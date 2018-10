Das grüne Gold – Ein Film über Landraub in Äthiopien

von Joakim Demmer – http://www.tlaxcala-int.org

Weltweit existiert derzeit eine massive kommerzielle Jagd nach Ackerland – dem ”grünen Gold”. Einer der aktuell ertragreichsten Orte der Landwirtschaft ist Äthiopien. In der Hoffnung auf Exporteinkommen verpachtet die äthiopische Regierung Millionen Hektar Land an ausländische Investoren. Aber der Traum vom Wohlstand hat eine dunkle Seite – eine der massivsten Zwangsvertreibungen der modernen Geschichte, zerstörte Existenzen kleiner Bauern, politische Unterdrückung und eine Spirale der Gewalt. Sowohl die EU als auch die Weltbank und das DFID (Ministerium des Vereinigten Königreichs für internationale Entwicklung) tragen maßgeblich zu der fatalen Situation bei, indem sie der äthiopischen Regierung Entwicklungsgelder in Milliardenhöhe zur Verfügung stellen.

Dead Donkeys Fear No Hyenas (dt. Das grüne Gold) untersucht diese ausländischen Landinvestitionen und enthüllt ihre Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen treffen wir Investoren und Entwicklungshelfer, sprechen mit Umweltaktivisten und begleiten verfolgte Journalisten und enteignete Bauern.



