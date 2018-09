„Solidarität statt Heimat“: Ein besonders dummer Aufruf der Kulturlinken

von Albrecht Goeschel – https://tumult-magazine.net

Mitte Juni 2018 hat ein sogenanntes Institut Solidarische Moderne einen Aufruf mit dem Motto „Solidarität statt Heimat“ veröffentlicht. Der Aufruf wurde von mehr als 16.000 Personen unterzeichnet. Diese kamen vorwiegend aus Hochschulen und Kirchen, dem Kunst- und Literaturbetrieb, aus den Medien, der Pädagogik und dem Gesundheits- und Sozialwesen.

Im Aufruf wird ein deutschland- und europaweiter politischer Rassismus dämonisiert, der konservative, rechte und faschistoide Lager ebenso wie Teile der politischen Linken infiziert habe.

Als Ursachen für nationalistische Wohlfahrtsstaatlichkeit und soziale Privilegienforderungen benennt der Aufruf die prekären Arbeits- und Lebensbedingungen sowie die Zukunftsängste, insbesondere in Deutschland.

Den Migranten spricht der Aufruf das „Recht auf ein gutes Leben“ zu und verspricht ihnen „Solidarität“.

Als weltfremde Phantasie bezeichnet er hingegen die Abschottung eines „wohligen Privatglücks“ in der „Heimat“.

Selten hat ein sozialmoralisches Milieu in Deutschland seine Lebenslüge, in diesem Fall die Verklärung von Menschenhandel zur Menschenrettung, so schonungslos selbst offenbart wie die 16.000 Unterstützer des Aufrufes „Solidarität statt Heimat“. Eine ihres Risikos sehr wohl bewusste irreguläre Migration, das „Begehren nach einem guten Leben“, wird hier umgedeutet in ein „Sterben an Europas Grenzen“.

Verantwortlich sei ein „konservativer, rechter und faschistoider Rassismus“, der gegen Geflüchtete und „Globale Gerechtigkeit“ kämpfe. Migration wird als „Kraft der Pluralisierung und Demokratisierung der Gesellschaft“ verklärt. Dem „Privatglück in der Heimat“ wird ein nahes Ende verkündet.

Unfreiwillig verweist der Aufruf aber auch auf den arbeitsmarktradikalen Kern der Migration. Diese sei eine „Tatsache“, stellt er fest und belegt dies mit dem historischen Beispiel der „Gastarbeit“ im westdeutschen Wirtschaftswunderkapitalismus. Die strategische Trostformel für regulierte kapitalistische Arbeitsmärkte ist die sie ergänzende „Solidarität“. Als Gegenpol zur neoliberalen Steigerung und Verbilligung des Arbeitsangebotes durch Migration fungiert das Privatglück in der „Heimat“.

In Wirklichkeit ist diese freilich der Inbegriff der seit langem kaputt gesparten und zunehmend privatisierten Infrastrukturen der wohlfahrtsstaatlichen Daseinsvorsorge als der keynesianischen Regulierung auf den kapitalistischen Arbeitsmärkten.

Die Unterstützer des Appells sind leider nur „nützliche Idioten“ im Dienste der Kapitalwirtschaft. Sie spielen Migration aus gegen Daseinsvorsorge. Damit stellen sie sich dem von Ernst Bloch einst erhofften solidarischen „Umbau der Welt zur Heimat“ in den Weg. Zugleich ist dieser Aufruf, wenn man die Angaben der Unterzeichner in Augenschein nimmt, auch ein Laufsteg der Eitelkeiten.

Auf ihm präsentieren die Gesinnungsdarsteller und Gesinnungsdarstellerinnen ihre akademischen Trophäen und sonstigen bildungsnahen Errungenschaften dem Milieu der Gleichgesinnten. Neben der Dümmlichkeit beeindruckt daher auch die Peinlichkeit dieses Aufrufes.

Der wahre Grund für die Borniertheit hinter dem Scheingegensatz von „Solidarität“ und „Heimat“ ist das schnöde Eigeninteresse des kulturlinken Milieus. Ernst Bloch, Roland Barthes, Norbert Elias, Georg Simmel und andere, die über „Alltagskultur“ aufklärten und vor Geisterfahrten in die „Heimat“ warnten, hin oder her: Das Milieu hat bereits seine „Heimat“ gefunden und besetzt.

Seine Heimat ist die Staatssolidarität, der kapitalistische Sozialstaat, den sie von Berufs wegen begründen, gestalten, verwalten und möglichst noch ausbauen und von und in dem sie vor allem gut leben. Migranten als Bodenpersonal, Verbraucher, Beitrags- und Steuerzahler – daher „welcome“.

Paul Collier bringt die Heuchelei der Aufrufer und Aufruferinnen auf den Punkt: Er hält ihnen ihre Ignoranz gegenüber den Zurückgelassenen in den afrikanischen Abwanderungsländern vor. Und er enthüllt ihre Indolenz gegenüber der Zukunftszerstörung dieser Heimatländer durch die Qualifiziertenabwerbung des Merkel-Regimes.

In ihrer moralischen Überheblichkeit, aber auch intellektuellen Bescheidenheit bemerken die Unterstützer und Unterstützerinnen des Aufrufes auch nicht, dass sie mit den von ihnen denunzierten „Rassisten“ in der Problemdefinition übereinstimmen. Ganz ähnlich wie etwa Björn Höcke stellen sie die soziale Frage des 21. Jahrhunderts nicht mehr primär als Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten, sondern als die der Verteilung von innen nach außen.

Während aber das kulturlinke Milieu sich aus der politisch-ökonomischen Debatte überhaupt verabschiedet hat, liegt Höcke mit seinem geopolitischen Ansatz durchaus richtig – allerdings anders, als er selbst es annimmt. Es war das Regime des Parvenüs Schröder und des Taxiprofessors Fischer, das die Alterssicherung von Millionen Arbeitnehmern per Reformzwang zur „Riester-Rente“ dem internationalen Finanzkasino ausgeliefert hat.

