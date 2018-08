Iran passt seine Syrien-Strategie angesichts der sich wandelnden Rolle Russlands an

von Hamidreza Azizi – http://www.al-monitor.com

Bild: Syrer schwenken iranische, russische und syrische Flaggen bei einem Protest gegen US-geführte Luftangriffe, Damaskus, Syrien, 14. April 2018.

Da die syrische Regierung nun die volle Kontrolle über die meisten Teile des vom Krieg zerrissenen Landes hat, scheint sich die Rolle des Iran als Hauptverbündeter von Präsident Bashar al-Assad erheblich zu ändern.

Am 1. August sagte der Sondergesandte des russischen Präsidenten in Syrien, Alexander Lavrentiev, dass sich die iranischen Streitkräfte zusammen mit ihren verbündeten schiitischen Gruppen aus Südwestsyrien auf eine Entfernung von 85 Kilometern (53 Meilen) von den von Israel besetzten Golanhöhen zurückgezogen hätten. „Die Iraner zogen sich zurück und die schiitischen Formationen sind nicht da“, sagte Lavrentiev und betonte, dass die schweren Waffen in den Händen dieser Kräfte auch über die gleiche Entfernung hinaus zurückgezogen wurden.

In der Tat kam die Bewegung vor dem Hintergrund der häufigen Aufrufe von israelischen Vertretern zum vollständigen Rückzug des Irans aus Syrien und behauptete, dass die Anwesenheit des Irans eine direkte Bedrohung für die Sicherheit und die Interessen Israels darstellt. Lavrentievs Bemerkungen könnten uns zu der Frage führen, ob die jüngste Entwicklung auch auf den bevorstehenden Rückzug des Iran aus anderen Teilen Syriens hindeutet oder ob es nur ein taktischer Schritt ist, die syrische Strategie des Iran im Hinblick auf die sich rasch ändernden Gleichungen an der militärischen und politischen Front neu auszurichten.

Betrachtet man die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Krise in Syrien, so könnte man sagen, dass der Rückzug des Iran aus dem Süden Syriens auf zwei verschiedene militärische und politische Faktoren zurückzuführen ist. Zuerst kamen die Nachrichten über den Rückzug des Irans aus dem Süden nur einen Tag nach dem erfolgreichen Ende der sechswöchigen Militärkampagne der syrischen Armee zur Wiedereroberung der südwestlichen Region, die an die Golanhöhen grenzt. Fast drei Wochen zuvor, am 12. Juli, war es der Armee gelungen, die Hochburg der Rebellen in diesem Gebiet, Daraa, die als „Geburtsstätte der Revolte“ gegen Assad im Jahr 2011 bekannt ist, wieder einzunehmen.

So könnte man sagen, dass in der gegenwärtigen Situation die südlichen Gebiete keine Priorität mehr für die syrische Armee und ihre Verbündeten in militärischer Hinsicht haben und die nächsten Phasen massiver militärischer Operationen in Syrien Gebiete im Norden und Osten des Landes umfassen werden, die noch unter der Kontrolle bewaffneter Gruppen stehen. In einem kürzlichen Interview wies Lavrentiev direkt auf dieses Problem hin und sagte, dass drei Gebiete in Syrien noch nicht von der syrischen Armee angegriffen wurden. Er sagte: „Zu diesen Gebieten gehören Idlib [im Nordwesten], al-Rakban-Lager im al-Tanf-Gebiet [im Osten] sowie die Gebiete unter kurdischer Kontrolle nahe der irakisch-syrischen Grenze.“

Die pro-iranischen Streitkräfte begannen, die südlichen Gebiete zu evakuieren, als die Mission dort abgeschlossen war und ihre Anwesenheit für die Bestimmung der militärischen Gleichungen am Boden nicht mehr entscheidend war. In einem breiteren Rahmen könnte man sagen, dass der Rückzug sogar notwendig war, damit die syrische Regierung ihre Positionen im Süden festigen konnte. Mit anderen Worten, da die Präsenz des Iran und seiner alliierten Streitkräfte in den südlichen Teilen Syriens von den Israelis immer als Grund für Luftschläge gegen verschiedene Positionen innerhalb Syriens benutzt wurde, würde die Fortsetzung der iranischen Präsenz dort bedeuten, dass die israelischen Luftschläge ebenfalls fortgesetzt würden, was Assad zwingen würde, sich mit anhaltenden Kopfschmerzen zu befassen, die ihm die Hände bei der Planung weiterer militärischer Schritte an anderer Stelle im Land binden würden.

