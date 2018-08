Kriegserklärung ! Russland wird heute angegriffen wie 1941

von Finnisch Cunningham – https://russia-insider.com

Übersetzung LZ

„Washington hat bislang mitgeteilt, dass es nicht an Diplomatie, Dialog oder Verhandlungen interessiert ist. Es kennt nur eine Verhaltensoption – Krieg, Krieg und nochmals Krieg.“

Die neue Sanktionsrunde, die diese Woche von den Vereinigten Staaten gegen Russland verhängt wurde, hat nur eine Bedeutung: Die US-Herrscher wollen die russische Wirtschaft zerschlagen. Washington erklärt Russland faktisch den Krieg.

Die umgesetzten wirtschaftlichen Maßnahmen können eine scheinbar abstrakte oder sterile Qualität haben: Verbot von elektronischen Exporten nach Russland, Unruhestiftung an den Finanzmärkten, fallende Aktienkurse. Aber die materielle Konsequenz ist, dass amerikanische Vertreter beabsichtigen, der russischen Gesellschaft und dem russischen Volk physischen Schaden zuzufügen.

Es handelt sich um einen Wirtschaftskrieg in der Grauzone zur militärischen Kriegsführung, wie es der preußische General Karl von Clausewitz zweifellos zu schätzen wüßte.

Es erscheint umso bedeutsamer, dass in dieser Woche auch die US-Internet-Dienste gegenüber Anti-Kriegs-Websites ein großes Durchgreifen an den Tag legten, was darauf hindeutet, dass die Machthaber jegliche Kritik oder öffentliches Bewusstsein für ihre rücksichtslose Kriegstreiberei abschalten wollen.

Darüber hinaus basiert die jüngste Runde der US-Sanktionen – es gab mehrere vorangegangene Runden seit dem erfundenen ukrainischen Konflikt im Jahr 2014 – auf nichts als wilden, lächerlichen Spekulationen. Das fügt nur Beleidigung der Verletzung hinzu.

Washington sagte, dass die neuen vorgeschlagenen Sanktionen auf seine „Entschlossenheit“ zurückzuführen sind, weil der russische Staat für einen angeblichen Chemiewaffenangriff auf einen ehemaligen Doppelagenten in England Anfang des Jahres verantwortlich war.

Die so genannte Skripal-Affäre um Sergej Skripal und seine Tochter Yulia, die angeblich von russischen Agenten mit einem tödlichen Nervengas vergiftet wurden, ist noch ein unbewiesenes Rätsel. Manche sagen vielleicht sogar „Farce“.

Die britische Regierung hat nie Beweise für ihre sensationellen Anschuldigungen gegen Moskau vorgelegt. Ihre Behauptungen, Russland sei für die Vergiftung der Skripals verantwortlich, beruhen ausschließlich auf zweifelhaften Behauptungen und Anspielungen.

Nun schlägt Washington Sanktionen vor, die auf einer völlig unbestätigten „Entschlossenheit“ der Briten beruhen – Sanktionen, die die russische Wirtschaft zerstören sollen. Die vorgeschlagenen Strafmaßnahmen gehen weit über das übliche Einfrieren von Vermögenswerten von Einzelpersonen hinaus. Was Washington zu tun gedenkt, ist, die zentralen Finanzoperationen der russischen Wirtschaft anzugreifen.

Kein Wunder, dass der russische Premierminister Dmitri Medwedew eine ernste Antwort auf die jüngsten amerikanischen Sanktionen gab. Er sagte, sie seien vergleichbar mit „Wirtschaftskrieg“. Medwedew warnte, dass Moskau entweder „politisch, wirtschaftlich oder auf andere Weise“ zurückschlagen müsse. Medwedews Ton war unverkennbar alarmiert über den drakonischen, willkürlichen und irrationalen Charakter der US-Aktionen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow äußerte auch Ungläubigkeit und Besorgnis über Washingtons Verhalten. Nach dem scheinbar konstruktiven Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Amtskollegen Wladimir Putin im vergangenen Monat in Helsinki macht diese jüngste Provokation aus Washington die amerikanische Seite völlig unberechenbar.

Die sofort in Kraft tretenden Sanktionen beschränken sich auf das Verbot der Ausfuhr von US-Elektronik nach Russland. Aber was als nächstes kommt, ist verwirrend. Washington sagt, wenn Russland keine „Garantie“ für die Einstellung des künftigen Einsatzes chemischer Waffen gibt und wenn Moskau den internationalen Inspektoren nicht erlaubt, angebliche chemische Waffen zu überwachen – dann wird die zweite Sanktionswelle innerhalb von 90 Tagen verhängt.

Die anschließende Sanktionsrunde beinhaltet das Verbot für die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot, Flüge in die USA durchzuführen. Die Unmöglichkeit, dass Russland den absurden Forderungen Washingtons nachkommt, macht die weitere Anwendung von Sanktionen unumgänglich.

