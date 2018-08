Zum Teufel mit US-Jobs, holen wir uns den Iran!

von Eric Margolis – http://www.antikrieg.com

Präsident Trump schwört immer wieder, mehr Arbeitsplätze in Amerika zu schaffen. Aber seine Taten sprechen oft eine andere Sprache. Das ungeheuerlichste Beispiel war Trumps Kündigung des multinationalen iranischen Atomabkommens, das von der Welt als wichtiger Schritt zur Denuklearisierung des Mittleren Ostens begrüßt worden war.

Mit der Aufhebung des von den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China unterzeichneten internationalen Abkommens erniedrigten die Vereinigten Staaten von Amerika ihre Verbündeten und Rivalen, die das Abkommen stark befürworteten. Der Iran hatte bereits 97% seines angereicherten Urans an Russland übergeben, Reaktoren und Zentrifugen abgeschaltet und den UN-Inspektoren erlaubt, seine gesamten Nuklearanlagen zu betreiben, als Trump den Vertrag, der seit 2015 verhandelt worden war, zerriss.

Der Iran steht seit seiner Revolution von 1979 unter einem harten US-geführten Handelsembargo, das seine Wirtschaft und sein Militär lahmlegen und das Volk dazu bringen sollte, gegen seine Regierung zu rebellieren. Washington benutzte die gleiche Taktik – ohne Erfolg – gegen Saddam Husseins Irak und Fidel Castros Kuba.

So intensiv ist der Hass der Trump-Administration auf den islamischen Iran, dass sie beschloss, den multinationalen Nuklearvertrag aufzukündigen, der eine Öffnung des Iran für den westlichen Handel und eine Bonanza für amerikanische und europäische Unternehmen bedeutet hätte. Das Schlüsselelement des Abkommens war der Verkauf von rund 210 Verkehrsflugzeugen an den Iran durch die USA und die Europäische Union, ein Geschäft im Wert von etwa 40 bis 50 Milliarden Dollar, ohne Berücksichtigung der künftigen Verkäufe von Ersatzteilen.

Das US-Embargo gegen den Iran seit 1979 hat es unmöglich gemacht, seine kommerzielle Flugzeugflotte zu modernisieren. Dem Iran wurden moderne Flugzeuge, Ersatzteile, Triebwerke und Instrumente vorenthalten, so dass er ab den 1970er Jahren mit verfallenden Flugzeugen zurückblieb.

Das düstere Ergebnis des von den USA verhängten Embargos waren 17 Abstürze iranischer Zivilflugzeuge mit 1500 Toten.

Die meisten iranischen Verkehrsflugzeuge – ein Haufen alter, meist 25 Jahre alter Boeing, Airbus, chinesischer und sowjetischer Flugzeuge – sind fliegende Särge. Irans Wartung, Ausbildung und Flugverkehrskontrolle sind minderwertig. Das Fliegen über und um die hohen Berge des Iran ist eine Herausforderung für die besten Piloten, selbst für eine Handvoll neuerer ATR-Turboprop-Flugzeuge.

Washingtons Verweigerung von Boeing Aircraft (und Airbus-Flugzeugen, weil sie US-Bauteile enthalten), bedeutet den Verlust von Zehntausenden hochbezahlten Arbeitsplätzen in den USA und Europa. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu behauptet, er habe Trump dazu überredet, das iranische Atomabkommen und die Boeing-Befehle zu kündigen.

Es ist schwer, Netanyahus Behauptung zu bestätigen, aber es ist klar, dass Amerikas immer mächtigere israelische Lobby und die mit ihr verbündeten fundamentalistischen christlichen Zionisten eine Schlüsselrolle bei der Durchkreuzung des iranischen Nuklearabkommens und dem Verkauf von Verkehrsflugzeugen spielten.

Wir kennen noch nicht die vollen Kosten an verlorenen amerikanischen Arbeitsplätzen und Geschäften, um den Iran isoliert zu halten. Aber man könnte argumentieren, dass ein Teil der verlorenen 20 Milliarden Dollar als Teil der jährlichen US-Hilfe für Israel einbehalten werden sollte.

Russland und Chinas Flugzeugindustrie werden bald in der Lage sein, moderne Passagierflugzeuge in den Iran zu liefern und Zahlungen in Öl zu akzeptieren. Chinas C919 und ARJ21 werden bald einsatzbereit sein. Russlands Sukhoi Superjet 100 wird bald fertig sein. Trump könnte sich die Nase abschneiden, um sein Gesicht zu ärgern.

Trump und seine Verbündeten versuchen, den Iran in eine Ecke zu drängen und ihn zu provozieren, gegen die US-Streitkräfte vorzugehen, die um ihn herum in Stellung sind. Ein Marinekonflikt am Golf ist der offensichtliche Vorwand für einen Krieg.

Während die USA den Iran verfolgen, haben sie eine neue antislamische Front gegen den alten Verbündeten Türkei eröffnet, indem sie hohe Zölle auf Ankaras Exporte in die USA erhoben und die stets gefährdete türkische Lira angegriffen haben. Dies wiederum hat eine Finanzkrise in ganz Europa ausgelöst, insbesondere bei den EU-Banken, die große, zinsgünstige Kredite an die Türkei vergeben haben.

Trump & Co. versuchen die Türkei zu zwingen, das Knie zu beugen und die Ziele der US-israelisch-saudischen Politik zu unterstützen. Die Türkei und der Iran bleiben die letzten bedeutenden Unterstützer der Palästinenser in der Region. Trump und die New Yorker Immobilienentwickler und die Geldmänner, die ihn umgeben, sind entschlossen, den eigenwilligen Iranern und Türken zu zeigen, wer der große Boss ist.

erschienen am 11. August 2018 auf > www.ericmargolis.com

http://www.antikrieg.com/aktuell/2018_08_11_zumteufel.htm

