Wie man einen US-unterstützten Staatsstreich in fünf einfachen Schritten durchführt

von Lee Camp – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Nicaragua hat gerade einen von den USA unterstützten gewalttätigen Putschversuch besiegt…. aber wie haben die USA überhaupt den Putsch vorbereitet?

Nicaragua hat gerade einen von den USA unterstützten gewalttätigen Putschversuch besiegt, und es interessiert niemanden.

Nun, lassen Sie mich das noch einmal überdenken: Es besteht sehr wenig Interesse. Englischlehrer mögen sich dafür interessieren, weil sie es vielleicht faszinierend finden, dass der Ausdruck „violent coup“ einer der wenigen englischen Sätze ist, die oft mit dem Präfix „U.S.-backed“ eingeführt werden.

Aber ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, dass die Mainstream-Medien nicht wollen, dass Sie sich dafür interessieren. Sie wollen nicht einmal, dass du weißt, dass es passiert ist. Und sie wollen sicher nicht, dass Sie wissen, dass es eine einfache Formel für von den USA unterstützte Putsche in linken und antiimperialistischen Nationen in ganz Lateinamerika gab, eine Formel, die unser militärischer Geheimdienst in zahlreichen Ländern unermüdlich umgesetzt hat, wie ein überstrapaziertes Fußballspiel.

Auf den Commerzsendern werden Sie nichts von den von den USA unterstützten Programmen hören. Wenn das US-Militär einen Lastwagen belud, würde CNN es nicht erwähnen, NPR würde Ihnen sagen, dass der Lastwagen mit einer „organischen internen Protestbewegung“ zu tun hatte und Fox News würde eine schwarze Person beschuldigen.

Da ist zum Beispiel der von den USA unterstützte Völkermord im Jemen. Wie eine kürzlich durchgeführte „Fairness and Accuracy in Reporting“ Studie deutlich machte, lüftete MSNBC in den 12 Monaten vor dem 3. Juli insgesamt null Geschichten über den Jemen, während es 455 Geschichten über den Pornostar unseres Präsidenten ausspuckte. (Was ungefähr 445 mal zu viel ist, selbst wenn du wirklich auf präsidiale erotische Fan-Fiction stehst.)

Zurück nach Lateinamerika. Die USA haben eine lange Politik der Unterminierung, Infiltration und des Sturzes jeder lateinamerikanischen Regierung, die sich nicht mit unserer uneingeschränkten kapitalistischen neoliberalen Politik identifiziert. Wenn ein Anführer sagt: „Hey, lasst uns anders leben, und wir helfen unseren Brüdern und Schwestern“, dann werden die USA dafür sorgen, dass er oder sie irgendwo auf dem Grund eines Sees Zementschuhe trägt. (Und diese Zementschuhe werden nicht einmal von Gewerkschaftszementarbeitern hergestellt, weil alle Gewerkschaften zerstört wurden. So haben Sie freiberufliche unterbezahlte Kinder, die die Schuhe wahrscheinlich als Teil der „Gig Economy“ mit einer Art Zementschuh-Applikation machen, die Zementschichten dazu bringt, für Pennys zu arbeiten, weil sie nicht verstehen, dass der Algorithmus sie hart schraubt!

Jedenfalls ist Nicaragua der letzte von den USA unterstützte Putschversuch. Also, das scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, um zu präsentieren: Wie man einen U.S.-Backed Government Coup erstellt!

Sie können zu Hause mitspielen – vor allem, wenn Sie in Nicaragua oder Venezuela wohnen.

SCHRITT EINS: Schaffen Sie eine starke, von den USA unterstützte „fünfte Kolonne“.

Sag mir nicht, dass du nicht weißt, was eine „fünfte Kolonne“ ist. Wie konntest du nur so naiv sein! (Das ist der Teil, wo ich dich wegen mangelnden Wissens verspotte, das ich selbst erst letzte Woche mir angeeignet habe.)

