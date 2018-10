Theorie 101: Historischer Materialismus und das Erbe des Kolumbus

von Danny Haiphong – http://www.antikrieg.com

Die Feier des Kolumbus ist das Ergebnis von über fünf Jahrhunderten Kolonialismus und kapitalistischer Entwicklung.

„Die kapitalistischen und imperialistischen Systeme, denen Kolumbus bei ihrer Geburt geholfen hat, stießen im gesamten Verlauf ihrer Entwicklung auf heftigen Widerstand von indigenen, afrikanischen und armen Menschen.“

Eine weitere Feier des völkermörderischen kolonialen Erbes von Christoph Kolumbus ist gekommen und gegangen. Die Bewegung, den Columbus-Tag anstelle eines Tages der indigenen Völker zu beseitigen, hat in den Städten des Landes unterschiedliche Erfolge erzielt. Der Tag der indigenen Völker erinnert das Imperium daran, dass Kolumbus ein Massenmörder war, und bekräftigt die prinzipientreue Position, dass jemand, der die Vernichtungskampagne der westlichen Kolonialzeit an indigenen und afrikanischen Völkern so vollständig vertritt, nicht gefeiert werden sollte. Aber warum wird Kolumbus überhaupt gefeiert? Der folgende Artikel untersucht die Frage aus der Weltsicht des historischen Materialismus, auch bekannt als die materialistische Geschichtsauffassung.

Es wurden ganze Bücher über den historischen Materialismus geschrieben. Dieser Artikel gibt lediglich eine Definition und kurze Analyse der Relevanz des historischen Materialismus für das Verständnis der Feierlichkeiten zu Kolumbus. Eine solche Feier geht über eine bloße Analyse von Fakten hinaus, die auf die Einrichtung des Bundesfestes als Antwort von Präsident Franklin Roosevelt auf die Forderungen der Ritter des Kolumbus hinweisen. Die Ritter behaupteten, dass Kolumbus als Demonstration der Gemeinsamkeiten zwischen dem italienischen „Erbe“ und dem American Way of Life gefeiert werden sollte. Der historische Materialismus hilft uns jedoch zu verstehen, dass die jahrhundertelange Verherrlichung des Kolumbus in den Vereinigten Staaten nicht auf einen einzigen Moment in der Geschichte reduziert werden kann, sondern viel mehr über die Entwicklung der politischen Ökonomie von Kolonialismus, Kapitalismus und Imperialismus aussagt.

Karl Marx wird vor allem für die Lehre des historischen Materialismus geschätzt. Berühmterweise schrieb Marx im Manifest der Kommunistischen Partei:

„Die Geschichte aller bisher existierenden Gesellschaften ist die Geschichte von Klassenkämpfen . . . Die moderne bürgerliche Gesellschaft, die aus den Ruinen der feudalen Gesellschaft herausgewachsen ist, hat die Klassengegensätze nicht beseitigt. Sie hat nur neue Klassen, neue Bedingungen der Unterdrückung, neue Formen des Kampfes anstelle der alten geschaffen. . . Alle bisherigen historischen Bewegungen waren Bewegungen von Minderheiten oder im Interesse von Minderheiten. Die proletarische Bewegung ist die selbstbewusste, unabhängige Bewegung der großen Mehrheit im Interesse der mächtigen Mehrheit.“

Friedrich Engels hat direkt die materialistische Geschichtsauffassung im Sozialismus angesprochen: utopisch und wissenschaftlich:

„Die materialistische Geschichtsauffassung geht von der These aus, dass die Produktion der Mittel zur Unterstützung des menschlichen Lebens und neben der Produktion der Austausch der produzierten Dinge die Grundlage aller sozialen Strukturen ist; dass in jeder Gesellschaft, die in der Geschichte erschienen ist, die Art und Weise, wie Reichtum verteilt und die Gesellschaft in Klassen oder Ordnungen unterteilt wird, davon abhängt, was produziert wird, wie er produziert wird und wie die Produkte ausgetauscht werden“.

