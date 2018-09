Die Geschichte des weltweiten Pharma-Kartells

von https://npr.news.eulu.info

Der Zweite Weltkrieg hatte zwei wesentliche Faktoren ohne die dieser nicht stattgefunden hätte. Zum einen den Vertrag von Versailles und zum anderen die IG-Farben. Versailles filetierte das Kaiserreich zu Gunsten Polens. Rockefellers machten schlussendlich gemeinsame Sache um sich den globalen Pharmakuchen aufzuteilen.

Hitler war dazu Mittel zum Zweck.

1911, 15. Mai

Der Oberste Gerichtshof der USA befindet John Rockefeller und seinen Trust der Korruption, illegaler Geschäftspraktiken und Erpressung für schuldig. Als Ergebnis dieser Entscheidung wurde der gesamte Rockefeller Standard Oil-Trust, die zu dieser Zeit weltweit grösste Aktiengesellschaft, zum Abbau verurteilt. Rockefeller war jedoch schon über dem Obersten Gerichtshof und kümmerte sich nicht um diese Entscheidung.

1913

Um den öffentlichen und politischen Druck auf ihn und andere Raubritter zu zerstreuen, benutzte Rockefeller einen Trick, der „Philanthropie“ genannt wird, wobei die illegalen Gewinne aus seinen Raubpraktiken im Ölgeschäft dazu verwendet wurden, die Rockefeller Foundation zu gründen. Diese Steueroase wurde genutzt, um den Gesundheitssektor in den USA strategisch zu übernehmen.

Die Rockefeller Foundation war die Frontorganisation für ein neues globales Unternehmen von Rockefeller und seinen Komplizen. Dieses neue Unternehmen wurde als Pharma-Investment-Geschäft bezeichnet. Spenden von der Rockefeller Foundation gingen nur an medizinische Schulen und Krankenhäuser. Diese Institutionen wurden zu Missionaren einer neuen Art von Unternehmen: den Herstellern patentierter synthetischer Medikamente.

Dies war auch die Zeit, als die ersten Vitamine entdeckt wurden. Es wurde jedoch bald klar, dass diese natürlichen Moleküle lebensrettende gesundheitliche Vorteile hatten und dass diese viele chronische Gesundheitsprobleme verhindern konnten. Die ersten Bücher erschienen mit Nachforschungen über den gesundheitlichen Nutzen von Vitaminen. Diese neu entdeckten Moleküle hatten nur einen Nachteil für die Pharma-Mafia: Sie waren nicht patentierbar.

In den ersten Jahren seines Bestehens sah sich diese daher einer tödlichen Gefahr ausgesetzt: Vitamine und andere Mikronährstoffe, die als öffentliche Gesundheitsprogramme gefördert werden könnten, würden die Entwicklung eines beträchtlichen Investitionsgeschäfts, das auf patentierten Medikamenten basiert, verhindern. Die Beseitigung dieser unerwünschten Konkurrenz durch natürliche Mikronährstoffe wurde daher für das Pharmageschäft zu einer Frage von Leben und Tod.

1918

Die Rockefeller-Stiftung nutzte die spanische Grippe-Epidemie – und die Medien (die zu diesem Zeitpunkt bereits kontrolliert wurden) und startete eine Hexenjagd auf alle Formen von Medizin, die nicht durch ihre Patente abgedeckt waren.

Innerhalb der nächsten 15 Jahre wurden alle medizinischen Fakultäten in den USA, die meisten Krankenhäuser und die American Medical Association im wesentlichen Schachfiguren bei Rockefellers Strategie, den gesamten Gesundheitssektor unter das Monopol seines pharmazeutischen Investmentgeschäfts zu stellen.

Als „Mutter Theresa“ verkleidet, wurde die Rockefeller-Stiftung auch dazu genutzt, fremde Länder und ganze Kontinente für das Pharma-Investmentgeschäft zu erobern – so wie es Rockefeller selbst einige Jahrzehnte zuvor mit seinem petrochemischen Investmentgeschäft getan hatte.

1925

Auf der anderen Seite des Atlantiks wurde in Deutschland das erste chemisch-pharmazeutische Kartell gegründet, um mit Rockefellers Streben nach Kontrolle über den globalen Drogenmarkt zu konkurrieren. Unter Federführung der deutschen multinationalen Konzerne Bayer, BASF und Hoechst wurde das IG Farben-Kartell mit einer Gesamtzahl von über 80.000 Mitarbeitern gegründet. Das Rennen um die globale Kontrolle ging weiter.

