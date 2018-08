AngloZionistische Angriffsmöglichkeiten gegen den Iran

von http://thesaker.is

Übersetzung LZ

[Diese Analyse wurde für die Unz Review geschrieben]

In den letzten Tagen wurde das Internet mit einem wirklich dummen Gerücht überschwemmt, dass die USA Australiens Hilfe bei der Vorbereitung eines Angriffs auf den Iran erbitten. Unnötig zu sagen, dass dieser Bericht nicht erklärt, über welche Fähigkeiten Australien verfügen würde, die den USA fehlen würden, aber das sollte man nie vergessen. Dennoch wurde der Bericht an zu vielen Stellen aufgegriffen (siehe hier, hier und hier), um ignoriert zu werden. In einem dieser Berichte hat Eric Margolis beschrieben, wie ein solcher US-Angriff aussehen könnte. Es lohnt sich, ihn vollständig zu zitieren:

Skizze eines möglichen anglozionistischen Angriffs auf den Iran

„Die USA und Israel werden sicherlich eine massive, kostspielige Landoperation gegen den Iran vermeiden, eine riesige, gebirgige Nation, die bereit war, in ihrem achtjährigen Krieg mit dem Irak, der 1980 begann, eine Million Opfer im Kampf zu erleiden. Dieser grausame Krieg wurde von den USA, Großbritannien, Kuwait und Saudi-Arabien initiiert, um die neue islamische Volksregierung des Iran zu stürzen.

Das Pentagon hat einen intensiven Luftkrieg gegen den Iran geplant, dem Israel und die Saudis sehr wohl beitreten könnten. Der Plan sieht über 2.300 Luftangriffe gegen iranische strategische Ziele vor: Flugplätze und Marinestützpunkte, Waffen und Erdöl, Öl- und Schmierstoffdepots, Telekommunikationsknotenpunkte, Radaranlagen, Fabriken, militärische Hauptquartiere, Häfen, Wasserwerke, Flughäfen, Raketenstützpunkte und Einheiten der Revolutionsgarden.

Irans Luftverteidigung ist schwach bis nicht existent. Jahrzehntelange militärische und kommerzielle Embargos unter der Führung der USA gegen den Iran haben ihn ebenso marode gemacht und geschwächt wie den Irak, als die USA 2003 einmarschierten. Die Kanonen der alten iranischen Panzer der 70er Jahre sind verzogen und können nicht gerade schießen, ihre alten britischen und sowjetischen AA-Raketen sind meist unbrauchbar, und ihre alten MiG- und chinesischen Kampfflugzeuge sind bereit für das Museum, insbesondere ihre antiken, in den USA gebauten F-14 Tomcats, chinesische Kopien veralteter MiG-21 und eine Handvoll kaum funktionierender altehrwürdigen F-4 Phantoms aus dem Vietnamkrieg.

Das Luftkampfkommando ist nicht besser. Alles Elektronische, das der Iran hat, wird in den ersten Stunden eines US-Angriffs eingeschmolzen oder in die Luft gejagt. Irans kleine Marine wird bei den Eröffnungsangriffen versenkt werden. Seine Ölindustrie kann zerstört oder teilweise erhalten werden, abhängig von den US-Nachkriegsplänen für den Iran.

Die einzige Möglichkeit, wie Teheran kontern kann, besteht darin, isolierte Kommandoangriffe auf US-Anlagen im Mittleren Osten ohne entscheidenden Wert durchzuführen und natürlich die schmale Straße von Hormuz zu blockieren, die zwei Drittel der Ölexporte aus dem Mittleren Osten transportiert. Die US Navy, die in der Nähe von Bahrain stationiert ist, übt seit Jahrzehnten, um diese Bedrohung zu bekämpfen.“



Es gibt eine Menge interessantes Material in dieser Beschreibung und ich denke, dass es sich lohnt, es Segment für Segment zu untersuchen.

Erstens kann ich Margolis nur zustimmen, dass weder die USA noch Israel einen Bodenkrieg gegen den Iran wollen: Das Land ist zu groß, die Iraner zu gut vorbereitet und die Größe der für einen solchen Feldzug erforderlichen Truppen geht weit über das hinaus, was das Imperium derzeit aufbringen kann.

