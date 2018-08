Der letzte Bus nach Idlib: Terroristischer Rückzugsort in Syrien vor der Säuberung

von Steven Sahiounie – http://www.mintpressnews.com

Übersetzung LZ

Eines nach dem anderen sind alle anderen Gebiete in Syrien unter terroristischer Kontrolle gefallen, und nun steht die letzte Schlacht um Idlib vor der Tür.

IDLIB, SYRIA (Analyse) – Grüne Stadtbusse haben ihre letzten Fahrgäste nach Idlib gebracht. In einem immer wiederkehrenden Muster in ganz Syrien, am Ende jeder Schlacht, in der syrische Regierungstruppen ihr Territorium zurück gewonnen haben, hat das Russische Zentrum für Versöhnung Deals mit bewaffneten Kämpfern gemacht: Kapitulation und Rückkehr ins zivile Leben, oder nehmt die kostenlose Busfahrt nach Idlib. Die russische Polizei garantierte die Sicherheit der Kämpfer und ihrer Familien, die sich entschieden, sich nicht wieder in die Gesellschaft zu integrieren, sondern ihren Dschihad mit dem Ziel fortzusetzen, einen islamischen Staat in Syrien gemäß der politischen Doktrin der Wahhabiten zu errichten.

Aber dies war das letzte Mal, dass die Busfahrt nach Idlib als Option angeboten wurde. Eines nach dem anderen sind alle anderen Gebiete in Syrien unter terroristischer Kontrolle gefallen, und nun steht die letzte Schlacht um Idlib vor der Tür.

Der syrische Konflikt begann 2011 in Daraa als U.S.-NATO-Projekt zum „Regimewechsel“. Das Projekt konnte sein Ziel nicht erreichen, kostete aber etwa 500.000 Menschenleben und die Zerstörung großer Teile Syriens und ließ Millionen von Syrern obdachlos oder als Flüchtlinge im Ausland leben. Vor kurzem hat der Konflikt in Daraa eine Kehrtwende vollzogen – und damit die Voraussetzungen für die letzte Schlacht von Idlib geschaffen.

Idlib: eine dschihadistische Hochburg

Die Mainstream-Medien bezeichnen Idlib als die letzte „Rebellen-Hochburg“, aber der Begriff „Rebell“ kann nur für diejenigen gelten, die keine Dschihadisten sind. Idlib ist eine Hochburg der Al-Qaida und ihrer Tochterorganisationen sowie der ISIS-Kämpfer und ihrer Familien. Der Begriff „Rebell“ gilt für keine dieser Gruppen. Der US-NATO-Krieg gegen Syrien, um die syrische Regierung zu beseitigen, verkaufte die Idee, dass sie syrische Freiheitskämpfer, auch „Rebellen“ genannt, unterstützten. Die Freie Syrische Armee (FSA) war eine Erfindung der U.S.-NATO unter der Leitung der CIA in der Türkei. Doch die FSA hatte schon früh Probleme, da ihnen die Unterstützung der syrischen Bevölkerung fehlte: Sie konnten keine kampfbereiten syrischen Männer bekommen. Sie griffen stattdessen auf die einzigen verfügbaren Ressourcen zurück: internationale Dschihadisten aus aller Welt.

Mitglieder der al-Nusra Front Geste, während sie in einem Konvoi fahren durch Dörfer in der südlichen Landschaft der syrischen Provinz Idlib, Dezember, 2014 (Foto: Khalil Ashawi/Reuters)

Während die Syrische National Coalition (SNC) in Istanbul und ihre Unterstützer aus Washington, London und Paris in den Medien die Idee einer „säkularen und gemäßigten“ Kampftruppe in Syrien verbreiteten, beging die FSA in Idlib eines ihrer ersten Kriegsverbrechen.

Der Apotheker Dr. Samir Qanatri besaß und betrieb seine eigene Apotheke in seiner Heimatstadt Idlib. Er war ein bekannter Anhänger der weltlichen Ideologie und war stellvertretender Vorsitzender des Apothekerverbandes in Syrien. Die FSA schlug ihn in seinem Laden zu Tode und verbrannte dann seine Leiche und seinen Laden. Dies war eine sehr starke Botschaft der FSA an Idlib im Jahr 2011: Wir stehen gegen säkulare Ideologie.

