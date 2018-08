Warum die USA bald Syrien verlassen werden. Die Kurden wachen auf

von Elijah J. Magnier – https://russia-insider.comÜbersetzung LZ

Die von den USA unterstützte syrisch-kurdische Fraktion im Bürgerkrieg realisiert, dass die USA kein zuverlässiger Verbündeter sind und dass sie eine Einigung mit Damaskus erzielen muss.

Die syrische Armee führt ihre Südkampagne mit der Befriedung der letzten zwei Prozent der Provinz Qunietra, die weiterhin unter der Kontrolle der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (ISIS) steht. Das wird Zehntausende von Truppen der syrischen Armee und ihrer Verbündeten von der Last der Kämpfe im Süden des Landes befreien und einen Wendepunkt in den sieben Jahren des Krieges gegen die Levante markieren. Ganz Syrien wird von der territorialen Kontrolle der Milizen und Dschihadisten befreit. Was vom besetzten Syrien übrig geblieben ist, wird von zwei Ländern kontrolliert: von den USA und der Türkei im Norden. Diese Besetzungen scheinen jedoch nicht zu halten sein, insbesondere jetzt, da die Kurden, die 23 % von Syrien kontrollieren, beschlossen haben, positiv auf den Aufruf des syrischen Präsidenten zum Dialog zu reagieren, da ihnen sonst Krieg droht. Die USA können nicht mehr lange in Syrien bleiben; sie werden einen gesichtswahrenden Weg finden, um sehr bald abzureisen.

Die US-Präsenz in Syrien hatte mehrere Ziele:

– Syrien zu spalten und einen kurdischen Staat im Norden unter dem Namen Rojava zu gründen, unter dem „Schutz“ des US-Militärs, wie das irakische Kurdistan zur Zeit Saddam Husseins. Die USA waren nicht gegen einen kurdischen Staat mit Gebieten Syriens und des Irak. Doch das irakische Kurdistan unter Masood Barzani enttäuschte die Hoffnungen auf Unabhängigkeit, als er sich weigerte, dem Rat der USA zu folgen und eine Unabhängigkeitserklärung um 18 Monate zu verschieben. Barzanis vorzeitige Entscheidung, sich vom Irak zu trennen, wurde mit einer starken Reaktion der Truppen aus Bagdad beantwortet, die die Kontrolle über die Grenzen und Ressourcen Kurdistans übernahmen.

– den Rest Syriens in einem endlosen blutigen Krieg zwischen Salafi-Takfiri-Dschihadisten und anderen Gruppen zu belassen. Dieser Krieg sollte die Sache von ISIS voranbringen, dessen Feinde nicht die fernen USA waren (ungeachtet der Nähe der US-Truppen), sondern die aktuell erreichbaren Feinde (ISIS setzte sich zum Ziel, den „Feind in der Nähe“ zu bekämpfen und zu eliminieren – hauptsächlich Schiiten, Säkulare und Sunniten, die mit seinem „Staat“ nicht einverstanden sind gegenüber dem traditionellen Ziel, den „fernen Feind“ zu priorisieren, obwohl dieses Ziel in der Levante nicht priorisiert wurde): Libanon, Jordanien und der Rest des Nahen Ostens. ISIS-Fortschritte hätten der „Achse des Widerstands“ (Iran, Syrien, Hisbollah) geschadet oder zumindest den Waffenfluss zur Hisbollah zum Libanon (vom Iran durch Syrien) unterbrochen. Hezbollah würde im Süden des Libanon, in einer Shia-Enklave, die durch Israel auf einer Seite und eine feindliche Regierung im Norden mit Takfiri Ausrichtung in den anderen Teilen des Landes isoliert worden sein.

Die USA kamen nach Syrien nicht nur wegen Öl, sondern auch, um Israel zu dienen, indem sie einen feindlichen Staat oder mehrere Feinde eliminierten. Der Krieg in Syrien verlief jedoch nicht wie geplant, und heute kontrolliert die Regierung von Damaskus das gesamte syrische Territorium mit Ausnahme des Nordens. Dies ungeachtet aller ISIS-Aufstände, die nicht nur in Syrien, sondern auch in allen anderen Teilen des Nahen Ostens und Nordafrikas (Ägypten ist das beste Beispiel – der Staat steht auf festem Boden, leidet aber unter anhaltenden Terroranschlägen) weiterhin erfolgen.

