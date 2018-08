Der interne NATO-Konflikt zwischen den USA und der Türkei wird sich nur noch verschärfen.

von Philip Giraldi – https://russia-insider.com

Übersetzung LZ

In den Massenmedien der Vereinigten Staaten wurde über das sich verschlechternde Verhältnis zwischen Washington und Ankara berichtet und was es bedeuten könnte. Ein solcher Streit zwischen den NATO-Mitgliedern ist seit dem Ausscheiden Frankreichs aus dem Bündnis im Jahr 1966 nicht mehr aufgetreten, und Beobachter stellen fest, dass die von beiden Seiten ausgehende Feindseligkeit darauf hindeutet, dass es noch viel schlimmer kommen wird, da keine der Parteien bereit zu sein scheint, ihre derzeitige Position zu mäßigen, während der diplomatische Austausch halbherzig war und zu nichts führen sollte.

Die unmittelbare Ursache des Zusammenbruchs ist angeblich die Forderung von Präsident Donald Trump, einen amerikanischen protestantischen Pastor, der seit 23 Jahren in der Türkei lebt, aus der Haft zu entlassen. Andrew Brunson wurde vor 21 Monaten verhaftet und angeklagt, ein Unterstützer der angeblichen Verschwörung hinter dem Militärputsch im Jahr 2016 zu sein, der Präsident Recep Tayyip Erdogan töten oder ersetzen wollte.

Erdogan hat behauptet, dass der Putsch von seinem ehemaligen politischen Mitstreiter Fetullah Gulen geleitet wurde, der im Exil in Pennsylvania lebt, aber wenig glaubwürdige Beweise für diese Behauptung vorgelegt. Nach dem Putschversuch hat Erdogan selbst außerordentliche Sondervollmachten zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung erhalten und 160.000 Menschen, darunter 20 Amerikaner, verhaftet. Mehr als 170.000 Beamte, Lehrer und Militärangehörige haben ihren Arbeitsplatz verloren, die Justiz wurde behindert und hohe Armeeoffiziere wurden durch Loyalisten ersetzt.

Gulen ist ein religiöser Führer, der behauptet, eine gemäßigte Version des Islam zu fördern, die mit westlichen Werten vereinbar ist. Seine Machtbasis besteht aus einer großen Anzahl von Privatschulen, die nach seinem Lehrplan unter besonderer Berücksichtigung von Mathematik und Naturwissenschaften ausbilden. Viele der Absolventen werden Teil eines lockeren Netzwerkes, das manchmal als Kult bezeichnet wird. Gulen besitzt und betreibt auch eine Reihe von Medien, die alle von Erdogan als Teil seines Kampfes gegen die Presse geschlossen wurden. Die Türkei verhaftet derzeit mehr Journalisten als jedes andere Land.

Es wird allgemein angenommen, dass Erdogan angeboten hat, Brunson im Austausch für Gulen freizulassen, aber Präsident Donald Trump hat stattdessen nur einen türkischen Bankier angeboten, der derzeit in einem US-Gefängnis sitzt, während er gleichzeitig Öl ins Feuer gießt in der Annahme, dass der Druck auf die Türkei sie zum Nachgeben zwingen wird. Washington begann mit der Verhängung von Sanktionen gegen zwei Beamte auf Kabinettsebene in Erdogans Regierung: Innenminister Suleyman Soylu und Justizminister Abdulhamit Gul. Ankara hat nun auch einen Trump-Tweet erhalten, und es wurden Zölle auf eine breite Palette türkischer Produkte, darunter Stahl und Aluminium, erhoben.

Die Ansicht, dass wirtschaftlicher Druck die Türken zum Nachgeben zwingen wird, könnte falsch sein und zeigt, dass die Regierung niemanden einschließt, der weiß, dass die Amerikaner in der Türkei seit dem Golfkrieg unbeliebt sind.

Die Drohungen aus Washington könnten sich tatsächlich so auswirken, daß sich skeptische und normalerweise pro-westliche Türken um Erdogan sammeln, aber die US-Sanktionen haben die türkische Wirtschaft bereits hart getroffen, wobei die Lira in diesem Jahr 40% ihres Wertes verloren hat und weiterhin schnell sinkt. Ausländische Investoren, die einen Großteil des jüngsten Wirtschaftswachstums der Türkei angetrieben haben, sind vom Markt geflohen, was darauf hindeutet, dass ein Krediteinbruch bevorsteht. Die europäischen Banken, die türkische Schulden haben, fürchten einen möglichen Ausfall.

Es ist ein Spektakel, dass ein NATO-Mitglied die Wirtschaft eines anderen NATO-Mitglieds wegen eines politischen Streits versucht zu ruinieren. Erdogan hat auf seine autokratische Art und Weise reagiert, indem er „Zinssätze“ verurteilte und einen „Wirtschaftskrieg“ gegen die USA forderte, indem er seine Anhänger aufforderte, alle ihre flüssigen Wertsachen, Gold und Devisen, zu benutzen, um die stürzende Lira zu kaufen, ein bestimmtes Rezept für eine Katastrophe. Wenn sie das tun, werden sie wahrscheinlich alles verlieren.

