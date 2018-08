George Soros, der Halbgott

von Tom Luongo – http://www.theblogcat.de

„Entweder stirbst du als Held, oder du lebst lange genug um zu sehen, wie aus dir der Bösewicht wird.“ – The Dark Knight

George Soros hat diese Verwandlung in den Schurken vollzogen. Nicht, dass er jemals der Held war, aber er ist es in seinem Kopf.

Er ist die Verkörperung der Idee von John Barth: „Der Mensch kann nichts falsch machen.“

Das ist etwas, was gute Schriftsteller verstehen: Schurken sehen sich nie als Schurken. In ihren Augen können sie nichts falsch machen, denn das, was sie tun, dient dem Gemeinwohl oder einer besseren Welt.

Ich schaue mit Begeisterung mit meiner Frau The Americans (habe gerade die dritte Staffel beendet, bitte keine Spoiler) und langsam setzt die Erkenntnis über allen Facetten der Charaktere ein. Dass das, was sie tun, ihre Seelen zerstört und zum dominierenden Antrieb der Erzählung geworden ist.

Ich vermute, dass sich die zweite Hälfte der Show darauf konzentrieren wird, sich von diesem Albtraum zu befreien.

Das ist es, was es zu einer fesselnden Geschichte macht, auch wenn es von vorne bis hinten erfunden ist, so wie es das gesamte TV-Geschichtenerzählen sein muss.

Bis heute sieht sich George Soros nicht als Schurke. Aber er ist es. Das war er schon immer. Nicht wegen seiner wahnsinnigen Hingabe an seine Ideologie der Open Society, sondern wegen dem was sie ihn dazu gebracht hat, das im Namen dieser Ideologie zu tun.

Er hat mehrere Länder in den Ruin getrieben und profitiert von ihrem Untergang, den er durch die Untergrabung der einheimischen Kulturinstitutionen in Gang gesetzt hat. Er tat dies mit kalkulierter Präzision und kalter Entschlossenheit.

Dabei zerstörte und/oder zerriss er Dutzende von Millionen, wenn nicht Hunderte von Millionen Leben, alles um seinen ideologischen Zielen unserer universellen Leibeigenschaft und der unbegrenzten Macht für sich selbst zu dienen.

Aber er sieht das nicht so. Er sieht das als die notwendigen zerschlagenen Eier, um die Entwicklung unserer Spezies in ein besseres und edleres Omelett voranzutreiben.

Lasst das mal kurz sacken.

Und dieser Größenwahn ist nun wirklich aus dem Ruder gelaufen.

Das am schlechtesten gehütete Geheimnis in politischen Kreisen – jenseits von Hillarys E-Mails – ist das berüchtigte 49-seitige Memo, das von Soros und David Brock von Media Matters an eine Gruppe von Insidern verteilt wurde. Darin wird ihre Strategie, Donald Trump mit Hilfe von Social Media-Giganten wie Facebook zu zerstören, wieder aufgelegt.

https://www.wnd.com/2018/08/mask-off-social-media-censor-king-revealed/

(„Ein Memo enthüllt die von Soros finanzierten Zensurpläne für Soziale Medien“)

Ein Großteil dieser Strategie wurde im Zuge des Entzugs der Plattformen von Alex Jones und anderer nicht-progressiver Stimmen umgesetzt.

Aus World Net Daily (WND):

Media Matters traf sich mit Facebook, das weltweit rund 2 Milliarden Mitglieder zählt, um zu diskutieren, wie man gegen gefälschte Nachrichten vorgehen kann, so das Memo.

Der Social-Media-Riese erhielt „eine detaillierte Karte der Konstellation der rechten Facebook-Seiten, die die größten Anbieter von gefälschten Nachrichten waren“.

Brocks Memo sagt auch, dass Media Matters Google „die notwendigen Informationen gegeben hat, um 40 der schlimmsten gefälschten neuen Websites zu identifizieren“, damit sie aus dem Google-Werbenetzwerk verbannt werden können.

Der Gateway Pundit wies darauf hin, dass Google diesen Plan im Jahr 2016 auf dem Gateway Pundit Blog und anderen konservativen Seiten wie Breitbart, dem Drudge Report, Infowars, Zero Hedge und Conservative Treehouse durchgeführt hat.

Facebook hat unterdessen seinen Newsfeed-Algorithmus geändert, um angeblich „gefälschte Nachrichten“ zu bekämpfen, was für viele konservative Seiten zu einem drastischen Verkehrsrückgang führt.

Präsident Donald Trump selbst war betroffen, sein Engagement auf Facebook ging um 45 Prozent zurück.