Außerdem stärkte das Putin-Trump-Treffen in Helsinki das Vertrauen von Trump und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu in eine Lösung – Moskau versprach, die Grenzen Israels zu Syrien zu schützen (Linie 1974). Der russische Präsident argumentierte, dass die Regierung Assads ihre Grenze zu den besetzten Golanhöhen seit über 40 Jahren ohne Zwischenfälle ruhig gehalten habe.

Daher ist Israel zu dem Schluss gekommen, dass seine Sicherheitsbedürfnisse durch die fortgesetzte Präsenz von Assad an der Macht und durch die Präsenz der russischen Militärpolizei an seinen Grenzen zusätzlich zur UNDOF (UN Disengagement Forces, die durch die Resolution 350 des UN-Sicherheitsrates im Mai 1974 zur Überwachung des Waffenstillstands zwischen Israel und Syrien eingesetzt wurden) befriedigtwerden können. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird es für die US-Streitkräfte keinen Grund geben, den al-Tanf Grenzübergang zum Irak und die al-Hasaka-Provinz, in der die kurdischen Streitkräfte stationiert sind, weiter zu besetzen.

Unterdessen stellte Assad den Kurden ein Ultimatum: „Entweder verhandeln Sie, oder Sie werden mit Krieg konfrontiert.“ Der syrische Präsident sagte dies, weil er weiß, dass Idlib, die nordwestliche Stadt unter türkischer Kontrolle, nicht ohne Kampf kapitulieren wird.

Jabhat al-Nusra, alias Hay’at Tahrir al-Sham, bereitet sich auf die bevorstehende Idlib-Schlacht vor.

Eine Militäroperation im ländlichen Latakia hat begonnen, um Gefahren für die Küstenprovinz zu beseitigen, wo Dschihadisten sporadisch syrische Stellungen und andere Dörfer in der Region angreifen. Mehrere bewaffnete Drohnen wurden kürzlich von diesem Gebiet aus gegen den russischen Militärstützpunkt in Hmeymim gestartet und vom russischen Verteidigungssystem abgeschossen, bevor sie ihr Ziel erreichten.

Jan Egeland, der Leiter der UNO-Task Force für Syrien, sagt, dass es in Idlib „zwei Millionen Menschen gibt, einschließlich der Binnenflüchtlinge“. Es gibt mehr als 40.000 Dschihadisten und ihre Verbündeten (Jabhat al-Nusra aka Hay’at Tahrir al-Sham, Hurras el-Deen, Jund al-Aqsa, Ahrar al-Sham und viele andere), die ihre Waffen nicht ohne Kampf niederlegen werden.

Quellen in Damaskus bestätigten, dass die Schlacht von Idlib höchstwahrscheinlich im September stattfinden wird. „Wenn die Luftwaffe und die Artillerie anfangen, Dschihadistenpositionen zu zerstören, wird Idlib unter Beschuss stehen. Die syrische Armee hat mehrere sichere Korridore für Zivilisten eingerichtet, um Idlib entweder nördlich oder südlich der Stadt und ihrer ländlichen Umgebung zu verlassen, um zivile Opfer zu vermeiden.