Qanatri war nicht Mitglied der damals regierenden Staatspartei Al Ba-ath. Sein vorsätzlicher Mord hatte nichts mit seiner Verbindung zur syrischen Regierung oder der Regierungspartei zu tun, da er weder mit dieser noch mit jener verbunden war. Dies war die von der US-NATO unterstützte FSA, die eine klare Botschaft aussandte, dass sie säkulare Ideologie nicht tolerieren würde, unabhängig davon, was in den westlichen Medien geschrieben wurde. Die Syrer verfolgten die westlichen Medien im Jahr 2011 nicht und hatten damals keine Ahnung, dass es eine mächtige Propagandakampagne gab, die die SNC und ihren bewaffneten Flügel, die FSA, als säkulare und gemäßigte Kräfte des Wandels in Syrien darstellte. Die Wahrheit vor Ort war genau das Gegenteil, aber die westlichen Medien berichteten nie darüber.

Ein Versuch, einen säkularen Staat zum Gottesstaat zu machen.

Syrien ist die Heimat von 18 verschiedenen religiösen Minderheiten und die syrische Regierung ist seit 40 Jahren säkular, eine Ideologie, die in der syrischen Mentalität gut verankert ist. Dies mag einer der Gründe dafür sein, dass Syrer aller wirtschaftlichen Ebenen, Religionen, Sekten und Bildungshintergründe die SNC und die FSA abgelehnt haben. Von Anfang an war die Mehrheit der syrischen Bevölkerung für Frieden und Sicherheit, im Gegensatz zur bewaffneten Opposition.

Die bewaffneten Kämpfer in Syrien hatten einige Anhänger in ganz Syrien, und das führte zu viel Zerstörung und Blutvergießen; die wichtigste Basis ihrer Unterstützung waren jedoch weiterhin Syrer im Exil, Araber und Westler, die in Sicherheit in Washington, London, Paris, Istanbul und Riad leben.

Eines der allerersten politischen Banner, das die FSA 2011 an der Küste aufhängte, lautete: „Christen nach Beirut, Alawiten ins Grab.“ Die westlichen Medien und das Obama im Weißen Haus achteten darauf, dieses Banner nicht ins Englische zu übersetzen. Die FSA und ihr politischer Flügel, die SNC, waren nie säkular oder moderat. Die Gründungsmitglieder der SNC und der FSA waren Mitglieder der Muslimbruderschaft. Ihr Ziel für Syrien war es immer, eine islamische Regierung zu bilden und damit die säkulare Baath-Partei sowie die Syrische Sozial-Nationalistische Partei (SSNP) abzuschaffen.

Eine terroristische Besatzung

Idlib hat buchstäblich Dutzende von bewaffneten Gruppen. Jede einzelne zu benennen und auch nur eine kurze Beschreibung zu geben, würde viele Seiten in Anspruch nehmen. Die Situation vor Ort kann als solche beschrieben werden: Zivilisten, die unter der Besatzung von Terroristen leben, von denen einige syrisch sind; obwohl ausländische Terroristen zahlreicher sind als Einheimische. Einige der Terroristen sind seit Jahren in Idlib ansässig und haben große Familien, die aus Ehefrauen, Kindern und älteren Verwandten bestehen.

„Hay’at Tahrir al-Sham“ ist die größte Gruppe in Idlib. „Nour al-Din al-Zenki Movement“ ist auch da – die Gruppe, die von den USA unterstützt wurde, bis sie bekannt wurde, weil sie den Kopf eines 11-jährigen Jungen in Aleppo abgehackt und ein Video über den Vorher-Nachher-Prozess gemacht hat, der im Internet viral wurde. Das Video veranlasste das US-Außenministerium unter Präsident Obama, seine frühere Unterstützung der Gruppe zu überdenken.

