Venezuelas monetäre Revolution vis-à-vis ökonomische Sanktionen

von Nino Pagliccia – https://einarschlereth.blogspot.com

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Venezuela hat in den vergangenen zwanzig Jahren seit der Wahl von Hugo Chávez zum Präsidenten viele Herausforderungen erlebt, die nach seinem Tod im Jahr 2013 fortgesetzt wurden. Der Hauptgrund ist, dass Venezuela das international anerkannte Recht, souverän zu sein und ein eigenes Sozialmodell zu etablieren, ernst genommen hat. Gewalt war nie Teil des Modells. Gewalt war jedoch die Reaktion derjenigen, die den Status quo trotz der mehrheitlich demokratischen Wahlentscheidung der Menschen nicht ändern wollen. Das von Venezuela gewählte neue Sozialmodell wurde allgemein als Bolivarische Revolution bezeichnet. Es ist eine Revolution, die sich noch im Aufbau befindet. Nachdem Venezuela die zügellose rechte Gewalt entschärft hat und Nicolas Maduro am 20. Mai wiedergewählt wurde, baut es weiterhin eine eindeutig sozialistische antiimperialistische Gesellschaft auf, indem es seine bolivarische Revolution stärkt. Es ist sozial und politisch erfolgreich, indem es eine große Unterstützung des Volkes behält, während es wirtschaftlich gegen ausländisch induzierte Hyperinflation, lähmende Sanktionen und finanzielle US-Blockade kämpft. Am vergangenen 25. Juli kündigte Präsident Maduro eine Reihe von wirtschaftlichen Maßnahmen an, die viele nach der Einführung der Krypto-Währung Petro im vergangenen März erwarteten. 1] Die wichtigste Ankündigung war, dass Venezuela am 20. August eine neue Währung in Umlauf bringen wird, den Sovereign Bolivar (Bolivar Soberano, BsS), der den aktuellen Wert des Strong Bolivar (Bolivar Fuerte, BsF) um fünf Nullen reduzieren wird. Der Referenzwert der BsS wird an den Petro gekoppelt, dessen Wert an den Preis eines Barrels Öl gekoppelt ist. Um dieser Aktion Substanz zu verleihen, wird die staatliche Ölgesellschaft PDVSA – mit den größten Ölreserven der Welt – ein großes Ölfeld im Orinoco-Gürtel mit fast 30.000 Millionen Barrel Öl an die venezolanische Zentralbank übertragen. Zweifellos hat dies dem Weltwährungs- und Finanzsystem einen Schock versetzt, was als „monetäre Revolution“ bezeichnet werden kann, die den Beginn eines möglichen Trends zur Abwertung des US-Dollars als Referenz und die Ausweitung der Verwendung von Krypto-Währungen signalisiert. Der Iran hat bereits vorgeschlagen, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Außerdem bauen Russland und China bereits ihre Goldreserven auf, um ihre Währung zu stützen, und sie könnten den Schritt Venezuelas begrüßen, da sie wirtschaftliche Interessen an venezolanischem Öl haben.

Es ist noch zu früh, um die vollen Auswirkungen dieser Währungsrevolution zu verstehen, wenn man auch bedenkt, dass wir die Einzelheiten der Währungsumstellung nicht kennen. Wir kennen seine erklärten Absichten, die darauf abzielen, die Währung zu stabilisieren, die Kapitalflucht zu stoppen, die Produktion zu steigern und internationale Investitionen zu fördern, die alle zu einer wirtschaftlichen Erholung führen. Wir wissen auch, dass es im vergangenen März eine präventive Reaktion gab, als die USA Sanktionen verkündeten, um US-Bürgern und Unternehmen zu verbieten, Transaktionen in Petros durchzuführen. [2]

Aber die Schwierigkeit, wirkliche Auswirkungen auf die venezolanische Wirtschaft vorherzusagen, ist auch in hohem Maße vom Vertrauen der Venezolaner abhängig.. Maduro war sich dessen bewusst, als er sagte:

„Ich bitte um euer Vertrauen, ich bitte um eure Unterstützung, jenseits von Ideologien und politischen Positionen, denn Venezuela braucht diese Veränderung.“ [1]

Sicherlich kennen wir die politischen Gründe, warum „Venezuela diese Veränderung braucht“. In einem Satz: Die USA nutzen all ihre Macht, um in Venezuela eine Veränderung herbeizuführen – einen Regimewechsel – indem sie wirtschaftliche Verwüstungen anrichten, um die imperiale Kontrolle darüber zu erlangen