Eine Studie von Gateway Pundit im Juni ergab, dass Facebook 93 Prozent des Verkehrs der konservativsten Nachrichtenagenturen eliminiert hat.

Das Western Journal, stellte in seiner eigenen Studie fest, dass, während die linken Verleger einen Anstieg des Web-Verkehrs von Facebook nach den Änderungen des Algorithmus sahen, konservative Webseiten einen Verlust des Verkehrs von durchschnittlich rund 14 Prozent erlitten.

Nein, von diesen Zahlen sollte niemand überrascht sein. Aber sie sollten auch keine Angst vor ihnen haben. Denn trotz dieses überwältigenden Drangs, die Oppositionsstimmen zu Soros und Brocks, offen gesagt Verrat, zu ersticken, haben sich dieses alternativen Stimmen weiterentwickelt.

Soros am Scheitelpunkt

Zuerst war es Russland, das von Soros‘ Regimewechseloperationen genug hatte, und hat dessen Open Society Foundation als Fünfte Kolonne ausgeschaltet. Vor kurzem schloss sich der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán dem Kreuzzug Putins gegen Soros an und verabschiedete ein ähnliches Anti-NGO-Gesetz.

Orbán machte Soros zum Kernstück seiner Wiederwahlstrategie, was hervorragend funktionierte.

Und mit der von seiner Fidesz-Koalition errungenen Supermehrheit verabschiedete er sein „Anti-Soros“-Gesetz, das die Aktivitäten ausländischer NGOs (Nichtregierungsorganisationen) stark einschränkte und die Quellen ihrer Finanzierung ans Licht brachte.

Jetzt ist Polen das jüngste Land, das sich gegen Herrn Soros stellt, und das ist eine uneingeschränkt gute Sache. Polen deportierte eine der wichtigsten politischen Organisatorinnen von Soros, Ljudmyla Kozlovska, zurück in die Ukraine, ohne auch nur um Erlaubnis zu fragen.

Kozlovska und die Open Dialogue Foundation organisierten wie immer Proteste gegen die polnische Regierung und wurden hinausgeworfen, um deren Bemühungen zu einer Blockade der Justizreformen einzuschränken, die Polen weitaus mehr Kontrolle über die Rechtsprechung geben würden.

Es gibt Gerüchte, dass ähnliche Anti-NGO-Gesetze auch in Rumänien in Erwägung gezogen werden. Ganz Osteuropa entfernt sich von Soros‘ neoliberaler Agenda der offenen Grenzen und der Homogenisierung der Kultur.

Er weiß, welche Folgen das haben wird: starke soziale Umwälzungen, aber auch politische und wirtschaftliche Lähmungen, und er lädt dazu ein. Der Drang, alle diese Länder sowohl in die EU als auch in die NATO einzubeziehen, wurde unternommen, um Korruptionshebel in das politische und wirtschaftliche Gefüge dieser Länder zu bringen.

Und die Menschen in Osteuropa fordern nach zwei Generationen erstickender autoritärer Kontrolle ihre kulturellen und religiösen Wurzeln zurück.

Alistair Crooke hat einen wunderbaren Artikel in Strategic Culture Foundation geschrieben, der die Wurzeln der existenziellen Krise beschreibt, die Soros und seinesgleichen durchmachen, während sie der Realität von Trump gegenüberstehen.

https://www.strategic-culture.org/news/2018/08/20/metaphysics-to-our-present-global-anguish.html

All diese utopischen, (mörderischen) Projekte entsprangen einem mechanischen, einspurigen Denken, das sich in Europa im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hatte und das das unerschütterliche Gefühl der eigenen Gewissheit und Überzeugung vermittelte – zumindest im westeuropäischen Denken.

Diese vermeintlich empirisch erworbenen Gewissheiten – die jetzt im menschlichen Ego sitzen – lösten ein Wiedererwachen genau jener frühen jüdisch-christlichen, apokalyptischen Vorstellungen aus: Dass die Geschichte irgendwie auf einem konvergenten Weg zu einer menschlichen Transformation war, und zu einem „Ende“, mit einer furchtbaren Vergeltung für die Korrupten und einer radikalen, erlösten und neuen Welt für die Auserwählten. Etwas, das (in der heutigen Welt) nicht mehr durch einen Akt Gottes ausgelöst wird, sondern durch den Akt des aufgeklärten Menschen.

Hier wendet sich Crooke direkt an Soros, der zugibt, einen „Gott-Komplex“ zu haben. Aber er spricht auch darüber, woher die tieferen Impulse kommen, die den Erfolg von Trump ausmachen, besonders in seinem Wahlslogan „Make America Great Again“.

