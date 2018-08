Ex Yazidi Sexsklavin flieht aus Deutschland, nachdem sie dort ihren Entführer getroffen hat.

von https://sputniknews.com

Übersetzung LZ

Ein jugendliches Yazidi-Mädchen, das zuvor von Daesh in die Sklaverei verkauft worden war, während sie in ihrer Heimat Kurdistan aus der Gefangenschaft geflohen ist, ist nun aus Deutschland geflohen, nachdem sie dort zweimal ihrem Entführer begegnet war und die Polizei die Hoffnung verloren hat, etwas dagegen zu unternehmen. In einem Interview mit Sputnik hat sie die Details ihrer haarsträubenden Erfahrung mitgeteilt.

Ashwaq Ta’lo war gerade 15 Jahre alt, als ihre ganze Familie vor vier Jahren über die nahe gelegene Grenze nach Syrien gebracht wurde, als ISIS den Berg Sinjar, das Kernland der Yaziden, einer kurdischen Volksgruppe, im Nordirak angriff. Ashwaq wurde dann zusammen mit ihrer Schwester und anderen jungen Frauen in den Irak zurückgebracht.

Dort wurde Ashwaq wie die meisten anderen Yazidifrauen versteigert und an einen Mann verkauft, den sie als Abu Humam kannte, mit dem sie drei Monate lang unter ständigem Missbrauch lebte.

„Ich war drei Monate bei ihm. Dann hat er mich im Irak verkauft. Danach, nachdem ich mein ganzes Leben im Irak gelebt hatte, verließ ich mein Zuhause, damit ich den Mann vergessen kann. Und ich hätte nie gedacht, dass ich den Mann in Deutschland sehen würde“, sagte Ashwaq zu Sputnik.

Sie schaffte es, ihren Entführern als Flüchtling nach Deutschland zu entkommen, wo sie sich schließlich mit ihrer Mutter und anderen Mitgliedern ihrer Großfamilie wiedervereinigte. Doch eines Tages im Februar, als sie nach Hause zurückkehrte, wurde sie von einem Mann, den sie als Humam identifizierte, mitten in einer Stuttgarter Straße angehalten, obwohl sie glaubte, es sei unmöglich, da Daesh nicht nach Deutschland kommen konnte:

„Ich habe meiner Mutter auch gesagt, dass ich einen Mann gesehen habe, der aussieht wie der IS [Daesh*] Mann. Meine Mutter sagte: ‚Du darfst keine Angst haben, er ist nicht hier. Es gibt kein IS [Daesh*] in Deutschland‘,“ sagte Ashwaq zu Sputnik.

Am 20. Februar 2018 begann Ashwaq ein Praktikum in einem Friseursalon. Am nächsten Tag, am Mittag, war der Mann, der angeblich auch Asyl suchte, zurück, aber diesmal wandte er sich direkt an sie:

„Er kam zu mir und sagte: „Darf ich etwas fragen“, erinnert sich die junge Frau. „Und ich sagte: Sicher. Und ich wusste bereits, dass er der Mann ist. Er sagte: Du bist Ashwaq. Ich sagte: Nein, ich bin nicht Ashwaq, wer bist du? Er sagte, ja, du bist Ashwaq und ich bin Abu Humam“, sagte das Yazidi-Mädchen. Sie fuhr fort zu sagen, dass er mit ihr auf Arabisch sprach, obwohl sie wiederholt auf Deutsch behauptete, dass sie nicht verstand, was er sagte, aber sie bemerkte, dass er weiter sagte, er sei sicher, dass sie tatsächlich Ashwaq sei.

„Ich weiß, wo du wohnst, mit wem du seit deiner Ankunft in Deutschland lebst und in welche Schule du gehst“, zitierte ihn das Yazidimädchen und bemerkte, dass er offensichtlich „ihr ganzes Leben in Deutschland“ kannte.

Sie meldete den Vorfall ihrem Sozialbetreuer in Deutschland und später dem Polizeichef in Waiblingen in der Region Stuttgart.

