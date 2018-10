Die endgültige Wahrheit hinter Russiagate

von Justin Raimondo – http://www.theblogcat.de

Die wahre Geschichte der „ausländischen Verschwörung“ kommt ans Licht, weil der Schwindel zusammenbricht

Die Verschwörung zum Sturz eines amtierenden US-Präsidenten geht weit über unseren eigenen „Tiefen Staat“ hinaus. Wie ich schon seit geraumer Zeit zu diesem Thema sage, war es von Anfang an eine internationale Teamleistung. Abgesehen von den britischen Ursprüngen des obszönen „Dossiers“, das der „ex“-MI6-Agent Christopher Steele zusammengestellt hat (Anm.d.Ü.: mit Hilfe von Sergei Skripal?), haben wir nun eine weitere Bestätigung für eine ausländische Beteiligung, da Präsident Trump entschieden hat, die Deklassifizierung wichtiger Russiagate-Dokumente (vielleicht auf unbestimmte Zeit) zu verzögern. Während von US-Geheimdienstagenten zu erwarten war, sich dem Schritt zu widersetzen, „wurde Trump auch von ausländischen Verbündeten zur Kursumkehr beeinflusst, einschließlich Großbritannien, sagten diese Leute. Es war nicht sofort klar, welche andere Regierungen dem Weißen Haus gegenüber Bedenken geäußert haben könnten.“

Aber natürlich weiß die Washington Post sehr wohl, welche anderen Regierungen Grund hätten, dem Weißen Haus gegenüber „Bedenken“ zu äußern. Aus den öffentlichen Aufzeichnungen geht hervor, dass die folgenden „Verbündeten“ den „Widerstand“ irgendwann einmal wesentlich unterstützt haben:

Das Vereinigte Königreich – Diese ganze Episode ist voll mit Fingerabdrücken des Geheimdienstes Ihrer Majestät. Steeles Schlüsselrolle ist klar genug: Hier war ein britischer Geheimagent, der nicht nur von der Clinton-Kampagne angeheuert wurde, um Dreck über Trump auszugraben, sondern der auch ungewöhnlich leidenschaftlich an seine Arbeit ging – fast so, als ob er es umsonst getan hätte. Und dann war da noch diese erste Annäherung an die Trump-Kampagne, die vom Cambridge-Professor und langjährigen Spion Stefan Halper an Carter Page gemacht wurde. Und dann gibt es da noch die mysteriöse angebliche „Verbindung“ zum russischen Geheimdienst, Professor Joseph Mifsud, dessen trüber, in Großbritannien ansässiger Think Tank es geschafft hat, offen zu operieren, obwohl später behauptet wurde, es sei eine verdeckte russische Operation gewesen.

Es war Mifsud, der den Russiagate-Schwindel inszenierte, indem er zuerst vorschlug, dass die Russen Hillary Clintons E-Mails hatten, und der sich dann in Luft aufgelöste, sobald diese Geschichte, die er platziert hatte, ans Tageslicht kam. Ein toller „russischer Agent“!

Australien – Warum sollte der ehemalige australische Hochkommissar im Vereinigten Königreich George Papadopoulos, einen niedrigen Halbberater für die Trump-Kampagne, aufsuchen und ihn um Informationen bitten, während er ihn betrunken machte?

Israel – Also, wie kam Papadopoulos dazu, sich in eine Bar einem australischen Top-Geheimdienstperson zu offenbaren? Die Times berichtet, dass „das Treffen in der Bar aufgrund einer Reihe von Verbindungen zustande kam, angefangen mit einem Beamten der israelischen Botschaft, der Herrn Papadopoulos einem anderen australischen Diplomaten in London vorstellte“.

Estland – The Times und andere Zeitungen berichten, dass ein „baltischer Geheimdienst“ als erstes „Bedenken“ über den russischen Einfluss auf das Trump-Team geäußert hat. Ich bin bereit zu wetten, dass es die Esten waren, denn die waren schon immer die aktivsten antirussischen Akteure in der Region.

Ukraine – Mitglieder der Demokratischen Parteizentrale (DNC) trafen sich tatsächlich mit ukrainischen Regierungsführern, um Schmutz über Trump aufzudecken. In Zusammenarbeit mit der DNC erhielt die Vertreterin der Demokraten und ukrainische Lobbyistin Alexandra Chalupa aktive Unterstützung von der ukrainischen Botschaft, die zu einem wahren Ort Clintonscher Wahlkampfoperationen wurde.

