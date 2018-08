USA drückt Regime-Change in Venezuela durch, notfalls mit Gewalt!

von https://npr.news.eulu.info

Vergiss die Narrative die wir täglich vom Mainstream zu Venezuela vorgesetzt bekommen! Wie üblich erfahren wir über diese nicht was in Venezulea wirklich passiert, im Gegenteil. Warum? Wir erzählen dir eine vollkommen andere Perspektive hinter der Fassade. 2018 scheint das Jahr der Entscheidung? Bleibt Maduro an der Macht, Bürgerkrieg, US-Marionettenpräsident oder Einmarsch der USA? Noch ist alles offen.

Angesichts des Versagens der USA, die venezolanische Führung durch rollende Proteste und die Macht der Menschen zu stürzen, hat Präsident Donald Trump offen gesagt, dass seine Regierung die militärische Option nicht verwirft, um einen Regimewechsel herbeizuführen. So erinnerte der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza die Südafrikaner an seinen fünftägigen Besuch in dieser Woche.

Es ist natürlich rein zufällig das in einem Land mit den reichsten Erdölreserven weltweit, bereits seit dem Amtsantritt von Hugo Chavez im Jahr 1998 die USA versuchen einen „Regimewechsel“ in Venezuela zu erreichen. Trump verband die Präsidenten Obama und Bush vor ihm, um die Regierung weiter zu verändern und eine US-freundliche Oligarchenregierung einzurichten.

„Wir wissen, dass das amerikanische Imperium eine expansionistische Kraft ist, wir wissen, dass der Kapitalismus extrem räuberisch ist … und er muss expandieren.“ (Abby Martin)

Sie kamen dem im Jahr 2002 am nächsten, als ein Militärputsch Chavez ablöste. Der Oberbefehlshaber des venezolanischen Militärs gab bekannt, dass Chávez zurückgetreten sei und Pedro Carmona von der venezolanischen Handelskammer zum Interimspräsidenten ernannt worden sei. Carmona löste die Nationalversammlung und den Obersten Gerichtshof auf und erklärte die Verfassung für ungültig. Die Menschen umringten den Präsidentenpalast und beschlagnahmten Fernsehsender, Carmona trat zurück und floh nach Kolumbien. Innerhalb von 47 Stunden brachten Zivilisten und das Militär Chávez in die Präsidentschaft zurück. Der Staatsstreich war ein Wendepunkt , der die „bolivarische Revolution[1]“ stärkte, zeigte, dass die Menschen einen Staatsstreich besiegen konnten und entlarvte die USA und die Oligarchen.

Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza hatte einen Tag, bevor Trump am 8. August letzten Jahres bekannt gab, dass die militärische Option auf dem Tisch lag, er ein Treffen mit seinem damaligen Staatssekretär Rex Tillerson und dem nationalen Sicherheitsberater HR McMaster gehabt und sie gefragt, warum die USA nicht Den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch eine Militäroperation zu beenden. Laut Arreaza gelang es Tillerson und McMaster, Trump davon zu überzeugen, dies nicht zu tun. Trotz der Realpolitik hatte Tillerson eine lateinamerikanische Tour unternommen, in der er die Monroe-Doktrin verteidigte. Er forderte ein Ölembargo gegen Venezuela und deutete auf einen Militärputsch an.

Beide Politiker sind jetzt von ultrarechten Neokonservativen – Außenminister Mike Pompeo und National Security Adviser John Bolton – abgelöst worden, die weit extremer sind als ihre Vorgänger und möglicherweise nicht auf Trumps Weg stehen, eine militärische Intervention in Gang zu bringen Venezuela.Der Sprecher der US-Regierung hat erklärt, dass die USA alle verfügbaren Ressourcen nutzen werden, um ihr politisches Ziel, die Regierung Venezuelas zu „stürzen“, zu erreichen.

Die Strategie, die zu einer möglichen militärischen Intervention führen könnte, ist die wirtschaftliche Kriegsführung.Die USA wollen die venezolanische Wirtschaft ersticken, die Gesellschaft in einen internen Bürgerkrieg drängen und die Voraussetzungen für eine sogenannte „humanitäre Intervention“ schaffen, die einen Militärputsch verdeckt.Um die Wirtschaftskrise zu verschärfen, haben die USA Venezuela am Zugang zu Finanzierungsquellen gehindert und den internationalen Handel des Landes behindert, wodurch der Kauf von Nahrungsmitteln, Medikamenten und lebenswichtigen Gütern sabotiert wurde.