Zweitens hat Margolis völlig Recht, wenn er sagt, dass der Iran nicht über die Mittel verfügt, um einen entschlossenen Angriff der AngloZionisten (Raketen und Flugzeuge) zu stoppen. Der Iran hat einige moderne Luftverteidigungsfähigkeiten, und die Angreifer werden eine Reihe von Verlusten erleiden, aber an diesem Punkt ist der Größenunterschied so bedeutend, dass die AngloZionisten ziemlich bald die Luftüberlegenheit erreichen werden und das wird ihnen die Möglichkeit geben, alles zu bombardieren, was sie bombardieren wollen (mehr dazu später).

Sidebar: Bei der Beurteilung der iranischen Luftverteidigung geht es aber nicht nur darum, Raketen und Trägerraketen zu zählen. Laut einer russischen Quelle hat der Iran 4 Langstrecken-Flugabwehrraketen S-300 PMU-2 Systeme (mit 48НЕ Mach 6,6 Abfangraketen), 29 militärische Flugabwehrraketenkomplexe Tor-M1, einige ziemlich fortschrittliche Flugabwehrraketenkomplexe wie das Bavar-373, ein passives elektronisch abgetastetes Array-Radar (dessen Beleuchtungs- und Leitsystem fast sicher moderne chinesische Elektronik beinhaltet) und eine beeindruckende Anzahl von Radarsystemen zur Frühwarnung der russischen, chinesischen und iranischen Hersteller. Zu dieser Kategorie gehören Systeme wie das High-Potential-Fernradar und die Zielbezeichnung Najm-802-Radar (mit 5120 Empfangs- und Sendemodulen, arbeitet im Dezimeter-S-Bereich und ist für die Erkennung ballistischer Ziele und kleiner Elemente hochpräziser Waffen ausgelegt), das russische Meterradar „Nebo-SVU“, ein Frühwarn- und Kontrollsystem mit festem Array-Radar sowie ein Meter-Reichweiten-Frühwarnradar vom Typ „Ghadir“ . Am wichtigsten ist, dass diese Radare alle in das netzzentrierte Raketenabwehrsystem des Iran integriert sind. So kann das „Ghadir“-Radar nicht nur die taktischen Kampfflugzeuge der USAF, der KSA und Israels, sondern auch ballistische Raketen unmittelbar nach dem Start (in einer Entfernung von ca. 1100 km) erfassen. Infolgedessen wird die Präsenz iranischer Funktechnik-Einheiten von Multiband-Radar-Detektionsanlagen in westlicher Richtung (Persischer Golf) es den Iranern ermöglichen, eine flexible abgestufte Luftverteidigung zur Verteidigung gegen hochintensive Raketenangriffe vorzubereiten. Und doch, egal wie sehr die Iraner ihre Luftverteidigung verbessert haben, die schiere Zahl der Raketen (einschließlich der neuen fortgeschrittenen AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), die von B-1B-Bombern abgeschossen werden, bedeutet, dass die iranische Verteidigung unweigerlich von jedem massiven Angriff überwältigt werden wird.

Deshalb stimme ich auch mit Margolis darin überein, dass die iranische Ölindustrie nicht vor einem entschlossenen US-israelischen Angriff geschützt werden kann. Tatsächlich ist die gesamte iranische Infrastruktur anfällig für Angriffe.

Der letzte Absatz von Margolis lässt es jedoch so klingen, als hätte der Iran keine glaubwürdigen Vergeltungsmöglichkeiten, und dem stimme ich nicht zu.

Beispiel eins: Iranische Fähigkeiten in der Straße von Hormuz

Zum einen ist die Frage der Straße von Hormuz viel komplizierter als nur „die US Navy übt seit Jahren, um diese Bedrohung zu bekämpfen“. Die Realität ist, dass der Iran über ein sehr breites Spektrum an Möglichkeiten verfügt, um die Schifffahrt durch diese Meerenge praktisch unmöglich zu machen. Diese Optionen reichen von Unterwasser-Minen, über schnelle Angriffe auf Boote, bis hin zu Anti-Schiffs-Raketen, bis hin zu Küsten-Artillerie-Schlägen, etc.

