von Dagmar Henn – Jugendwiderstand

Diesen Text sollte man auch lesen….

und dabei Folgendes im Hinterkopf behalten:

Hätte die SPD-Bürgermeisterin vernünftig reagiert, sprich, die Opfer mal wahrgenommen, dann wäre diese Situation nicht nutzbar gewesen.

Würde konsequent gegen alle vorgegangen, die im Alltag mit Messern durch die Gegend rennen (und nicht nur gegen Trachtengruppen, denen das inzwischen vielerorts verboten wird), dann gäbe es solche Vorfälle seltener. Warum wird das geduldet?

Manchmal ist das Nennen der Herkunft durchaus hilfreich. Hätte die Polizei in ihrer ersten Pressemeldung das Opfer als Deutsch-Kubaner benannt, wäre das Interesse sämtlicher Nazis schlagartig erloschen. Warum agierten Polizei und Bürgermeisterin eskalationsfördernd?

Nun, so, wie sämtliche sexuellen Übergriffe in den Flüchtlingsunterkünften ignoriert wurden und bei Kopfabschneidern ganz lang konsequent in die andere Richtung geschaut wird –

weil genau diese falsche Konfrontation entlang der falschen Frage gewünscht ist.

Antifaschistischer Arbeiter in Chemnitz ermordet – Ruhe in Frieden Daniel Hillig

In der sächsischen 250.000-Einwohner-Stadt Chemnitz – die zu DDR-Zeiten den stolzen Namen Karl-Marx-Stadt trug – kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer tödlichen Auseinandersetzung bei der der 35-jährige Arbeiter Daniel Hillig feige getötet wurde.