Eine Fünfte Kolonne ist eine Gruppe von Menschen, die die Regierung eines Landes zur Unterstützung des Feindes unterminiert“, erklärt Peter Koenig. Sie können sowohl verdeckt als auch offen auftreten.“

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, fünfte Kolonnen zu erstellen. Wir hier in den USA schaffen unsere mit einer guten, gesunden Front: Non-Profit-Organisationen. Unsere beiden Favoriten sind USAID und die National Endowment for Democracy (NED). Was ist der NED? Nun, wie Robert Parry, Redakteur der Consortium News, es ausdrückte,

„Im Jahr 1983 übernahm NED im Wesentlichen die Rolle der CIA, die Wahlergebnisse zu beeinflussen und Regierungen zu destabilisieren, die den Interessen der USA im Wege standen, außer dass NED diese Funktionen quasi offen ausübte, während die CIA sie verdeckt ausübte. NED dient auch als eine Art Schmiergeldkasse für Neokonservative. …”

(Wenn ich mir eine Schmiergeldkasse vorstelle, stelle ich mir Dick Cheney, Mitch McConnell und Bill Kristol nackt in einer kleinen Badewanne vor, die mit dem Erbrochenen all ihrer Opfer gefüllt ist. Ja, es ist ekelhaft. Aber es ist weniger grob als das, was eine Schmiergeldkasse wirklich ist.

Also nutzen wir NED und USAID, um Länder zu destabilisieren. Denken Sie daran, auch wenn es nicht nach viel klingt, es hat Konsequenzen für zu destabilisierende Länder. Indem wir es tun, töten wir indirekt viele Menschen oder ruinieren zumindest ihr Leben und lassen sie arm oder mittellos zurück. Aber um einen erfolgreichen Coup zu schaffen, ist es wichtig, dass Sie sich um nichts davon kümmern. Überlass das den Nerds mit ihren Bleistiften und ihren Statistiken. Wenn Babys sterben, weil sie nicht die medizinische Behandlung bekommen, die sie brauchen, ist das nicht Ihr Problem. Du hast andere Sachen zu tun, wie Vogelscheiße von deinen 1.200 Dollar Slippern zu wischen.

SCHRITT ZWEI: Die Wirtschaft des Landes untergraben.

Dies kann durch Sanktionen geschehen, wie wir es derzeit in Venezuela und im Iran tun. Gleichzeitig nutzen Sie die fünfte Kolonne und die gehorsamen amerikanischen Medien-Hacks (CNN, Fox News, MSNBC), um die Menschen in diesem Land davon zu überzeugen, dass ihre wirtschaftlichen Probleme die Schuld nur ihres Präsidenten sind.

„Es ist die Schuld des venezolanischen Präsidenten, dass Sie kein Toilettenpapier haben! Er hortet das ganze Klopapier. Er sitzt da oben auf einem Thron aus Angel Soft Triple Ply! Sein Anus singt gerade ‚ Joy to the World‘!“

Aber was unsere Unternehmensmedien wirklich nicht wollen, ist die Wahrheit. Peter Koenig, der auch internationaler Beobachter der Präsidialen Wirtschaftskommission (showoff) war, erklärte,

„… Es ist völlig klar, wer hinter den Lebensmittel- und Medikamentenboykotten (leere Supermarktregale) und der induzierten inneren Gewalt [in Venezuela] steckt. Es ist eine Kopie dessen, was die CIA unter Kissingers Kommando 1973 in Chile tat, was zur Ermordung des legitimen und demokratisch gewählten Präsidenten Allende und zum Militärputsch von Pinochet führte. …”

Sie schaffen also wirtschaftliche Probleme, die die Menschen hungrig und wütend machen, und das führt zu….

SCHRITT DREI: Warten Sie auf interne Proteste und/oder initiieren Sie sie.

Grundsätzlich gab es in Nicaragua legitime Proteste, denn welches Land hat ab und zu keine Proteste? Aber dann warfen die USA und unsere Frontgruppen Kerosin auf die Situation. Die NED-finanzierte Publikation Global Americans prahlte tatsächlich mit dem Kerosin, das sie warf. In einem Artikel mit dem Titel „Den Grundstein für einen Aufstand legen: Ein genauerer Blick auf die Rolle der USA bei den sozialen Unruhen in Nicaragua“, sagte er, „der NED hat zwischen 2014 und 2017 54 Projekte in Nicaragua finanziert“.

So haben verschiedene von den USA unterstützte Gruppen die Proteste gegen die Regierung Daniel Ortega umgelenkt. Einige protestierende Studenten wurden sogar in die Vereinigten Staaten geflogen, um von Freedom House, das tiefe Verbindungen zur CIA hat, weitere Anweisungen zu erhalten. Einmal hier, posierten die Studenten für Fotos mit keinem anderen als U.S. Senator Marco Rubio, R-Fla.