Sidebar: Darin liegt auch eine große Gefahr: Die Israelis und/oder die USA könnten sehr leicht einen falschen Flaggenangriff auf jedes Schiff in der Straße von Hormuz organisieren, dann den Iran beschuldigen, es gäbe das übliche „höchstwahrscheinliche“ Schlagwort von allen AngloZionst-Geheimdiensten und, voilà, das Imperium hätte einen Vorwand, den Iran anzugreifen.

Allein die Tatsache, dass die Schifffahrt durch dieses enge Gewässer bedroht wird, könnte die Versicherungen davon abhalten, die Schiffe zu versichern, und das allein könnte die Schifffahrt stoppen. Sollte das nicht ausreichen, kann der Iran immer noch eine begrenzte Anzahl von Minen legen, und das wird ausreichen (bitte bedenken Sie, dass die USN zwar versuchen könnte, Minenräumaktionen durchzuführen, dies aber direkt vor der iranischen Küste durchzuführen würde die Minensucher der USN einer extremen Angriffsgefahr aussetzen).

Margolis erwähnt dieses Thema, wenn er schreibt:

„Während der Iran in der Lage sein kann, einige Ölexporte aus den arabischen Staaten zu unterbinden und die Seeversicherungstarife in die Höhe schnellen zu lassen, ist es unwahrscheinlich, dass er den Großteil der Ölexporte blockieren kann, wenn er nicht die wichtigsten Ölterminals in Saudi-Arabien und am Golf mit Bodentruppen angreift. Während des Iran-Irak-Krieges war keine Seite in der Lage, die Ölexporte der anderen vollständig zu unterbinden.“

Ich glaube jedoch, dass die iranischen Fähigkeiten in diesem Zusammenhang stark unterschätzt werden. Nehmen wir ein Beispiel, die iranische U-Boot-Truppe.

Die iranische U-Boot-Truppe ist hochspezialisiert. Nach der Ausgabe 2018 der IISS Military Balance haben die Iraner derzeit 21 U-Boote im Einsatz:

3 Taregh-Klasse diesel-elektrisches U-Boot (Russisches Kilo-Klasse Projekt-877EKM)

1 Küsten-U-Boot der Fateh-Klasse

16 Zwerg-U-Boote der Ghadir-Klasse

1 U-Boot der Nahand-Klasse

Wenn die meisten Menschen „dieselelektrisch“ hören, denken sie an alte Diesel-Lkw und sind nicht beeindruckt, vor allem dann nicht, wenn diese mit vermeintlich „fortgeschrittenen“ Atom-U-Booten verglichen werden. Dies ist jedoch eine sehr falsche Meinung, da U-Boote nur in der Umgebung bewertet werden können, in der sie eingesetzt werden sollen. Die Geographie der Marine wird typischerweise in drei Arten unterteilt: blaues Wasser (offenes Meer), grünes Wasser (Festlandsockel) und braunes Wasser (Küstenregionen). Atom-U-Boote sind nur im Blauwasserbereich überlegen, wo Autonomie, Geschwindigkeit, Tauchtiefe, Waffenspeicherkapazität, fortgeschrittene Sonare usw. entscheidend sind. Im Vergleich dazu sind diesel-elektrische U-Boote zwar langsamer, müssen zum Aufladen ihrer Batterien wieder auftauchen und sind in der Regel kleiner und mit weniger Waffen an Bord, eignen sich aber auch viel besser für den Einsatz im grünen Wasser. Im seichten braunen Wasser regieren Zwerg U-Boote, und sei es nur, weil Atom-U-Boote nie für den Einsatz in einer solchen Umgebung ausgelegt waren. Werfen Sie nun einen kurzen Blick auf die Art der Umgebung, die die Straße von Hormuz darstellt:

Beachten Sie die interessante Kombination aus seichten und Gewässern mit geringer Tiefe, die für braunes Wasser typisch ist, und dann die Art des grünen Wassers, wenn Sie weiter in den Golf von Oman und das Arabische Meer gehen. Lassen Sie uns in diesem Sinne sehen, welche Art von U-Boot-Kraft der Iran erworben/entwickelt hat:

