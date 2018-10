Was die Sanktionen gegen Russland und China wirklich bedeuten

von Pepe Escobar – http://www.theblogcat.de

In einem wichtigen Bericht des Pentagons über die industrielle Basis der US-Verteidigung und die „Resilienz der Lieferkette“ wird China unverblümt „militärische Expansion“ und „eine Strategie der wirtschaftlichen Aggression“ vorgeworfen, vor allem, weil Peking die einzige Quelle für „eine Reihe von chemischen Produkten ist, die in Munition und Raketen verwendet werden“.

Russland wird nur einmal erwähnt, aber in einem entscheidenden Absatz: als – was sonst – „Bedrohung“ neben China für die US-Verteidigungsindustrie.

Das Pentagon befürwortet in diesem Bericht vielleicht nicht den totalen Krieg sowohl gegen Russland als auch gegen China – wie er in einigen Kreisen ausgelegt wurde. Aber man konfiguriert den Handelskrieg gegen China als noch glühender, während man die wahren Beweggründe für die Sanktionierung Russlands offenlegt.

Das US-Handelsministerium hat 12 russischen Unternehmen Beschränkungen auferlegt, die als „gegen die nationalen sicherheits- oder außenpolitischen Interessen der USA verstoßend“ gelten. In der Praxis bedeutet dies, dass amerikanische Unternehmen keine Dual-Use-Produkte an eines der sanktionierten russischen Unternehmen exportieren dürfen. (Anm.d.Ü.: Dual Use bezeichnet jene Produkte, die sowohl für zivile als auch militärische Verwendung geeignet sind.)

Diese Sanktionen haben ganz klare Gründe – und sie haben nichts mit der nationalen Sicherheit zu tun. Es geht um den Wettbewerb im „freien Markt“.

Im Mittelpunkt des Sturms steht der Passagierjet Irkut MC-21 – der erste der Welt mit einer Kapazität von mehr als 130 Passagieren mit Flügeln aus Verbundwerkstoff.