Antwort auf Paul Craig Roberts‘ wesentliche Frage

Kürzlich hat mir Paul Craig Roberts in einem Artikel direkt eine sehr wichtige Frage gestellt. Hier ist der relevante Teil seines Artikels (aber lest bitte den ganzen Artikel, um zu verstehen wo Paul Craig Roberts herkommt und warum er dieses absolut wesentliche Thema aufwirft:

Andrej Martyanow, dessen Buch ich kürzlich auf meiner Website rezensiert habe, verteidigte Putin, so wie der Saker und ich es in der Vergangenheit getan haben, gegen die Behauptung, Putin sei zu passiv gegenüber Angriffen.

Da ich die gleichen Argumente gebracht habe, kann ich Martyanow und dem Saker nur zustimmen. Wo wir uns unterscheiden könnten, ist die Erkenntnis, dass das endlose Akzeptieren von Beleidigungen und Provokationen zu deren Zunahme führt, bis die einzige Alternative eine Kapitulation oder der Krieg ist.

Also, die Fragen an Andrej Martyanow, den Saker, und an Putin und die russische Regierung sind: Wie lange funktioniert das Hinhalten der anderen Wange? Hält man seine andere Wange so lange hin, bis dein Gegner deinen Vorteil in einer Konfrontation neutralisieren kann? Hält man seine andere Wange so lange hin, bis man die Unterstützung der patriotischen Bevölkerung verliert, weil man die Ehre des Landes nicht verteidigt hat? Hält man seine andere Wange so lange hin, bis man schließlich zum Krieg oder zur Unterwerfung gezwungen wird? Hält man seine andere Wange so lange hin, bis es zum Atomkrieg kommt?

Ich denke, Martyanov und The Saker stimmen zu, dass meine Fragen berechtigt sind.

Zunächst möchte ich sofort feststellen, dass ich diese Frage für gültig und entscheidend halte, und es eine Frage ist, mit der ich seit einigen Jahren zu kämpfen habe und die mich nachts noch wach hält. Ich denke, dass diese Frage häufiger gestellt werden sollte, vor allem von denen, die sich für den Frieden einsetzen und sich dem Imperialismus in all seinen Formen widersetzen, und ich bin Paul Craig Roberts dankbar, dass er sie angesprochen hat.

Zweitens möchte ich angesichts der allgemeinen Scheußlichkeit so vieler pro-russischer Blogosphären und so genannter „alternativer Medien“ zu Protokoll geben, dass ich Paul Craig Roberts den größten Respekt zolle, insbesondere für seinen bemerkenswerten Mut und seine intellektuelle Ehrlichkeit. Manchmal stimme ich vielleicht nicht mit allem überein, was Paul Craig Roberts schreibt, aber ich vergesse nie, dass er definitiv ein echter amerikanischer Patriot und ein echter Freund Russlands ist. Ich betrachte ihn als einen wertvollen Verbündeten bei meinen eigenen Kämpfen.

Nachdem ich dies geklärt habe, möchte ich auf die Frage von Paul Craig Roberts eingehen.

Zunächst möchte ich die Prämisse dieser Frage hinterfragen und fragen, ob es wahr ist, dass Russland eine Politik des „die andere Wange hinhaltens“ verfolgt?

Meiner Meinung nach ist das eine falsche Annahme. Zum einen hat Russland nicht „eine“ Außenpolitik, sondern mehrere sehr unterschiedliche Politiken gegenüber verschiedenen Ländern und Situationen. Ich werde sie hier nicht alle auflisten, aber ich werde zwei erwähnen, die in diesem Zusammenhang am häufigsten erwähnt werden: Syrien und die Ukraine.

Das sind dramatisch unterschiedliche Konflikte mit völlig unterschiedlichen Eigenschaften:

Besteht das Risiko einer direkten Konfrontation der beiden Supermächte Russland und USA? In Syrien: JA – In der Ukraine: NEIN

Besteht das Risiko eines Vorfalls, der sich zu einem großen und nuklearen Krieg steigern könnte? In Syrien: HOHES RISIKO – In der Ukraine: SEHR GERINGES RISIKO

Besteht eine Nähe zur russischen Grenze? In Syrien: NEIN – in der Ukraine: JA

Der Vorteil bei der Truppenstärke? In Syrien: US/CENTCOM/NATO – in der Ukraine: russisches Militär

Gibt es eine große russische Bevölkerung? In Syrien: NEIN – in der Ukraine: JA

Zustimmung in der (russischen) Bevölkerung zum Einsatz von Gewalt? In Syrien: VORSICHTIGE UNTERSTÜTZUNG (kein Blankoscheck) – in der Ukraine: STARKE UNTERSTÜTZUNG (für einen russischen Gegenangriff zur Rettung Novorossias)