Der historische Materialismus ist die erste wissenschaftliche Sichtweise, die die Gesetze der menschlichen Organisation und des sozialen Lebens erklärt. Vor dem historischen Materialismus definierten westliche Philosophien die soziale Welt durch die Linse des vulgären Materialismus oder Idealismus, um die Expansion von Privateigentum, koloniale Plünderung und kapitalistische Ausbeutung zu rechtfertigen. Gegner des historischen Materialismus behaupteten, dass er die Rolle menschlicher Ideen bei der Gestaltung der Gesellschaft missachtet und die organisierte Religion verachtet. Sie argumentierten, dass die eigene Position in der Gesellschaft das Ergebnis eines biologisch, rassistisch oder spirituell festgelegten Schicksals sei. Es ist allerdings wichtig zu beachten, dass der historische Materialismus die einzige Theorie ist, die sowohl die Rolle der subjektiven Aktivitäten der Menschheit als auch die objektiven Bedingungen der Gesellschaft bei der Gestaltung der Geschichte berücksichtigt. Der historische Materialismus betont zunächst, dass Geschichte von Menschen gemacht wird, die versuchen, ihre Interessen zu vertreten. Daraus ergibt sich in der Folge, dass eine dialektische Beziehung zwischen den subjektiven Ideen einer bestimmten Person, Gemeinschaft oder Klasse und den objektiven Bedingungen besteht, die die Ideen einer bestimmten Person, Gemeinschaft oder Klasse prägen.

Der Columbus-Tag bietet ein Beispiel für angewandten historischen Materialismus. Die Feier des Kolumbus ist das Ergebnis von über fünf Jahrhunderten Kolonialismus und kapitalistischer Entwicklung. Kolumbus‘ koloniale Unternehmungen markierten den Beginn der indigenen und afrikanischen Holocausts, die von europäischen Kolonisatoren in Gang gesetzt wurden. Es ist verlockend, Kolumbus nur als einen bösen Mann oder einen sympathischen Helden seiner Zeit zu sehen. Der historische Materialismus führt die unterdrückten Klassen dazu, Individuen wie Kolumbus als Teil des Prozesses zu sehen, der die Entwicklung einer neuen Gesellschaftsordnung, der kolonialen und kapitalistischen Gesellschaftsordnung, eingeleitet hat. Diese Gesellschaftsordnung entstand aus den objektiven Bedingungen in Europa, um die Entwicklung des gesamten Planeten für immer zu verändern.

Die kapitalistische Ordnung, an deren Entstehung Kolumbus beteiligt war, ist nicht mehr neu, aber sie prägt bis heute die sozialen Beziehungen in den Vereinigten Staaten und einem großen Teil der Welt. Kolumbus war ein rassistischer, gewinnorientierter Händler, der auf der Suche nach Reichtum zu den Amerikanern segelte und stattdessen indigene Völker wie die Tainos fand. Er nutzte die aufkeimenden technologischen Fortschritte, die durch den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus im Westen geschaffen wurden, um den indigenen Völkern ihr Leben und ihre Ressourcen wegzunehmen. Seine Reisen dezimierten ganze Zivilisationen und setzten ein Beispiel, von dem eine ermutigte kapitalistische herrschende Klasse lernen konnte. Das Erbe von Kolumbus ist um jeden Preis geschützt, denn während sich die Charakterzüge und Formen der Ausbeutung verändert haben, ist das Profitsystem, das Kolumbus auf die Welt zu bringen geholfen hat, bis heute fest etabliert.