1929, 29. November

Das Rockefeller-Kartell (U.S.A.) und die I.G. Farbenkartell (Deutschland) beschlossen, den gesamten Globus wiederum in Interessenssphären aufzuteilen. Eben das gleiche Verbrechen wofür Rockefeller 18 Jahre zuvor verurteilt worden war, als seine Vertrauten die USA in „Interessenszonen“ aufgeteilt hatten.

1932/33

Das ebenfalls unersättliche Kartell der IG Farben beschloss, sich nicht länger an die Beschränkungen von 1929 zu halten. Sie unterstützen einen aufstrebenden deutschen Politiker, der IG Farben verspricht, die Welt militärisch für sie zu erobern. Mit Millionen von Dollars als Wahlkampfspenden, ergriff der Politiker die Macht in Deutschland, verwandelte die deutsche Demokratie in eine Diktatur und hielt sein Versprechen, seinen Eroberungskrieg zu beginnen, ein Krieg, der bald als zweiter Weltkrieg[1] bekannt wurde.

In jedem einzelnen Land fiel Hitlers Wehrmacht ein, der erste Akt bestand darin, die chemische, petrochemische und pharmazeutische Industrie auszurauben und sie dem IG-Farben-Imperium einzuverleiben.

1942 – 45

Um seine weltweite Führungsrolle mit patentierten Medikamenten zu festigen, testet das IG Farben-Kartell seine patentierten pharmazeutischen Substanzen bei KZ-Häftlingen in Auschwitz, Dachau und vielen anderen Standorten. Die Gebühren für die Durchführung dieser unmenschlichen Studien wurden direkt von den Bankkonten von Bayer, Hoechst und BASF auf die Bankkonten der SS, die die Konzentrationslager betrieb, überwiesen.

1945

Der Plan der IG Farben, die globalen Öl- und Drogenmärkte zu kontrollieren, scheiterte. Die USA und die anderen alliierten Streitkräfte gewannen den Zweiten Weltkrieg. Dennoch hatten viele US-Soldaten und alliierte Soldaten während des Konflikts ihr Leben verloren, und die Belohnung der Verbündeten war gering im Vergleich zu den Belohnungen anderer. Die Unternehmensanteile der Verlierer, I.G. Farben, ging an die Rockefeller Trust (U.S.A.) und Rothschild / J.P. Morgan (U.K.).

1947

Im Nürnberger Kriegsverbrechertribunal wurden 24 Manager von Bayer, BASF, Hoechst und anderen Führungskräften des IG Farben-Kartells wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Zu diesen Verbrechen gehörten: Aggressionskriege führen, Sklaverei einzuführen und Massenmord zu begehen. In seinem letzten Schriftsatz fasste US-Generalstaatsanwalt Telford Taylor die von diesen Wirtschaftskriminellen verübten Verbrechen mit folgenden Worten zusammen: „Ohne die IG Farben wäre der zweite Weltkrieg nicht möglich gewesen“.

Erstaunlicherweise erhielten die wahren Schuldigen für den Tod von 60 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg – die IG Farben-Führungskräfte – die mildesten Urteile. Selbst diejenigen Direktoren, die für die Verbrechen in der IG Auschwitz direkt verantwortlich waren, erhielten nur maximal zwölf Jahre Gefängnis. Überrascht? Das solltest du nicht sein.

Bis 1944 war Nelson Rockefeller bereits in die Exekutive der US-Regierung eingetreten. Er begann als Unterstaatssekretär und wurde einige Jahre später zum Sonderberater von Präsident Truman für besondere Angelegenheiten ernannt. Mit anderen Worten, zu entscheidenden Zeitpunkten des 20. Jahrhunderts wurden die Rockefeller-Interessen direkt übernommen. Sie entschieden die Nachkriegsform der Welt und die Verteilung ihres Reichtums.

