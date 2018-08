Gilad Atzmon benötigt dringend Ihre Unterstützung! 

Ich bin vom Vorsitzenden der Campaign Against Antisemitism, Gideon Falter , beim Hohen Gerichtshof von England wegen Verleumdung verklagt worden. Ich habe entschieden diesen wichtigen Kampf für die Meinungsfreiheit aufzunehmen, obwohl dies das ernsthafte Risiko birgt mich und meine Familien in den Bankrott zu treiben.