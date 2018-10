Der Termin des Russisch-türkischen Abkommens kommt und verstreicht, die Idlib Offensive beginnt nicht

von Elijah J. Magnier – https://russia-insider.com

Russen und Syrer warten auf einen günstigeren Zeitpunkt, um die Offensive erneut zu beginnen, da die arabische Welt sich von der Unterstützung des Dschihad abwendet und sich darauf vorbereitet, die Beziehungen zu Damaskus zu normalisieren.

Die von der Türkei, Russland und dem Iran vereinbarte Frist für die Evakuierung aller schweren Waffen und dschihadistischen Gruppen entlang einer 15-20 km langen entmilitarisierten Demarkationslinie um Idlib und seine ländliche Umgebung einschließlich Teile von Latakia, ist abgelaufen. Trotz des starken türkischen Drucks auf Dschihadisten, Syrien zu verlassen oder aus der entmilitarisierten Zone zu verschwinden, um Idlib einen bevorstehenden Angriff der syrischen Armee und Russlands zu ersparen, bleiben Dschihadisten in ihren Unterkünften. Dennoch halten Damaskus und Moskau die Zeit für ungünstig für einen großen Angriff auf die Stadt. Somit wurde der Türkei eine weitere Verzögerung bei der Fortsetzung ihrer Bemühungen eingeräumt. Jeder Angriff auf Idlib, die erste US-Verteidigungslinie in Syrien, wurde verschoben.

Aber warum ist dies die erste Verteidigungslinie der USA in Syrien? Einfach weil Syrien befreit wurde und nur die Regionen der nördlichen Städte Idlib und al-Hasaka (und ein kleiner Teil von Deir-ezzour östlich des Euphrats) noch besetzt sind.

Im September beschlossen Russland, der Iran und Syrien, das gesamte syrische Territorium zu befreien, angefangen von Idlib bis al-Hasaka, wo die US-Besatzungstruppen ihren Sitz haben und nicht bereit sind, jederzeit bald zu gehen. Deshalb sieht Washington Idlib als seine erste Verteidigungslinie, und deshalb wollten die USA Syrien unter dem falschen Vorwand des „Einsatzes chemischer Waffen“ treffen, um die Befreiung Idlibs durch Damaskus zu verhindern. Moskau und Damaskus verstanden die Absichten der USA und beschlossen, alle militärischen Vorbereitungen abzubrechen, um einen Angriff der USA auf Syrien zu verhindern. Der Termin für einen groß angelegten Angriff auf Idlib wurde aufgehoben; Syrien und seine Verbündeten beschlossen, sich zurückzuziehen und der Türkei die Möglichkeit zu geben, zu versuchen, zwischen den Kriegsparteien zu stehen. Diese Entscheidung trug dazu bei, eine mögliche Konfrontation zwischen den beiden Supermächten Russland und den USA zu vermeiden, deren Militärs in der Levante aufeinander treffen.

Die Verbündeten Syriens bereiteten unterdessen drei Verteidigungslinien vor: die erste mit Blick auf Tal el-Eiss, die zweite in „the apartment 3000“ und die dritte am Eingang der Stadt Aleppo. Sie hatten solide Informationen erhalten, dass Al-Kaida und andere Dschihadisten etwa 10.000 Männer versammelt hatten und sich darauf vorbereiteten, einen Angriff auf Aleppo zu starten. Der russisch-türkische Deal stoppte den bevorstehenden Angriff. Der Türkei wurde eine Verlängerung und eine unbestimmte Zeitspanne für die Kontrolle von Idlib gewährt. Syrien und seine Verbündeten werden auf den günstigsten Zeitpunkt warten, um die Stadt anzugreifen, wenn die USA vom Krieg in Syrien zurücktreten und die Umstände angenehmer werden.