So können die Urteile gegen die IG-Farben-Manager in Nürnberg unter dem Einfluss des US-Außenministeriums leicht erklärt werden. Im Gegenzug für die Übernahme der Unternehmensanteile der IG Farben und damit für die globale Kontrolle des Öl- und Drogengeschäfts sorgte Nelson Rockefeller dafür, dass die eigentlichen Schuldigen des Zweiten Weltkriegs nicht gehängt wurden. In der Tat, und wie wir sehen werden, wurden sie gebraucht.

1949

Die Bundesrepublik Deutschland wurde gegründet. Dies war das erste Mal in der Geschichte, dass die Verfassung und die Gesellschaft einer industrialisierten Nation als eine Festung des Pharma-Investment-Geschäfts geplant und modelliert werden konnten – ein transatlantischer Außenposten der Rockefeller-Interessen.

Innerhalb weniger Jahre wurden die in Nürnberg verurteilten IG-Farben-Manager aus dem Gefängnis entlassen und in ihre früheren Positionen als Interessenvertreter der Rockefeller-Interessen zurückversetzt. Fritz Ter Meer beispielsweise, der wegen seiner Verbrechen in Auschwitz zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt wurde, war bis 1963 Vorsitzender des Vorstandes von Deutschlands größtem Pharma-Multinationalen Konzern Bayer!

1945 – 49

Die Rolle der Rockefeller-Brüder beschränkte sich nicht darauf, die globalen Monopole der Öl- und Drogengeschäfte zu übernehmen. Sie mussten auch den politischen Rahmen schaffen, damit diese Unternehmen florieren können. Unter ihrem Einfluss wurden die Vereinten Nationen daher 1945 in San Francisco gegründet. Um die politische Kontrolle über die Nachkriegswelt zu übernehmen, hatten drei Länder – führende Drogenexportländer – das Sagen und 200 andere Nationen wurden zu bloßen Zuschauern.

Gegründet als Organisationen, die angeblich dem Wohlergehen der Menschen in der Welt dienten, entpuppten sich die Hilfsorganisationen der Vereinten Nationen[2], wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die Welthandelsorganisation (WTO), bald als nichts anderes als die politischen Waffen der globalen Öl- und Drogeninteressen.

1963

Im Namen der Rockefeller-Interessen führte die Regierung der pharmazeutischen Bananenrepublik Deutschland eine der berüchtigtsten Bemühungen innerhalb der Vereinten Nationen an. Unter dem Vorwand des Verbraucherschutzes starteten sie einen vier Jahrzehnte währenden Kreuzzug, um Vitamintherapien und andere natürliche, nicht patentierbare Gesundheitskonzepte in allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zu verbieten. Ziel war es, den Wettbewerb für das Milliardengeschäft mit patentierten Medikamenten einfach zu verbieten. Der Plan war einfach: Sie kopierten für die ganze Welt, etwas was bereits in den 1920er Jahren in Amerika erreicht wurde – ein Monopol auf die Gesundheitsversorgung für das Investmentgeschäft mit patentierten Medikamenten.

Da der Markt für das Pharma-Investment-Geschäft vom Fortbestehen von Krankheiten abhängig ist, sollten die von ihm entwickelten Medikamente Krankheiten nicht verhindern, heilen oder ausmerzen. Daher war das Ziel der globalen Strategie, die Gesundheit von Milliarden von Menschen zu monopolisieren, mit Pillen, die fast alle Symptome abdecken, aber die eigentliche Ursache der Krankheit kaum behandeln. Der Entzug von Milliarden von Menschen, die Zugang zu lebensrettenden Informationen über die gesundheitlichen Vorteile von Naturheilverfahren haben, während sie gleichzeitig ein Monopol mit weitgehend unwirksamen und häufig giftigen patentierten Drogen begründeten, verursachten Krankheit und Tod in völkermörderischen Ausmaßen.

Diese Epidemie von unnötiger Behinderung und Tod durch das Pharmaunternehmen mit Krankheit ist in der Geschichte beispiellos.

Bild von John D. Rockefeller wurde aus Layoutgründen gespiegelt.

Quelle:

The History of the Pharma Cartel

[1] Siehe auch unsere Reihe Anno Zwischenkriegszeit, den der WK II hatte viele Kinder.

[2] Die Rockefeller-Familie schenkte den Vereinten Nationen 8,5 Millionen Dollar, damit das Grundstück in New York auf dem das UN-Gebäude steht, gekauft werden konnte. (Sitze der Vereinten Nationen)

