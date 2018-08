Was passiert wirklich mit Nicaragua, Venezuela und Ecuador?

von Peter Koenig für The Saker Blog – https://thesaker.is

Übersetzung LZ

Geschichten über Korruption und innerstaatliche Gewalt in den meisten bündnisfreien Ländern gibt es in der MSM. Diese Lügen treiben den Hass an. Und in der breiten Öffentlichkeit beginnt eine bösartige Gerüchteküche. Die wiederum von der MSM übernommen wird, so dass ihre Lügen in offene Türen drängen. Die Kriegstrommeln fangen an zu schlagen. Die Bevölkerung will, daß vom Ausland aus Ordnung hergestellt wird, sie will Blut und einen ‚Regimewechsel‘. Der Konsens für den Krieg hat wieder einmal funktioniert. Und das Blut kann fließen. Initiiert von externen Kräften, wie der NED (National Endowment for Democracy) und USAID, die Staatsangehörige heimlich innerhalb und außerhalb des Landes ausbilden und finanzieren, in dem sie schließlich operieren müssen. Sie werden von Washington und anderen westlichen Mächten kommandiert und geben den „ungehorsamen“ Regierungen die Schuld, deren Regime geändert werden muss. Sie sind Teil der Fünften Kolonne.

Eine Fünfte Kolonne ist eine Gruppe von Menschen, die die Regierung eines Landes zur Unterstützung des Feindes unterminieren. Sie können sowohl verdeckt als auch offen arbeiten. Der Begriff Fünfte Kolonne stammt aus dem spanischen Bürgerkrieg, als im Oktober 1936 der nationalistische Rebell General Mola den Staatsstreich gegen die legitime republikanische Regierung einleitete. Damit begann der spanische Bürgerkrieg. General Mola belagerte Madrid mit vier „Kolonnen“ von Truppen und behauptete, er habe eine „Fünfte Kolonne“, die sich in der Stadt versteckt habe. Der Begriff wurde fortan für infiltrierte Feinde innerhalb einer legitimen Regierung verwendet. Mola, der Kopf hinter dem Putsch, starb 1937 bei einem Flugzeugabsturz, und General Francisco Franco wurde für die nächsten fast 40 Jahre zum Diktator Spaniens. Dank Hitlers und Mussolinis Luftunterstützung setzte er sich gegen den republikanischen Widerstand durch.

Was ist nun die wahre Geschichte hinter den von Gewalt geplagten Nicaragua und Venezuela und der verräterischen neuen Moreno-Regierung in Ecuador?

Nehmen wir Nicaragua – alles begann damit, dass der Vorstand des Nicaragua Social Security Institute (INSS) am 16. April 2018 eine vom IWF verordnete Reform der sozialen Sicherheit genehmigte, die von Präsident Ortega modifiziert und dann unterstützt wurde. Mit der Reform wird die Sozialversicherung auf dem derzeitigen Niveau beibehalten, die Arbeitgeberbeiträge an die Renten- und Krankenkassen jedoch um 3,5 % erhöht, während die Arbeitnehmerbeiträge nur geringfügig um 0,75 % steigen und 5 % des Bargeldtransfers der Rentner in ihren Gesundheitsfonds verlagert werden. Diese Reformen lösten den von der Wirtschaftslobby initiierten und von der nicaraguanischen Oligarchie unterstützten Putschversuch aus.

In verschiedenen Universitätsstädten gab es bereits Studentenproteste im Zusammenhang mit Hochschulwahlen. Diese Proteste wurden mit Hilfe von US-finanzierten NGOs und der katholischen Kirche, einem Verbündeten der Reichen in weiten Teilen Lateinamerikas, gegen die Ortega-Regierung gerichtet. Einige der Studenten, die an der ‚Umleitung‘ der Proteste beteiligt waren, wurden vom Freedom House, einem langjährigen Mitarbeiter der CIA, zur Ausbildung in die USA gebracht. USAID kündigte weitere 1,5 Millionen US-Dollar an, um Opposition gegen die Ortega-Regierung aufzubauen. Diese Mittel werden zusammen mit der Finanzierung durch die NED an Nichtregierungsorganisationen weitergeleitet, um Proteste gegen die Regierung zu unterstützen. Für weitere Details siehe auch http://www.informationclearinghouse.info/49933.htm .

