Wie die Währungskrise in der Türkei entstand

Der türkische Präsident Erdogan behauptet oft, dass „fremde Mächte“ (also die USA) ihn zu Fall bringen wollen. Er sagt, dass die ‚Interessenlobby‘ (d.h. (jüdische) Banker) der Türkei Schaden zufügen will. In beiden Punkten hat er zum Teil recht.

Seit letzter Woche befindet sich die türkische Lira auf einer längeren Talfahrt. Allein heute hat sie fast 20% ihres Wertes verloren. Sie wird wahrscheinlich die türkische Wirtschaft mit sich reißen, und Erdogan braucht jemanden, dem er dafür die Schuld zuschreiben kann.

Doch während ausländische Mächte und Banken die Krise sicherlich für ihre eigenen Ziele nutzen, ist es vor allem die Wirtschaftspolitik Erdogans, die dafür verantwortlich ist. Der lange Boom, den er mit geliehenem ausländischem Geld schuf, führt an Ende zu einer Pleite.

Hier ist eine Zusammenfassung, wie es dazu kam.

Das größere politische Bild:

Während des von den USA initiierten ‚Arabischen Frühlings‘ schloss sich US-Präsident Obama mit Katar und der Türkei zusammen und versuchte, Regierungen der Muslimbruderschaft im gesamten Nahen Osten zu installieren. Als Hillary Clinton die Position des Außenministers aufgab und John Kerry übernahm, änderte die Obama-Regierung ihre Position. Sie unterstützte den Staatsstreich gegen den gewählten ägyptischen Präsidenten Morsi und verzichtete darauf, das US-Militär aktiv einzusetzen, um die syrische Regierung zu Fall zu bringen.

Vor allem in Bezug auf Syrien wurde die Türkei im Stich gelassen. Erdogan hatte auf den US-Plan gesetzt, die syrische Regierung zu stürzen. Seine Einladung von syrischen Flüchtlingen und die Unterstützung von radikalen Islamisten, die in Syrien kämpften, hatten viel Geld gekostet und viel Ärger mit sich gebracht. Die türkische Handelsroute durch Syrien in die Golfstaaten wurde versperrt. Die Wirtschaftsbeziehungen zum Iran haben gelitten. Erdogan brauchte irgendeinen Nutzen dieser Politik.

Aber die US-Politik hatte sich gegen ihn gewandt. Die Gezi-Proteste im Jahr 2013 hatten alle Anzeichen eines amerikanischen Farbenrevolutionsversuches. Sie haben versagt. Im Jahr 2014 begann die Obama-Regierung, die kurdischen PKK/YPG-Truppen in Kobane, Ostsyrien, zu unterstützen. Die PKK ist eine terroristische Organisation, die versucht, ein eigenes Land im Osten der Türkei, in Nordsyrien und im Nordirak zu gründen. Die US-Allianz mit ihr und die Bewaffnung der Kurden schuf einen PKK/YPG-Dolch, der auf den Unterbauch der Türkei zeigte.

Als Reaktion auf einen türkisch geführten Angriff auf Latakia und Idleb Mitte 2015 entsandte Russland seine Truppen nach Syrien. Im Nachhinein war es der Punkt, an dem Erdogans Spiel in Syrien vorbei war. Die USA würden keinen Krieg gegen das atomar bewaffnete Russland führen. Syrien würde nicht fallen. Aber Erdogan spielte weiter.

Im November 2015 hat die türkische Luftverteidigung einen russischen Jet überfallen und abgeschossen. Russland reagierte mit einem totalen Stopp aller Wirtschaftsbeziehungen mit der Türkei. Dies waren nicht die Nadelstich-Sanktionen, die die USA oft anwenden, sondern ein totales abruptes Ende aller Handelsbeziehungen, einschließlich Millionen von russischen Touristenbesuchen in der Türkei. Der wirtschaftliche Schaden für die Türkei war enorm. Erdogan musste sich Russland unterwerfen. Putin war gnädig und erlaubte Erdogan, sein Gesicht zu wahren. Die russische Regierung bot einen lukrativen Pipeline Deal und anderes Zuckerbrot an. Mitte 2016 organisierte die CIA einen harten Putsch gegen Erdogan, aber der russische Geheimdienst warnte Erdogan und der Putsch scheiterte. Die Türkei fordert die USA auf, Fethullah Gulen auszuliefern, dem sie vorwirft, den Staatsstreich angestiftet zu haben. Gulen ist ein türkischer Prediger mit einer großen Anhängerschaft und einem langjährigen CIA-Asset, der in Pennsylvania lebt.