Auch behindern die USA den internationalen Zahlungsverkehr mit Venezuela uns froren sderen legitime finanziellen Ressourcen Venezuelas bei Banken und anderen Finanzinstitutionen ein.In einem Versuch, alternative Finanzierungsquellen zu nutzen, hat Venezuela es geschafft, ein Darlehen in Höhe von 5 Milliarden Dollar (R68 Milliarden) von der Entwicklungsbank Chinas zu erhalten, um seine Ölförderung zu erhöhen.Die USA haben auch einseitig Sanktionen gegen Venezuela verhängt, die gegen Regierungsbeamte und Militärangehörige sowie gegen Einzelpersonen und Unternehmen gerichtet sind, die als politisch oder wirtschaftlich mit der Regierung verbunden identifiziert wurden.

Das amerikanische Imperium und seine Medien unterhalten sich offen über einen Staatsstreich in Venezuela, weil es auf riesigen – und verstaatlichten – Ölvorkommen stehe, und dies ist der US-Expansionismus vom Feinsten. (Abby Martin)

Gleichzeitig mit der Umsetzung ihrer Strategie der wirtschaftlichen Kriegsführung haben die USA ihre oppositionellen Verbündeten vor Ort in ihrer gewalttätigen Strategie der „calle sin retorno“ oder anhaltenden Demonstrationen auf der Straße finanziell unterstützt.Die Idee war, Chaos und Gewalt zu schüren und das Land unregierbar zu machen.Die USA haben im vergangenen Jahr auch versucht, eine „Farbrevolution“ zu provozieren, aber ihre Verbündeten konnten den gewünschten Regimewechsel nicht herbeiführen.

Diese Einwände gelten in Bezug auf die jüngsten US-Staatsstreiche, unter anderem in Venezuela und Honduras, der Ukraine und Brasilien. Allende starb und schrieb seine letzten Worte an die Leute von Chile, besonders an die Arbeiter: „Lang lebe das Volk! Lang lebe die Arbeiter!“ Er wurde von Augusto Pinochet ersetzt, einem brutalen und gewalttätigen Diktator.

Das ultimative Ziel der Agenda des Regimewechsels ist es, das venezolanische demokratische Modell zu zerstören, die Völkerbewegung zu vernichten und die Kontrolle über den immensen Naturreichtum des Landes zurückzugewinnen.Venezuela ist nicht nur der zehntgrößte Ölproduzent der Welt, sondern verfügt auch über bedeutende Vorkommen an Gas, Diamanten, Gold und Kupfer.Für die sukzessiven US-Regierungen ist die Vorstellung, dass Venezuela nicht mehr unter der Kontrolle der USA steht, was es als „Einflussbereich“ betrachtet, inakzeptabel.

Vor achtzehn Jahren definierten die USA ihre Strategie des Regimewechsels gegen Venezuela und ihrem Führer Hugo Chavez, der 1998 die Macht übernommen hatte. Die Strategie führte zur Finanzierung der Regierung George W. Bush und unterstützte den gescheiterten Staatsstreich im April 2002 gegen Chávez.Die Regimewechsel haben sich seither fortgesetzt.

Im Jahr 2015 beschleunigten sie sich, als Präsident Barack Obama einen Exekutivbefehl unterzeichnete, in dem Venezuela als „eine ungewöhnliche und außerordentliche Bedrohung für die nationale Sicherheits- und Außenpolitik der USA“ dargestellt wurde.Der Exekutivbefehl wurde von Obama und Trump verlängert und legalisierte eine inoffizielle Politik, die durch finanzielle, politische, mediale, paramilitärische und diplomatische Geheimoperationen durchgeführt wurde, wie Wikileaks und Hunderte von freigegebenen Dokumenten der US-Regierung gezeigt haben.

Trotz all der politischen und wirtschaftlichen Sabotage bleibt die venezolanische Führung weiterhin Sozialprogrammen verpflichtet, um den Armen zu helfen, mit laufenden Plänen, mehr als 2 Millionen Häuser zu bauen, direkte Unterstützung für die Bedürftigen bereitzustellen und das freie Bildungs- und Gesundheitssystem zu stärken in dem Land.