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den Wochen nach dem Staatsstreich die Gewalt zugenommen hat und bis Anfang August insgesamt mehr als 300 Tote zu beklagen waren. Obwohl Ortega die Rentenmaßnahmen rückgängig machte, gingen die Unruhen weiter und forderten nun den Rücktritt des Präsidenten und Vizepräsidenten, seiner Frau Rosario Murillo Zambrana. Daniel Ortega, ein Sandinist und ehemaliger Guerilla-Führer, wurde erstmals 1985 zum Präsidenten gewählt. Es ist klar, dass die USA und die dunklen Kräfte hinter dem Imperium die Gruppen der Fünften Kolonne darauf vorbereitet haben, einzugreifen und alle sozialen Umwälzungen im Land auszunutzen, um einen Regimewechsel herbeizuführen. Was hätte eingedämmt werden können und würde, wurde fortgesetzt, als die USA gewalttätige Proteste auslösten, die schließlich auf den Sturz von Ortegas Regierung abzielten. Das würde Mittelamerika, Honduras, Guatemala, Nicaragua – und Panama – mit der US-Politik in Einklang bringen. Wird Washington Erfolg haben?

Zu Venezuela – Mitte Juni 2018 war es mir eine Ehre als einer von mehreren internationalen Ökonomen nach Caracas eingeladen zu werden, um an einer Beratungskommission des Präsidenten teilzunehmen – um interne und externe Wirtschaftsfragen zu diskutieren. Ohne auf die Überlegungen der Kommission einzugehen – es ist völlig klar, wer hinter den Lebensmittel- und Medikamentenboykotten (leere Supermarktregale) und der induzierten inneren Gewalt steht. Es ist eine Kopie dessen, was die CIA unter Kissingers Kommando 1973 in Chile getan hat, was zur Ermordung des legitimen und demokratisch gewählten Präsidenten Allende und zum Militärputsch von Pinochet führte; außer, dass Venezuela 19 Jahre revolutionäre Erfahrung hat und einen harten Widerstand aufgebaut hat.

Um den Kontext ‚Venezuela‘ zu verstehen, müssen wir uns vielleicht die Geschichte des Landes ansehen.

Vor der vollständig demokratisch und international beobachteten Wahl von Hugo Chávez im Jahr 1998 wurde Venezuela mindestens 100 Jahre lang von Diktatoren und gewalttätigen Despoten regiert, die nur von den Vereinigten Staaten geleitet wurden und ihnen dienten. Das Land, extrem reich an natürlichen Ressourcen, wurde von den USA und den venezolanischen Oligarchen so weit ausgebeutet, dass die Bevölkerung eines der reichsten lateinamerikanischen Länder arm blieb, anstatt seinen Lebensstandard entsprechend dem natürlichen Reichtum des Landes zu verbessern. Das Volk wurde buchstäblich von den von Washington kontrollierten Regimes versklavt.

Ein erster Putschversuch von Comandante Hugo Chavez im Jahr 1992 wurde von der Regierung von Carlos Andrés Pérez unterdrückt und Chavez zusammen mit seinen Co-Golpistas ins Gefängnis gesteckt. Nach zwei Jahren wurde er von der Regierung von Rafael Caldera befreit.

Während der ersten Amtszeit von Peréz (1974-1979) und seinen Vorgängern erreichte Venezuela ein hohes Wirtschaftswachstum, das fast ausschließlichen auf Ölexporten beruhte. Allerdings blieb kaum etwas von diesem Wachstum im Land und wurde an die Menschen verteilt. Die Situation war die gleiche wie im heutigen Peru, das vor der Krise 2008 und kurz danach phänomenale Wachstumsraten – zwischen 5% und 8% – hatte, von denen 80% auf 5% der Bevölkerungentfilen, Oligarchen und ausländische Investoren, und 20% auf 95% der Bevölkerung verteilt werden sollten – und das mit einem sehr ungleichen Maßstab. Das Ergebnis war und ist eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, zunehmende Arbeitslosigkeit und Kriminalität.