Besteht das Risiko eines politischen Rückschlags, falls Russland eskalieren oder eingreifen muss? In Syrien: BEGRENZT (die EU hat mehr oder weniger akzeptiert, dass Russland in Syrien ist, und sogar die USA und Israel) – in der Ukraine: SEHR HOCH (in der EU)

Ist eine russische Intervention nach internationalem Recht gerechtfertigt? In Syrien: JA, selbstverständlich – in der Ukraine: JA, aber nicht selbstverständlich

Gibt es beim Ergebnis des Konfliktes große ökonomische und soziale Auswirkungen? In Syrien: NEIN – in der Ukraine: JA

Ist Russland bei der Lösung des Konfliktes unter Zeitdruck? In Syrien: NEIN – in der Ukraine: NEIN

Wie ihr seht, haben die 10 Charakteristika des Konfliktes in der Ukraine und Syrien nur eine Gemeinsamkeit: Dass Russland bei der Lösung unter keinem Zeitdruck steht. Ich würde sogar argumentieren, dass die Zeit in beiden Konflikten sehr stark zum Vorteil Russlands spielt (beachten Sie, dass ich nicht gesagt habe, dass sich die lokale Bevölkerung in der Ukraine und Syrien in der gleichen Position wie Russland befindet – für sie ist jeder Tag ein Alptraum).

Die beiden wichtigsten Vergleichsmerkmale sind die Gefahr, dass der Konflikt zu einer umfassenden und direkten Konfrontation der Supermächte eskaliert, was leicht zu einem Atomkrieg eskalieren könnte. Dies ist in der Ukraine höchst unwahrscheinlich und in Syrien sehr wahrscheinlich.

Warum?

Schauen Sie sich nur die aktuellen Konfrontationen in den beiden Ländern an: In der Ukraine warnen die Novorussen vor einer Konzentration der UkroNazis bei Mariupol; in Syrien sind die russischen Marine- und Luftstreitkräfte bereit, USN-Schiffe zu versenken, wenn sie den Auftrag erhalten. Sehen Sie den Unterschied in Größe und Qualität?!

Aus diesen Gründen glaube ich, dass wir die russische Haltung in diesen beiden Konflikten getrennt betrachten müssen.

Syrien

Ich habe viel über die russische Haltung in Syrien geschrieben und werde daher nur eine kurze Zusammenfassung geben.

– Der Konflikt in Syrien positioniert die russischen und US-amerikanischen Streitkräfte in sehr unmittelbare Nähe. Darüber hinaus ist die russische Militäreinsatztruppe in und bei Syrien sehr klein und kann einem entschlossenen Angriff der USA/CENTCOM/NATO nicht widerstehen. Im Falle eines Angriffs müssen die Russen schnell ihre Langstrecken-Cruise Missiles einsetzen, die sich in Russland befinden (oder in einem Hafen liegen). Was werden die USA tun, wenn das passiert?

– Es gibt überhaupt keinen Grund zu glauben, dass die US-Seite rational (oder sogar proportional) reagieren wird, wenn US-Basen oder Schiffe bei einem russischen Gegenangriff zerstört werden: Der politische Druck, den Russen „eine Lektion zu erteilen“, zu zeigen, dass die USA „das größte Militär der Geschichte haben“, und der ganze Rest des typischen US-Flaggenschwenkens wird Trump zwingen zu zeigen, dass er der MAGA-Präsident ist. Die gegenwärtigen US-Eliten sind nicht nur „nicht vertragsfähig“, sondern sie sind auch ignorant, dumm, arrogant, und sie haben auch ein immenses Gefühl der Selbstgerechtigkeit, eine messianische Ideologie und einen religiösen Glauben an völlige Straffreiheit. Die Annahme, dass die USA ein „rationaler Akteur“ sind, wäre höchst unlogisch und im Falle eines möglichen Atomkriegs völlig unverantwortlich.

– Wladimir Putin wurde vom russischen Volk gewählt, um dessen Interessen zu schützen und zu bewahren, nicht die Interessen des Volkes der Ukraine oder Syriens. In erster Linie besteht seine Hauptaufgabe darin, das russische Volk zu schützen, und das bedeutet wiederum, dass er alles in seiner Macht Stehende tun muss, um eine Konfrontation der Supermächte zu vermeiden, unter der das russische Volk immens leiden würde.