US-Finanzsystem und Wirtschaftssanktionen

Militärische Drohungen, wie sie bereits unter dem Vorwand einer angeblichen humanitären Krise gegen Venezuela eingesetzt wurden, können die Wirtschaft jedoch stark abschrecken, selbst mit seiner militärischen Macht könnte der US-Imperialismus ohne das Finanzsystem nicht überleben oder sich ausbreiten, weil dies die Übersicht über das globale Kapital behält. Wenn der militärische Industriekomplex, die Armeen und Bankinstitute als die Hardware der imperialen Maschine der USA angesehen werden können, ist das US-basierte Finanzsystem die Software, die den täglichen Betrieb des Polithandels, der Konkurrenten und der Regierungen am Laufen hält, um die Erzeugung und den Schutz des Reichtums für das Imperium durch das Finanzmonopol sicherzustellen. Die Überwachung aller Finanztransaktionen durch die USA wurde erleichtert, als der Goldstandard von der Nixon-Administration fallen gelassen wurde und der Dollar zum neuen Währungsstandard wurde. Aber wir müssen bedenken, dass der Dollar auch einen psychologischen Wert hat, der auf dem Vertrauen beruht, das die Menschen ihm entgegenbringen. Wir könnten sagen, dass es sich größtenteils um eine „Krypto“-Währung handelt, deren Wert vom US-Finanzsystem manipuliert und von der Militärmacht durchgesetzt wird. Tatsächlich ist ein Teil des Polizeiprozesses die Bestrafung all jener, die irgendeinen Aspekt der US-Macht in Frage stellen. Und dann kommen Sanktionen und finanzielle Blockaden ins Spiel. Die USA haben regelmäßig Sanktionen und Finanzblockaden als Interventionsinstrumente eingesetzt. Ein aktueller Bericht mit dem Titel „Über wen und warum verhängen die Vereinigten Staaten Sanktionen?“ über einige der von dieser perversen Strategie betroffenen Länder sagt: „Jenseits der Rhetorik, die sie im Namen der „Demokratie“ rechtfertigt, sind Sanktionen ein Instrument des Krieges, damit es den Menschen schlecht geht, um souveräne Staaten zu beugen“. [3]

Im gleichen Bericht heißt es weiter:

„In Lateinamerika waren Wirtschaftssanktionen in der Nachkriegszeit ein Instrument der Intervention und Einmischung, um Regierungen zu „bestrafen“, zu erpressen und zu destabilisieren, die eine Art Hindernis für die Ausweitung der US-Interessen darstellten. [3] Für diejenigen, die glauben, dass dies eine Übertreibung ist, rufen wir in Erinnerung die Reaktion der ehemaligen US-Außenministerin Madeleine Albright auf den Tod von 500.000 irakischen Kindern infolge von Sanktionen: „Wir denken, der Preis war es wert.“ Und der kanadische Autor Stephen Gowans paraphrasiert: „Sanktionen insgesamt haben mehr Menschen getötet als die von den USA eingesetzten Atombomben“. [4] Ein weiterer Bericht des Außenministeriums der Bolivarischen Republik Venezuela mit dem Titel „Sanktionen und Blockade: Aggression gegen die Bolivarische Republik Venezuela“ bezieht sich speziell auf dieses Land. Der Bericht präsentiert „Argumente und Fakten, die die Existenz – seit 2014 – einer feindlichen und aggressiven Politik der Vereinigten Staaten von Nordamerika gegenüber Venezuela belegen. Diese Politik drückt sich besonders intensiv in der Annahme einseitiger und zwingender Maßnahmen (Sanktionen) aus, die darauf abzielen, die wirtschaftliche und politische Stabilität der venezolanischen Demokratie in einem Maße zu beeinträchtigen, der den Sturz der verfassungsmäßigen Regierung zum Ziel hat“. [5]