Der Wechsel der Türkei vom „westlichen“ zum „östlichen“ Lager kann als Teil der russischen Schwarzmeerstrategie gesehen werden. Es handelt sich um die Wiederholung eines Plans aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, der unter Zar Nikolaus I. ausgeführt wurde. Aber es kollidiert mit den Plänen der USA, die NATO für einen weiteren lukrativen Kalten Krieg wiederzubeleben. So ist es der aktuelle Plan der USA, die wirtschaftlichen Probleme der Türkei zu nutzen, um Erdogan endlich zu Fall zu bringen.

Das wirtschaftliche Gesamtbild:

Außerhalb seines Landes ist Erdogan sehr unbeliebt. Seine Arroganz und sein autokratischer Stil hinterlassen keinen guten Eindruck. Aber innerhalb der Türkei hatte er eine sehr erfolgreiche Karriere und wird weiterhin von der Mehrheit seiner Leute unterstützt. Der Grund dafür ist der lange Wirtschaftsboom, den er ausgelöst hat.

Als Erdogan 2002 Premierminister wurde, erholte sich die Türkei von einer Rezession. Erdogans Vorgänger Kemal Derviş hatte einige wichtige Reformen durchgeführt. Erdogan profitierte von den erfolgreichen Ergebnissen. Außerdem hat er eine Reihe schwerfälliger Vorschriften gestrichen und die Bürokratie entschlackt. Er lud ausländische Investoren ein. Das Programm hat gut funktioniert. Die Wirtschaft wuchs schnell und viele Türken wurden aus der Armut geholt. Einige wurden reich. Die ersten Jahre des wirtschaftlichen Erfolgs unter seiner Herrschaft sind in guter Erinnerung. Die Inflationsrate war relativ niedrig, auch wenn das Geld frei verfügbar war und die Wirtschaft wuchs. Aber Erdogans expansives Wirtschaftsprogramm machte die Türkei auch verwundbarer.

Die Türkei hat ein chronisches Leistungsbilanzdefizit. Sie importiert mehr Waren und Dienstleistungen als sie exportiert und muss sich ausländisches Geld leihen, um die Differenz zu bezahlen. In den frühen Erdogan-Jahren floss viel Geld in die Türkei. Aber es wurde in unproduktive Dinge investiert. Neue Wohnungen erweiterten ein boomendes Istanbul. Neue prächtige Brücken und Flughäfen, viele Einkaufszentren und mehr als 10.000 neue Moscheen wurden gebaut sowie ein 1.000-Zimmer-Palast für Erdogan. Seine Kumpane in der Bauindustrie wurden sehr reich.

Aber produktive Industrien, die Produkte für den Export in andere Märkte herstellen, sind schwieriger zu bauen als Moscheen. Erdogan hat sie nie zu einer Priorität gemacht. So stieg das Leistungsbilanzdefizit der Türkei von 1% des BIP auf rund 6% des BIP. Das war eindeutig unhaltbar.

Während des Booms sanken die Zinsen der türkischen Zentralbank von früheren Höhen, wurden aber immer noch höher gehalten als anderswo. Die Industrie und Banken nahmen Kredite in Euro oder Dollar auf, die weniger Zinsen trugen, aber auch ein hohes Währungsrisiko auf sich nahmen. Sollte die türkische Lira fallen, müssten die Kredite in harten Währungen aus Einnahmen mit einer entwerteten Lira zurückgezahlt werden.

Unter normalen Umständen hätte die türkische Zentralbank während des 16-jährigen Booms eine oder mehrere leichte Rezessionen ausgelöst. Ein Teil der angesammelten Verluste und notleidenden Kredite wäre verworfen worden. Der Verbrauch ausländischer Güter und das Leistungsbilanzdefizit wären zurückgegangen. Aber Erdogan hat ein merkwürdiges Verständnis von Wirtschaftstheorie. Er glaubt, dass hohe Zinsen Inflation verursachen.