Das ist Teil des Preises, den wir für unser gerühmtes „Imperium“ zahlen, und auf das die „liberale internationale Ordnung“ aus Nationalhelden so scharf ist. Als dieser quengelige alte „isolationistische“ Prophet, Garet Garrett, hat die Insignien des Imperiums schon zu Beginn des Kalten Krieges beschrieben:

„Es gibt noch ein weiteres Anzeichen, das sich allmählich manifestiert. Wenn es klar definiert ist, kann es schon zu spät sein, etwas dagegen zu unternehmen. Das heißt, es kommt eine Zeit, in der das Imperium sich selbst als ‚Ein Gefangener der Geschichte‘ wiederfindet.“

„Die Geschichte einer Republik hat ihre eigene Geschichte….. Eine Republik kann ihren Kurs ändern oder umkehren, und das wird ihre eigene Angelegenheit sein. Aber die Geschichte eines Imperiums ist eine Weltgeschichte und gehört vielen Menschen.“

Eine Republik kann sich zurückhalten, schrieb Garrett, aber „Das Imperium muss seine Macht entfalten“ – in wessen Namen? Es gibt viele Antragsteller, deren Reichtum, Position und Prestige von der imperialen Großzügigkeit abhängen. Wenn diese Ansprüche bedroht sind, wenden sich die „Satelliten“ gegen ihren Beschützer. Genau darum geht es bei der verdeckten Aktion des Russiagates – durchgeführt durch koordinierte Aktionen unserer „Verbündeten“. Wir haben nun klare Belege dafür, wie weit unsere „Klienten-Staaten bereit sind zu gehen, um sicherzustellen, dass die amerikanischen Schmiermittel der kostenlosen Annehmlichkeiten weiter fließen.

Trumps Entscheidung, seine Ankündigung zurückzunehmen, die wichtigsten Geheimdienstdokumente zum Russiagate freizugeben, ist fast so aufschlussreich wie wenn er es offen über Twitter gesagt hätte. Denn was es uns sagt, ist, dass die öffentliche Kenntnis der Inhalte einen offenen Bruch in den Beziehungen zu mindestens einem der wichtigen Alliierten bedeuten würde.

Da haben wir’s endlich, die endgültige Wahrheit über Russiagate: Ja, es gab bei den Wahlen 2016 zwar ausländische Absprachen, aber sie kamen aus der entgegengesetzten Richtung, nicht was uns die Medien erzählen. Wir wurden nicht von Russland angegriffen: Ein paar tausend Dollar in Facebook-Anzeigen, die niemand sah, brachten Trump nicht ins Weiße Haus. Unser demokratischer Prozess wurde untergraben, aber nicht durch den angeblich allmächtigen Wladimir Putin, sondern durch die Geheimdienste einiger unserer geliebten „Verbündeten“. Wir wurden von einer wechselnden Mannschaft im In- und Ausland angegriffen, die darauf bedacht war, einen demokratisch gewählten Präsidenten mit allen notwendigen Mitteln zu vertreiben.

Hier ist das letzte unwiderlegbare Argument gegen Amerika als „Weltführer“, als Verfechter der „liberalen internationalen Ordnung“ – wir werden, wie Garrett feststellte, zu einem Gefangenen der Geschichte. In der Tat haben wir nicht mehr das Recht, unsere eigene Geschichte zu schreiben, sondern müssen die Lobbyarbeit und die aggressiven Interventionen unserer undankbaren und boshaften „Verbündeten“ ertragen, deren Wohlfahrtsstaaten ohne großzügige US-“Verteidigungs“-Beiträge nicht existieren könnten.

Wenn diese Fördermittel, Subventionen und Sonderprivilegien bedroht sind, wie es der nationalistische Geizhals Trump angekündigt hat, der gerne die gesamte verfallene, veraltete und gefährliche Architektur des Kalten Krieges mit einer Handbewegung zerstören würde. Ein US-Präsident, der Amerika an die erste Stelle setzt? Das können sie nicht zulassen.

Und das ist wirklich der Kernpunkt dieses Kampfes, die Frage, die das Muster der amerikanischen Politik im neuen Jahrtausend bestimmen wird. Das globale Establishment hat sich gegen das Volk erhoben. Das Ergebnis ist nicht abzusehen, aber eines weiß ich ganz sicher: Ich weiß, auf welcher Seite ich stehe. Du auch

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/russiagate-08-10-2018/

