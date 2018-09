von Freidenker Hessen – http://www.hessen.freidenker.org

Die hessischen Freidenker beteiligen sich am 1.September 2018 mit dem Flugblatt “Gegen Rechts am Antikriegstag” an den Veranstaltungen nahe der Frankfurter Alten Oper

September ist Antikriegstag – weil am 1. September 1939 die Wehrmacht Polen überfiel am Antikriegstag heißt: Rechts ist, wer 1999 die NATO-Aggression gegen Jugoslawien unterstützte Rechts ist, wer den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan ablehnt Rechts ist, wer Beihilfe zu den „Regime Change“-Kriegen in Irak und Libyen

geleistet hat Rechts ist, wer Terrorbanden im Kolonialkrieg gegen Syrien finanziert und mit

Sanktionen die Bevölkerung zum Hunger und zur Flucht zwingt (USA, EU, Türkei) Rechts ist, wer Saudi-Arabien Waffen liefert, damit es die Bevölkerung im

Jemen abschlachten kann Rechts ist, wer das Feindbild Islam zur Rechtfertigung von „Kriegen gegen den

Terror“ (also für Öl und Pipelines) fördert, und sich dann scheinheilig empört,

wenn die Saat der Islamophobie bei Pegida u.a. aufgeht Rechts ist, wer den Landraub Israels in Palästina und die Massaker an den

Palästinensern unterstützt Rechts ist, wer in Frankfurt unter dem Transparent „‘Palästina‘ halt’s Maul“

demonstriert – wie Bürgermeister Uwe Becker mit Volker Beck und Jutta Ditfurth Rechts ist, wer israelkritischen Juden Rede- und Raumverbot erteilt, wie der

Frankfurter Magistrat Rechts ist, wer Aufrüstung betreibt und gemäß NATO-Vereinbarung den deutschen

Kriegshaushalt verdoppeln will Rechts ist, wer die NATO-Konfrontation gegen Russland unterstützt Rechts ist, wer deutsche Soldaten an die neue Ostfront kommandiert, das

Oberkommando über die NATO-„Speerspitze“ übernimmt und Panzer wenige Kilometer

vor dem leidgeprüften Leningrad stationiert (Merkel, Maas und von der Leyen) Rechts ist, wer nicht den Abzug der US-Atomwaffen aus Büchel (Eifel) fordert Rechts ist, wer nicht die Forderung nach sofortiger Schließung der

Kriegsdrehscheibe Air Base Ramstein unterstützt GEGEN DIESE RECHTEN, MILITARISTEN UND IMPERIALISTEN PROTESTIEREN WIR AM 1. SEPTEMBER 2018! http://www.hessen.freidenker.org