Für Braunwasseroperationen (Persischer Golf und Straße von Hormuz) verfügt der Iran über eine relativ große und leistungsfähige Flotte von Kleinst-U-Booten. Für grüne Wasseroperationen (der Golf von Oman und das Arabische Meer) hat der Iran drei beeindruckende U-Boote der Klasse Taregh/Kilo (die sogar zu begrenzten Blauwasseroperationen fähig sind, wenn auch mit viel weniger Autonomie, Geschwindigkeit, Bewaffnung oder Sonar als ein Atom-U-Boot). Genau wie „diesel-elektrisch“ klingt der Begriff „Zwerg-U-Boot“ so, als ob es sich um ein Spielzeug oder bestenfalls um einen primitiven Dritte-Welt-Hack handelt, mit dem man bestenfalls Drogen schmuggeln könnte. In Wirklichkeit aber können die iranischen „Zwerge“ die gleichen schweren Torpedos (533 mm) tragen wie die Kilos, nur in kleineren Mengen. Das bedeutet auch, dass sie die gleichen Raketen und Minen tragen können. Tatsächlich würde ich argumentieren, dass die „Zwerg“-U-Boote der iranischen Ghadir-Klasse eine viel größere Bedrohung im Persischen Golf darstellen, als es selbst die fortschrittlichsten Atom-U-Boote könnten.

Sidebar: Die USA haben vor vielen Jahren die Produktion von diesel-elektrischen U-Booten eingestellt, weil sie glaubten, dass sie als Hegemonialmacht mit einer typischen (Flugzeugträger-zentrierten) blauen Wassermarine keine Notwendigkeit für grüne oder braune Wasserfähigkeiten hätten. Andere Länder (wie Russland, Deutschland, Schweden und andere) verfolgten aktiv ein dieselelektrisches U-Boot-Programm (einschließlich des so genannten „luftunabhängigen Antriebs“ – AIP -), weil sie richtig verstanden haben, dass diese U-Boote viel billiger sind und sich auch viel besser für den Küstenschutz eignen. Diesel-elektrische U-Boote auszumustern war ein weiterer großer Fehler der US-Streitkräfteplaner; siehe diesen Artikel zu diesem Thema. Das neue Littoral Combat Ship (LCS) und der Zumwalt-Klasse Lenkwaffenzerstörer sollten diesen Mangel an grünen und braunen Fähigkeiten teilweise lindern, aber beide erwiesen sich als eine Katastrophe].

Die russischen U-Boote der Kilo-Klasse gehören zu den leisesten, aber schwer bewaffneten U-Booten, die jemals gebaut wurden, und sie könnten eine große Bedrohung für alle US-Marineoperationen gegen den Iran darstellen. Wir können jedoch ziemlich sicher sein, dass die USN sie rund um die Uhr verfolgt und dass die Kilos zu Beginn eines jeden anglozionistischen Angriffs ein Hauptziel werden würden (ob im Hafen oder auf See). Aber wäre die USN auch in der Lage, die viel kleineren (und zahlreichen) iranischen Zwerg U-Boote im Auge zu behalten? Ihre Vermutung ist so gut wie meine, aber ich persönlich bezweifle das sehr, wenn auch nur, weil diese relativ kleinen U-Boote sehr leicht zu verstecken sind. Schauen Sie sich dieses Foto eines U-Bootes der Ghadir-Klasse an und stellen Sie sich vor, wie einfach es wäre, sie zu verstecken oder alternativ einen Köder zu kreieren, der genau wie das Original aussieht. Doch die Torpedos dieses kleinen U-Bootes könnten jedes Schiff im Persischen Golf mit einem einzigen Torpedo versenken.