Abschließende Bemerkungen

Zum Zeitpunkt des Schreibens wurde am 4. August ein gescheiterter Anschlag auf Präsident Nicolas Maduro durchgeführt, während er eine Rede vor einer Versammlung der Bolivarischen Nationalgarde hielt. Vorläufige offizielle Informationen berichten, dass die Sicherheitskräfte sofort mit den Ermittlungen begonnen haben und dass mehrere der materiellen Urheber des Angriffs zusammen mit einem Teil der Beweise des Angriffs festgenommen wurden. Die effektive erste Untersuchung machte deutlich, dass es sich hierbei um eine Verschwörung gegen das Leben des Präsidenten handelt, vermittels einer als Terrorismus qualifizierten Handlung. Die Regierung Venezuelas ist überzeugt, dass mit diesem Angriff verzweifelt versucht wurde, die Umsetzung der von der Regierung Maduro angekündigten neuen Maßnahmen zur wirtschaftlichen Erholung zu stoppen, die am 20. August eingeleitet werden sollen. Diese Maßnahmen sollen eine wirksame Antwort auf die Krise des Landes sein, die allen Bürgern Stabilität, Wohlstand und hoffentlich auch Frieden bringen wird. Die Regierung Maduro tut alles, um die von außen induzierte Wirtschaftskrise zu bekämpfen, indem sie eine so genannte „Währungsrevolution“ mit einer neuen Währung ankündigt, die an eine an den Ölpreis gekoppelte Kryptowährung gekoppelt ist, während sie gleichzeitig ihre laufende Revolution, die sozialistische Bolivarische Revolution, beibehält. Wir wissen nicht, wie sich das letztendlich auf die Wirtschaft auswirken wird, weil es zu viele Faktoren gibt. Einige Beobachter stehen einer positiven Wirkung skeptisch gegenüber und fordern die Regierung sogar auf, andere wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen, die einen Kompromiss ihrer sozialistischen Prinzipien beinhalten könnten. Andere halten jeden Kompromiss für einen kurzsichtigen Ansatz – egal wie die kurzfristigen Absichten aussehen mögen – der im Interesse der USA liegt. Wir sollten keinen Augenblick daran zweifeln, dass jeder Versuch, die venezolanische Wirtschaft unter dem Banner der Bolivarischen Revolution zu liberalisieren, nicht gelingen wird, da eine liberalere Politik in Nicaragua unter dem Banner von Sandinismo nicht gelingen darf. Die USA werden ihr Ziel des Regimewechsels nie aufgeben. Die fast 60 Jahre alte Blockade Kubas ist ein weiterer Punkt, trotz der jüngsten vorsichtigen Einführung von „marktwirtschaftlichen“ Elementen im Land. Desillusionierte Venezuelaner und die internationale Gemeinschaft von Experten, Analytikern, Beobachtern und Aktivisten – in der Tat alle, die sich um ein souveränes Venezuela und eine gerechtere Weltgemeinschaft kümmern – sollten den Blick auf die wahren Absichten der USA als Weltmacht richten und diese ablehnen und andere Nationen lautstark zu einer radikaleren Rebellion der Unterdrückten aufrufen. Der rasche Erfolg dieser Rebellion beruht auf der Kraft der Einheit und Solidarität. Wir wissen um die verheerenden Auswirkungen von Wirtschaftssanktionen auf die Bevölkerung, weshalb die Beendigung des menschlichen Leidens im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stehen muss. Es ist ermutigend zu sehen, dass eine neue Kampagne Gestalt annimmt, „um die Sanktionen der USA und Kanadas gegen Venezuela zu beenden“. 6] Die beginnende Kampagne brachte Dutzende von Unterschriften aus den USA und Kanada ein.

Genau das braucht Venezuela von der internationalen Gemeinschaft.

Nino Pagliccia ist ein Aktivist und Schriftsteller mit Sitz in Vancouver, Kanada. Er ist ein venezolanisch-kanadischer Schriftsteller, der über internationale Beziehungen mit Schwerpunkt Amerika schreibt. Er ist Herausgeber des Buches „Cuba Solidarity in Canada – Five Decades of People-to-People Foreign Relations“ ist ein Aktivist und Schriftsteller mit Sitz in Vancouver, Kanada. Er ist ein venezolanisch-kanadischer Schriftsteller, der über internationale Beziehungen mit Schwerpunkt Amerika schreibt. Er ist Herausgeber des Buches „Cuba Solidarity in Canada – Five Decades of People-to-People Foreign Relations“ http://www.cubasolidarityincanada.ca . Er ist ein häufiger Mitarbeiter von Global Research.

Fußnoten:

[1] https://venezuelanalysis.com/news/13967

[2] https://venezuelanalysis.com/News/13723

[3] Download full report from https://chicagoalbasolidarity.files.wordpress.com/2018/07/venezuela-reporte-5julio_ingles.pdf

[4] http://peoplesvoice.ca/2018/06/25/peoples-voice-25th-anniversary-food-for-the-body-and-food-for-thought/

[5] Download full report from https://chicagoalbasolidarity.files.wordpress.com/2018/06/doc_sanctions_ver_-7_jun_-ingles.pdf

[6] https://afgj.org/campaign-to-end-us-and-canada-sanctions-against-venezuela. For more information on the campaign, e-mail: EndVenezuelaSanctions@gmail.com

Übersetzt mit Hilfe von Deepl.

https://einarschlereth.blogspot.com/2018/08/venezuelas-monetare-revolution-vis-vis.html#more

Advertisements