Quellen in der Nähe von Entscheidungsträgern in Syrien sagten: „Es besteht kein Zweifel, dass das gesamte syrische Gebiet wieder unter die Kontrolle der syrischen Regierung zurückkehren wird, einschließlich Idlib und al-Hasaka. Die Qunietra- und Nasib-Grenzübergänge zwischen Syrien und Jordanien sind wieder eröffnet worden. Bald werden sich die Grenzen zwischen Syrien und dem Irak wieder öffnen, jetzt, da es einen neuen Premierminister im Irak gibt“.

„Der irakische Außenminister Ibrahim al-Jaafari besuchte Syrien nicht nur, um den Grenzübergang zwischen den beiden Ländern wieder zu öffnen, sondern auch, um Syrien zurück in die Arabische Liga zu bringen. Der Irak glaubt, dass Saudi-Arabien und seine Verbündeten nicht mehr bereit sind, den Krieg in Syrien fortzusetzen, und sie haben die Finanzierung von Dschihadisten und Rebellen eingestellt. Syrien wird sich mit den beiden Besatzern (Türkei und USA) befassen und diesen Krieg beenden“, sagte die Quelle.

Es wird erwartet, dass Amman den ersten Schritt offiziell macht und bereit ist, seine Beziehungen zu Damaskus vor 2011 wieder aufzunehmen, indem es seine Diplomaten in den nächsten Tagen nach Syrien entsendet. Laut der Quelle wurde „der jordanische Schritt vom Golf und den westlichen Ländern in der Hoffnung genehmigt, Syrien vom Iran zu lösen“.

„Diejenigen, die ihre Grenzen und Flughäfen für Dschihadisten aus der ganzen Welt öffnen, um nach Syrien zu kommen und zu kämpfen, und diejenigen, die ihre Gefängnisse geleert haben, um alle Häftlinge zu schicken, um eine terroristische Plattform in der Levante zu errichten, um einen gescheiterten Staat zu schaffen, haben beschlossen, ihre Politik zu ändern und die diplomatischen Beziehungen zu Damaskus wiederherzustellen. Wir sind nicht gegen diesen Schritt, aber wir werden es nicht vergessen, denn wir haben einen sehr hohen Preis bezahlt, weil diese „alten Freunde“ unser Land zerstört haben“, sagte die Quelle.

„Es besteht kein Zweifel“, – so die Quelle weiter – „dass die Zahl der verbündeten Truppen in Syrien dramatisch reduziert wurde. Der Iran hat seine Kosten gesenkt und die Präsenz seiner Verbündeten vor Ort (Afghanistan, Irak, Pakistani und andere) auf ein Minimum reduziert. Niemand kann den Iran jedoch zwingen, die Levante zu verlassen, um finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau des Landes zu erhalten. Nur Idioten glauben, dass wir die Beziehung zwischen Syrien und dem Iran gegen zehn oder hundert Milliarden tauschen oder die Golanhöhen um jeden Preis verkaufen können. Die syrisch-iranische strategische Bindung ist viel stärker als das, was sich die Menschen vorstellen können“.

Die Führer des Nahen Ostens und die Arabische Liga sind bereit, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad in ihre Reihen zurückzuholen, da sie anerkennen, dass die Operation zum Regimewechsel gescheitert ist. Der Türkei wurde mehr Zeit eingeräumt und die Befreiung von Idlib verschoben. Die Dschihadisten und Rebellen sind noch nicht davon überzeugt, dass der Krieg vorbei ist und haben noch nicht erkannt, dass kein Land sie mit Waffen versorgen wird. Sie erkaufen nur Zeit und ihr Schicksal ist besiegelt. In al-Hasaka werden kurdische Militante verstehen, dass die US-Truppen nicht lange bleiben können. Die US-Basis in al-Tanaf wird vor allem deshalb aufgegeben, weil das al-Rukban-Flüchtlingslager – 80.000 bis 90.000 Flüchtlinge, die von den USA versorgt und von der syrischen und irakischen Armee bewacht werden – zu einer Belastung geworden ist und weil der al-Bu Kamal-Grenzübergang bald wieder geöffnet wird. Es ist an der Zeit, dass die Kurden verstehen, dass sie nur überleben können, wenn sie sich mit Damaskus arrangieren.