Während die USA definitiv über viele sehr fähige Aufklärungs- und Geheimdienstkapazitäten verfügen, um diese Bedrohungen zu lokalisieren und dann zu zerstören, wissen wir auch, dass die Iraner Jahrzehnte Zeit hatten, sich auf dieses Szenario vorzubereiten, und dass sie wirklich Meister dessen sind, was in der russischen Militärsprache maskirovka genannt wird: eine Kombination aus Tarnung, Verschleierung, Täuschung und Irreführung. Tatsächlich sind die Iraner diejenigen, die die Hisbollah im Libanon in dieser Kunst ausgebildet haben, und wir alle wissen, was mit den Israelis geschah, als sie selbstbewusst in den Südlibanon marschierten, nur um herauszufinden, dass sie bei all ihren Aufklärungs- und Geheimdienstfähigkeiten nicht einmal mit einer relativ primitiven (technologisch gesehen) Hisbollah-Raketenfähigkeit umgehen konnten. Bei all dem patriotischen Fahnenschwingen ist die Wahrheit, dass, wenn die Iraner beschließen, die Straße von Hormuz zu blockieren, die einzige Option für die USA darin bestehen wird, eine Truppe an der iranischen Küste zu landen und sich an einer begrenzten, aber immer noch extrem gefährlichen offensiven Landangriffsoperation zu beteiligen. Ob dieser Gegenangriff erfolgreich ist oder nicht, wird an dieser Stelle irrelevant sein, da es in diesem engen Engpass so viele Kampfhandlungen geben wird, dass niemand daran denkt, Schiffe durchzubringen.

Ich glaube auch, dass Margolis falsch liegt, wenn er schreibt, dass alles, was der Iran tun könnte, darin bestehen würde, „isolierte Kommandoangriffe auf US-Anlagen im Mittleren Osten ohne entscheidenden Wert“ durchzuführen. Eine sehr reale iranische Option wäre es, US-Ziele (von denen es im Nahen Osten viele gibt) mit verschiedenen Raketen zu treffen. Darüber hinaus kann der Iran auch Raketen auf US-Verbündete (Israel oder die KSA) und Interessen (saudische Ölfelder) abfeuern.

Beispiel zwei: Iranische Raketenfähigkeiten

Ich würde nicht allem vertrauen, was die CSIS schreibt (sie sind eine sehr voreingenommene Quelle, um es milde auszudrücken), aber auf dieser Seite haben sie eine ziemlich gute Zusammenfassung der aktuellen iranischen Raketenfähigkeiten veröffentlicht:

Auf der gleichen Seite bietet CSIS auch eine detailliertere Liste aktueller und entwickelter iranischer Raketen an:

(Sie können auch auf dieser Wikipedia-Seite nachsehen, um dies mit den CSIS-Informationen über iranische Raketen zu vergleichen.

Die große Frage ist nicht, ob der Iran fähige Raketen hat, sondern wie viele genau eingesetzt werden. Niemand weiß das wirklich, denn die Iraner sind absichtlich sehr vage, und das aus offensichtlichen und sehr guten Gründen. Nach dem Beispiel der Hisbollah zu urteilen, können wir jedoch ziemlich sicher sein, dass die Iraner auch diese Raketen in ausreichender Zahl haben, um eine sehr glaubwürdige Abschreckungsfähigkeit zu haben. Ich würde sogar argumentieren, dass eine solche Raketenwaffe nicht nur eine fähige, sondern auch eine sehr nützliche Fähigkeit zur Abschreckung darstellt. Können Sie sich vorstellen, was passieren würde, wenn US-Basen (vor allem Flugplätze und Marineeinrichtungen) in der Region unter periodische iranische Raketenangriffe geraten würden? Nach den israelischen Erfahrungen während des Ersten Golfkriegs oder den jüngsten saudischen Erfahrungen mit den Houthi-Raketen zu urteilen, können wir ziemlich sicher sein, dass die US-Patriots nutzlos sein werden, um sich gegen iranische Raketen zu verteidigen.

Und sicher, gerade wie die US während des ersten Golfkrieges es taten und die Israelis es 2006 taten, beginnen die AngloZionisten mit einer massiven Jagd auf iranische Flugkörperaufstellungsorte, aber, urteilend in Bezug auf alle neuen Kriege, sind diese Jagden nicht erfolgreich genug und die Iraner sind in der Lage, Flugschläge für ziemlich lange Zeit zu auszuführen. Stellen Sie sich vor, was ein Raketenangriff, sagen wir, alle 2-3 Tage auf einer US-Basis in der Region mit den Operationen oder der Moral tun würde!

