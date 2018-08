Syrischer Außenminister: Weiße Helme entführen 44 Kinder in Idlib um chemischen Angriff zu inszenieren

von https://sputniknews.com

Übersetzung LZ

Der syrische Außenminister und stellvertretende Premierminister Walid Muallem hat sich mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow bei einem Besuch in Moskau getroffen.

Der Besuch findet im Rahmen der syrisch-russischen Regierungskommissionen statt.

„Russland ist bereit, seinen Beitrag zu diesen Aufgaben (die Wiederherstellung Syriens und die Lösung des Problems mit der Rückkehr der Flüchtlinge) zu erhöhen“, sagte der Minister auf einer Pressekonferenz nach den Gesprächen mit seinem syrischen Amtskollegen Walid Muallem.

Zur Situation rund um Idlib

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die Nutzung der Deeskalationszone in Idlib durch Al-Nusra*-Terroristen als „inakzeptabel“ bezeichnet.

„Es ist nicht hinnehmbar, dass die Terroristen vor allem von der Nusra-Front [einer in Russland verbotenen Terrorgruppe], die dort versuchen diese Deeskalationszone zu nutzen, um Angriffe auf die Positionen der syrischen Armee vorzubereiten und sogar für Versuche, den russischen Militärstützpunkt in Hmeimimim mit Flugdrohnen anzugreifen“, sagte Lawrow auf einer Pressekonferenz nach Gesprächen mit seinem syrischen Amtskollegen Walid Muallem in Moskau.

Moskau hat den Westen gewarnt, dass er nicht mit dem Feuer spielen sollte, indem er versucht, Provokationen in der Gegend von Idlib durchzuführen, sagte Lavrov.

„Eine weitere Provokation des Westens wird vorbereitet, um die Anti-Terror-Operation in Idlib zu behindern“, sagte Lavrov auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem syrischen Amtskollegen Walid Muallem in Moskau.

Lavrov betonte auch, dass die USA versuchen, „Behörden“ am linken Euphratufer einzurichten, da dies zu einer Spaltung Syriens führen könnte.

„Die US-Präsenz in Syrien hat nicht nur einen militärischen Aspekt…. Gleichzeitig entwickeln unsere amerikanischen Kollegen aktiv das Ostufer des Euphrat, bauen dort die Infrastruktur, soziale und wirtschaftliche Netzwerke wieder auf und schaffen sogar quasi-staatliche lokale Regierungsstellen“, sagte er.

Zur westlichen Einmischung in die Angelegenheiten Syriens

Dies ist eine Luftaufnahme des fünfseitigen Pentagon-Gebäudes, Sitz des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten, in Arlington, Virginia, 1975.

© AP Foto / Media Sensationalize US-Raketenschild auf Daesh in Syrien gerichtet – Pentagon

Der syrische Außenminister Walid Muallem hat vor einer möglichen US-britisch-französischen Aggression und vor den katastrophalen Folgen westlicher Destabilisierungsversuche gewarnt.

Unabhängig davon, ob der US-UK-Frankreich-Angriff stattfindet oder nicht, wird Damaskus seinen Kampf gegen den Terrorismus führen, so der Minister.

„Wir werden unser Bestes tun, um mögliche zivile Opfer zu vermeiden und generell Blutvergießen zu vermeiden“, sagte er und bemerkte, dass die Al-Nusra-Front versucht, solche Pläne zu verhindern.

Die USA haben im militärischen Bereich gegen Syrien verloren, trotz aller Bemühungen, fügte der syrische Außenminister hinzu.

„Wir können sagen, dass die Amerikaner in Syrien trotz ihrer Bemühungen militärisch verloren haben, und jetzt wollen sie den Moment nutzen, um durch politische Prozesse Dividenden zu erhalten und die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat zu verhindern“, sagte Muallem Reportern.

Über mögliche chemische Waffenprovokation

Die Weißen Helme haben 44 Kinder in Idlib entführt, um sie bei einem inszenierten chemischen Angriff einzusetzen, so der syrische Außenminister.

„Hinter der Gründung der Pseudo-Organisation der Weißen Helme stehen die britischen Spezialdienste: Sie unterstützen sie, sie führen sie. Sie standen hinter der Organisation dieser fabrizierten Szenarien für den Einsatz von chemischen Waffen und jetzt bereiten sie eine solche Entwicklung der Situation mit dem Einsatz von chemischen Waffen in Idlib vor“, erklärte Muallem.

Er sagte auch, dass für syrische Armee keine Notwendigkeit bestehe, chemische Waffen einzusetzen, und betonte, dass sie solche Waffen nicht besitze.

Muallem stellte fest, dass Damaskus beabsichtigt, seine Beziehungen zu Teheran auszubauen.

Anfang dieser Woche warnte das russische Verteidigungsministerium, dass der Führer der Terrorgruppe Tahrir al-Sham, die mit der Terrororganisation Jabhat Nusra verbunden ist (in Russland verboten), einen chemischen Angriff gegen Zivilisten in Idlib plant, um westliche Nationen zu Vergeltungsmaßnahmen gegen Damaskus zu provozieren.

Russland ist neben dem Iran und der Türkei ein Garant des Waffenstillstandsregimes in Syrien. Moskau hat auch Damaskus unterstützt, indem es sowohl den Kampf gegen terroristische Gruppen unterstützt als auch humanitäre Hilfe für die Bewohner des von der Krise betroffenen Landes geleistet hat.

Al-Nusra Front oder Jabhat al-Nusra, bekannt als Jabhat Fatah al-Sham, ist eine in Russland verbotene Terrorgruppe.

https://sputniknews.com/russia/201808301067588116-russia-syria-foreign-ministers-conference/?utm_source=https://t.co/ErfxVEnFw9&utm_medium=short_url&utm_content=jyKe&utm_campaign=URL_shortening

Advertisements