Jedes Mal, wenn die türkische Zentralbank ihren Zinssatz erhöhte, um die Inflation in Schach zu halten und zu verhindern, dass die Lira fällt, fand Erdogan harte Worte gegen sie und bedrohte ihre Unabhängigkeit. Das relativ billige Geld floss weiter, der Erdogan-Boom ging weiter, aber die strukturellen Probleme verschärften sich.

Seit Anfang 2017 hat die Inflation in der Türkei zugenommen. Sie ist seitdem von 8% auf jetzt 15% gestiegen. Die Währung ist gefallen. Der Wert von 1 Lira fiel von 0,30 US-Dollar im Jahr 2016 auf 0,20 US-Dollar vor einer Woche. In den letzten Tagen stürzte er um weitere 25% auf US $0,15 ab. Es braucht jetzt mehr als 2.000 Lira, um das Kapital eines 1.000-Lira-Darlehens zurückzuzahlen, das 2016 in US-Dollar aufgenommen wurde. Die türkische Industrie und Banken haben rund 150 Milliarden Dollar in Fremdwährungen aufgenommen. Nur wer die meisten seiner Produkte in harten Währungen exportiert, kann seine Kredite zurückzahlen. Die anderen sind praktisch bankrott.

Die Rechnung für den langen Boom wird präsentiert. Die türkische Lira bricht zusammen. Keine Ausländer wollen der Türkei mehr Geld leihen. Um ein so hohes Risiko einzugehen, verlangen sie extrem hohe Zinsen. Die Türkei wird bald nicht mehr in der Lage sein, für ihre Einfuhren zu zahlen, insbesondere für die von ihr benötigten fossilen Brennstoffe. Die unfreundlichen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten werden es schwierig machen, den Internationalen Währungsfonds (IWF) um ein Notfalldarlehen zu bitten. Es würde mit sehr harten Bedingungen wie der Forderung nach „Reform“ einhergehen, d.h. die Streichung der Vorteile, die Erdogan seinen Anhängern eingebracht hat.

Die aktuelle Eskalation:

Die Eskalation der Währungskrise in der letzten Woche fiel mit der Eskalation eines kleineren Konflikts mit den Vereinigten Staaten zusammen.

Nach dem Putschversuch 2016 hat die Türkei US-Pastor Andrew Brunson, der lange im Land gearbeitet hatte, inhaftiert und ihn des Terrorismus beschuldigt. Letzte Woche wurde ein Deal arrangiert, um Brunson gegen eine türkische Person auszutauschen, die wegen Terrorismus in Israel festgehalten wird. Die Türkei hatte mehr von dem Deal erwartet. Sie will den türkischen Banker Mehmet Hakan Atilla befreien, den die USA wegen Verletzung der US-Sanktionen gegen den Iran inhaftiert haben. (Er tat dies tatsächlich, indem er die Bezahlung mit Gold für den Ölhandel mit dem Iran arrangierte. Ein Handel, von dem die Türkei und vor allem direkt die Familie Erdogans profitierte.

Letzte Woche erklärte die US-Seite, dass Erdogan den Tauschhandel wieder aufgenommen hat:

Der Deal war ein Karambolage-Schuss, der von Trump persönlich versiegelt wurde, um einen türkischen Staatsbürger, der wegen Terrorismus in Israel inhaftiert war, gegen Brunsons Freilassung zu tauschen. Aber es ist offenbar am Mittwoch auseinandergefallen, als ein türkisches Gericht, anstatt den Pfarrer nach Hause zu schicken, befahl, ihn in den Hausarrest zu schicken, während sein Prozess weitergeht.



Trump und der evangelische Vizepräsident Pence drehten durch:

Donnerstag Morgen, nach einem erbitterten Telefonat mit Erdogan, schlug Trump zurück. Die Vereinigten Staaten werden „große Sanktionen“ gegen die Türkei verhängen, tweetete er. „Dieser unschuldige Mann des Glaubens sollte sofort freigelassen werden.“

Vizepräsident Pence stimmte ein und sagte in einer Rede auf einer religiösen Konferenz, dass die Türkei Brunson jetzt „freilassen oder bereit sein müsse, die Konsequenzen zu tragen“. Außenminister Mike Pompeo rief seinen Amtskollegen in Ankara an.

