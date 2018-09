Die syrische Armee führt einen Krieg gegen die Barbarei für die Zivilisation

Bild: Überall findet der Wiederaufbau statt.

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

von SANA – https://einarschlereth.blogspot.com

US- Senator Richard Black sagte am «Montag, dass die Syrische Arabische Armee (SAA) und ihre Alliierten in der Lage waren, den Terrorismus aus dem größten Teil ihres Territoriums zu vertreben und es blieb niemand übrig außer den Terroristen in Idleb, die Zivilisten als menschliche Schilde benutzen.

«Die syrische Armee versucht, die Zivilisten zu schützen, indem sie durch Korridore für die Evakuierung schafft,» sagte Black den Journalisten nach seiner Tour durch eine Anzahl befreiter Gebiete in Aleppo.

Er verwies darauf, dass die USA «seit 17 Jahren einen Krieg gegen den Terrorismus führt, aber ohne Ergebnisse.»

Der amerikanische Senator bestätigte, dass die Terroristen alle Kulturstätten in Syrien zerstörten; Moscheen und Kirchen und Zivilisten bewusst töteten. Er fügte hinzu, dass die syrische Armee einen Krieg gegen die Barbarei führe und dass Syrien mit Hilfe seines Volkes wieder auferstehen werde.

Der US-Senator hob hervor, dass das syrische Volk das historische Erbe der ganzen Menschheit verteidige.

Nachdem er die Stadt Homs am Montag besucht und die Restaurierungsarbeiten des alten Marktes im Zentrum besichtigt hatte, verwies Black darauf, dass die Terroristen versucht hatten, die historische Identität Syriens zu zerstören.

Er war der Meinung, dass die Restaurierungsarbeiten in Homs die Entschlossenheit des syrischen Volkes zeigen, mit der es den Terrorismus besiegt hat.

Nachdem Senator Black die archeologische Kirche Um al-Zennar besuchte, sagte der Erzbischof der syrischen orthodoxen Kirche für Homs und Hama Selwanos Boutros Al-Nemeh, dass der Besuch von Black in Syrien der Welt die Botschaft vermittelt, dass Syrien sich erholt.

Der Gouverneur von Homs Talal Barazi sagte, dass Black schon 2016 besucht habe und die dortige Zerstörung der Terroristen gesehen habe, und er danach mitteilte, dass die Stadt zu ihrem früheren Leben zurückkehre, nachdem mehr als 60 Prozent der örtlichen Bevölkerung, die verjagt worden waren, zurückgekehrt sind.

Barazi fügte hinzu, dass der Wiederaufbau in Homs in Stufen stattfinde und bestätigte den Eifer, mit dem der kulturelle Aspekt dieser archeologischen Stadt erhalten werde.