Realitätsprüfung: Die USA sind im gesamten Nahen Osten verwundbar.

Oben habe ich nur zwei spezifische Fähigkeiten (U-Boote und Raketen) aufgeführt, aber die gleiche Art der Analyse könnte mit iranischen kleinen Schnellboot-Schwärmen, Fähigkeiten der elektronischen Kriegsführung oder sogar Cyber-Kriegsführung gemacht werden. Aber das größte Kapital der Iraner ist eine sehr hochentwickelte und gebildete Bevölkerung, die sich jahrzehntelang auf einen Angriff des „Großen Satans“ vorbereitet hat und die eindeutig eine Reihe von asymmetrischen Möglichkeiten entwickelt hat, sich und ihr Land gegen den (wahrscheinlich unvermeidlichen) anglozionistischen Angriff zu verteidigen.

Sie haben wahrscheinlich mindestens eine Karte mit US-Militäranlagen im Mittleren Osten gesehen (falls nicht, siehe hier, hier oder hier). Um ehrlich zu sein, die Tatsache, dass der Iran von US-Streitkräften und Basen umgeben ist, stellt eine große Bedrohung für den Iran dar. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Alle diese US-Militäreinrichtungen sind Ziele, oft sehr anfällige Ziele. Darüber hinaus kann der Iran auch Proxies/Allianzen in der Region einsetzen, um eines dieser Ziele anzugreifen. Ich empfehle Ihnen dringend, diesen Factsheet herunterzuladen und es zu lesen, während Sie an das Potenzial jeder aufgeführten Einrichtung denken, welcher Ziel eines iranischen Angriffs werden kann.

Die übliche Antwort, die ich oft auf diese Argumente höre, ist, dass, wenn die Iraner es tatsächlich wagen würden, Raketen einzusetzen oder die US-Basen in der Region anzugreifen, die Vergeltungsmaßnahmen der USA absolut schrecklich wären. Laut Eric Margolis besteht das ursprüngliche und wichtigste Ziel eines US-israelischen Angriffs auf den Iran jedoch darin, „die Infrastruktur, die Kommunikation und den Transport (einschließlich Öl) des Iran vollständig zu zerstören und diese wichtige Nation von 80 Millionen Menschen in die vorrevolutionäre Ära zurückzubomben“. Lassen Sie mich nun diese einfache Frage stellen: Wenn Margolis Recht hat – und ich persönlich glaube, dass er Recht hat -, wie würde sich dieses Ergebnis von der „absolut schrecklichen“ Vergeltung unterscheiden, die die USA im Falle eines iranischen Gegenangriffs angeblich geplant haben? Anders ausgedrückt – wenn die Iraner erkennen, dass die AngloZionisten ihr Land verwüsten wollen (z.B. wie es die Israelis 2006 mit dem Libanon gemacht haben), welche weitere mögliche Eskalation würde sie dann davon abhalten, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln zu kontern?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns noch einmal die wahre Natur des „iranischen Problems“ für die AngloZionisten anschauen.

Die wirklichen anglozionistischen Ziele für einen Angriff auf den Iran

In erster Linie gibt es keinerlei Beweise dafür, dass der Iran irgendein militärisches Nuklearprogramm hat. Die Tatsache, dass die Israelis seit Jahren über dieses weltweit schreien, macht es nicht wahr. Ich möchte auch hinzufügen, dass der gesunde Menschenverstand nachdrücklich nahe legt, dass die Iraner absolut keinen logischen Grund haben, irgendeine Art von Atomwaffen zu entwickeln. Ich habe nicht die Zeit und den Raum, zu diesem Punktes erneut zu argumentieren (ich habe es so viele Male in der Vergangenheit getan), also verweise ich einfach auf die Zusammenfassung der US Geheimdiensteinschätzung, dass der Iran sein Kernwaffeprogramm“ angehalten hatte und belasse es dabei.