Wenn es eine Sache gibt, der ich vertraue, dann sind es die Menschen, die stolz darauf sind, Marco Rubio kennenzulernen. Ich meine, sogar Marco Rubios Kinder erzählen den Leuten, dass Joe Biden ihr Vater ist.

So wie bei Syrien, nachdem echte Proteste in Nicaragua begannen, nutzten die USA die fünfte Kolonne, um die Spannungen zu verschärfen und die Proteste zu einem gewalttätigen Showdown zu kanalisieren.

VIERTER SCHRITT: Werden Sie gewalttätig, während Sie die Regierung beschuldigen, gewalttätig zu werden.

Wir haben diese Taktik in Nicaragua und Venezuela gesehen. Es gab Gewalt auf beiden Seiten der Proteste, aber viel mehr auf den von den USA unterstützten Seiten, manchmal mit Hilfe der CIA oder Alumni aus unseren militärischen Ausbildungseinrichtungen wie der School of the Americas. Aber wegen der Medienpropaganda glauben viele, dass es in erster Linie Gewalt auf der Regierungsseite gibt, während in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist.

FÜNF: Wenn die Schritte 1 bis 4 nicht funktionieren, entführen oder ermorden.

Die Zeit kann kommen, wenn Sie andere Optionen ausgeschöpft haben und einfach einen Kerl umlegen müssen. Fühl dich nicht schlecht. Das passiert den Besten von uns.

Oder, wenn Sie sich großzügig fühlen, können Sie dieses Ziel einem US-Militärflugzeug überlassen und es gegen seinen Willen nach Afrika fliegen – wie es 2004 dem Präsidenten von Haiti, Jean-Bertrand Aristide, passiert ist. Er wurde von unserem Militär entführt und auf einen der unangenehmsten 14-stündigen Flüge genommen, die man sich vorstellen kann.

Es gibt unendlich viele Beispiele. Willst du noch mehr? Wie wäre es mit dem von der CIA unterstützten Sturz und der Ermordung des sozialistischen Präsidenten Salvador Allende in Chile 1973? Aber keine Angst, er wurde durch den mörderischen Diktator Augusto Pinochet ersetzt, der den USA viel besser gefiel. Wir hatten den gleichen Geschmack bei den Todesschwadronen.

Der ecuadorianische Präsident Jaime Roldos Aguilera starb 1981 bei einem Flugzeugunglück, nachdem er einen Plan zur Reorganisation der ecuadorianischen Industrie für fossile Brennstoffe vorgelegt hatte, gegen den sich die US-Interessen sehr stark aussprachen. Sein Flugzeug ist vom Himmel gefallen, nachdem er zu einem schlimmen Fall für die CIA geworden war.

Sogar NBC hat die bizarren Pläne der CIA zur Ermordung von Fidel Castro in Kuba erzählt, einige davon mit explodierenden Zigarren. Um ehrlich zu sein, kann ich das nicht geringschätzen, weil es die lustigste Art ist, jemanden zu töten. Solange es Spaß macht, bin ich einverstanden.

Und vor einigen Wochen sahen wir einen Versuch, Präsident Nicolás Maduro in Venezuela mit einer kleinen Sprengdrohne zu töten. Es gibt zwar keine Anzeichen dafür, dass das US-Militär direkt beteiligt war, aber so läuft es nicht wirklich. Das Militär zieht es vor, Frontgruppen zu finanzieren, so dass es so aussieht, als hätten die USA nichts damit zu tun. Und denken Sie daran, dass es 2002 einen von den USA unterstützten Putsch gegen Hugo Chavez, Maduros Vorgänger, gab. Die Chávez-Maduro-Regierung auszuschalten war also ein langfristiges Ziel des tiefen US-Bundesstaates.

Da haben Sie es – Danke für das Spiel „Wie man einen US organisierten Staatsstreich durchführt“ !

Besuchen Sie uns nächste Woche bei „Wie man einen US Choleraausbruch organisiert“ …mit Saudi-Arabien in der Hauptrolle! … und definitiv NICHT mit MSNBC. Es hat keine Ahnung, wovon du redest.

Ein regierungsfeindlicher Demonstrant feuert einen Mörser ab während eines Marsches in Leon, Nicaragua, 28. Juli 2018.

Von Lee Camp, dem Moderator und Hauptautor der Comedy-Nachrichtensendung „Redacted Tonight" auf RT America.

https://www.mintpressnews.com/us-backed-coup/248411/

