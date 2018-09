Während sie gefälschten Unsinn attackieren, unterstützt Trumps „Opposition“ seine ganzen üblen Pläne

von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Ein neuer Artikel im Wall Street Journal berichtet, dass Außenminister Mike Pompeo den Kongress über die Maßnahmen angelogen hat, die Saudi-Arabien ergreift, um die zivilen Opfer in ihrem katastrophalen Krieg gegen den Jemen zu minimieren, und dass es getan haben, um zwei Milliarden Dollar für Kriegsgewinnler zu sichern.

https://www.theamericanconservative.com/larison/pompeo-lied-to-congress-about-yemen-to-protect-arms-sales/

Etwas Verkommeneres kann man sich eigentlich nicht vorstellen. US-Bomben wurden schlüssig mit zivilen Todesfällen in Verbindung gebracht, in einem Krieg, der die schlimmste humanitäre Krise der Welt ausgelöst hat, eine Krise, in der täglich zahlreiche jemenitische Kinder sterben und fünf Millionen Kinder in einer Nation, in der Familien jetzt zum Überleben Blätter essen müssen, vom Hungertod bedroht sind. CIA-Veteran Bruce Riedel sagte einmal: „Wenn die Vereinigten Staaten von Amerika und das Vereinigte Königreich heute Abend König Salman sagen würden, dass dieser Krieg enden muss, würde er morgen enden, denn die Royal Saudi Airforce kann ohne amerikanische und britische Unterstützung nicht funktionieren“. Niemand anderes als Kriegsplutokraten profitieren davon, dass die USA Saudi-Arabien bei deren monströsen Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterstützen, und doch entschied sich Pompeo, seine eigenen Expertenberater in dieser Angelegenheit zu übergehen, aus Angst, das Einkommen genau dieser Kriegsplutokraten zu schädigen.

Wenn der so genannte „Widerstand“ gegen Trump jemals daran interessiert war, sich dieser Regierung in irgendeiner sinnvollen Weise zu widersetzen, so wäre dies tagelang die tagesaktuelle Nachrichtenstory in Amerika gewesen, so wie z.B. die „Sensation“ über das erfundene Russiagate-Narrativ. Spoiler-Alarm: Das ist es nicht, und es wird es auch nicht sein.