Der kommende 30-jährige Handelskrieg.

Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China könnten sich über Jahrzehnte hinziehen, aber die Konzentration Chinas auf seine Belt and Road Initiative könnte Abhilfe schaffen.

Alibaba’s Jack Ma hat gewarnt, dass der andauernde Handelskrieg zwischen den USA und China mindestens 20 Jahre dauern könnte. Wie wir sehen werden, sind es eigentlich eher 30 Jahre – bis 2049, dem 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China (VR China).

Steve Bannon prahlte immer damit, dass Präsident Trump gezwungen war, eine „ausgeklügelte Form der Wirtschaftskriegsführung“ gegen China zu führen.

Die Logik, die dem Krieg zugrunde liegt, ist, dass, wenn man die chinesische Wirtschaft hart genug bedrängt, Peking sich unterwirft und „nach den Regeln spielt“.

Der Trump-Plan – der in der Tat der Plan des Handelsdefizit-Hawk Peter Navarro ist – hat drei grundlegende Ziele:

– Verdrängen Chinas aus dem Herzen der globalen Lieferketten.

– Unternehmen zwingen, an einem anderen Ort im Süden der Welt alle Komponenten zu beschaffen, die für die Herstellung ihrer Produkte erforderlich sind.

– Multinationale Unternehmen zwingen, ihre Geschäftstätigkeit in China einzustellen.

Das übergreifende Konzept ist, dass eine endlose Konfrontation mit China dazu führen wird, dass Unternehmen/Investoren vergrault werden.

Es gibt keine Hinweise darauf, dass sich beispielsweise südkoreanische oder deutsche Konzerne aus dem riesigen chinesischen Markt und/oder den Produktionsstätten zurückziehen würden.

Und selbst wenn die Flucht aus China tatsächlich stattfinden würde, würde die amerikanische Wirtschaft wohl genauso sehr, wenn nicht sogar mehr leiden wie die chinesische.

Die jüngste US-Zollerhöhung könnte das BIP Chinas laut Bloomberg Economics um nur 0,9 Prozentpunkte senken. Aber China könnte 2019 noch ein gesundes Wachstum von 6,3% verzeichnen.

Dies ist ein zurückhaltender Überblick mit Zahlen darüber, was der Handelskrieg China kosten könnte.

Sicher ist, dass Peking, wie ein Blick auf Leitartikel chinesischer Staatsmedien bestätigt, nicht nur auf Verteidigung spielen wird.

Peking sieht den Handelskrieg als „langwierig“ an. Eine Atmosphäre eines commerziellen Kalten Krieges 2.0 ist jetzt in Kraft, aber China führt den ideologischen Krieg an zwei Fronten. Zu Hause definiert Peking seine Position gegenüber den USA mit einer starken Sprache, geht aber auf internationaler Ebene deutlich sanfter vor.

Es ist äußerst hilfreich zu verstehen, wie die aktuelle Situation entstanden ist, indem man die Arbeit von Wang Hui untersucht, einem Professor für chinesische Sprache und Literatur an der Tsinghua University, Top-Essayist und Starautor der Neuen Linken in China.

Hui ist der Autor des bedeutenden Werkes „The Rise of Modern Chinese Thought“, das 2005 veröffentlicht wurde und immer noch ohne englische Übersetzung vorliegt.

Einige der wichtigsten Schlussfolgerungen Huis gelten auch 13 Jahre später noch, denn er erklärt, dass sich die chinesische Gesellschaft noch nicht an ihren neu gewonnenen Status in den internationalen Beziehungen angepasst hat, dass sie die „angesammelten Widersprüche“ während des atemberaubend schnellen Vermarktungsprozesses nicht gelöst hat und dass sie die dem Globalisierungsprozess innewohnenden Risiken immer noch nicht bewältigt hat.

Hui’s Analyse findet sich in vielen chinesischen Editorials wieder, darunter köstliche Rückblicke wie die „Schärfung interner Widersprüche“ in den internationalen Beziehungen. Schließlich zeichnet sich der „Sozialismus mit chinesischen Merkmalen“, wie er von Deng Xiaoping kodifiziert und von Xi Jinping erneuert wurde, dadurch aus, dass er „innere Widersprüche“ ausnutzt und umgeht.

Es dreht sich alles um BRI

Jack Ma, deutete auch ein größeres Bild an, als er sagte, dass China, um dem Handelskrieg entgegenzuwirken, die Exporte über die New Silk Road/Belt and Road Initiative (BRI) konzentrieren sollte, wobei Afrika, Südostasien und Osteuropa besonders erwähnt wurden.