Sidebar: Ich glaube auch nicht, dass die Iraner jemals ein Atomwaffenprogramm hatten, aber das ist irrelevant: Selbst wenn sie einmal eines hatten, würde das sie mit vielen anderen Ländern auf eine Stufe stellen, die erste Schritte in der Entwicklung einer solchen Fähigkeit unternahmen und es dann aufgegeben haben. Der einzige wichtige Punkt ist, dass es die offizielle US-Position ist, dass es im Iran kein aktuelles militärisches Atomprogramm gibt.

Das eigentliche Problem des Iran ist sehr einfach. Der Iran ist das einzige Land der Welt, das :

– islamisch ist und den Kampf gegen die Saudi/Daesh/ISIS/al-Qaeda/etc. ideologie des Takfirismus führt und gegen den Terrorismus, den sie fördern.

– offen antizionistisch und antiimperialistisch ist und konservative religiöse Werte mit fortschrittlicher Sozialpolitik verbindet.

– politisch, wirtschaftlich und militärisch erfolgreich ist und damit das Machtmonopol Israels in der Region bedroht.

Jedes dieser Merkmale allein würde bereits einen schweren Fall von Verbrechen aus der Sicht des Imperiums darstellen und würde eine Reaktion des absoluten Hasses, der Angst und der grimmigen Entschlossenheit verdienen, die Regierung und die Menschen, die es wagen, sie zu unterstützen, zu beseitigen. Kein Wunder, dass die AngloZionisten den Iran durch die Kombination aller drei so hassen.

Diese ganze Ente über ein iranisches Atomprogramm ist nur ein Vorwand für eine Hasskampagne und einen möglichen Angriff auf den Iran. Aber in Wirklichkeit ist es nicht das Ziel der AngloZionisten, den Iran zu entwaffnen, sondern genau das, was Margolis sagt: dieses „ungehorsame“ Land und Volk „zurück in die vorrevolutionäre Zeit“ zu bombardieren.

Hier ist das Wichtigste: Die Iraner verstehen das vollkommen. Die naheliegende Schlussfolgerung lautet: Wenn der Zweck eines anglozionistischen Angriffs darin besteht, den Iran wieder in die vorrevolutionäre Ära zu bombardieren, warum sollten sich die Iraner dann zurückhalten und nicht den größtmöglichen Widerstand leisten?

Wegen der Androhung einer nuklearen Vergeltung durch die USA? US-Atomangriffsoptionen – in Wirklichkeit keine große Option

Auch hier müssen wir den Kontext betrachten und nicht nur annehmen, dass der Einsatz von Atomwaffen eine Art magisches Allheilmittel ist, das den Feind sofort zwingt, den Kampf aufzugeben und sich bedingungslos zu ergeben. Das ist bei weitem nicht die Wahrheit.

Erstens sind Atomwaffen nur dann wirksam, wenn sie gegen ein lukratives Ziel eingesetzt werden. Nur Zivilisten zu ermorden, wie es die USA in Japan getan haben, nützt nichts, wenn es darum geht, die Streitkräfte des Gegners zu besiegen. Wenn überhaupt, dann wird es seine Entschlossenheit, bis zum Ende zu kämpfen, nur noch verstärken, wenn du deine Gegner mit „Wert“-Zielen bombardierst. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die USA wie schon während des ersten Golfkriegs eine typische Liste von Zielen aufgestellt haben, die sie im Iran angreifen wollen: eine Mischung aus wichtigen Regierungsgebäuden und -anlagen und einer Reihe von militärischen Einheiten und Einrichtungen. In den meisten Fällen können diese aber auch durch konventionelle (nicht-nukleare) Waffen zerstört werden. Da die Iraner seit Jahrzehnten auf dieses Szenario vorbereitet sind (die USA haben den Iran seit der Revolution von 1979 immer im Visier), können Sie sicher sein, dass alle Friedenseinrichtungen für Kriegssituationen dupliziert wurden. So werden zwar viele sehr sichtbare Ziele im Falle eines Angriffs zerstört werden, aber ihre Kopien für Kriegszeiten werden sofort die Oberhand gewinnen. Man könnte denken, dass Atombomben benutzt werden könnten, um tief vergrabene Ziele zu zerstören, und das ist teilweise wahr, aber einige Ziele sind zu tief vergraben, um zerstört zu werden (sogar durch eine Atomexplosion), während andere mehrmals vervielfältigt werden (sagen wir, für 1 Zentrale in Friedenszeiten gäbe es 4, 5 oder sogar 6 verdeckte und tief vergrabene). Jede von ihnen würde den Einsatz von noch mehr Atombomben erfordern, und das wirft die Frage nach den politischen Kosten einer solchen Kampagne von Atomangriffen auf.

