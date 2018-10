von Imad Karim

Imad Karim hat seinen Aufruf von 2015 aktuell erneut bei FB eingestellt:



„Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht und Macheath, der hat ein Messer doch das Messer sieht man nicht.“

Schreiend, mahnend und anflehend wende ich mich als Filmemacher, jahrlanger Fernsehautor und vor allem als Mensch an Sie alle, Schriftsteller, einflussreiche Medien- und Meinungsmacher, Redaktionsmitglieder der „Spiegel“, „Focus“, „taz“ „Bild“ und andere KollegenInnen , an Sie, berühmte und wenig berühmte Schauspieler und Idole, an alle Wortführer und Trendgeber in unserer Mitte, an sämtliche Künstler aller Genre!

Ich wende mich als stets linksliberaler politisch aktiver Bürger dieser Republik an alle Volksparteien, an die Grünen, Die Linke, an sämtliche Aktivisten der Antifa und alle freiheitleibenden Menschen in unserer Gesellschaft!

Ich wende mich als Ex-Moslem und heute religionsfreier Mensch an die großen Kirchen deutscher Katholiken und Protestanten, die kleinen Kirchengemeinden, alle demokratischen Vereine und Organisationen unserer Zivilgesellschaft.

WACHEN SIE AUF !!!!

Wachen Sie auf, unsere Freiheit, unsere Grundwerte und unser Eigenschutz sind in großer Gefahr und ohne diese können wir niemandem zur Freiheit verhelfen und niemanden schützen, NIEMANDEN, wenn wir selber um unseren eigenen Schutz, Erhaltung unserer Grundwerte und Freiheit kämpfen müssen.

HÖREN SIE BITTE AUF, DIE EINZIGEN MORALPÄCHTER UNSERER GESELLSCHAFT ZU SEIN,

denn die überwiegende Mehrheit Ihrer Leser, Zuschauer, Mitstreiter, Ihre Kirchenmitglieder und der ehrenamtlichen Aktivisten Ihrer Vereine und Verbände sind wahre Demokraten und mündige Bürger.

VERLASSEN SIE IHREN WEG DER ARROGANZ UND KEHREN SIE ZURÜCK ZU DEN MENSCHEN, OHNE DIE SIE NICHT DAS WÄREN, WAS SIE SIND. NEHMEN SIE HEUTE NOCH ABSCHIED VON IHREM VERMEINTLICHEN SELBSTVERWICKLICHUNGSTRIPP. DIE DEMOKRATIE IST ALT ABER DIE FREIHEIT, IN DER WIR LEBEN IST JUNG, ZART UND SEHR ZERBRECHELICH

Ich bin ein Niemand und dennoch JEMAND, der mit 19 Jahre in Ihr Land als Student aus Beirut kam. Mit dem Glück, in einer proforma-islamischen Familie aufgewachsen zu sein gestattet, verschlang ich Ihre wunderbaren von Ihren Vorfahren über Jahrhunderte erkämpften Grundwerte der Freiheit und der Toleranz. Es ist 38 Jahre her, 38 wunderbare Jahre!

Als alter Phönizier, war und bin niemals gegen Völkerwanderung aber ich bin entschieden gegen Identitätsverlust von Völkern und Installierung von freiheitsfeindlichen Dogmen und Lehren. Menschen die kommen und sich ins freiheitliche Wertesystem unserer Grundordnung sind zweifelsohne eine Bereicherung aber NUR und ausschließlich diese Menschen, denn sie sind ein Teil der historischen Dialektik und des zivilisatorischen Prozesses und alles andres ist ANTIZIVILISATORISCH.

Ob Sie die Realität einsehen wollen oder nicht, bleibt sie REALITÄT, egal wie Sie, diese Realität rücksichtslos mit Ihrem starken Einfluss zu trampeln versuchen. Weder Sie als Meinungsmacher noch als einflussreiche Politiker und Prominenz können die Wahrheit ändern oder auf dauer fälschen.

95% der Menschen, die zu uns kommen, lehnen unsere Werte, Werte der Freiheit diametral ab. Und die jenen, die wirklich unsere Hilfe brauchen schaffen nicht zu uns zu kommen, denn sie haben keine 10.000 Euro für die Schlepper zu zahlen und sie beherrschen das Spiel der Propaganda mit hilflosen Kindern nicht.