Die USA sanktionierten zwei Kabinettsminister ihres langjährigen NATO-Verbündeten. Aber Erdogan wollte nicht nachgeben. Die Märkte reagierten auf die öffentlichen Sanktionen und Gegenmaßnahmen. Die Lira brach von 4,80 Lire pro Dollar auf 5,20 Lire pro Dollar ein. Am Mittwoch reiste eine türkische Delegation nach Washington, um das Thema weiter zu verhandeln, doch die Gespräche scheiterten. Die Lira stieg auf 5,50 pro Dollar. Die Finanzmärkte reagierten alarmiert. Der Streit droht die europäischen Banken zu treffen.

Heute Morgen hielt Erdogan eine Rede, in der er die Angst vor einem Lira-Absturz zurückwies:

„Es werden verschiedene Kampagnen durchgeführt. Beachtet sie nicht“, sagte Erdogan.

„Vergeßt nicht, wenn sie ihr Geld haben, haben wir unser Volk, unseren Gott. Wir arbeiten hart. Schaut euch an, was wir vor 16 Jahren waren und schaut euch uns jetzt an“, sagte er.

Erdogan sagte, er werde sich nicht „den Wirtschaftskillern ergeben“. Die Banken, die der Türkei viel Geld geliehen haben, könnten das als Bedrohung für die Schulden der Türkei verstehen.

Mittags fiel die Lira Minute für Minute um 20% am Tag. Erdogans Schwiegersohn Berat Albayrak, der kürzlich zum Finanzminister ernannt wurde, hielt eine geplante Rede zur Wirtschaftslage. Er sollte einige Zahlen zu den Defiziten nennen und einige konkrete Maßnahmen nennen, die die Regierung ergreifen würde, um das Lira-Problem zu beenden. Aber er hat davon abgesehen. Er versuchte, die Märkte zu beruhigen, indem er behauptete, die türkische Zentralbank sei unabhängig und würde nach Bedarf handeln. Niemand glaubt, dass die Zentralbank in der Türkei ohne Erdogans Zustimmung handeln kann. Erdogan ist ein selbst ernannter Feind hoher Interessen, und die Zentralbank hat heute nicht eingegriffen, als es dringend nötig war.

In der Mitte der Rede von Albayrack intervenierte Donald Trump persönlich über Twitter:

Donald J. Trump @realDonaldTrump – 12:47 utc – 10 Aug 2018

Ich habe gerade eine Verdoppelung der Zölle auf Stahl und Aluminium gegenüber der Türkei in Bezug auf ihre Währung, die Türkische Lira, genehmigt, die gegenüber unserem sehr starken Dollar rasch nach unten rutscht! Der Zoll auf Aluminium wird nun 20% und auf Stahl 50% betragen. Unsere Beziehungen zur Türkei sind derzeit nicht gut!

Stahl ist eines der größten Exportprodukte der Türkei. Die USA importieren türkischen Stahl im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar pro Jahr. Das Weiße Haus sagte später, dass diese Zölle aus Sicherheitsaspekten und nicht aus Handelsaspekten erfolgten.

Unterdessen telefonierte Erdogan mit dem russischen Präsidenten Putin, um „über die wirtschaftlichen Beziehungen zu sprechen“. Er hat vielleicht einen Notfallkredit beantragt.

Unterdessen fiel die Lira auf 6,80 für einen Dollar.

Erdogan hielt dann eine weitere Rede, in der er den Druck der USA lahmlegte, ohne Trump zu nennen oder seinen Tweet zu erwähnen.

Am Ende des Tages stand die Lira bei 6,50 zum Dollar nach 5,50 gestern. Die türkischen Aktien gingen um rund 2% zurück. Der Börsenwert einiger türkischer Banken und Stahlproduzenten ging um 15% zurück. Auch spanische, italienische und französische Banken, die zehn Milliarden Euro an türkische Banken verliehen haben, verloren. Bloomberg hat den heutigen tic-toc in einem Live-Blog dokumentiert.