Ich persönlich unterstütze die russische Entscheidung, in Syrien zu intervenieren, voll und ganz, aber ich war sehr besorgt über die Gefahren, die mit einer solchen Operation vom ersten Tag an verbunden waren. Ich glaube, dass die Russen bisher eine hervorragende Arbeit geleistet haben: Sie haben das syrische Volk vor dem Albtraum der Takfiris gerettet, sie haben es der syrischen Regierung ermöglicht, zu überleben und den größten Teil des syrischen Volkes zu befreien, und sie haben die Pläne A, B, C, D usw. von bereits zwei (ziemlich bösen, wenn auch inkompetenten) US-Regierungen umfassend vereitelt. Bisher ist die russische Intervention in Syrien ein erstaunlicher Erfolg. Deshalb sind die US-Amerikaner auch so verzweifelt nach allem, was wie ein „Sieg“ für die „größte Nation der Welt“, „Land der Freiheit, Heimat der Tapferen“, bla, bla, bla, bla aussehen würde…. Und doch muss Russland, damit diese russische Operation ein echter Erfolg wird, alles tun, was es kann, um die potenziellen Interventionskosten für die Anglozionisten gleichzeitig zu erhöhen und ihnen jede politische Belohnung eines US-israelischen Angriffs zu verweigern. Ich würde das nicht „die andere Wange hinhalten“ nennen, sondern es als „Schlag für Schlag absorbierend“ bezeichnen (besonders wenn die „Schläge“ so weit unwirksam sind, dass sie fast völlig symbolisch sind!), bis deinen Gegnern der Atem ausgeht, während man die Realität vor Ort verändert“. Vergleichen Sie die Situation in Syrien von vor 2 Jahren und heute und sagen Sie mir: Wer gewinnt hier?

Die einzig mögliche Schlussfolgerung ist, bisher zumindest, dass die russische Politik zu Syrien ein enormer Erfolg war.

Sehen wir uns jetzt den Konflikt in der Ukraine an:

Die Ukraine

Hier muss ich gestehen, dass ich viel skeptischer bin. Erstens: Obwohl ich verstehe, dass dies eine schwierige Entscheidung war, muss ich zugeben, dass ich mich immer noch frage, ob es richtig war, die Ukronazi-Junta anzuerkennen, die in Kiew an die Macht kam. Warum hat sich der Kreml bereit erklärt, sich mit ihnen einzulassen, obwohl sie durch einen gewalttätigen neonazistischen Staatsstreich an die Macht gekommen sind, der von einer kleinen Zahl von Hardcore-Extremisten ausgeführt wurde und einen direkten Verstoß gegen ein am Vortag unterzeichnetes internationales Abkommen darstellte? Wenn es in der EU legal ist, Hakenkreuze oder gar „revisionistische Bücher“ zu verbieten (und Leute einzusperren, die sie geschrieben haben!), wie kommt es dann, dass ein echtes Nazi-Regime, das durch Gewalt an die Macht kam, sofort anerkannt wird? Nun, wir wissen, dass das AngloZionistische Imperium der Gipfel der Heuchelei ist, aber die Anerkennung dieser Bande korrupter und hasserfüllter Schläger durch Russland wirft viele sehr beunruhigende Fragen auf. Schließlich, wie schwer war es für die Russen zu sehen, dass das einzig mögliche Ergebnis eines NS-Coups in Kiew ein Bürgerkrieg war? Denn wenn ich, nur mit Hilfe offener Quellen, den Bürgerkrieg in der Ukraine bereits am 30. November 2013 vorhersagen konnte – https://thesaker.is/the-gates-of-hell-are-opening-for-the-ukraine/ – dann wäre die riesige und hochkompetente russische Geheimdienstgemeinschaft viele Monate und sogar Jahre vor mir zu den gleichen Schlussfolgerungen gekommen! Warum hat der Kreml also ein Regime anerkannt, das sofort einen blutigen Bürgerkrieg auslösen würde? Nochmals, beunruhigende Fragen.

Dennoch werde ich den Kreml nicht in Frage stellen, da der Präsident und seine Helfer viel mehr Informationen darüber hatten, welche Entscheidungen sie treffen sollten, als ich es tue, selbst im Nachhinein. Viel mehr beunruhigt mich der Mangel an russischen Wirtschaftssanktionen gegen die Ukraine, vor allem angesichts eines fast endlosen Stroms von Gräueltaten, Provokationen und feindlichen Handlungen. Es scheint, dass die Russen nach den Piraterieakten der Ukronazi im Asowschen Meer endlich entschieden haben, dass genug genug ist und dass die Ukros für ihre Piraterie einen hohen Preis (in wirtschaftlicher Hinsicht) zahlen müssen. Aber das ist sehr wenig und sehr spät. Was braucht es, damit Russland wirklich ernst macht? Einen blutigen Terroranschlag von Ukronazis in Russland vielleicht?

Nach der Ermordung von Alexander Sachartschenko fordern nun immer mehr russische Politiker und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die Anerkennung von DNR und LNR durch Russland. Offen gesagt, kann ich dem nur zustimmen. Genug ist genug, zumal es in Kiew niemanden gibt, mit dem man verhandeln kann, und es wird auf absehbare Zeit auch niemanden geben. Darüber hinaus muss die Junta an der Macht für ihre ständigen Provokationen bezahlen, und ich glaube, dass Russland einige schwere Wirtschaftssanktionen gegen die Ukronazi-Führer und gegen die Ukraine selbst verhängen sollte. Schaut euch sich diese beiden Fakten an und sagt mir, ob ihr hier auch ein Problem seht:

– Der russische FSB (dessen Ermittler in Donetsk sind) hat erklärt, dass der ukrainische SBU hinter dem Mord an Alexander Sachartchenko steckt.