Fünf Jahre nachdem Präsident Xi BRI – damals One Belt One Road (OBOR) genannt – in Astana und dann in Jakarta ins Leben gerufen hat, ist es nur natürlich, dass sich Ma auf das konzentriert, was ich als die wichtigste außenpolitische Strategie Chinas für die nächsten drei Jahrzehnte hervorgehoben habe.

Es reicht nicht aus zu betonen, dass sich die sechs wichtigsten Verbindungskorridore von BRI, die nach dem ursprünglichen Zeitplan bis zu 65 Nationen umfassen, noch bis 2021 in der Planungsphase befinden. Dann beginnt die eigentliche Implementierung, bis hin zum Jahr 2049.

Ma spielte auf die Expansion von BRI in strategisch günstig gelegenen Ländern des Globalen Südens an, einschließlich Zentral-, Süd- und Südostasien sowie Afrika und Osteuropa.

Nicht wenige dieser Nationen waren äußerst empfänglich für BRI, darunter 11, die die UNO als Least Developed Countries (LDCs) bezeichnet, wie Laos, Dschibuti und Tansania. BRI-Projekte – und nicht Weltbankprojekte mit Auflagen – stellen die Lösung für ihre Infrastrukturprobleme dar.

So sehen wir, dass Peking mit nicht weniger als 37 afrikanischen Nationen und der Afrikanischen Union (AU) Memoranden of Understanding (MOUs) für BRI-Projekte unterzeichnet.

Da BRI eng mit der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) verbunden ist, wird die Bank die Finanzierung von BRI-Projekten in Indonesien übernehmen.

Und der Handelskrieg zwischen den USA und China extrapoliert sich auf Drittländer wie Brasilien, die bei ihren Rohstoffexporten profitieren.

China versucht langsam, aber sicher, die Feinabstimmung der Finanzierungskomplexitäten für Projekte in mehreren Verbindungskorridoren – darunter in Bangladesch, Pakistan, Myanmar und Kasachstan – zu meistern. Gleichzeitig beobachten chinesische Unternehmen ein politisches Abkommen, das von der Shanghai Cooperation Organization (SCO) vermittelt werden muss, um die BRI-Integration Afghanistans zu ermöglichen.

In Ländern, die übermäßig stark chinesischen Investitionen ausgesetzt sind – wie Laos, Dschibuti, Tadschikistan und Kirgisistan – nutzt China eine Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten, von Schuldenerlass bis hin zum Abschluss langfristiger Verträge zum Kauf natürlicher Ressourcen. Ob China die Finanzierung strategischer Tiefwasserhäfen in Myanmar und Dschibuti nutzen wird, um eine „Perlenkette“ in den Lieferketten des Indischen Ozeans zu bauen, ist reine Spekulation.

Ein wichtiger Faktor ist die Art und Weise, wie Deutschland und Frankreich an die Ausbreitung von BRI in Mittel- und Osteuropa herangehen, z.B. über die Hochgeschwindigkeitsbahn Budapest-Belgrad, die im BRI-Stil mit dem Hafen Piräus im Mittelmeerraum verbunden ist. Italien ist dabei – die Adria ist mit BRI verbunden. Deutschland ist mit dem wohl wichtigsten europäischen Terminal von BRI im Ruhrgebiet verbunden. Frankreich hingegen zögert.

Russland ist auch dabei. Fast 70 Projekte werden von BRI und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) kofinanziert. Das Wladiwostoker Forum hat einmal mehr die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China bewiesen, und die Erweiterung von BRI/EAEU ist in vollem Umfang wirksam.

Eine von der Quad (USA, Indien, Japan, Australien) entwickelte Strategie hat kein Potenzial, die Reichweite, Komplexität, den Kapital- und Personalbestand von BRI zu beeinträchtigen.

Bei allen finanziellen und weichen Machtherausforderungen sind die BRI-Teilnehmerländer, insbesondere im gesamten Süden der Welt, auf ihrer Seite der chinesischen Infrastrukturinvestition „win-win-win“. Das aktuelle, unerbittliche BRI-Bashing ist nicht nur kurzsichtig, sondern irrelevant, da das BRI, das ständig verfeinert wird, bis 2049 weiter expandieren wird. Was es sicherlich zu erwarten hat, ist ein 30-jähriger Handelskrieg.

Quelle: Asia Times

