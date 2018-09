Vier Gründe, warum der Interventionismus in Syrien verrückt und dumm ist

von Caitlin Johnstone – http://www.theblogcat.de

Während die Spannungen um die von der Al-Qaida kontrollierten Provinz Idlib in Syrien weiter zunehmen, hat die New York Times einen Leitartikel der virulent neokonservativen Kriegshure Bret Stephens veröffentlicht, in der er erklärt, warum die USA militärisch eingreifen sollten, um die geopolitische Agenda des Iran zu durchkreuzen. Er argumentiert, dass jeder Schritt zur Rückeroberung Idlibs mit einem umfassenden Angriff auf die syrische Regierung konfrontiert werden sollte, indem ihre Luftwaffe lahmgelegt und die Präsidentenpaläste von Bashar al-Assad angegriffen werden. Stephens sagt, dass dies getan werden muss, um Teheran daran zu hindern, „einen schiitischen Halbmond zu konsolidieren, der sich von Bandar Abbas am Persischen Golf bis zum Bekaa-Tal im Libanon erstreckt“.

Manchmal ist es nur noch zum Lachen. Diese Propagandisten geben uns immer wieder all diese unterschiedlichen und beziehungslosen Gründe, warum die USA und ihre Verbündeten definitiv und unbedingt in Syrien eingreifen und die Regierung stürzen sollten. Das liegt daran, dass das syrische Volk Freiheit und Demokratie will. Warte, nein, es ist, weil Assad gegen das Völkerrecht verstößt, indem er chemische Waffen einsetzt. Nein, eigentlich geht es darum, Putins Tagesordnungen zu vereiteln. Streichen Sie das, es geht darum, den Iran zu stoppen. Man erzählt uns all diese verschiedenen Geschichten darüber, warum eine Regimechange-Intervention in den Nachbarstaat Syrien des Irak notwendig ist. Und das Einzige, was diese Geschichten gemeinsam zu haben scheinen, ist, dass sie alle eine große Menge an teuren Waffen erfordern, die auf jene Menschen losgelassen werden, die die syrische Regierung unterstützen. Vielleicht, nur vielleicht, war es schon immer das eigentliche Ziel, die syrische Regierung auszuschalten, und sie erfinden nur verschiedene Ausreden, um zu sehen, was dabei herauskommt?

Sie haben es sehr schwer, etwas mit viel Überzeugung zu bekommen, also dachte ich, ich sollte ihnen ein wenig Hilfe geben, um zu sehen, warum das so sein könnte. Hier sind einige der Dinge, die verhindern, dass der Interventionismus in Syrien für die USA und ihre Verbündeten eine vernünftige und angemessene Sache ist:

1. Der von den USA geführte militärische Interventionismus in der Neuzeit ist buchstäblich immer katastrophal, buchstäblich nie hilfreich und erreicht buchstäblich nie das, was seine Befürworter behaupten.