– Russland ist der größte Wirtschaftsinvestor in der Ukraine

Ergibt das für euch einen Sinn?!

Was die Minsker Abkommen betrifft, die sowieso Totgeburten waren, so haben die Ukronazis mit Worten und Taten bewiesen, dass sie überhaupt nicht die Absicht haben, sie umzusetzen. Ich verstehe, dass die Entscheidungsträger im Kreml das auch erkennen und dass ihr Ziel nicht darin besteht, darauf zu warten und zu hoffen, dass die Ukros mit der Umsetzung dieser Abkommen beginnen, sondern dass sie diese Abkommen als „Haken“ nutzen, um das Regime in Kiew langsam weiter zu schwächen. Ebenso sehe ich den Vorteil, die LNR/DNR nicht anzuerkennen: So wie die USA in der Ukraine ein Anti-Russland geschaffen haben, so haben die Russen im Donbass eine Anti-Ukraine geschaffen. Ich denke jedoch, dass diese Strategie inzwischen ihren Nutzen überlebt hat und dass der Schutz des Volkes des Donbass als wichtiger angesehen werden sollte als die Schwächung des NS-Regimes in Kiew. Und doch hat der Sprecher von Wladimir Putin gerade (wieder einmal) folgendes erklärt:

„Nach der Verübung dieses Terroranschlags ist es sehr schwierig, mit der ukrainischen Seite etwas zu besprechen, aber das bedeutet nicht, dass Russland sich aus dem Minsk-Prozess zurückzieht“.

Macht das für euch Sinn?!

Wenn das russische Militär offen in den Donbass eingreift (wie auf der Krim), gibt es absolut nichts, was die Ukros, die NATO, die EU oder die USA dagegen tun können. Das ist nicht Syrien, und hier haben die Russen einen großen, überwältigenden militärischen Vorteil.

(Nebenbemerkung: Deshalb ist militärisch gesehen die ganze „Einkreisung“ Russlands durch US/NATO-Militärbasen unsinnig. Ebenso wie die baltisch-polnischen Anträge auf Aufnahme von US/NATO-Basen auf ihrem Territorium. Moderne Supermachtkonflikte haben nicht wirklich Frontlinien und Rückseiten, sondern werden meist in der Tiefe des Kriegsschauplatzes ausgetragen. Indem das Imperium die US/NATO-Basen so nah an Russland platziert, macht es nur die Zielliste der russischen Waffensysteme immer länger und länger, was zu mehr Feuerkraft und mehr Redundanz für den russischen Angriff führt. Dieses gesamte „Einkreisungsgeschäft“ ist ein typisch neokonservativer ideologischer Unsinn. Mein Favorit? Wenn die Schiffe der US-Navy ins Schwarze Meer segeln, wo die Überlebenszeit eines jeden Schiffes in Minuten gemessen wird, sobald die Russen beschließen, es zu versenken. Dito für den Persischen Golf, der übrigens ein schrecklicher Ort ist, um USN-Schiffe hinzuschicken. Sollte das Imperium einen Angriff auf den Iran anordnen, würde es wahrscheinlich damit beginnen, alle USN-Schiffe aus dem Persischen Golf zu spülen (es sei denn, das Pentagon will eine Stolperdrahttruppe oder eine Wiederholung einer False Flag-Operation á la „USS Liberty“ als Vorwand für einen Angriff).

Nicht nur, dass die Ukro-Armee in 24-36 Stunden nicht mehr als Kampftruppe fungieren wird (die meisten Männer werden übrigens überleben, nur als Kampfuntereinheiten und -einheiten wird die Ukro-Armee aufhören zu existieren), sondern die NATO wird auch nicht in der Lage sein, einzugreifen. Es besteht keine Gefahr einer Eskalation im Donbass, insbesondere keine nukleare. Im Gegensatz zu Syrien wird jedoch jede offensichtliche russische Intervention in den Donbass immense politische Folgen für Europa haben: All die winzigen schüchternen Schritte, die von den EU-Führungskräften unternommen wurden, um eine Art unabhängige Außenpolitik zu betreiben (ich denke zum Beispiel an Nord Stream 2), werden sofort von einem riesigen Chor russophober Hysterie der AngloZionistischen Marionettenregime in Osteuropa zerschlagen werden.