Unterdessen scheint es, dass ein wichtiger Faktor, der den Iran veranlasst hat, den Umfang seiner aktiven militärischen Präsenz in Syrien einzuschränken, die sich ändernde diplomatische Rolle Russlands in Bezug auf die syrische Krise ist. Einerseits scheint Russland entschlossen, weiterhin eine ausgleichende Rolle zwischen iranischen und israelischen Interessen in Syrien zu spielen, aber es scheint, dass sich die Russen in dieser Hinsicht in Richtung eines zwingenderen Ansatzes bewegt haben. Am 30. Juli nahm der russische Botschafter in Tel Aviv, Anatoli Viktorov, eine umstrittene Haltung zu diesem Thema ein und sagte: „Russland kann die iranischen Streitkräfte nicht zwingen, Syrien zu verlassen“, aber es könnte auch „nichts tun, um israelische Militärschläge gegen iranische Streitkräfte zu verhindern“. Die Bemerkungen bedeuteten eindeutig, dass Moskau nicht in der Lage ist, eine offene Konfrontation zwischen dem Iran und Israel in Syrien zu verhindern, es sei denn, Teheran und Tel Aviv kommen in Bezug auf ihre Aktivitäten im Land zu einem Kompromiss. Die Einschränkung des Umfangs der iranischen Aktivitäten im Gegenzug für den Stopp der israelischen Luftschläge scheint der von beiden Seiten vereinbarte Kompromiss zu sein, um eine verheerende Eskalation zu verhindern.

Andererseits hat Moskau nach dem Gipfeltreffen der Präsidenten Russlands und der Vereinigten Staaten am 16. Juli in Helsinki, bei dem unter anderem über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen den beiden Seiten in Syrien diskutiert wurde, seinen diplomatischen Druck auf Washington erhöht, seine militärische Rolle im arabischen Land einzuschränken. Am 3. August rief Generaloberst Sergej Rudskoy vom Generalstab der russischen Streitkräfte die Vereinigten Staaten auf, ihren Militärstützpunkt in al-Tanf zu schließen, indem er sagte, der Stützpunkt sei zu einem Zentrum für die Unterbringung von Terroristen des islamischen Staates (IS) geworden. Da Washington offen erklärt hat, dass sein Hauptziel in Syrien derzeit darin besteht, dem wachsenden Einfluss des Iran entgegenzuwirken, könnte die Beschränkung der Präsenz des Iran im Land das Argument Russlands sein, um die Amerikaner zu zwingen, ihre eigene Präsenz einzuschränken. Da die militärische Präsenz der USA in Syrien sowohl von Teheran als auch von Moskau als Bedrohung ihrer längerfristigen Interessen wahrgenommen wird, ist es schwer zu glauben, dass der Iran zögert, Russland einen zusätzlichen diplomatischen Vorteil bei der Bewältigung dieser gemeinsamen Herausforderung zu verschaffen.

Schließlich scheint es, dass der Iran selbst dabei ist, seine Rolle in Syrien neu zu definieren, was vor allem auf den Eindruck zurückzuführen ist, dass das Ende des Krieges nah ist und jetzt die Zeit gekommen ist, sich auf die Wahrung der Interessen des Iran durch politische und diplomatische Maßnahmen zu konzentrieren. In diesem Sinne verlagert der Iran seine Strategie von einer aktiven militärischen Rolle hin zu einer aktiveren Beteiligung an den diplomatischen Rahmenbedingungen für Syrien. Die Ausrichtung des bevorstehenden Gipfels der Astana-Partner, der im September in Teheran stattfinden soll, könnte als Zeichen dafür gewertet werden. Die aktive Beteiligung Irans an der Einrichtung des Verfassungsausschusses Syriens, der mit der Entwicklung einer neuen Verfassung für das Land beauftragt ist, ist ein weiteres Zeichen für den veränderten Ansatz des Iran.

Alles in allem könnte man sagen, dass der jüngste Rückzug der iranischen und pro-iranischen Streitkräfte aus dem Süden Syriens mehr damit zu tun hat, dass der Iran seine Syrien-Strategie aktualisiert und an die neuen politischen und militärischen Entwicklungen angepasst hat, als mit der Entscheidung, Syrien aufgrund des russischen oder israelischen Drucks zu verlassen.

