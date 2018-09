aufstehen – Neue Sammlungsbewegung heute in Berlin vorgestellt

Jetzt ist sie also aus dem Sack, die Katze, die bis zur heutigen Pressekonferenz der Gruppe um Sahra Wagenknecht eher als diffuse Projektionsfläche gehandelt wurde. Ein beträchtlicher Teil der Bürger setzt grosse Erwartungen und Hoffnungen in das Projekt der neuen Sammlungsbewegung #aufstehen.

In dem heute präsentierten Gründungsaufruf heisst es: „Wir haben kein vorgefertigtes Programm. Der Gründungsaufruf ist die grundsätzliche Gesinnung der Bewegung, aber das Programm, dieses werden wir gemeinsam mit unseren Anhängern erarbeiten.” [ ]

Zahlreiche Fragen wurden auf der Pressekonferenz beantwortet, andere blieben weiterhin unscharf konturiert. Nein, wir haben kein umfassendes sozialistisches Programm erwartet, wie von einigen Kommentatoren aus dem linken Spektrum gefordert. Einfach weil eine Sammlungsbewegung eben keine sozialistische Partei und somit deren gesellschaftliche Funktion eine andere ist. Angesichts des derzeitigen Zustands der BRD muss sich eine Bewegung zuvorderst der Herausforderung stellen, überhaupt erstmal die Agonie im Lande zu überwinden. Marxisten verstehen diese Dialektik.

Aber auch ein Gründungsaufruf oder Aktionsprogramm, zugeschnitten auf eine aktuelle historische Situation, sollte die zentralen gesellschaftlichen und geopolitischen Widersprüche benennen und dort, wo Entwicklungen und Missstände aufgezählt werden, auch für den Bürger konkret fassbare Lösungen präsentieren.

In der Frage von Hartz IV und repressionsfreier Grundsicherung bspw. hiesse das, ganz konkret den sofortigen Stopp der behördlichen Sanktionen auch für Deutsche zu fordern, so wie dies für Millionen Ausländer bereits Realität ist.

Zentrale Punkte der nationalen und internationalen Entwicklung werden im vorliegenden Gründungsaufruf der Initiatoren allerdings nur zaghaft angedeutet oder gleich gar nicht behandelt. So liegt ein weiteres Defizit in schwammigen Formulierungen zur nationalen Frage und der mit dieser korrespondierenden realpolitischen Einzelfragen. Die NATO kommt in dem Text gar nicht vor, geschweige denn die Bedeutung des NATO-Austritts für konkrete, reale Friedenspolitik.

Dieses Themenfeld betreffend unterscheidet sich der Gründungsaufruf nicht von der bestehenden und im Sinkflug befindlichen Systemlinken. Gerade auch bei den Themen Völkerrecht und Souveränität müsste die Sammlungsbewegung punkten und ein unmissverständliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Systemlinken kommunizieren. Der Grossteil der interessierten Öffentlichkeit erwartet entsprechende konsequente Positionen.

Sahra Wagenknecht betonte, dass eine Vertiefung des Programms durch Beiträge aus der Basis erfolgen müsse. Unsere Kritik nebst Konkretisierung aus sozialistischer Sicht trägt den Namen #aufstehen+ (aufstehen plus) und versteht sich als ein solcher Beitrag zur Debatte.

Mit aufstehen+ wollen wir ferner Menschen auch für konkrete Aktionen auf die Strasse mobilisieren. Wer sich für diese programmatische Grundlagen innerhalb der Sammlungs-bewegung engagieren möchte, hat auch die Möglichkeit, unserer facebook-Gruppe beizutreten:

→ Rote Fahne Gruppe aufstehen+ auf facebook

Das nachstehende Grundsatzprogramm basiert auf dem heute präsentierten Gründungsaufruf, unsere wichtigsten Ergän-zungen sind rot hervorgehoben.

#aufstehen+ (aufstehen plus) Sozialistischer Debattenbeitrag der Rote Fahne Gruppe zum Grundsatzprogramm der Sammlungsbewegung

Es geht nicht fair zu. Nicht in unserem Land, nicht in Europa und auch nicht auf der großen Bühne der Weltpolitik. Profit triumphiert über Gemeinwohl, Gewalt über Völkerrecht, Geld über Demokratie, Verschleiß über umweltbewusstes Wirtschaften. Wo nur noch Werte zählen, die sich an der Börse handeln lassen, bleibt die Menschlichkeit auf der Strecke.

Dagegen stehen wir auf: für soziale Gerechtigkeit, für Frieden und Abrüstung, für die Wahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen.

Wir leben in einem Land voller Widersprüche. Wir bauen international gefragte Autos und Maschinen, aber unsere Kinder schicken wir in marode Schulen, in denen Lehrerinnen und Lehrer fehlen und immer wieder der Unterricht ausfällt. Die Regierung rettet Banken und subventioniert Konzerne, aber sie ist nicht bereit, alte Menschen vor Armut zu schützen.

Das Aufstiegsversprechen der sozialen Marktwirtschaft, dass jeder, der sich anstrengt, auch zu Wohlstand kommen kann, gilt im Zeitalter von Leiharbeit und Niedriglohnjobs nicht mehr. Es gibt immer mehr Arbeitsplätze, von denen man nicht leben, geschweige denn eine Familie ernähren kann. Die Mittelschicht wird schmaler.

Gerade diejenigen, die sich im Beruf fürsorglich um andere Menschen kümmern, werden oft demütigend schlecht bezahlt. Weit mehr als die eigene Leistung entscheidet die soziale Herkunft über die Chance auf ein gutes Leben. Die Vermögensungleichheit ist so hoch wie zu Kaisers Wilhelms Zeiten.