Um die Wahrheit zu sagen, bisher war die russische Politik der Entsendung von Ausrüstung (Voentorg) und Spezialisten (North Wind) sehr erfolgreich. Die Russen schafften es, die Ukronazis ohne direkte Intervention zu besiegen (mit einigen kleinen Ausnahmen wie einigen Spezialeinheiten, einigen Artillerieschlägen und einigen Hilfen zur Schaffung einer De-facto-Luftsperrzone über dem Donbass). Das Problem ist, dass die Junta angesichts der Tatsache, dass Poroschenko so unbeliebt ist und die Ukraine zu einem gescheiterter Staat wird (was sie schon seit einiger Zeit ist), durchaus beschließen könnte, erneut mit einer neu organisierten, neu ausgebildeten, neu ausgerüsteten und verstärkten militärischen Streitmacht (zumindest auf dem Papier) anzugreifen. Und wenn sie gegen die Novorussen verlieren – was sie wahrscheinlich tun werden -, dann können sie alle ihre eigenen selbstverschuldeten Katastrophen auf die russische Militärintervention schieben.

Schließlich, wie ich in der Vergangenheit geschrieben habe, besteht das große Problem darin, dass die AngloZionisten sehr wenig riskieren, wenn sie ihren ukronazischen Vertretern sagen, sie sollen Novorossia angreifen. Oh sicher, viele Ukrainer werden sterben, aber es ist den AngloZionisten egal, und wenn die Ukro-Armee fähig genug ist, eine russische Militärintervention zu erzwingen, dann gewinnt das Imperium politisch. Das einzig schlechte Szenario für das Imperium wäre, wenn die LNR/DNR-Kräfte die Ukros zum dritten Mal besiegen könnten, wiederum ohne offensichtliche russische Intervention, was durchaus möglich ist.

Aus russischer Sicht verstehe ich, dass eine offene Intervention im Donbass politisch und wirtschaftlich sehr kostspielig wäre. Ich glaube jedoch, dass es sich nicht um eine „Alles oder Nichts“-Situation handelt. Russland muss sich nicht entscheiden, ob es nichts tut oder seine Panzer nach Kiew schickt. Russland hat die Möglichkeit, die Schrauben in Kiew anzuziehen, ohne es zu übertreiben. Zumindest könnte Russland schmerzhafte Wirtschaftssanktionen verhängen. Der Kreml könnte dem Regime in Kiew auch sagen, dass es rote Linien gibt (einschließlich Terroranschlägen in Novorossia, der Krim oder anderswo in Russland), die nicht überschritten werden sollten, und dass Russland einer Provokation der Ukronazis nicht zusehen wird.

Abschließend möchte ich sagen, dass die russische Politik gegenüber der Ukraine eine gemischte Angelegenheit mit einigen echten Erfolgen und einigen wahrscheinlich weniger idealen Antworten war. Ich glaube, dass der Kreml politische und wirtschaftliche Mittel in Betracht ziehen sollte, um gegen die Politik der Ukronazis vorzugehen und sich gleichzeitig so lange wie möglich von jeder offensichtlichen militärischen Operation fernhalten sollte (d.h. wenn die Ukronazis nicht drohen, Novorossia zu überrennen).

Nachdem wir diese beiden Konflikte verglichen und einander gegenübergestellt haben, betrachten wir nun das Gesamtbild. Schließlich spricht Paul Craig Roberts mit seiner Frage die Zukunft unseres gesamten Planeten an: „Kann man Krieg vermeiden und den Planeten retten?“. Und er hat völlig Recht: Es geht hier nicht nur um das Ergebnis eines lokalen oder regionalen Konflikts, sondern um die Zukunft unseres gesamten Planeten.

Das größere Bild: Der existentielle Krieg zwischen Russland und dem Imperium

Die USA und Russland befinden sich bereits seit einigen Jahren im Krieg. Ja, dieser Krieg ist zu etwa 80% informativ, zu 15% wirtschaftlich und nur zu 5% kinetisch. Aber das kann sich sehr schnell ändern. Die Hauptgründe für diesen Krieg sind nicht nur die übliche Mischung aus Großmachtrivalitäten, wirtschaftlichen und finanziellen Kämpfen, dem Wunsch, Rohstoffe zu kontrollieren, oder strategischen geografischen Standorten. Diese sind auch diesmal alle vorhanden, aber der tiefere Grund für diesen Krieg ist, dass Russland und die USA zwei sich gegenseitig ausschließende Zivilisationsmodelle darstellen. Ganz kurz gesagt, Russland will eine multipolare Welt, in der sich jedes Land frei entwickeln kann, wie es sein Volk für richtig hält, und in der das Völkerrecht die Beziehungen zwischen den Nationen regelt. Das Imperium steht, naja, natürlich für sich selbst. Das bedeutet, dass es eine einzige Welthegemonie will, die von den AngloZionisten regiert wird. Darüber hinaus steht Russland für traditionelle moralische und spirituelle Werte, während das Imperium für Gier, Globalismus und die Zerstörung aller Traditionen und moralischen Werte steht. Es ist ziemlich offensichtlich, dass diese beiden Systeme nicht nebeneinander existieren können. Sie stellen eine existenzielle Bedrohung für einander dar. Russland wird entweder souverän werden oder versklavt. Das Imperium wird entweder den Planeten kontrollieren oder zerfallen. Tertium non datur – ein Drittes gibt es nicht.