Eine der unerwarteten Gruppen, die Idlib besetzen, besteht aus chinesischen Bürgern, die zu Dschihadisten wurden. Mit rund 4.000 Personen brachten sie ihre ganze Familie mit und gründeten sogar Schulen für ihre Kinder. Bekannt als Uiguren, wussten sie, dass sie keinen islamischen Staat in China gründen konnten, also entschieden sie sich, ihre Utopie in Syrien zu schaffen. Ebenfalls zahlreich in Idlib sind die turkestanischen und usbekischen Dschihadisten, ebenfalls aus Zentralasien. Sie haben Drohnen erworben, mit denen sie kürzlich den Militärflugplatz Hmeymim in der Nähe von Latakia angegriffen haben, wie das russische Verteidigungsministerium berichtet.

jihadists, likewise from Central Asia. They have acquired drones that they have used recently to attack the Hmeymim Military Airbase, near Latakia, as reported by the Russian Ministry of Defense.

Ein Foto mit bewaffneten Kindern, „kleinen Kriegern des Dschihad“, veröffentlicht online von der Terrorgruppe der Turkistan Islamic Party (TIP) in Syrien.

Sogar die Gebiete um Idlib sind den vielen terroristischen Gruppierungen ausgeliefert, die das Gebiet überschwemmt haben. Die kleinen Dörfer al-Foua und Kefraya im Hinterland von Idlib sind von nicht-sunnitischen Muslimen bewohnt und waren über drei Jahre lang von Terroristen umzingelt. Dies machte sie zu einem Ziel für die FSA und ihre Al Qaeda Waffenbrüder, die die Dörfer fast täglich für über drei Jahre hindurch angriffen und bombardierten und ließ die Bewohner angeblich leben von Gras, Blättern und gelegentlichen UNO-Nahrungsmittellieferungen.

Das Leiden war unbeschreiblich, da Kinder und ältere Menschen an mangelnder medizinischer Versorgung und Hunger starben. Jetzt sind die Dörfer leer: Ein kalter Wind bläst durch sie hindurch, als die letzten verbliebenen Geiseln in einem Gefangenentausch freigelassen wurden.

Fast 5.000 zivile Geiseln aus den beiden Dörfern bestiegen Busse und wurden in die Sicherheit von Latakia gebracht, während 1.500 Gefangene freigelassen und nach Idlib gebracht wurden, wie von den bewaffneten Kämpfern in Idlib und russischen Unterhändlern vereinbart.

Selbst als die Anwohner in einem Bus saßen, um Al-Foua und Kefraya zu verlassen, stieg ein ägyptischer Terrorist ein und verkündete: „In Idlib ist kein Platz für euch.“ Seltsam, dass ein Ausländer sich selbst für denjenigen hält, der die Demographie Syriens verändert: ein weiteres Beispiel für den von der US-NATO geförderten sektiererischen Krieg in Syrien. Diese Technik, Sekten gegeneinander auszuspielen, könnte in Amerika und Europa funktionieren, aber dank der säkularen Werte, die in Syrien verankert sind, hatten sie keine Chance auf einen landesweiten Erfolg.

Die dschihadistischen Besatzer von Idlib haben den UN-Schutz aufgegeben.

Die Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates vom Dezember 2015 billigte einen Fahrplan für einen Friedensprozess in Syrien und machte deutlich, dass die Mitglieder der Koalition alle terroristischen Gruppierungen, einschließlich ISIS, sowie die verschiedenen unter dem Dach der Al-Qaida genannten Akteure bekämpfen sollten. In der Resolution 2254 wird klargestellt, dass kein Waffenstillstand jemals diese Gruppen einschließen würde.

Im Mai 2017 wurde während der von der Türkei, Russland und dem Iran unterstützten Astana-Gespräche ein Abkommen unterzeichnet, das Deeskalationszonen in Syrien, darunter eine in der Provinz Idlib, einrichtete. Aber die bewaffneten Kämpfer, die Idlib kontrollieren, stammen überwiegend von den terroristischen Gruppen, die gemäß der Resolution 2254 des Sicherheitsrates ausdrücklich vom Schutz ausgeschlossen sind. Nicht nur sind jene Kämpfer zur überwältigenden Mehrheit Mitglieder der Al-Qaida- und ISIS-angeschlossenen Terroristengruppen, sondern viele sind zudem nichtsyrisch. Wenn die Bomben über Idlib fallen, können die westlichen Medien sie als Verstoß gegen die Deeskalationszonen-Bestimmung melden; diese Bestimmung gilt jedoch nicht, da die syrische Regierung beabsichtigt, nur die Gruppen zu treffen, die in der Resolution 2254 des Sicherheitsrates als legitime Ziele angegeben sind.