Andere strittige Fragen, die in die stark geschädigten bilateralen Beziehungen involviert sind, sind widersprüchliche Ansichten darüber, was mit Syrien geschehen soll, wo die Türken aufgrund des potenziellen kurdischen Terrorismus ein legitimes Interesse haben und eine Pufferzone suchen, sowie Ankaras Interesse am Kauf russischer Flugabwehrraketensysteme, was die USA veranlasst hat, den Verkauf des neuen F-35-Jägers auszusetzen.

Die Türken haben auch angegeben, dass sie kein Interesse daran haben, die Sanktionen gegen den Iran durchzusetzen, die letzte Woche erneut verhängt wurden, und sie werden weiterhin iranisches Öl kaufen, nachdem die USA am 4. November ein Verbot solcher Käufe verhängt haben. Die Trump-Administration hat gewarnt, dass sie jedes Land sanktionieren wird, das sich weigert, dies zu tun, und damit die Voraussetzungen für eine massive Konfrontation zwischen Washington und Ankara unter Beteiligung der türkischen Zentralbank schafft.

Im Hinblick auf die Interessen der USA ist die Türkei, die über die zweitgrößte Armee der NATO verfügt, von strategischem Wert, weil sie muslimisch ist und Argumenten entgegenwirkt, dass das Bündnis eine Art christlicher Club ist, der den Islam im Nahen Osten unterdrückt. Und es ist auch wegen seiner geographischen Lage in der Nähe von Hot Spots, in denen das amerikanische Militär derzeit aktiv ist, wichtig. Wenn die USA dem Aufruf von Trump folgen, das Engagement in der Region einzuschränken, wird die Türkei an Wert verlieren, aber derzeit ist der Zugang zur Incirlik Airbase in der Nähe von Adana und der syrischen Grenze unerlässlich.

Tatsächlich ist Incirlik zu einem der Brennpunkte im Streit mit Washington geworden. Letzte Woche hat eine Gruppe von Anwälten, die politisch mit Erdogan verbunden sind, rechtliche Schritte gegen US-Offiziere in Incirlik eingeleitet, weil sie Verbindungen zu „Terroristen“ in Verbindung mit Gulen behauptet haben. Die „Association for Social Justice and Aid“ hat eine vorübergehende Einstellung aller Operationen an der Basis gefordert, um eine Spurensuche zu ermöglichen.

Die Anwälte fordern die Inhaftierung von sieben amerikanischen Oberstleutnants und Lieutenant Colonels. General Joseph Votel, Leiter des U.S. Central Command mit Sitz in Deutschland, wird ebenfalls genannt. Wenn die Anwälte vor Gericht erfolgreich sind, wird dies einen großen Konflikt bedeuten, da Washington die Rechte der Offiziere im Rahmen des Abkommens über den Status der Streitkräfte geltend macht, während die Türkei zweifellos darauf bestehen wird, dass die Amerikaner Kriminelle sind und keinen Schutz genießen.

Ein weiterer Versuchsballon, der von Erdogan gestartet wurde, ist noch beängstigender im Hinblick auf die Dämonen, die er freisetzen könnte. Abdurrahman Dilipak, ein islamistischer Kolumnist, der in der regierungsfreundlichen Zeitung Yeni Atik schreibt, hat vorgeschlagen, dass es einen zweiten Terroranschlag auf die Vereinigten Staaten wie 9/11 geben könnte. Dilipak drohte, wenn Trump nichts unternimmt, um Spannungen abzubauen „…werden ihm einige Leute das beibringen. Wenn die internen Spannungen mit den Vereinigten Staaten so weitergehen, ist ein 11. September keine unwahrscheinliche Möglichkeit.“ Dilipak warnte auch, dass mutmaßliche gulenistische „US-Kollaborateure“ innerhalb der Türkei streng bestraft würden, wenn sie es wagten, auf die Straße zu gehen, um für Washington zu protestieren.

Wenn sich die jüngsten Entwicklungen in der Türkei zu einer weiteren Verschlechterung führen, könnte es durchaus darauf hindeuten, dass Donald Trumps Instinkt, sich aus dem Nahen Osten zurückzuziehen, die richtige Entscheidung war, auch wenn dies als eine Ablehnung der angewandten Taktik angesehen werden könnte, d.h. mit schwerfälligen Sanktionen und Zöllen, um den Gehorsam der Regierungen zu erzwingen, die der Führung Washingtons nicht folgen wollen. So oder so, das türkisch-amerikanische Verhältnis ist in Schwierigkeiten und zunehmend eine Belastung für beide Seiten, ein weiteres Indiz dafür, dass das 1949 geschlossene NATO-Bündnis gegen die Sowjetunion heute weitgehend irrelevant ist.

Quelle: American Herald Tribune

https://russia-insider.com/en/inter-nato-conflict-between-us-and-turkey-will-only-get-worse/ri24519?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=dd43665fc5&mc_eid=8206ba48e2