Die Russen verstehen das voll und ganz, ebenso wie die Führer des transnationalen AngloZionistischen Imperiums. Ihr denkt, dass ich übertreibe? Nun, seht selbst, was die Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen zu diesem Thema zu sagen hatte: (Hervorhebung hinzugefügt)

Wir erleben historische Veränderungen in der gesamten Bedrohungslandschaft…. Das Kräfteverhältnis, das das internationale System seit Jahrzehnten geprägt hat, ist dabei sich zu zersetzen.Amerikas unipolares Moment ist in Gefahr. Machtvakuen entstehen weltweit und werden schnell von feindlichen Nationalstaaten, Terroristen und transnationalen Kriminellen gefüllt. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen unsere Lebensweise stören – und viele schüren Chaos, Instabilität und Gewalt.

Abgesehen von der völlig heuchlerischen Bemerkung am Ende über „Chaos, Instabilität und Gewalt“ (die bei weitem die größten US-Exporte sind), liegt sie genau richtig. Daher die aktuellen Spannungen.

Es besteht die sehr reale Möglichkeit, dass dieser Krieg plötzlich zu 100% kinetisch wird. Das verstehen auch die Russen, und deshalb bereiten sie sich seit einigen Jahren auf den Dritten Weltkrieg vor. Wie ich bereits mehrfach gesagt habe, sind die US-Streitkräfte nicht in der Lage, einen konventionellen Krieg gegen Russland zu führen, und die jüngsten russischen Fortschritte in der Militärtechnologie haben die US-Marine und die Luftwaffe mehr oder weniger nutzlos gemacht. Die nukleare Triade der USA ist jedoch immer noch voll funktionsfähig und reicht mehr als aus, um Russland zu zerstören.

Russland hat daher auch seine strategischen Abschreckungskapazitäten drastisch erhöht und damit alle ABM-Maßnahmen der USA nutzlos gemacht. Nach dem alten Motto si vis pacem, para bellum, hat Russland nun eine ganze Familie neuer Waffensysteme entwickelt, die die USA von jedem Angriff abhalten sollen (siehe die Analyse von Andrej Martyanov – http://www.unz.com/article/the-implications-of-russias-new-weapons/ – und meine eigene – http://www.unz.com/tsaker/newly-revealed-russian-weapons-systems-political-implications/ ). Putins Plan ist ganz offensichtlich: Er hofft, dass Russland in der Lage sein wird, die Führer der Vereinigten Staaten davon zu überzeugen, dass ein Angriff auf Russland selbstmörderisch wäre. Jetzt kann Russland nur noch versuchen, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um einen solchen Konflikt zu vermeiden.

Paul Craig Roberts präsentiert uns ein sehr düsteres Bild, wenn er das sagt:

Die Menschen im Westen, mit denen er (Putin) es zu tun hat, sind Idioten, die seine Staatskunst nicht zu schätzen wissen. Jedes Mal, wenn Putin die andere Wange sozusagen hinhält, steigern sich die Beleidigungen und Provokationen nach oben (….) Der Grund, warum Putin meiner Meinung nach eine bessere Arbeit leisten muss, um sich gegen Washington zu behaupten, ist, dass ich aufgrund der Geschichte glaube, dass die Beschwichtigung weitere Provokationen fördert, und es kommt der Punkt, an dem man sich ergeben oder kämpfen muss.

Leider kann ich Paul Craig Roberts nur voll und ganz zustimmen, und ich habe das in meinem Artikel „Jedes ‚Klick‘ bringt uns näher an den Knall!“ erklärt.

http://www.unz.com/tsaker/each-click-brings-us-one-step-closer-to-the-bang/

Die abschließenden Worte darin lauten:

Ich kann die Tatsache nicht ignorieren, dass jedes „Klick“ uns dem „Knall“ einen Schritt näher bringt. Und das legt mir nahe, dass die einzig wirkliche Lösung für diese gefährliche Situation darin besteht, einen Weg zu finden, den Finger, der auf den Abzug drückt, zu entfernen oder, besser gesagt, dem Irren die Waffe wegzunehmen, mit der er uns alle bedroht.

Das ist, glaube ich, der Kern der russischen Politik gegenüber den Vereinigten Staaten: der Versuch, einen Weg zu finden, den AngloZionistischen Finger vom nuklearen Auslöser der USA zu lösen. Das ist eine schwierige und komplizierte Aufgabe, die nur sehr sorgfältig angegangen werden kann, Schritt für Schritt. Und ja, diese Strategie impliziert, dass man manchmal scheinbar sanftmütig „die andere Wange hinhält“, während man in Wirklichkeit versucht, dem Irren keinen Grund zum Abdrücken zu geben.

