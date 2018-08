Die Zensur schlägt zu, wenn mächtige Leute Angst bekommen

von Michael Krieger – http://www.theblogcat.de

Wenn man all dies bedenkt, dann schaue man sich die Spenderliste des Atlantic Council an und dessen zwielichtige Charaktere im Vorstand.

Facebook-Mitarbeiter sagten in den vergangenen Monaten im Privaten, dass der Vorstandsvorsitzende Mark Zuckerberg viele der sensibelsten politischen Entscheidungen auslagern will, wobei er die Überprüfung der Fakten aus den Mediengruppen und der Geopolitik den Denkpanzern überlässt. Je mehr ihm das gelingt, desto weniger Komplikationen für die Expansion von Facebook, desto geringer ist seine Personalkosten und desto plausibler ist seine Positionierung als neutrale Plattform. Facebook reagierte nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Facebook spendete dem Labor im Mai einen ungenannten Betrag, der groß genug war, so sagte Graham Brookie, der Leiter des Labors, um das Unternehmen an die Spitze der Spenderliste des Atlantic Council zu bringen, neben der britischen Regierung.

„ Unternehmen wie wir haben nicht die notwendigen Informationen, um die Beziehungen zwischen politischen Motivationen, die wir über einen Gegner vermuten, und den politischen Zielen eines Nationalstaats zu bewerten“, sagte Stamos, der das Unternehmen diesen Monat für eine Anstellung an der Stanford Universität verlässt. Stattdessen sagt er, dass Facebook dabei bleiben würde, digitale Beweise zu sammeln und diese an Behörden und Forscher zu übergeben.

An diesem Punkt haben mächtige und schändliche Kräfte ihre Chance erkannt, den gigantischen Einfluss dieses Unternehmens zur Verbreitung von Nachrichten und Meinungen für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Anstatt die Führungskräfte zur Rechenschaft zu ziehen und das Unternehmen aufzulösen, hat man sich dafür entschieden, diese Plattform zu übernehmen und in eine Waffe zu verwandeln. Und das ist der Stand der Dinge.

Jetzt wo festgestellt wurde, dass Facebook tatsächlich zensiert, basierend auf Ratschlägen ehemaliger Geheimdienstler und anderer verschiedener Scharlatane des Establishments, lasst uns darüber reden, was das bedeutet. Ich denke, dass es zwei große Kernpunkte gibt.

In erster Linie beweist diese ganze Entwicklung, den willkürlichen Entzug von Plattformen durch Technologieriesen zur neuen Norm zu machen, dass das Establishment zu Tode erschrocken ist. Die sehr mächtigen Leute, die daran gewöhnt sind, die Welt mittels narrativer Kreation zu manipulieren und zu gestalten, haben keine Angst vor dem was Alex Jones sagt. Sie haben Angst, dass es populär ist. Die etablierten „Eliten“ leugnen die Folgen der von ihnen geschaffenen Welt so sehr, dass sie nur die Symptome spastisch attackieren. Trump hat nicht die US-Gesellschaft gespalten und Alex Jones hat nicht unser weit verbreitetes (und völlig berechtigtes) Misstrauen in die Institutionen hervorgerufen; das Status Quo-System hat das durch seine spektakulären Misserfolge erreicht. Trumps Wahl und Alex Jones‘ Popularität sind nur die Symptome einer unglaublich korrupten und gescheiterten Weltanschauung des Status Quo, dessen Verwalter sich ständig weigern, einen Blick in den Spiegel zu werfen, und Schuldzuweisungen und Reformen zu akzeptieren.

So wie ich das sehe, haben zwei Schlüsselereignisse des 21. Jahrhunderts direkt zu der Situation geführt, in der wir uns heute befinden. Der Start des Irak-Kriegs auf der Grundlage falscher Beweise, die von Geheimdiensten, Politikern und Medien verbreitet wurden, und die Entscheidung, Banker zu retten und sie nach der Finanzkrise vor dem Gefängnis zu schützen. Beides zusammen schuf ein Umfeld aus Wut und Misstrauen, in dem politisch und gesellschaftlich fast alles möglich wird. Trump und Alex Jones sind die Symptome einer versagenden Gesellschaft und nicht die eigentlichen Ursachen.

Wenn ich Recht habe, dann wird die Zensur solcher Stimmen durch Milliardäre aus dem Silicon Valley spektakulär nach hinten losgehen. Alex Jones wurde nun von Tech-Oligarchen und Denkpanzern des Tiefen Staats zum Märtyrer gemacht, was ihm auf der Straße mehr Glaubwürdigkeit verleiht als je zuvor. Der Entzug von Plattformen verändert nicht die Nachfrageseite der Gleichung, wenn es um seinen Inhalt geht. Wir haben das an der Explosion bei der Nachfrage nach seinen Infowars-Apps kurz nach der Säuberung erlebt. Wenn die Menschen Alex Jones und Infowars finden wollen, dann werden sie es finden. Darüber hinaus beginnen andere Gemeinschaften zu erkennen, wie gefährlich das alles ist. Zum Beispiel haben wir letzte Woche gesehen, wie eine wachsende Zahl von Bitcoin-Anhängern Konten bei der dezentralen Twitter-Alternative Mastodon erstellt haben, falls Jack Dorsey sich entscheidet, dort die Zensur auf Twitter zu verstärken.

Letzten Endes ist es für die Gesellschaft sicherer, öffentliche Foren zu haben, in denen alle Ideen – ob man sie nun für gefährlich und verrückt hält oder nicht – offen nebeneinander geäußert werden können. Auf diese Weise können wir sehen, was da draußen vor sich geht und es vor einem großen und vielfältigen Publikum diskutieren oder entlarven.

Wir schreiben das Jahr 2018 und der Entzug von Plattformen mit populären Inhalten wird sie nicht verschwinden lassen. Sie werden einfach in andere Bereiche des Internets abwandern, die man nicht sehen kann, wo es mit der Zeit in nur noch radikaleren Echokammern gären und sich verstärken wird. Sie werden denken, dass es aus der Gesellschaft verschwunden ist, weil es sicher aus deiner Timeline deines Konzern/Regierungs-Facebook entsorgt wurde. Aber es könnte im Schatten noch stärker werden. Das gilt insbesondere für eine Nation, die von einer verwurzelten, korrupten und unverantwortlich elitären Klasse beherrscht wird. Eine, die sich weigert, sich der Realität ihrer monumentalen Misserfolge zu stellen und sich stattdessen dafür entscheidet, sich eigennützig auf die Symptome eines dekadenten Imperiums im Niedergang zu fixieren.

https://libertyblitzkrieg.com/2018/08/13/censorship-is-what-happens-when-powerful-people-get-scared/#more-53711