Der historische Materialismus erklärt die Feier des Kolumbus als ein Produkt der Beziehung zwischen Sein und Bewusstsein. Die Feier des Kolumbus spiegelt das Bewusstsein der herrschenden Klasse wider, deren gesamte Existenz auf der Reproduktion des Kapitals und der für seine Akkumulation erforderlichen Herrschaft beruht. Der historische Materialismus zeigt, dass Sozialsysteme das Ergebnis eines langen Prozesses in der Menschheitsgeschichte sind, bei dem sich die Menschen zuerst selbst organisiert haben, um zu essen, zu trinken, sich unterzubringen und zu kleiden. Die Notwendigkeit des Überlebens erfordert die Entwicklung der Produktionsmittel, die einen Kampf darüber auslöst, wer die Produktionsmittel kontrolliert und für welche Zwecke. Wichtig ist zu bedenken, dass die Organisation der Gesellschaft von der Interaktion zwischen den Ideen der Individuen innerhalb einer bestimmten Gesellschaft und den objektiven Bedingungen der Epoche abhängig ist. Eine solche Interaktion erklärt, warum sich der Kapitalismus in Europa aus den Widersprüchen des Feudalismus entwickelte und warum viele einheimische Gesellschaften in Nordamerika mit den Grundsätzen des Privateigentums bei der Ankunft europäischer Kolonisatoren nicht vertraut waren.

Welchen Nutzen hat der historische Materialismus für das Erbe des Kolumbus heute? Zum einen berücksichtigt der historische Materialismus die historische Entwicklung der Sozialsysteme und erklärt, wie der Kampf aus den Widersprüchen einer bestimmten Gesellschaft entsteht. Die kapitalistischen und imperialistischen Systeme, denen Kolumbus zur Geburt verhalf, stießen im Laufe ihrer Entwicklung auf heftigen Widerstand von indigenen Völkern, afrikanischen Völkern und armen Menschen. Der Staat wurde errichtet und reformiert, um die antagonistischen Interessen der ausgebeuteten und Ausbeuterklassen zu verwalten. Wir können das subjektive Bewusstsein der herrschenden Klasse durch die populäre Fabel von Kolumbus als „Held“ orten und die Feier des Massenmörders als Versuch verstehen, diese Fabel zu einer Bedingung für das „Sein“ in der US-amerikanischen und westlichen Welt zu machen.

Der historische Materialismus hilft uns, die Welt aus einer Klassenkampforientierung heraus zu betrachten. Patriarchat, Rassismus und die sozialen Beziehungen des Imperialismus werden zu einem miteinander verbundenen Ganzen, das von der Beziehung zwischen Sein und Bewusstsein bestimmt wird. Auf diese Weise spiegelt das Fest des Kolumbus viel mehr wider als eine veraltete Denkweise. Die Nachleben von Kolumbus leben weiter durch die ständigen Übergriffe auf indigenes Land durch US-Konzerne wie Dakota Access und die anhaltenden Bemühungen des US-Imperialismus, die Regierung Syriens zu stürzen. Sie leben weiter im System der Masseneinsperrung der Schwarzen und der wiederholten Hungerstreiks und politischen Aktionen, die hinter den Mauern gegen sie geführt werden. Der Widerstand der Unterdrückten erinnert uns daran, dass sich die subjektiven und objektiven Bedingungen eines jeden Sozialsystems in einem ständigen Wandel befinden und Revolutionen wie in Kuba und der DVRK oder einen Zustand des reaktionären Rückzugs wie in den Vereinigten Staaten hervorrufen können. Während Individuen keine Wahl haben, können sie eine enorme Rolle bei der Entwicklung der organisatorischen und politischen Stärke spielen, die notwendig ist, um erfolgreiche soziale Revolutionen durchzuführen.

Es gibt jedoch keine einfachen Formeln für die Revolution. Der historische Materialismus liefert Revolutionären Werkzeuge zur Analyse der Welt. Mit diesem Tool sind Revolutionäre besser darauf vorbereitet, sie zu verändern. Historische Materialisten glauben, dass der Imperialismus sein eigenes Grab schaufelt. Aber sie glauben auch, dass sich das System nicht ohne die Hilfe seiner Totengräber begraben wird: der arbeitenden und unterdrückten Klassen.

erschienen am 17. Oktober 2018 auf > Black Agenda Report > Artikel

http://www.antikrieg.com/aktuell/2018_10_19_theorie.htm