Nachdem alle Versuche den regierenden Präsidenten Maduro aus dem Amt zu jagen gescheitert waren wurde am, 04. August 2018 versucht diesen mittels Drohnenangriff (2 Drohnen mit C4) beladen welche während einer Militärparade) zu ermorden. Der Versuch scheiterte. Während zahlreiche Staaten den Mordversuch auf das schärfste verurteilten, schwieg die deutsche Regierung. Während einer Bundespressekonferenz wurde hingegen von Venezuela verlangt, dass dieser Mordversuch nach rechtsstatlichen Prinzipien aufgeklärt werden müsse. Eine seltsame Begründung. Bei Fall Skripal war man hier nicht so Konsequent.

Oppositionelle die die gegen die Regierung demonstrieren und für die Privatisierung (Liberalisierung) der Bodenschätze stehen. Auf der anderen Seite Massen von Bürgern die für ihren Präsidenten auf die Straße gehen. Andere wiederum verlassen fluchtartig das Land. Eine Hyperinflation, hier schwanken die Angaben von 33.000 / 43.000%) hat das Land im Würgegriff. Und wie „Die Welt“ schreibt die Menschen sterben wie die Fliegen. Der internationale Währungsfond (IWF) prognostiziert bis zum Jahresende 2018 gar eine Inflation von einer Million (1.000.000)%.

Mit der Einführung einer neuen Währung versucht die Regierung zu retten was zu retten ist. Diese Crypto Währung ist an den „Sovereign Bolivar“ gekoppelt aus dem fünf Nullen gestrichen werden. Die digitale Währung ist mit den Ölvorräten des Landes gedeckt. Sollte dies funktionieren wäre die eine finanzpolitische Revolution.

Die hungernden Menschen in Venezuela protestieren seit Jahren gegen den korrupten Diktator Nicolás Maduro. Das ist der gängige Narrativ in den Medien der USA und Deutschland. Prompt melden sich die gewissenhaften Journalisten und prangern den venezolanischen Präsidenten an. Dass zur Unterstützung Maduros mehrere Millionen Venezolaner auf die Straßen gehen, wird dabei kaum erwähnt. Genau wie die Gewaltaktionen der oppositionellen Protestler, deren Anführer in der Opposition von den USA finanziert werden. Natürlich ereignet sich das Ganze per Zufall in einem Land, das die größten Ölvorkommen der Welt hat. Auch die Tatsache, dass die von den USA unterstützte Opposition Venezuelas diese privatisieren will, wurde zu keinem Zeitpunkt hinterfragt. Wem nützen die Proteste, und was geschieht in Venezuela wirklich? Das ist das Thema der Diskussion. Maria Janssen spricht darüber mit der Journalistin des lateinamerikanischen Senders TeleSUR, Abby Martin, und mit Peter König, dem Wirtschaftswissenschaftler, der im Juni im Rahmen der Internationalen Präsidentiellen Kommission für Wirtschaftsberatung nach Caracas gereist ist.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/BYfNULBs4o0

US set on regime change in Venezuela

Regime Change Fails: Is A Military Coup or Invasion of Venezuela Next?

Dr. Gniffkes Macht um acht – Maduro war zwar nicht totzukriegen, aber…

Die Ermordung von Nicolás Maduro in Venezuela ist Teil eines Neuen Plan Condor

CD176: Target Venezuela: Regime Change in Progress

IWF: Inflation in Venezuela erreicht eine Million Prozent

33.000 Prozent Inflation – und „die Menschen sterben wie die Fliegen“

Venezuela Hits 43,000% Inflation – Money Is Worthless

MSM Talk Coup in Venezuela Because It Sits on Oil US Empire Wants – Abby Martin

[1] Bolivarische Revolution oder Bolivarianische Revolution wird ein vom ehemaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez begründeter Prozess genannt, der die Gesellschaft sozialistisch ausrichten und dabei das politische Leben neu gestalten sollte.

https://npr.news.eulu.info/2018/08/26/usa-drueckt-regime-change-in-venezuela-durch-notfalls-mit-gewalt/

Advertisements