Betrachten Sie es so: Was ist der größte Fehler, den die USA derzeit machen? Die US-Führer erkennen nicht (oder, schlimmer noch, kümmern sich nicht darum), dass die Aktionen der USA Russland in eine Ecke treiben, aus der es sich nicht zurückziehen kann. Damit zwingen sie Russland, sich zu behaupten, erforderlichenfalls auch mit militärischer Gewalt. Was wäre der Sinn darin, dass die Russen genau das Gleiche tun und die Neokons in eine Ecke drängen, in der sie erkennen würden, dass sie sich nicht zurückziehen können? Bitte beachtet, dass das Verständnis dessen, was für euren Feind inakzeptabel ist (um die „Belastungsgrenze“ in der Verhandlungstheorie zu erreichen), keineswegs bedeutet, dass man mit den Werten oder der Sichtweise seines Feindes einverstanden ist. Wir müssen die anglozionistische messianische Ideologie und Weltsicht nicht als alles andere als abstoßend und wahnhaft empfinden, um die Tatsache zu verstehen, dass, wenn sie offen und direkt herausgefordert werden, die AngloZionisten zuschlagen werden, höchstwahrscheinlich auf eine völlig unverantwortliche und sogar selbstmörderische Weise. So besteht die einzig mögliche Strategie darin, das Imperium langsam zu schwächen, ohne seinen Führern jemals das eindeutige Signal zu geben, dass das, was Russland wirklich anstrebt, ihr völliges Ende ist. Und noch einmal, wenn das bedeutet, ihnen die Illusion zu vermitteln, dass Russland „die andere Wange hinhält“, dann ist das der Preis, den man zahlen muss, um mehr Zeit zu gewinnen und das Imperium weiter zu schwächen.

Diese Strategie kann jedoch nicht ewig aufrechterhalten werden, schon allein deshalb nicht, weil Beschwichtigung zu weiterem Missbrauch führt. Jedes Mal, wenn Russland den Dritten Weltkrieg erfolgreich meidet, interpretieren die Schwachköpfe in Washington DC dies als ein weiteres Zeichen dafür, dass „Russland schwach ist, und wir sind stark, wir sind die Besten, wir sind die Besten, wir sind unbesiegbar“ und dann planen sie eine weitere Eskalation vder Spannungen und Feindseligkeiten.

Deshalb denke ich, dass jeder Konflikt von Fall zu Fall geprüft werden muss. In Syrien scheint es sinnvoll, „die andere Wange hinzuhalten“, um den Dritten Weltkrieg zu vermeiden. In der Ukraine, wo ein solches Risiko nicht besteht, muss diese Strategie grundlegend überdacht werden. In Syrien befinden sich russische und US-amerikanische Streitkräfte in unmittelbarer Nähe und stehen sich gegenüber; in der Ukraine sind die Streitkräfte der Ukronazis jedoch Stellvertreter der NATO, und so wirken sie wie ein Puffer, der die Risiken einer schnellen und unkontrollierten Eskalation reduziert. Russland kann das zu seinem Vorteil nutzen.

Ich möchte noch Folgendes hinzufügen: Sollte Russland beschließen, energischer dagegen zu halten, wird es das nicht flächendeckend tun, sondern nur in bestimmten Fällen und spezifischen Konflikten. Ein stärkerer Widerstand in Syrien wird nicht automatisch einen stärkeren Widerstand in der Ukraine bedeuten und umgekehrt. Die russische Militärstrategie legt, ebenso wie die russischen Politiker, großen Wert auf die Konzentration der Kräfte auf die Hauptangriffsachse, nicht auf das gesamte Schlachtfeld. Diese ganze Vorstellung von „hart sein“ (Verbrechen, Drogen, Terror, etc.) ist sehr US-amerikanisch. Russen denken überhaupt nicht so. Sie werden die gesamte Einstellung des Feindes studieren und die Stelle auswählen, an der ein (Gegen-)Angriff am sinnvollsten ist. Erwartet also nicht, dass Putin plötzlich aufhört, „die andere Wange hinzuhalten“ und „den Amerikanern klare Kante zeigen wird“. So wird es einfach nicht ablaufen. An manchen Stellen werden die Russen scheinbar nachgeben, während sie an anderen den Druck erhöhen. So werden alle Kriege gewonnen.

