Der Feind der Menschheit wird niemals wieder so aussehen

von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Es wird nie wieder einen Adolf Hitler geben.

Geschichte wiederholt sich nicht. Menschliche Verhaltensmuster wiederholen sich, weil Menschen tief konditionierte Tiere sind. Aber Geschichte wiederholt sich nicht. Jeder, der sagt, dass sie das tut, hat keinen Peil, wie Zeit funktioniert.

Die Konsumenten von Mainstream-Kultur wurden geschult, um auf den nächsten Hitler zu achten, so wie evangelische Christen darauf vorbereitet sind, auf die zweite Ankunft Jesu zu achten. Verweise auf Hitler sind in Film, Fernsehen, Literatur und natürlich im politischen Diskurs allgegenwärtig, und das ist verständlich; er ist das klarste, reinste Beispiel für das Böse in lebendiger Erinnerung. Ein völkermordender Diktator, der die Menschheit mit der expliziten Agenda der totalitären globalen Herrschaft in einen Weltkrieg führte, ist in der Tat ein so starkes Beispiel für einen bösen Menschen, wie man es sich stärker nicht vorstellen kann, und dient als philosophisch unangreifbares „SO NICHT“-Zeichen für unsere Spezies. Die Sättigung unserer Kultur mit diesem Zeichen ist der Grund, warum Godwins Gesetz so sehr zutrifft („Je länger eine Online-Diskussion wird, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Vergleich mit Hitler auftaucht“); jedes Mal, wenn man einem Fremden sagen will, dass seine Ideen in eine unerwünschte Richtung führen könnten, wird es zunehmend verlockend, das „SO NICHT“-Symbol hochzuhalten, das durch Adolf Hitler vertreten wird.

Aber die Geschichte wiederholt sich nicht. Niemals wird jemand wieder so handeln. Man hat uns allen unser ganzes Leben lang beigebracht, niemals wieder so zu handeln oder jene Dinge zu sagen, über die man uns belehrt hat, sie nie, nie wieder zu sagen und von den Massen so erhöht zu werden wie Hitler. Das wird nicht passieren. Der nächste Feind der Menschheit wäre so schlau und würde sich völlig anders als Adolf Hitler präsentieren, um die Macht zu ergreifen, und da wir alle darauf trainiert wurden, alles, was ihm ähnlich ist, anzugreifen, täte er in der Tat gut daran, sich als sein diametrales Gegenteil darzustellen.

Wenn man auf den nächsten mächtigen Feind der Menschheit wartet, der sich so präsentiert, wie Adolf Hitler sich präsentiert hat, dann wird man den Rest seines Lebens lang warten. Und man wird die Tatsache übersehen haben, dass wir den nächsten Feind der Menschheit bereits durch die Haustür hereingelassen haben.