SIE „GUTMENSCHEN“ HELFEN DAMIT NIEMANDEM, SONDERN SIE RICHTEN GROSSEN SCHADEN AN.

Ihre Kinder und unsere Kinder werden Jahrzehnte mit Waffen kämpfen müssen, um ihre Freiheit wiederzuerlangen. Sie werden kämpfen müssen und es wird ein langjähriger und blutiger Krieg werden.

Nein, Sie können mir keinen Faschismus vorwerfen und auch kein Ariertum, denn ich bin ein zugezogener Deutscher mediterranischer Herkunft. meine Genen liegen am Mittelmeer.

Nein, und Euch junge ANTIFA-Aktivisten versucht nicht mir Rechtsgedankengut unterzujubeln, denn ich habe bereits in den Achtzigern die „Internationale“ gesungen und gegen Nato und Nato-Doppelbeschluss, sowie gegen die Stationierung der Nato- Pershing-Raketen demonstriert als viele von Euch noch nicht geboren waren.

Nein, Sie alle können mir kein Ressentiment gegenüber Flüchtlinge unterstellen, denn ich verließ meine Heimat zwar als Student und nicht als Flüchtling aber in einer Zeit, als Beirut wegen der religiösen Kriege brannte.

Als Fernsehautor und Filmemacher warb ich bereits in den Neunzigern über meine Fernsehfilme und Reportagen für Verständnis für Flüchtlinge und poltischverfolgte (dann lieber ins falsche Paradies).

Als Fernsehautor und Filmemacher warb ich auch in meinen Fernsehfilmen und Reportagen für gegenseitige Verständigung der Völker (Eine Reise, Zwei Ansichten Pauschal total).

Als Fernsehautor und Filmemacher verurteilte ich auch in meinen Fernsehfilmen und Reportagen jegliche Form von Rassismus (Kumpel Charly WDR) und ich drehte auch in Ko-Autorenschaft einen Film über Cim Özdemir, den heutigen Bundesvorsitzenderr der Partei Bündnis 90/Die Grünen, als er ein junger unbekannter Lokalpolitiker noch nicht bekannt war. (Zweimal Deutschland – der Spätzletürke).

Ich schreibe hier nicht um Ihnen alles meinen Lebenslauf zu präsentieren, sondern um Ihnen versuchen zu verdeutlichen, was meines Erachtens auf uns zukommen wird; Ich kenne die Menschen im Nahost und Nordafrika, wo ich jahrelang fürs Deutsche Fernsehen berichtete. Ich machte meine Reportagen u.a. in Syrien, Libanon, Irak, Ägypten, Tunesien und Marokko. Dort gibt es zweifelsohne großartige aufgeklärte Menschen und die sind zum größten Teil dort geblieben. Die Masse könnte auch aufgrund der Güte, die sie in sich trägt, auch wunderbare Zeitgenossen werden aber ihr, dieser Masse wird durch den religiösen Fanatismus jegliches Bewusstsein für Recht entnommen.

Wir helfen diesen Menschen nicht, in dem wir sie mit ihrem Fanatismus im Koffer mitschleppend hierher kommen lassen,. Wir helfen nicht, in dem wir diesen Konflikt hierher verlagern. Ein fataler Schritt, der uns Meilen ins Mittelalter zurückkatapultieren wird, sollten wir, sollten Sie Meinungsmacher nicht sofort aufwachen.

Ich zitiere hier Zeilen, deren Urheber mir leider nicht bekannt ist:

„Ablehnung einer intoleranten und mittelalterlichen Weltanschauung gegenüber ist kein Rassismus sondern eine hohe Verantwortung eines jeden denkenden Menschen! Wenn wir der ungehinderten Ausbreitung jener Menschenverächter nichts entgegen setzen, bringen wir noch unzählige Menschen in ernste Gefahr“

Diese unzähligen Menschen sind Sie und wir alle!

Imad Karim

Ex-Moslem

Humanist & Deutschlandbekenner

