Bosnien: Migranten sind in Bihać nicht mehr willkommen

Bihać ist eine Stadt im äußersten Westen von Bosnien und Herzegowina, nahe der Grenze zu Kroatien.

Während des Krieges standen hier zwei bosniakische Fraktionen und Serben im Konflikt, eine Situation, die eine sehr schwierige Nachkriegsumgebung geschaffen hat. Nach dem Ende des Krieges wurden die Bosniaken in der Stadt von einer Spaltung geplagt, wobei einige die Armee der Republik Bosnien und Herzegowina unterstützten und andere auf der Seite der Autonomen Provinz Westbosnien standen, loyal gegenüber dem Lokalpolitiker Fikret Abdić.

Bihać durchlief nach dem Krieg Jahre der Fehde, um diese unersättlichen Unterschiede zu überwinden und ein „kühles“, entspannendes Umfeld zu schaffen, in dem sie friedlich nebeneinander leben würden, in einer praktisch wirtschaftsorientierten Stadt.

Aber dann kamen die Migranten und das erreichte Gleichgewicht war wieder einmal erschüttert.

Seit Neujahr befinden sich Bihać und die Nachbarstadt Velika Kladuša unter einer „Belagerung“ durch Migranten – Menschen aus dem Nahen Osten, die versuchen, die westeuropäischen Länder zu erreichen und ein besseres Leben zu suchen. Die Einheimischen waren zunächst sehr mitfühlend und wollten ihnen helfen, an einem sicheren Ort zu bleiben, indem sie ihnen Nahrung und Unterkunft boten. Die kroatische Grenzpolizei hat sie gemäß den zentralen EU-Richtlinien daran gehindert, in ihr Hoheitsgebiet einzudringen, so dass die Zunahme der Migrantenströme der Grund für das Lahmlegung von Bihać war, dessen Bürger sich sozial erstickt fühlen.

Nach Polizeiangaben gibt es nicht nur mehr Migranten, sondern auch die Kriminalität ist höher, weil sie von Verbrechen begangen haben. In Häuser einzubrechen und während der Abwesenheit der Bewohner Lebensmittel und Decken zu stehlen, sind heutzutage übliche Kleinkriminalität. Aber es gibt auch Migranten, die sich mit einem richtigen Dach über dem Kopf, etwas frischem Essen ohne etwas zu stehlen zufrieden geben. Dennoch konnten sich die Menschen unter Bihać in ihrer Heimatstadt nicht mehr sicher fühlen.

In den ersten Oktobertagen, als das Land kurz vor dem Ende des Wahlkampfes stand (allgemeine Umfragen fanden am 7. Oktober statt), lag die tägliche Zahl der Migrantenankömmlinge in Bihać bei etwa 200. Das war genau der Moment, in dem die lokale Bevölkerung sagte: „Genug ist genug“.

Am Samstag, während des ersten Protestes gegen die Ankunft von Migranten in Bihać, blockierten mehrere tausend Bürger die Straße, die zur Hauptstadt Sarajevo führt, um ihre Opposition in einer Art und Weise zu demonstrieren, wie Migranten selbst in die Stadt gelangen. Es war eine Blockade, die lange dauerte, während die Teilnehmer der Kundgebung versprochen haben, weiter zu protestieren, bis die Regierung auf sie hört und eine Lösung für ihr wachsendes Problem bietet.

„Damit wurde die (rote) Linie überschritten. Ich bin ein Ausländer in meiner eigenen Stadt. Die Bewohner von Bihać sind bereit, jeden willkommen zu heißen, aber ich bin gezwungen, mein Haus mit einer Waffe zu schützen, und das ist etwas, was wir nicht verdient haben. Wir werden es nicht zulassen, in unserer eigenen Stadt eine Minderheit zu werden, und wenn das länger dauert, fürchte ich, dass wir eine Minderheit werden. Die Behörden erweisen sich als ineffizient, sie tun nichts“, sagte ein am Samstagabend ansässiger in Bihać gegenüber den Medien.

Eine andere Person gab an, dass er mehrmals von Migranten angegriffen worden sei.

„Ich konnte mich nicht verteidigen, weil sie alle mit Messern und Stangen bewaffnet sind. Das wird nicht gut enden. Das ist erst der Anfang“, sagte er der Presse.

Getreu ihrem Versprechen hielten sie am Sonntagmorgen ein zweites Treffen ab. Wegen schlechtem Wetter haben sie es abgebrochen. Die nächste solche Demonstration ist für Montag geplant.

Tatsächlich weiß niemand, wie viele Migranten es derzeit in Bihać gibt. Einige Schätzungen gehen von 3 000 bis 5 000 aus, von denen die meisten im Freien schlafen und völlig den Wetterbedingungen ausgesetzt sind. Staatliche Institutionen sollten ihnen Unterkünfte, Nahrung und medizinische Versorgung bieten, aber wie anderswo auch in den europäischen Ländern ist der Prozess recht langsam. Unterdessen sind die Bürger gegen zusätzliche Wohncontainer in ihrem Gebiet und fordern eine schnellere und, wenn nicht gar nachhaltige, zumindest effektivere Lösung.

BiH ist eines der ärmsten Länder der so genannten Balkanroute. Als alle anderen Länder der weiteren Region ihre Grenzen schlossen, wurde die „Bosnien-Route“ zur Hauptroute, um Migranten die Möglichkeit zu geben, sich in den Balkanländern zu bewegen – nachdem sie aus der Türkei nach Bulgarien oder Griechenland gekommen waren – und zu versuchen, nach Mittel- oder Nordeuropa zu gelangen. Offizielle Informationen besagen, dass im Jahr 2018 bereits über 15 000 Migranten illegal nach Bosnien und Herzegowina eingereist sind. Obwohl sie ihre Reise fortsetzen wollen, bleiben sie in der Regel in Bihać hängen.

Gleichzeitig fordern die Bürger von Bihać nicht mehr oder weniger, als sich im eigenen Garten sicher zu fühlen. Und sie haben jedes Recht, dies zu fordern.