Ein eigener Gesetzentwurf wird im Kongress verhandelt, der das russische Bankensystem treffen will, um internationale Transaktionen zu verhindern.

Senatoren, die diesen Gesetzentwurf unterstützen, haben ihn als „das Sanktionsgesetz aus der Hölle“ bezeichnet. Der Titel der vorgeschlagenen Gesetzgebung sagt alles: „Defending American Society From Russian Aggression Act“. Die Senatoren John McCain, Lindsey Graham, Robert Menendez und Ben Cardin, unter anderen Russophoben, die aus Eskalation aus sind, sprechen sich zu ihrer Zielsetzung sehr klar aus. Sie sagen, dass die eingeleiteten Maßnahmen den Kreml „zermalmen“ werden.

Tragischerweise wird das amerikanische Volk von Politikern in den Abgrund geführt, die entweder ignorant, verrückt oder Prostituierte für Kriegsgewinne sind. Vielleicht sogar alles davon. Perverserweise werfen diese Politiker und ihre Medienkunden Russland „Kriegshandlungen“ wegen phantastischer Behauptungen über „Wahlintervention“ vor, während sie es in Wirklichkeit sind, die Kriegshandlungen gegen Russland begehen.

Die Chancen sind gering, dass Präsident Trump seine Exekutivgewalt nutzen wird, um die bevorstehenden Sanktionen zu blockieren. Das politische Klima in den USA unter den Geheimdiensten, Gesetzgebern und den Mainstream-Medien ist mit antirussischer Hysterie gesättigt. Die USA sind eine Oligarchie des Wahnsinns jenseits der demokratischen Rechenschaftspflicht gegenüber ihrem Volk.

Bereits in dieser Woche hat die Ankündigung offensiverer wirtschaftlicher Übergriffe auf Russland die russische Wirtschaft in die Tiefe getrieben. Der Rubel, Anleihen und Aktien sind alle abgestürzt. Dies ist ein Angriff auf die vitalen Interessen Russlands. Eine wirtschaftliches Barbarossa.

Kein Zweifel, Teil der amerikanischen Berechnung ist es, soziale Unzufriedenheit und Zwietracht gegenüber der Regierung Putin zu schüren. Es ist das gleiche illegale Regiebuch, das die Amerikaner mit dem Iran benutzen, dessen Wirtschaft diese Woche auch von drakonischen US-Sanktionen getroffen wurde.

Wenn die russische Wirtschaft bereits wegen der jüngsten angekündigten Sanktionen in Aufruhr geraten ist, kann man sich den Schaden nur vorstellen, der entsteht, wenn weitere amerikanische Angriffe auf die Grundlagen des russischen Bankensystems und seine Freiheit, mit dem Rest der Welt zu handeln, verübt werden.

Für Washington scheint dies eine offene Saison für Sanktionen zu sein. Es sind nicht nur Russland und der Iran im Visier. Auch China, Kanada, die Europäische Union, die Türkei, Venezuela, Nordkorea u.a. werden unter dem Namen „Sanktionen“ oder indirekt mit der Rhetorik der „Zölle“ mit amerikanischen Wirtschaftskriegen konfrontiert.

Von russischer Seite hat man bisher mit großer Nachsicht die Provokationen und Aggressionen Washingtons unter zahlreichen Vorwänden geduldet. Vom Konflikt in der Ukraine über die angebliche Annexion der Krim, die prinzipielle Unterstützung Moskaus für Syrien als „Unterstützung eines Diktators“ bis hin zur angeblichen „Einmischung in US-Wahlen“ und vieles mehr hat Russland große Reserven an Stoizismus und Selbstdisziplin bei der Duldung dessen gezeigt, was man nur als unnötige amerikanische Aggression bezeichnen kann.

Russland hat stets eine würdevolle, unerschütterliche Haltung gegenüber der amerikanischen Verhöhnung und Irrationalität eingenommen. Moskau dachte vielleicht, dass Präsident Trump eine gewisse Normalität in die bilateralen Beziehungen bringen könnte. Das hat sich als illusorisch herausgestellt.

Aber was passiert jetzt? Wenn Washington wirklich zu weit gegangen ist. Die USA haben ihr ungehobeltes Verhalten auf ein völlig neues, gefährliches Niveau gehoben, indem sie sich darauf vorbereitet haben, einen umfassenden Wirtschaftskrieg gegen die lebenswichtigen Interessen Russlands zu führen.

Die verrückten amerikanischen Herrscher drängen die Welt durch ihre Aggressivität an den Abgrund.

Washington hat bislang mitgeteilt, dass es nicht an Diplomatie, Dialog oder Verhandlungen interessiert ist. Es kennt nur eine Verhaltensoption – Krieg, Krieg und nochmals Krieg.

Quelle: Strategic Culture

https://russia-insider.com/en/war-declared-russia-under-attack-today-same-1941/ri24433?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=048139f7f2&mc_eid=8206ba48e2

Advertisements