Es gibt syrische Zivilisten, die in Idlib gefangen gehalten werden und als menschliche Schutzschilde benutzt werden. Diese Zivilisten werden als Druckmittel benutzt, um die UNO, die Türkei und andere zu drängen, jede militärische Aktion Russlands und Syriens aufgrund der humanitären Krise, die sich aufgrund ihrer Präsenz in der Provinz entwickeln könnte, zu stoppen. In den letzten sieben Jahren des Konflikts sind viele von Idlibs Einwohnern in das nahe gelegene Latakia geflohen; einige gingen in die UN-Lager in der Türkei bei Gaziantep, während andere im Sommer 2015 die Reise nach Deutschland unternahmen.

Wieder andere jedoch bleiben in ihren Häusern, Geschäften oder Bauernhöfen in Idlib, trotz der Schwierigkeiten, unter terroristischer Kontrolle zu leben. Aus einer Vielzahl von Gründen sind sie nicht geflohen und mussten sich dem Leben unter ausländischer Besatzung durch internationale Dschihadisten stellen. Einige dieser Bewohner haben mit Verwandten außerhalb von Idlib Kontakt gehalten und Angst vor dem kommenden Feuersturm geäußert, haben aber keine Wahl.

Idlib’s ursprüngliche Bewohner haben keine gute Wahl.

Einige Experten schlagen vor, dass die Mehrheit der syrischen Bewohner in Idlib auf den Tag warten und hoffen, an dem die syrische Armee das Gebiet befreit, damit sie ein normales Leben wieder aufnehmen können. Dies basiert auf der Vergangenheit, einschließlich der Befreiung von Ost-Aleppo Ende 2016, der Befreiung von Ost-Ghouta vor einigen Monaten und der jüngsten Befreiung von Daraa: In jedem Fall sagte die Mehrheit der Zivilisten, die aus den kürzlich befreiten Städten strömten, dass sie glücklich waren, wieder frei zu sein.

Video | Östliche Ghouta Zivilisten grüßen die syrische Armee, als sie in Ain Tarma eintritt.

Im Jahr 2011 errichtete die Türkei die Zelte in Gaziantep, kurz hinter der Grenze zu Idlib, bevor die Flüchtlinge aus dem noch jungen syrischen Konflikt zu fliehen begannen. War das ein Akt des Hellsehens, oder geschah es vielleicht auf Anweisung des CIA-Büros im nahen Adana?

Die Flüchtlinge würden bald eintreffen und diese Zelte füllen, was zu einer humanitären Krise führen würde, die der Unterstützung und Finanzierung durch die UNO würdig wäre. Die Flüchtlinge waren hauptsächlich Frauen und Kinder, die ihre Männer zurückließen, um mit der FSA für einen von Saudi-Arabien in der Türkei verteilten Gehaltsscheck zu kämpfen. Frauen und Kinder allein zu lassen ist überall riskant, und in der Türkei machten Berichte über Vergewaltigungen und daraus resultierende unerwünschte Schwangerschaften sowie den sexuellen Missbrauch von kleinen Jungen und Mädchen bald Schlagzeilen. Die Vergewaltiger erwiesen sich als türkische Wachen, die mit der Kontrolle der Tausenden neuer syrischer Flüchtlinge beauftragt waren.

