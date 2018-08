Netanyahu erklärt Israels Bereitschaft, sich dem blutigen Saudi-Krieg im Jemen anzuschließen

von Whitney Webb – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Netanyahu hat seine Bereitschaft gezeigt, die sagenumwobene Präsenz des Iran als Vorwand für militärische Aktionen überall in der Region zu nutzen, insbesondere dann, wenn sich die wahren Motive für eine militärische Eskalation als schwieriger zu rechtfertigen erweisen würden.

HAIFA, ISRAEL – Am Mittwoch drohte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu während einer Rede auf einer Marineparade in Haifa, das israelische Militär in den Jemen zu entsenden, falls die Widerstandsbewegung des Landes die Bab al-Mandab-Straße an der Westküste des Jemen blockiert. Die Meerenge, deren geostrategische Lage wohl der Grund für den von Saudi-Arabien geführten Koalitionskrieg gegen den Jemen war, verbindet das Rote Meer mit dem Arabischen Meer und hat das Potenzial, als „Engpass“ für den globalen Ölhandel genutzt zu werden. Nach Angaben der U.S. Energy Information Administration passieren täglich durchschnittlich 4,8 Millionen Barrel Öl die Meerenge.

Die Besorgnis Israels kommt eine Woche, nachdem Saudi-Arabien die Öllieferungen durch die Meerenge vorübergehend ausgesetzt hatte, nachdem jemenitische Widerstandskämpfer zwei saudische Schiffe auf dem Wasserweg angegriffen hatten. Die Saudis haben behauptet, dass die Schiffe Öltanker waren, während die jemenitische Regierung behauptet hat, es habe sich um saudische Kriegsschiffe gehandelt. Einige Analysten warnten damals, dass die vorübergehende Aussetzung und der damit verbundene Anstieg der Ölpreise eine Eskalation des Konflikts provozieren könnten, indem sie die ausländischen Mächte, die die saudi-geführte Koalition in dem dreijährigen Konflikt unterstützen, zu einem verstärkten Engagement anregen würden.

Netanyahu – der fälschlicherweise behauptet, dass die Houthi-Rebellen, die einen Großteil der jemenitischen Widerstandsbewegung Ansarullah ausmachen, auf Geheiß des Iran arbeiten – erklärte:

„Wenn der Iran versuchen sollte, die Meerenge von Bab al-Mandab zu blockieren, bin ich sicher, dass er sich einer internationalen Koalition gegenübersehen wird, die entschlossen sein wird, dies zu verhindern, und diese Koalition wird auch alle militärischen Waffengattungen Israels umfassen“.



Netanyahus Bemerkungen wurden vom israelischen Verteidigungsminister Avigdor Lieberman aufgegriffen, der bei der gleichen Veranstaltung behauptete, „kürzlich von Drohungen gehört zu haben, israelische Schiffe im Roten Meer anzugreifen“, obwohl er keine weiteren Einzelheiten angab.

Der Iran als Vorwand, um den jemenitischen Widerstand zu zerschlagen

Es gibt jedoch ein Problem mit der Einschätzung der Situation durch die israelische Regierung, da der Iran nie gedroht hat, Bab al-Mandab zu blockieren, sondern kürzlich damit gedroht hat, die Straße von Hormuz zu blockieren und den Handel im Persischen Golf zu stoppen, wenn die USA ihre Drohung, den Iran daran zu hindern, sein eigenes Öl zu exportieren, in die Tat umsetzen. Außerdem hat der Iran keine Kontrolle darüber, was jemenitische Rebellen mit Bab al-Mandab machen, weil die jemenitischen Widerstandskämpfer nicht die „Iran-Proxy-Kämpfer“ sind, wie von den internationalen Medien so oft behauptet wird. Tatsächlich hat das US-Außenministerium sogar zugegeben, dass die Houthis auf Grund von abgehörter Kommunikation nicht als Vertreter des Iran fungierten und dass sie weder Geld noch Waffen aus dem Iran erhielten.