Der Kafar’rum „Militärrat droht – nach Gerüchten über die bevorstehende Schlacht von Idlib, jeden zu töten, der daran denkt, sich mit den Kräften der Zentralregierung zu versöhnen“.Die Türkei ist sich bewusst, dass die syrische Regierung nicht mehr aufgehalten werden kann. Die Türkei muss sich zurückziehen und die Dschihadisten im Norden aufgeben, weil Assad entschlossen ist, ganz Syrien mit allen Mitteln zu befreien. Der Kafar’rum „Militärrat droht – nach Gerüchten über die bevorstehende Schlacht von Idlib, jeden zu töten, der daran denkt, sich mit den Kräften der Zentralregierung zu versöhnen“.Die Türkei ist sich bewusst, dass die syrische Regierung nicht mehr aufgehalten werden kann. Die Türkei muss sich zurückziehen und die Dschihadisten im Norden aufgeben, weil Assad entschlossen ist, ganz Syrien mit allen Mitteln zu befreien. Das Hauptanliegen der Türkei ist es, die Kurden daran zu hindern, einen Staat zu haben. Dies deckt sich mit dem Ziel von Assad, die Teilung Syriens zu verhindern. Um dieses Ziel zu erreichen, besuchte eine kurdische Delegation Damaskus, um mit Zustimmung der US-Führung den Dialog mit der Zentralregierung aufzunehmen. Die Türkei baut Mauern um die Dörfer Sarman und TalToukan im Osten und Süden von Idlib, um sie von den von der syrischen Armee kontrollierten Gebieten um die 12 türkischen Kontrollpunkte im Rahmen der bevorstehenden Militäroperation zu trennen. In allen drei kurdischen Enklaven (Afrin, Kobani und Jazeera) gab es eine „Demokratische Autonome Verwaltung“ unter der Kurdischen Partei der Demokratischen Union (PYD) und ihrem bewaffneten Zweig, den People’s Protection Units (YPG). Mit dem Verlust von Afrin an die Türkei werden die beiden verbleibenden Enklaven miteinander verbunden; sie beherbergen nun mehrere US-Militärbasen und Flughäfen. Die zentrale kurdische Stadt ist Qamischli (im Kanton al-Jazeera); sie beherbergt noch immer eine große Einheit der syrischen Armee. Die Kurden kollidierten nie mit der syrischen Armee (einige kleine Zwischenfälle wurden vor Jahren registriert) und versuchen nicht, sich von Syrien zu trennen, sondern streben einen dezentralen Kanton an. Die kurdische Delegation forderte Damaskus auf, seine Verantwortung als Zentralregierung wahrzunehmen und somit für die Instandhaltung und Wiederherstellung des Euphrat-Staudamms und dessen Instandhaltung und Wiederherstellung (nach schweren Schäden während der Schlacht mit ISIS), die Verteilung von Trinkwasser, die Stromversorgung und den Wiederaufbau von Häusern, Schulen und Krankenhäusern verantwortlich zu sein. Die syrische Regierung reagierte darauf mit der Erwähnung von Verfassungsänderungen im Jahr 2012: Artikel 130 und 131 sahen „Dezentralisierung und finanzielle und administrative Unabhängigkeit der lokalen Regierungsstrukturen“ in Übereinstimmung mit dem Gesetzesdekret 107 vom Oktober 2011 vor. Die Kurden stimmten dem Dekret 107 zu, kritisieren aber die Art und Weise seiner Umsetzung und die mangelnde Autorität der lokalen Vertreter und des ernannten Gouverneurs. Sie haben auch die Befugnisse angefochten, die dem für die Überwachung der Verwaltung aller Provinzen zuständigen Minister übertragen wurde.

Die Auslegung der bestehenden Gesetze, ihre Umsetzung und in Kraftsetzung waren eines der Hauptthemen der Beratungen zwischen den beiden Delegationen. Die Verteilung des Reichtums (hauptsächlich Gas und Öl) wurde erörtert, und es wurde vereinbart, die Diskussion über alle noch offenen Punkte in künftigen Sitzungen wieder aufzunehmen.

Am Sonntag, den 29.07.2018, wurde in den Städten al Hasaka und Qamischlo / al Qamischli in Syrien die zweite Sekundarschulprüfung begonnen. Die Prüfungen werden in 27 Zentren durchgeführt.

Damaskus ist der Ansicht, dass das Treffen erfolgreich war, was den Willen der Kurden zeigt, unter dem Dach der Zentralregierung in einem Land zu bleiben. Sie akzeptieren auch Russland als Garant für das Abkommen sowie für eine umfassendere politische Lösung im Land.

Die Kurden boten an, erhebliche Kräfte unter das Kommando der syrischen Armee zu stellen, um den Krieg gegen Terroristen und Dschihadisten, insbesondere gegen die Überreste von ISIS und Al-Qaida und ihre Verbündeten im Norden des Landes, zu unterstützen. Damaskus begrüßt diese Initiative und wird zweifellos von dem Angebot profitieren.

