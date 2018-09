Trump könnte Syrien angreifen, auch wenn keine Anklage wegen des Einsatzes von Chemiewaffen erhoben wird.

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Die US-Regierung ist derart verzweifelt bemüht, die syrische Regierung daran zu hindern Idlib zurückzuerobern, dass sie bereit ist, einseitige Militäraktionen mit oder ohne die Rechtfertigung durch Einsatz „chemischer Waffen“ durchzuführen, an dessen Entwicklung sie in den letzten Wochen gearbeitet hat.

WASHINGTON – Da die Temperatur des syrischen Konflikts dramatisch vor der erwarteten militärischen Offensive der syrischen Regierung in der Provinz Idlib steigt, hat ein neuer Bericht, der im Wall Street Journal veröffentlicht wurde, ergeben, dass Präsident Donald Trump nicht einmal auf eine Anklage wegen des angeblichen Einsatzes chemischer Waffen der syrischen Regierung warten will, um einen Schlag gegen die Regierung und ihre militärischen Verbündeten zu starten.

Der alarmierende Bericht, der sich auf Informationen von anonymen Regierungsbeamten stützt, behauptet weiter, dass der US-Geheimdienst darauf hinwies, dass der syrische Präsident Bashar al-Assad einen bevorstehenden Angriff auf die rebellische Provinz Idlib mit Chlorgas genehmigt habe, ein Szenario, vor dem die US-Regierung in den letzten Wochen wiederholt gewarnt habe und angekündigt hat, es würde zu Vergeltungsmaßnahmen führen. Dieser „neue“ US-Geheimdienst passt insbesondere zu der „Pre-Crime-Narrative“, die kürzlich von einem Kader von US-Regierungsbeamten gefördert wurde, darunter UN-Botschafter Nikki Haley, die behauptete, dass die syrische Regierung sich der Angriffe auf Zivilisten mit chemischen Waffen schuldig gemacht hat, bevor sie stattfanden.

Eine weitere beunruhigende Entwicklung, die im WSJ-Bericht dargelegt wird, ist die Tatsache, dass die Trump-Administration auch darüber nachdenkt, ob sie die militärischen Angriffe auf nicht nur die syrischen Regierungskräfte, sondern auch die Kräfte der militärischen Verbündeten Syriens im Konflikt, Iran und Russland, ausweiten will oder nicht. Wenn eine militärische Option, die auf russische und iranische Streitkräfte abzielt, entwickelt wird, könnte sich dies als gefährliche Eskalation erweisen und dazu führen, dass sich der Konflikt weit über die Grenzen Syriens hinaus ausbreitet.

Jedoch ist einer der beunruhigendsten und dennoch am meisten beschönigten Punkte, die von den Regierungsbeamten angesprochen werden, dass Trump möglicherweise nicht einmal warten kann, bis irgendeine Anklage des Einsatzes chemischer Waffen auftaucht, bevor er einen Angriff anordnet. Wie das Wall Street Journal feststellt, drohte „Präsident Trump bei jüngsten Gesprächen im Weißen Haus mit einem massiven Angriff auf Assad, wenn er ein Massaker in Idlib begeht“, was bedeutet, dass ein Angriff, der zu einer bestimmten Anzahl von Todesfällen führt – sei es mit konventionellen Waffen oder chemischen Waffen – auch eine militärische Reaktion der Vereinigten Staaten auslösen kann.

Während die zitierten Beamten keine festen Bedingungen dafür gaben, was ein Massaker darstellen würde, scheint die Androhung von Vergeltungsmaßnahmen ein Mittel zu sein, um der Trump-Administration eine „offene Tür“ für einseitige militärische Aktionen in Syrien zu geben. Zum Beispiel könnte der Tod von Tausenden von mit Al-Kaida verbundenen Kämpfern in Idlib durch die syrische Armee möglicherweise als „Massaker“ bezeichnet werden. In der Tat ist eine hohe Todesrate für Al Qaeda-angeschlossene Militante wahrscheinlich, da sogar Mainstream-Medienquellen wie die Washington Post zugeben, dass es mindestens 14.000 von ihnen derzeit in Idlib gibt.

Da der neue Vertreter der USA für das syrische Engagement, James Jeffrey, kürzlich erklärte, dass die mit Al Qaida verbundenen Militanten und andere „Rebellen“ in Idlib „keine Terroristen sind, sondern Menschen, die trotz erheblicher gegenteiliger Beweise einen Bürgerkrieg gegen einen brutalen Diktator führen“, scheint es sehr wahrscheinlich, dass der Tod solcher Kämpfer die US-Regierung möglicherweise zu militärischen Maßnahmen als Reaktion zwingen könnte.

Idlib ist ein wichtiger Platz im US-Schachspiel Syrien.

Diese Möglichkeit zeigt auch, dass die US-Regierung so verzweifelt ist, dass sie die syrische Regierung daran hindert, Idlib wieder einzunehmen, dass sie bereit ist, einseitige Militäraktionen mit oder ohne eine Rechtfertigung durchzuführen, an deren Entwicklung sie in den letzten Wochen gearbeitet hat – d.h. den angeblichen Einsatz von Chemiewaffen durch die syrische Regierung.

Wie MintPress mehrfach berichtet hat, sind die USA bestrebt, ihre Besetzung des syrischen Territoriums im Nordosten aufrechtzuerhalten, wo sich der Großteil der Süßwasser-, Agrar- und fossilen Brennstoffe Syriens befindet, einschließlich der größten Ölfelder. Sollte Idlib unter die Kontrolle der syrischen Regierung gebracht werden, wäre die klarste Folge die Tatsache, dass die syrische Regierung ihre Aufmerksamkeit dann auf den von den USA besetzten Teil Syriens richten würde. Das ist etwas, das die USA zu vermeiden versuchen, da sich der lokale Widerstand gegen die US-Militärpräsenz weiter ausbreitet und das Bündnis mit den Kurden – die den Großteil ihrer militärischen Vertretung in der Region ausmachen, den syrischen demokratischen Kräften – zersplittert.

So wären die USA höchstwahrscheinlich gezwungen, sich dem Ende ihrer militärischen Präsenz in Syrien zu stellen, eine Eventualität, die einen großen Schlag für die Regime-Change-Politik der USA in Syrien und die regionalen Bemühungen zur Bekämpfung des Iran bedeuten würde. Indem sie einen Kampf in Idlib erzwingen, können die USA hoffen, zu verhindern, dass ihrer militärischen Besetzung des Nordostens Syriens mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Top Foto | Der Himmel in Damaskus ist durch den Einsatz von Boden-Luft-Raketenfeuer erleuchtet, nachdem die USA am 14. April 2018 einen Angriff auf Syrien gestartet haben, der auf verschiedene Teile der syrischen Hauptstadt Damaskus, Syrien, abzielte. Hassan Ammar | AP

Whitney Webb ist Mitarbeiterin von MintPress News und Autorin von Ben Swann’s Truth in Media. Ihre Arbeiten erschienen unter anderem in Global Research, dem Ron Paul Institute und 21st Century Wire. Sie hat auch Radio- und Fernsehauftritte bei RT und Sputnik gemacht. Derzeit lebt sie mit ihrer Familie im Süden Chiles.

https://www.mintpressnews.com/report-trump-may-strike-syria-even-if-no-chemical-weapons-accusation-is-made/249074/