Wenn sich der Staub über den Ruinen von Idlib legt, wird es Überlebende geben, einschließlich Terroristen, die nicht in Syrien bleiben können, weil sie keine syrischen Staatsbürger sind. Verschiedene Länder, darunter auch Großbritannien, weigern sich jedoch, ihren eigenen Bürgern die Rückkehr nach Hause zu gestatten, nachdem sie für terroristische Gruppen in Syrien gekämpft haben; stattdessen entziehen sie ihnen ihre Staatsbürgerschaft. Einige Länder, wie Frankreich, sind so weit gegangen, dass die Lösung darin besteht, sie zu töten, bevor sie nach Hause kommen. Der kanadische Premierminister wurde von seinen Bürgern verspottet, nachdem er vorgeschlagen hatte, Dschihadisten zu rehabilitieren und sogar die nach Kanada zurückkehrenden Terroristen mit den italienischen Migranten nach Kanada zu vergleichen.

U.S. Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen warnte kürzlich vor der Bedrohung durch Kämpfer, die versuchen, nach Hause zurückzukehren:

„Wir treten in eine neue Phase des Kampfes ein. Dschihadisten gehen in den Untergrund, zerstreuen sich in andere sichere Häfen – auch im Internet und kehren in ihre Heimatländer zurück.“

Während die genauen Einzelheiten des jüngsten Treffens in Helsinki unter vier Augen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin noch nicht bekannt gegeben wurden, waren die wichtigsten Punkte, auf die man sich in Bezug auf Syrien geeinigt hatte:

– Die Sicherheit der syrisch-israelischen Grenze auf den von Israel besetzten Golanhöhen muss durch die SAA aufrechterhalten und von iranischer Militärpräsenz befreit werden.

– Die USA und Russland werden sich koordiniert für den Frieden in Syrien einsetzen.

Es scheint, als gäbe es keine krassen Unterschiede zwischen dem Ansatz der beiden Führer zur Beendigung des syrischen Konflikts, der unter der Obama-Regierung geplant, finanziert und durchgeführt wurde. Präsident Trump hat den Konflikt geerbt und wiederholt erklärt, er wolle die Vereinigten Staaten aus den Kriegen im Nahen Osten heraushalten.

Die kommende Schlacht um Idlib

Die Schlacht um Idlib wird bald beginnen, da die SAA Gebiete im Süden und Westen der Provinz sichert; dann werden die Luftbombardements beginnen. Wir werden wahrscheinlich dieselben kriegsmüden Korrespondenten von CNN und der BBC sehen und hören, Reporter, die nie ein Visum für die Einreise nach Syrien beantragt haben.

Illegale, die die Grenze in den USA überschreiten, gelten als Kriminelle, die verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden. Dennoch sind amerikanische Journalisten seit acht Jahren mit terroristischen Gruppen in Syrien verbunden und haben auf Menschenhandel spezialisierte Schmuggler eingesetzt, um sie durch die Türkei zu einzuschleusen. Einige dieser Journalisten betreiben keinen solchen Aufwand, sondern entscheiden sich für den einfachen Ausweg und berichten aus dem Beirut Hilton oder dem Istanbul Plaza.

Bleiben Sie dran: Die Berichterstattung über Idlib wird bald beginnen, und die grünen Busse können endlich wieder zu ihrem Job zurückkehren, Syrer zu transportieren, während sie in Ruhe leben, einkaufen und arbeiten.

Titelbild:| Ein al-Qaida-verbundener Kämpfer, der in einem Bus steht, nachdem er aus der Stadt Arsal, nahe der syrischen Grenze, im Nordosten des Libanon in die von den Rebellen gehaltene Provinz Idlib im Nordwesten Syriens evakuiert wurde. Syrische Zentrale Militärmedien über AP

Steven Sahouni ist ein unabhängiger syrischer politischer Analyst und Schriftsteller mit Sitz im Libanon; er berichtet über die syrische Krise seit ihrem Ausbruch im Jahr 2011 und hat mehrere Artikel in zahlreichen Medien veröffentlicht – er wird regelmäßig von US-amerikanischen, kanadischen und deutschen Medien interviewt.

https://www.mintpressnews.com/the-last-bus-to-idlib-terrorist-safe-haven-in-syria-faces-a-cleaning-out/246956/?utm_source=Stay+Informed%3A+Sign+Up+For+Our+Daily+Newsletter&utm_campaign=b4982a0af9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_51e062931b-b4982a0af9-108597709

Advertisements