Es ist noch zu früh, um über eine endgültige Vereinbarung zwischen Damaskus und Qamischli zu sprechen. Es ist jedoch klar, dass die Diskussionen gut begonnen haben und auf dem richtigen Weg sind. Die Kurden haben akzeptiert, dass die USA nicht ewig da sein werden, um sie zu schützen, und deshalb müssen sie sich selbst schützen, indem sie in die Arme der Zentralregierung zurückkehren, wo sie hingehören.

Mit dem Ende des Krieges im Süden und der kurdischen Initiative ist es nur eine Frage der Zeit und der Umstände, bis die USA einen stillen Weg zum Abgang aus Syrien finden, ihre Besatzung beenden und akzeptieren, dass ihr „Regimewechsel“ misslungen ist.

Es könnte gut sein, dass die USA aus nächster Nähe sehen möchten, wie Syrien und Russland mit Idlib umgehen werden. Dennoch gibt es keinen Zweifel über den Ausgang der Schlacht: Syrien nähert sich dem Ende seines langen und blutigen Krieges.

Quelle: Elijah J. Magnier

https://russia-insider.com/en/why-us-will-be-force-leave-syria-soon-kurds-are-waking/ri24380?ct=t(Russia_Insider_Daily_Headlines11_21_2014)&mc_cid=c66786916d&mc_eid=8206ba48e2

Kurdische YPG kämpft mit syrischer Armee in der Nordoffensive

von http://www.fort-russ.com

Nach dem Sieg über mehrere extremistische Terrorgruppen in den Provinzen Daraa und Quneitra ist die syrische Armee bereit, ISIS-Terroristen in der Provinz Sweida im Süden Syriens zu besiegen.

Kurdische YPG-Streitkräfte sind bereit, die Regierungstruppen bei ihrer Kampagne gegen ISIS in Sweida zu unterstützen, berichtete die Nachrichtenagentur Firat am Sonntag. In einem Interview sagte Oberbefehlshaber Sipan Hemo, dass die Kurdischen Volksschutzeinheiten (YPG) „wiederholt ihre Fähigkeit bewiesen haben, ISIS-Terroristen in vielen Teilen Syriens zu bekämpfen und zu besiegen“.

Syrische Armeeeinheiten und lokale verbündete Milizen wurden durch eine Reihe von ISIS-Terroranschlägen in Wut versetzt, die im vergangenen Monat die Drusengemeinschaft von Sweida angriffen und etwa 200 Zivilisten getötet hatten. Dutzende von Jugendlichen wurden ebenfalls von Terroristen entführt und nicht freigelassen.

Hemo verglich den Angriff auf Sweida, den er als „wilden Akt“ bezeichnete, mit der ISIS-Kampagne gegen die mehrheitlich von Kurden bewohnte Stadt Kobane in Nordsyrien vor Jahren und brachte damit die Solidarität der Kurden mit der lokalen Bevölkerung zum Ausdruck.

Neben der Mobilisierung der Streitkräfte in Sweida schickt die syrische Armee auch Truppen und militärische Ausrüstung nach Nordwestsyrien, wobei Offensiven in Idlib und Nord-Latakia erwartet werden.

Eine Kombination von Quellen aus dem syrischen Militär und Vorhersagen für alle Frontabschnitte legen nahe, dass bereits in der nächsten Woche eine syrische Offensive gestartet werden könnte.



Letzten Monat sagte ein kurdischer Vertreter, dass die YPG-geführten syrischen demokratischen Kräfte (SDF) bereit sein würden, neben den Regierungstruppen in Idlib zu kämpfen, da die meisten der Gruppen, die die Provinz besetzen, von Ankara unterstützt werden, das mehrere internationale Operationen gegen kurdische Kräfte in Syrien und im Irak in Auftrag gab.

Die YPG sind der syrische Zweig der in der Türkei ansässigen Kurdistan Workers Party (PKK), die ein unabhängiges Kurdistan im Osten der Türkei anstrebt. Ankara sieht die PKK als terroristische Organisation an und damit ebenso die YPG. Die Türkei ist ein wichtiger Unterstützer terroristischer Organisationen in Syrien und es wird erwartet, dass die YPG diese Kräfte im Rahmen ihres Kampfes gegen Ankara besiegen will, daher die Angebote gegenüber syrischen Kräften inmitten einer erwarteten Offensive.

https://www.fort-russ.com/2018/08/major-kurdish-ypg-to-fight-alongside-syrian-army-in-northern-offensive/