Vor allem große Unternehmen und ihre Eigentümer sind die Gewinner von Globalisierung, Freihandel, Privatisierung und der imperialen Institution EU.

Knapp die Hälfte der Deutschen hat heute ein geringeres Realeinkommen als Ende der neunziger Jahre. Die durch den Imperialismus betriebene Massenmigration hat u.a. verschärfte Konkurrenz um schlecht bezahlte Arbeitsplätze erzeugt und begünstigt somit den Lohndruck durch das Kapital.

Auch für osteuropäische Beschäftigte in deutschen Schlachthöfen oder in der Pflege ist vor allem die Ausbeutung grenzenlos geworden. Und während Konzerne hohe Dividenden ausschütten, streiten die Ärmsten an den Tafeln um überlagerte Lebensmittel.

Seit der Sozialstaat keine ausreichende Sicherheit mehr gibt, kämpfen viele für sich allein. Wer seinen Job verliert oder durch längere Krankheit ausfällt, ist schnell ganz unten. Hartz IV enteignet Lebensleistung, egal, wie lange jemand gearbeitet und in die Sozialkassen eingezahlt hat.

Im öffentlichen Bereich wird gekürzt und privatisiert. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Wasser, Bahnverkehr, Schwimmbäder etc. – mit allem wird heute Profit gemacht.

Besonders dramatisch sind die Veränderungen am Wohnungsmarkt, seit nicht mehr Städte und Gemeinden, sondern renditeorientierte Investoren den Takt angeben. Menschen mit normalen Einkommen, vor allem Alleinerziehende und Familien mit Kindern, können sich Wohnungen in den Innenbezirken großer Städte kaum noch leisten.

Soziale Deklassierung und der Verlust jeglicher Lebens-perspektive für Millionen Bürger haben bei vielen Menschen zu Resignation und zu gesellschaftlicher Agonie geführt. Die imperialistische Massenmigration trägt zudem zur Desintegration der bürgerlich-demokratischen Republik der Europäischen Aufklärung und somit auch zum Verlust nationaler Souveränität und der kulturellen Identität bei.

Die wirtschaftlichen und politischen Eliten schüren Rassismus sowohl gegen Deutsche, als auch gegen Ausländer und befeuern so die Eskalation der gesellschaftlichen Verhältnisse, um auf den Trümmern des gesellschaftlichen Friedens ihre Herrschaft sichern und ausbauen zu können.

Wir setzen dieser fatalen Entwicklung unser Bekenntnis zum internationalen Völkerrecht entgegen, in dem es heisst:

„Internationales Völkerrecht – Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

Teil I, Artikel 1

1. Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung.”

Der Schutz des souveränen Nationalstaats und seiner Grenzen ist die Grundlage des internationalen Völkerrechts, des Selbstbestimmungsrechts und des Gewaltverbots.

Die globalen Gefahren wachsen. In den internationalen Beziehungen ersetzt das Faustrecht des militärisch Stärkeren immer öfter Verhandlungen und Diplomatie. Hemmungslos werden Kriege geführt, um Zugang zu begehrten Rohstoffen zu erhalten oder geopolitische Einflusszonen auszuweiten.

Das gilt besonders für die Vereinigten Staaten. Diese Kriege haben ganze Regionen verwüstet, islamistische Terrorbanden gestärkt und sind ein wesentlicher Grund für globale Fluchtbewegungen. Das Konzept der gemeinsamen Sicherheit in Europa und des Interessenausgleichs zwischen Ost und West, zwischen kleineren und größeren Staaten wurde aufgegeben.

Das Wettrüsten zerstört alle Errungenschaften der Abrüstung in den 90er Jahren. Im Verhältnis zu Russland herrscht Eiszeit. Und deutsche Regierungen machen immer öfter mit: bei Kriegen, bei Waffenexporten in Krisengebiete, bei der Missachtung des Völkerrechts. Die Gefahr eines militärischen Zusammenstoßes der großen Atommächte ist wieder größer geworden.

Von naturverträglichem, klimaschonendem Wirtschaften sind wir nach wie vor weit entfernt. Im Gegensatz zum Anspruch von Kreislaufproduktion und langer Haltbarkeit werden viele Produkte von den Herstellern extra so konstruiert, dass sie schnell kaputt gehen und sich schlecht oder gar nicht reparieren lassen. Im Ergebnis wachsen die Müllberge.

Die Vergiftung der Böden, des Grundwassers und der Meere erreicht bedrohliche Ausmaße. Gerade Ärmere sind in besonderem Maße betroffen. Sie wohnen meist an den lautesten Straßen mit der schlechtesten Luft, haben im Beruf weit öfter mit gesundheitsgefährdenden Substanzen zu tun und müssen beim Einkauf ihrer Lebensmittel besonders auf den Preis achten. Dass Arme in Deutschland im Schnitt 10 Jahre früher als Reiche sterben, hat nicht nur, aber auch damit zu tun.

Statt Bio nur für Besserverdiener, fordern wir eine gesunde Umwelt und gesundes Essen für alle.

Wir nehmen das nicht mehr hin. Wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, die sozial immer tiefer gespalten ist. Wir halten es für falsch, dass die deutsche Regierung sich einer unberechenbaren, zunehmend auf Konflikt orientierten US-Politik unterordnet, statt sich auf das gute Erbe der Friedens- und Entspannungspolitik Willy Brandts, Egon Bahrs und der Friedensbewegung in Ost und West zu besinnen.