Der interne Faktor: Die Fünfte Kolonne

Wie ich bereits mehrfach in der Vergangenheit erwähnt habe, hat Wladimir Putin auch mit einer prowestlichen und prozionistischen Fünften Kolonne im Kreml und ganz allgemein im Staatsapparat zu kämpfen. Ich nenne diese Fünfte Kolonne die atlantischen Integrationisten (im Gegensatz zu den eurasischen Souveränisten), aber wir könnten sie auch den Washington Consensus/IMF/WTO/WB/etc/ nennen oder dem Beispiel von Gary Littlejohn folgen und sie „Unterstützer internationaler Finanzinstitutionen“ nennen (außer, dass ich sie nicht „Unterstützer“ nennen, sondern als „Agenten“ bezeichnen würde). Aber egal welchen Begriff wir verwenden, es ist wichtig, immer daran zu denken, dass diese Fünfte Kolonne die größte Bedrohung bleibt, der Putin und Russland ausgesetzt sind, und Putin muss dies bei jeder Entscheidung, die er trifft, im Auge behalten. Bisher hat sich diese Fünften Kolonne vor allem auf das konzentriert, was ihr am Herzen liegt – Geldfragen und Innenpolitik – und es dem Militär und den Sicherheitsdiensten überlassen, sich mit dem zu befassen, was ihnen am Herzen liegt: dem Schutz der russischen Souveränität und Außenpolitik. Aber Sie können sicher sein, dass, wenn Putin jemals einen Fehler macht (auch wenn er keinen macht sondern nur einen zu machen scheint), sie sich auf ihn stürzen und alles tun werden, was sie können, um ihn entweder gleich zu verdrängen oder ihn und seine Anhänger zumindest zu zwingen, ihrer tückischen Agenda zuzustimmen: zum Albtraum der 90er Jahre zurückzukehren: ein Totalausverkauf Russlands an die AngloZionisten.

Fazit: Einfache Wahrnehmungen gegen eine komplexe Realität

Verhält sich Russland also wie ein Tyrann (wie die USA/EU sagen), oder reagiert es angemessen, wenn es nötig ist (wie die meisten Putin-Anhänger glauben), oder hält es sanftmütig die andere Wange hin (wie Paul Craig Roberts folgert)? Ich würde sagen, dass keine dieser Charakterisierungen korrekt ist und dass die Realität einfach viel komplexer ist.

Zum einen zeigen die Beispiele Südossetien und Krim, dass Putin bereit ist, bei Bedarf energische militärische Maßnahmen zu ergreifen. Aber in anderen Fällen zieht er es vor, jede Konfrontation zu verzögern. Im Falle Syriens macht das Sinn. Im Falle der Ukraine ist dies weniger der Fall. Darüber hinaus ist Russland nach wie vor nur ein teilweise souveränes Land, und die Macht der Fünften Kolonne beeinflusst die russische Entscheidungsfindung nach wie vor stark, insbesondere in nicht zeitkritischen Fällen (Südossetien und Krim sind perfekte Beispiele für eine zeitkritische Situation). Deshalb erscheinen russische Aktionen oft als widersprüchliche Zickzackbewegungen (selbst wenn sie es nicht sind). Die Russen haben auch noch eine eher schwache Öffentlichkeitsarbeit Beispiele dazu siehe hier:

Dieses Wahrnehmungsproblem wird durch die bedauerliche Tatsache verschärft, dass ein Großteil der englischsprachigen, russisch geprägten Blogosphäre grob gespalten ist:

Auf der einen Seite gedankenloses Cheerleading kombiniert mit eindringlichen Leugnungen, dass es überhaupt Probleme gibt.

Andererseits dienen defätistische „alles ist verloren“ oder „Putins Ausverkauf“ Kommentare nur dazu, die Sache weiter zu verwirren.

Sie alle sind gleichermaßen falsch. Schlimmer noch, sie schaden beide Russland im Allgemeinen und Putin im Besonderen (leider haben sich die meisten von ihnen an ihre Finanzinvestoren verkauft und sind mehr daran interessiert, diesen oder jenen Oligarchen zu gefallen als daran, ehrlich zu sein).

Russische Politik sollte dialektisch betrachtet werden: als sich entwickelnde Prozesse, die oft den Samen ihres eigenen Widerspruchs enthalten, aber am Ende doch enorm erfolgreich sind, zumindest bisher. Anstatt von Putin Perfektion oder Unfehlbarkeit zu erwarten, sollten wir ihm unsere bedingte und kritische Unterstützung anbieten. Tatsächlich würde ich sogar sagen, dass Putin und die eurasischen Souveränisten sehr wohl von der kritischen Unterstützung profitieren können, da es ihnen eine Rechtfertigung liefert, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen (z.B. hat Putin das vorgeschlagene Projekt zur Rentenreform bereits, wenn auch nur minimal, als direkte Folge eines massiven öffentlichen Aufschreis geändert). Man könnte es auch so ausdrücken: Jedes Mal, wenn die russische Öffentlichkeit über Ukronazi-Aktionen empört ist oder die Wahrnehmung, dass Russland sanftmütig die andere Wange hinhält, rückt der Tag näher, an dem Russland endlich die beiden Novorussischen Republiken anerkennen wird. Im Moment höre ich in den russischen Medien (einschließlich der staatlichen Medien) viel über immense Frustration, Ekel und Wut, und die Forderung, dass der Kreml eine viel härtere Linie bei den Ukros in Kiew einschlagen soll. Volkszorn ist eine mächtige Waffe, die Putin gegen seine Feinde, sowohl intern als auch extern, einsetzen kann.

Folgen wir also dem Beispiel von Paul Craig Roberts und stellen weiterhin die schwierigen Fragen und bleiben wir der russischen Politik gegenüber kritisch.