„Sie gaben mir eine Nummer und sagten: Wenn Sie diesen Mann wieder sehen, müssen Sie uns anrufen“, sagte Ashwaq.

Sie sah ihren ehemaligen Entführer zweimal, und die Polizei kam sogar auf ein Bild des Täters, während sie jedoch „nichts unternahm“. „Dann habe ich anderthalb Monate gewartet. Sie haben nichts getan“, sagte das Mädchen. Sie zitierte auch ihren Schullehrer mit den Worten: „Wenn der Irak besser für dich ist, dann geh, wenn nicht, dann bleib und wir kümmern uns um dich.“

„Ich gehe niemals nach Deutschland zurück“

Ashwaq entschied sich schließlich, in ihre Heimat zurückzukehren und die Chance zu ergreifen, vier ihrer Schwestern zu sehen, die zu diesem Zeitpunkt aus der Gefangenschaft entlassen worden waren.

Nach Angaben des deutschen Sozialdienstes kann das Mädchen bis zu sechs Monate im Irak bleiben, bevor es nach Deutschland zurückkehrt, und wenn diese Zeit abläuft, wird sein Flüchtlingsstatus in Deutschland nicht mehr gelten. Das Mädchen ist sich jedoch sicher, dass es nie wieder nach Deutschland zurückkehren wird, wie schlimm die Bedingungen auch sein mögen.

„Was auch immer passiert, ich werde nicht mehr dorthin gehen“, betonte sie.

Sie hielt es jedoch für wichtig, all denen zu danken, die sich dort um sie gekümmert haben.

„Als ich meinen Geschwistern und meinem Vater erzählte, sagte mein Vater, er wolle nicht, dass ich nach Deutschland zurückkehre, wo dieser Mann ist“, sagte die junge Frau, die seit fast vier Monaten im Irak ist.

Nicht weniger gefährlich zu Hause

Sie gab zu, dass der Irak immer noch sehr gefährlich ist, wo aus ihrer Großfamilie von 77, 36 Familienmitgliedern befreit wurden, aber „41 sind immer noch in Gefangenschaft, und wir haben überhaupt keinen Kontakt“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Familie ihres ehemaligen Entführers auch im Irak, in Bagdad war.

„Ich habe solche Angst, dass wir den Irak verlassen müssen, aber nicht nach Deutschland“, sagte Ashwaq.

Stattdessen treibt sie nun die Idee, nach Australien zu reisen, wo sich zwei ihrer Brüder und eine Schwester bereits niedergelassen haben, und anschließend ihre ganze Familie dorthin zu bringen.

Zurück in Deutschland wird der Fall Ashwaq derzeit von der Karlsruher Bundesanwaltschaft geprüft, allerdings mit geringen Fortschritten.

„Bisher konnten wir den Täter nicht mit der erforderlichen Sicherheit identifizieren“, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft zu Sputnik.

Die Yazidischen Kurden sind eine extrem gefährdete Gruppe im Irak, die häufig von Daesh gefangen genommen, versklavt und sexuell missbraucht wird, was Deutschland dazu veranlasste, bis zu 1.100 Yazidifrauen im Jahr 2016 als Flüchtlinge aufzunehmen. Die UNO hat die Tötung der Yaziden durch Daesh zum Völkermord erklärt. Anfang des Jahres warnte der deutsche Geheimdienstchef Hans-Georg Maassen jedoch vor der drohenden Gefahr, die von Frauen und Kindern ausgeht, die „gehirngewaschen“ aus den von Daesch besetzten Gebieten zurückkehren, und fügte hinzu, dass auch Minderjährige ab neun Jahren kontrolliert und überwacht werden sollten.

* Daesh, eine Terrorgruppe, die in vielen Ländern, einschließlich Russland, verboten ist.

https://sputniknews.com/europe/201808171067271970-exclusive-sex-slave-yazidi-germany-iraq/