Venezuela vor Chávez lebte praktisch von einer auf Öl basierenden Monokulturwirtschaft. Es wurden keine Anstrengungen zur wirtschaftlichen Diversifizierung unternommen. Im Gegenteil, die Diversifizierung könnte schließlich dazu beitragen, Venezuela von den Reißzähnen des Despoten zu befreien, da die USA der Hauptempfänger von Venezuelas Öl und anderen Reichtümern waren. Unter dem Einfluss des Washingtoner Konsenses von 1989 vollzog Peréz in seinem zweiten Mandat (1989-1993) eine drastische Wende hin zu neoliberalen Reformen, d.h. zur Privatisierung der öffentlichen Dienste, zur Umstrukturierung der wenigen Sozialleistungen, die die Arbeiter erreicht hatten, und zur Aufnahme von Schulden durch den IWF und die Weltbank. Er wurde ein Musterkind des Neoliberalismus, zum Nachteil der Venezuelaner. Die daraus resultierenden Proteste unter Peréz‘ Nachfolger Rafael Caldera wurden unkontrollierbar. Neuwahlen wurden angesetzt und Hugo Chávez gewann in einer ersten Runde mit mehr als 56%. Trotz eines hässlichen, von Washington inspirierten Putschversuchs („The Revolution will Not be Televised“, 2003 Dokumentarfilm über den Putschversuch von 2002), blieb Hugo Chavez bis zu seinem frühen Tod 2013 an der Macht. Comandante Chavez und seine Regierung erreichten spektakuläre soziale Errungenschaften für sein Land.

Washington wird nicht einfach loslassen – sondern um jeden Preis Venezuela im Sinne der neuen Monroe-Doktrin zurückerobern, d.h. wieder in Washingtons Hinterhof integrieren. Stellen Sie sich dieses ölreiche Land mit den größten Kohlenwasserstoffreserven der Welt vor, vor den Toren der wichtigsten Raffinerien der Vereinigten Staaten in Texas, nur etwa 3 bis 4 Tage entfernt für einen Tanker aus Venezuela, verglichen mit 40 bis 45 Tagen vom Golf, wo die USA derzeit etwa 60% ihrer Ölimporte beziehen. Ein enormer Kosten- und Risikounterschied, d.h. jede Sendung muss durch die vom Iran kontrollierte Straße von Hormuz fahren.

Zudem ist eine weitere sozialistische Revolution bei einem der südlichen Nachbarn Washingtons – neben Kuba – nicht opportun. Deshalb werden die USA und ihre geheimen Kräfte alles tun, um einen Regimewechsel herbeizuführen, durch ständige wirtschaftliche Aggressionen, Blockaden, Sanktionen, Boykotte von Importen und deren interne Verteilung – sowie militärische Drohungen. Das jüngste Attentat auf Präsident Maduro fällt in die gleiche Kategorie.

Und vergessen wir nicht, dass Venezuelas Nachbar Kolumbien, das vollständig unter der Kontrolle Washingtons steht, erst kürzlich ein NATO-Land geworden ist. Wie absurd, die North Atlantic Treaty Organization, stationiert in einem südamerikanischen Land. Aber die NATO ist auch in Afghanistan, Syrien, auf dem Balkan und überall dort, wo bei von den USA initiierte Konflikten gekämpft werden muss. Kolumbien und Venezuela teilen sich eine Grenze von etwa 2.200 km, von denen etwa 1.500 km schwer zu kontrollieren ist – ein „poröser“ Dschungel, von dem aus sowohl klandestine als auch offene militärische Infiltrationen relativ einfach sind. Sie können sich auch auf andere südamerikanische Länder ausbreiten. Es geschieht bereits in Ländern mit offenen Türen für das US-Militär, wie Peru, Brasilien, Argentinien und Chile.

Vor weniger als 5 Jahren lebten 80% der lateinamerikanischen Bevölkerung unter demokratisch gewählten, linken Regierungen. Südamerika brauchte etwa 20-25 Jahre, um sich von den Reißzähnen der Monroe-Doktrin zu befreien. Nun hat sich der Trend im Laufe einiger Jahre umgekehrt, durch US-Intervention mit Wahlmanipulationen – Argentinien, Ecuador, Chile – und parlamentarischen Staatsstreichen – Brasilien, Paraguay, Uruguay. – Venezuela, zusammen mit Bolivien und Kuba, ist heute der letzte Widerstand Lateinamerikas.

