Die russische Regierung fördert durch ihre sanfte Reaktion auf außergewöhnliche Provokationen weiterhin weitere Provokationen, da die Provokationen die USA und ihre Vasallen nichts kosten. Die Duldung von Verrätern wie Kudrin durch die russische Regierung überzeugt die westlichen Völker nicht davon, dass Russland eine offene, freiheitliche Gesellschaft ist. Stattdessen glauben sie Kudrin, nicht Putin. Amerikaner glauben, dass Putin ein Schurke ist, der 50 Milliarden Dollar gestohlen hat und einer der reichsten Männer der Welt ist. Ich habe das gestern von meinem eigenen Cousin gehört. Die westlichen Medien zeichnen nie ein korrektes Bild vom Leben in Russland. Die einzige Errungenschaft der konfrontationslosen Reaktion der russischen Regierung auf den Westen und die Duldung von Verrat innerhalb ihrer eigenen Regierung besteht darin, Washington davon zu überzeugen, dass Putin gestürzt werden kann, genau wie der pro-russische Präsident der Ukraine und die Präsidenten von Honduras, Brasilien und Argentinien.

Im 20. Jahrhundert wurden die Amerikaner, oder dieser kleine Prozentsatz, der empfindsam ist, von dystopischen Romanen wie Kafkas Der Prozess, Orwells 1984 und Huxleys Schöne Neue Welt beeinflusst. Wir identifizierten diese Romane mit dem Leben in der Sowjetunion, und wir befürchteten, erobert und einem solchen Leben unterworfen zu werden. Es dauerte lange bis ich erkannt habe, dass die „sowjetische Bedrohung“ ein Schwindel war, wie Saddam Husseins „Massenvernichtungswaffen“, wie „iranische Atombomben“, wie „Assads Einsatz chemischer Waffen“, wie …. Sie kennen die Beispiele.

Die überwiegende Mehrheit der Völker der Welt hat keine Ahnung, was passiert. Sie versuchen, Arbeitsplätze zu finden oder zu behalten, Unterkunft und Essen bereitzustellen, das Geld für eine Hypothek oder ein Auto oder eine Kreditkarte in den USA aufzutreiben, und in einem Großteil der Welt Trinkwasser und etwas Essen. Sie sind gestresst. Sie haben keine Energie, sich mit schlechten Nachrichten auseinanderzusetzen oder herauszufinden, was passiert. Sie werden überall von den Regierungen im Stich gelassen. Wo gibt es außerhalb Russlands, Chinas, des Iran, Venezuelas eine Regierung, die das Volk vertritt?

Selbst in Russland, China, Iran, Venezuela und Nordkorea: Haben sie Regierungen, die tatsächlich an sich selbst glauben und nicht an die westliche Propaganda?