Doch da sowohl die Houthi-Bewegung als auch der Iran weitgehend aus Muslimen aus islamischen Sekten bestehen, die historisch von sunnitischen Mehrheitsregierungen – Zaydi bzw. Schiiten – unterdrückt wurden, haben sich internationale Medien und Politiker gleichermaßen auf diese Gemeinsamkeit berufen, um fälschlicherweise zu behaupten, die Houthis seien Vertreter des Iran, obwohl es keine Beweise dafür gibt. Darüber hinaus hat die Houthi-Bewegung im Jemen eine Vielzahl von Anhängern aus vielen verschiedenen Sekten des Islam – darunter Sunniten, Schiiten und Yazidis – angezogen, da die Bewegung eher antikolonial und basisdemokratisch ist und nicht auf den religiösen Zugehörigkeiten ihrer Mitglieder aufgebaut ist.

Netanyahus neue Haltung passt in ein Muster, denn Israel hat kürzlich Behauptungen über angebliche iranische Militärattacken in Ländern wie Syrien als Rechtfertigung für Luftangriffe und Bombenanschläge gegen diese Nationen benutzt, obwohl Beweise dafür vorliegen, dass es keine iranischen Soldaten in den Zielgebieten gibt. Netanjahu, der sich für das israelische militärische Engagement im Jemen einsetzt, zeigt seine Bereitschaft, die sagenumwobene Präsenz des Iran als Vorwand für militärische Aktionen überall in der Region zu benutzen, insbesondere wenn sich die wahren Motive für eine militärische Eskalation als schwieriger zu rechtfertigen erweisen würden.

Mit dem Beitritt zum Krieg würde Israel die Verantwortung für eine sich verschärfende Krise im Jemen übernehmen.

Seit 2015 kämpft eine internationale Koalition gegen die jemenitische Widerstandsbewegung. Diese Koalition besteht nominal aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten, erhält aber Unterstützung von den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich.

Der daraus resultierende Krieg, den die Koalition gegen Jemen geführt hat, hat zur Entstehung der schlimmsten humanitären Krise der Welt geführt, die sich aus der de facto-Blockade des von den Rebellen kontrollierten Jemen und der Bombardierung wichtiger ziviler Infrastrukturen durch die Koalition ergibt. Diese Maßnahmen haben unter anderem zu Massenhunger und dem größten Cholera-Ausbruch der Geschichte geführt.

Netanyahus jüngste Erklärungen deuten darauf hin, dass Israel der bestehenden Koalition beitreten würde, wenn es beschließen würde, sich in den Jemen-Konflikt einzumischen. Angesichts der Unterstützung Israels für Länder, die in der Vergangenheit an Völkermordkriegen beteiligt waren, und seiner eigenen Behandlung von Palästinensern ist es unwahrscheinlich, dass sich die israelische Regierung durch irgendwelche moralischen Dilemmata eingeschränkt fühlen würde, wenn sie sich trotz der humanitären Krise, die der Krieg ausgelöst hat, dem Koalitionskrieg im Jemen anschließen würde.

Darüber hinaus wird Israels Eintritt in den Jemen-Konflikt durch Israels immer engere Beziehungen zu Saudi-Arabien und die Tatsache, dass die Saudis trotz überlegener Feuerkraft und Finanzierung nicht in der Lage waren, militärisch gegen die jemenitischen Rebellen zu gewinnen, wahrscheinlicher. Tatsächlich kann die Koalition die strategische Hafenstadt Hodeidah der Kontrolle des Jemen nicht entziehen, während die Rebellen im Jemen immer mutiger werden und immer häufiger und tiefer in saudisches Gebiet eindringen und Angriffe auf saudische Marineschiffe starten.

Aus der Sicht der Saudis könnte die Beteiligung Israels am Krieg als der Umstand angesehen werden, den die Koalition braucht, um greifbare militärische Vorteile zu erzielen.