Zurück in die Gegenwart – Washingtons Ziel ist der „Regimewechsel“ mit Hilfe einer starken Fünften Kolonne, die in wichtige Finanzinstitutionen und die damit verbundene Unterstützung eingedrungen ist, NED, CIA u.a. Präsident Maduro hat jedoch einen soliden Block von 6 Millionen Wählern hinter sich und begibt sich mit voller Integrität auf den Weg der „Resistance Economy“. Tatsächlich sind die jüngste Einführung des kohlenwasserstoffgestützten Petro und des neuen, gerade angekündigten Bolivars erste Schritte in die richtige Richtung; ein Versuch, die Wirtschaft Venezuelas zu entdollarisieren. Andere Maßnahmen, wie die massiven Bemühungen um Autonomie bei Lebensmitteln und Industriegütern, à la Russland, der Wiederaufbau des Agrarsektors und der Industrieparks, sind Maßnahmen zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen Souveränität.

Über Ecuador – Präsident Rafael Correa hat mit Lenin Moreno zusammengearbeitet, der viele Jahre lang sein Vizepräsident und enger Verbündeter war. Es ist daher ein wenig seltsam, dass Correa offenbar nicht wusste, dass Moreno ein Verräter ist, was er offensichtlich bald nach seinem Amtsantritt geworden ist. Correas interne Unterstützung war immer noch stark, trotz des Rückgangs unter den Indigenen nach seinen (von den USA erzwungenen) Konzessionen am Amazonas.

Obwohl er von vielen Menschen im Allgemeinen aufgefordert wurde, die Verfassung zu ändern und für eine dritte Amtszeit zu kandidieren, wurde er von Washington gewarnt, dies nicht zu tun und stattdessen Moreno als seinen Nachfolger zu fördern. Correa weiß, was solche Warnungen bedeuten. Er wurde beinahe bei einem von Washington inspirierten Polizeiputsch im Jahr 2010 getötet, wobei man glaubte, dass er mit seinem Versuch, den US-Dollar als ecuadorianische Währung aufzugeben und zur Sucre zurückzukehren, in Verbindung gebracht wurde; und Correas Erinnerung ist noch frisch genug, um an den Tod eines seiner Vorgänger, Präsident Roldo, zu erinnern, der 1981 die Regeln für (hauptsächlich amerikanische) Kohlenwasserstoffunternehmen änderte.

Für die Zukunft Ecuadors sieht es nicht gut aus. Mehrere vom IWF inspirierte Reformen – ja, Ecuador kehrte zum IWF und zur Weltbank zurück – könnten die sozialen Errungenschaften des Correa-Regimes für die arbeitende und indigene Bevölkerung umkehren. Auch eine Verletzung der Redefreiheit durch Moreno steht bevor: Er hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass die Tage von Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London gezählt sind. Wenn Assange die Botschaft verlassen muss, wird er wahrscheinlich von der britischen Polizei verhaftet und schließlich an die USA ausgeliefert – wo er einer sehr unsicheren, aber möglicherweise mit gewalt verbundenen Zukunft entgegensieht.

Peter Koenig ist Ökonom und Geopolitiker. Außerdem ist er Spezialist für Wasserressourcen und Umwelt. Er arbeitete über 30 Jahre lang für die Weltbank und die Weltgesundheitsorganisation in den Bereichen Umwelt und Wasser. Er lehrt an Universitäten in den USA, Europa und Südamerika. Er schreibt regelmäßig für Global Research; ICH; RT; Sputnik; PressTV; The 21st Century; TeleSUR; The Vineyard of The Saker Blog; und andere Internetseiten. Er ist Autor von Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed – Fiktion auf der Grundlage von Fakten und 30 Jahren Weltbank-Erfahrung rund um den Globus. Er ist auch Mitautor von The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance.

https://thesaker.is/what-really-happens-to-nicaragua-venezuela-and-ecuador/