Es gibt diese angeborene Voreingenommenheit innerhalb der amerikanischen Kultur, die von unserer Überlegenheit ausgeht und unser nationales Interesse mit dem Aufhalten des Wachstums anderer ausländischer Mächte gleichsetzt. Das durchdringt definitiv Trumps Denken, wo er mit den Neokonservativen sowohl in seinem Kabinett als auch in Israel eine gemeinsame Basis findet (oder wiederhole ich mich?).

Und das ist der Grund, warum die Dinge im Moment so verwirrend sind. Weil Soros und sein Kollege David Brock Trump mit ihren Schreien des „Verrats“ und seiner Illegitimität aufgrund russischer Absprachen fesseln und gleichzeitig den Verlauf einer politischen Diskussion anheizen, die so weit geht, dass Affen sich gegenseitig mit Fäkalien bewerfen.

Auf der anderen Seite macht es das Trump leicht, einige der unappetitlichsten Aspekte des amerikanischen Imperiums in Angriff zu nehmen, indem er sich auf aggressive hybride Kriegstaktiken gegen jeden einlässt, der es wagt, sich ihm zu widersetzen. Insbesondere gegen den Iran, für den er einen fundamental blinden Fleck hat.

Das Ende des Soros-ismus

In meinen Augen ist dies das Vermächtnis von Ron Pauls libertärer Aufstandsbewegung von 2008 und 2012, die sich zu einem weltweiten „populistischen“ politischen Phänomen entwickelt hat. Ron Paul hat fast mühelos sehr viele der neokonservativ/trotzkistischen Mythen über Amerikas anhaltende Besessenheit von „Manifest Destiny“ (die „offensichtliche Bestimmung“) und den utopischen Träumen eines Himmels auf Erden durchbohrt.

Dieser Impuls kommt von allen Seiten des politischen Spektrums, womit die Einheitspartei – die ideologisch vereinte Führung der Demokraten und Republikaner – die Macht so lange erhalten konnte.

Aber der demographische Wandel, der sich jetzt vollzieht, wird der Tod des „Soros-ismus“ sein, da der Stab der Macht von den Baby Boomers (die sich verzweifelt an ihre Machtpositionen klammern, wie McCain, Feinstein, Pelosi usw.) auf die Generation X übergeht, die diesen ganzen nationalen Größenmüll nicht abkauft, da wir nach dem letzten großen ideologischen Krieg, dem Kalten Krieg, aufgewachsen sind.

Aus diesem Grund verzichtet Soros derzeit auf explizite Wetten auf den Devisenmärkten und tätigt lieber strategische Investitionen in die Sozialen Medien. Er hat verstanden, dass dies das Mittel ist, mit dem er seine Kontrolle über das Narrativ noch ein wenig länger behalten kann.

Darum haben er und Brock eine Konferenz abgehalten, die ein 49-seitiges Strategie-Memo produzierte, um Trump zu zerstören.

Aber es wird eine schlechte Investition sein, eine verlorene Wette. Er ist kein Gott, aber er wurde als der Schurke entlarvt und mit 89 Jahren hat er gerade so lange gelebt, dass er sich der Welt als solcher offenbart und alles, was er gebaut hat, zu Staub zerfallen sieht.

Die Institutionen, die er geschaffen hat, versagen. Die dem Marxismus innewohnenden Schwächen und die methodischen Fehler des Sozialismus können nicht auf Dauer aufrechterhalten werden. Er kann so wenig die Gesetze der Ökonomie aufheben, wie er die Gesetze der Physik neu schreiben kann.

Unsere gemeinsame Geschichte, unsere Kultur und die Dinge, die uns antreiben, sind tief in unseren Erinnerungen verankert und in unsere DNA eingeprägt. Und sie werden nicht durch den vergeblichen Versuch ausgelöscht werden, immer weiter den Neuen Sowjetischen Menschen ohne Vergangenheit, ohne Kultur zu erschaffen.

Das Pendel schwingt immer in die andere Richtung zurück. Und wir als Spezies sind bereit, alle Optionen auf unserem Weg zu einer besseren Version von uns selbst zu erforschen. Also werden wir eine oder zwei Lebenszeiten damit verbringen, die Möglichkeiten des Marxismus zu erforschen, um ihn schließlich als die utopische Fantasie, die er ist, abzulehnen und der die Menschen verrückt macht.

Ich denke gerne an die Menschheit so wie Winston Churchill an die Amerikaner. „Man kann sich immer darauf verlassen, dass die Amerikaner das Richtige tun – nachdem sie alles andere versucht haben.“

Ich glaube, die Menschheit hat George Soros satt.

The Apotheosis of George Soros

https://www.theblogcat.de/uebersetzungen/halbgott-soros/

Advertisements