Und nun:

Erdogan hat jetzt das Wochenende, um das Thema mit seinen Beratern zu diskutieren. Wenn bis Montagmorgen keine Maßnahmen ergriffen werden, wird der heutige Absturz an Tempo gewinnen. Die Lira wird weiter fallen. Die Zentralbank muss die Zinsen auf 30+% erhöhen, um die Talfahrt zu stoppen und dringend benötigte ausländische Gelder anzulocken. Die türkische Wirtschaft wird in eine tiefe Rezession geraten. Einige seiner Banken und Unternehmen werden in Konkurs gehen. Die Arbeitslosigkeit wird steigen.

Erdogan wird die USA und die „Zinslobby“ für den Untergang verantwortlich machen. Seine Anhänger werden ihm glauben. Jede Hoffnung, dass Erdogan deswegen untergehen, ist vergebens.

Aber die Probleme der Türkei sind struktureller Natur. Das Platzen der Blase wurde lange erwartet. Das Außenhandelsdefizit ist einfach nicht tragbar. Sie wird ihre Einfuhren zurückfahren und ihre Ausfuhren steigern müssen. Sie wird große Notfallkredite benötigen.

Ja, die USA nutzen das Thema, um Druck auf die Türkei auszuüben. Aber die USA sind nicht die Ursache des Problems. Sie macht es nur transparent.

Beim Druck der USA geht es nicht um die Wirtschaft der Türkei und nicht einmal um Pastor Brunson. Der Druck wurde und wird seit 2013 ausgeübt, um Erdogan mit der US-Agenda in Einklang zu bringen. Er wird seine guten Beziehungen zu Russland beenden müssen. Er muss seinen Kauf des russischen S-400 Luftverteidigungssystems stoppen. Man kann ihm befehlen, die russische Pipeline zu stoppen. Er muss der Führung der USA in Syrien folgen. Solange er das nicht tut, werden die USA alles versuchen, um ihn zu Fall zu bringen.

Die einzige Chance für die Türkei, den Forderungen der USA zu entkommen, besteht darin, sich weiter mit Russland zu verbünden. Putin weiß, dass Erdogan ihn braucht. Er wird auf Zeit spielen, um den Druck zu erhöhen um dann seine eigenen Forderungen zu stellen. Erdogan wird seine Pläne für Syrien völlig aufgeben müssen. Das gesamte syrische Land, das die Türkei oder ihre Bevollmächtigten besitzen, muss wieder unter die Kontrolle der syrischen Regierung gestellt werden. Erst dann wird der Handelsweg der Türkei in die Golfstaaten wieder geöffnet. Erst dann wird Russland (und der Iran) der Türkei bei ihrer Krisen helfen.

Am Montag wird Russlands Außenminister Lawrow die Türkei besuchen.

Wird Erdogan die russischen Forderungen akzeptieren oder wird er auf der amerikanische Seite bleiben und sich Trump und dem IWF ergeben? Oder wird er einen anderen Weg finden, um dieser Katastrophe zu entkommen?

Aktualisierung (Aug 11, 8:45 utc):

Erdogan hat einen Auftritt in der heutigen New York Times. Er erinnert an die jahrzehntelangen guten Beziehungen, listet seine Anschuldigungen gegen die jüngsten US-Aktionen auf und macht sie für die sich verschlechternden Beziehungen verantwortlich. Er fasst zusammen:

In einer Zeit, in der das Böse weiterhin in der ganzen Welt lauert, werden einseitige Aktionen der Vereinigten Staaten, unseres jahrzehntelangen Verbündeten, gegen die Türkei nur dazu dienen, die amerikanischen Interessen und die Sicherheit zu untergraben. Bevor es zu spät ist, muss Washington die falsche Vorstellung aufgeben, dass unsere Beziehungen asymmetrisch sein können, und sich damit abfinden, dass die Türkei Alternativen hat. Wenn es uns nicht gelingt, diesen Trend des Unilateralismus und der Respektlosigkeit umzukehren, müssen wir anfangen, nach neuen Freunden und Verbündeten zu suchen.