Politisch gesehen werden die USA an dem Tag, an dem sie eine Atomwaffe gegen einen Feind einsetzen, einen politischen Selbstmord begangen haben, von dem sich ihre Hegemonie nie erholen wird. Während eine Mehrheit der US-Amerikaner der Meinung ist, dass „Macht verleiht Recht“ und „düpiert die UNO“, ist für den Rest der Welt der Ersteinsatz von Atomwaffen (im Gegensatz zu einem Vergeltungsschlag) ein unvorstellbares Greuel und Verbrechen, insbesondere für einen illegalen Angriff (es gibt keine Möglichkeit, dass der UN-Sicherheitsrat einen Angriff der USA auf den Iran genehmigt). Auch wenn das Weiße Haus erklärt, dass es „Atombomben zum „Schutz der Welt“ gegen den „nuklear bewaffneten Ajatollah“ einsetzen musste, wird die große Mehrheit des Planeten mit totaler Empörung reagieren (besonders nach der irakischen WMD-Ente!). Darüber hinaus wird jeder Atomschlag der USA die Iraner sofort aus Schurken zu Opfern machen. Warum sollten die USA beschließen, einen solch exorbitanten politischen Preis zu zahlen, nur um Atomwaffen für Ziele einzusetzen, die den USA keinen wesentlichen Vorteil bringen würden? Unter normalen Umständen würde ich denken, dass ein solcher unprovozierter Einsatz von Atomwaffen völlig undenkbar und unlogisch wäre. Im gegenwärtigen politischen Kontext in den USA gibt es jedoch eine Möglichkeit, die mir wirklich Angst macht.

Trump als „Wegwerf-Präsident“ der Neocons?

Die Neocons hassen Trump, aber sie besitzen ihn auch. Das beste Beispiel für diese Art von „Eigentum“ ist die Entscheidung der USA, ihre Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, was eine unglaublich dumme Tat war, die aber von der Israel-Lobby gefordert wurde. Dasselbe gilt für die USA, die den Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan oder, was das betrifft, den aktuellen Strom von Drohungen gegen den Iran ablehnen. Es scheint, dass die Neocons eine grundlegende Strategie haben, die so aussieht: „wir hassen Trump und alles, was er repräsentiert, aber wir kontrollieren ihn auch; benutzen wir ihn, um all die verrückten Dinge zu tun, die kein vernünftiger US-Präsident jemals tun würde, und dann benutzen wir die Folgen dieser verrückten Entscheidungen und geben Trump die Schuld daran; auf diese Weise bekommen wir alles, was wir wollen und können Trump dabei zerstören, nur um ihn durch einen von „unseren Jungs“ zu ersetzen, wenn die Zeit reif ist“. Wiederum wäre das eigentliche Ziel eines Angriffs auf den Iran, den Iran in eine vorrevolutionäre Ära zurückzubomben und das iranische Volk dafür zu bestrafen, dass es das „falsche“ Regime unterstützt und sich damit dem anglozionistischen Imperium widersetzt. Die Neokonservativen könnten Trump als „Wegwerf-Präsident“ einsetzen, der für das daraus resultierende Chaos und die politische Katastrophe verantwortlich gemacht werden könnte, während er eines der wichtigsten politischen Ziele Israels erreicht: die Verwüstung des Iran. Für die Neocons ist das eine Win-Win-Situation: Wenn die Dinge gut laufen (wie unwahrscheinlich das auch sein mag), können sie den ganzen Ruhm ernten und trotzdem Trump wie eine Marionette kontrollieren, und wenn es nicht gut läuft, liegt der Iran in Trümmern, Trump wird für einen dummen und verrückten Krieg verantwortlich gemacht, und die Clinton-Bande wird bereit sein, wieder an die Macht zu kommen.

Der größte Verlierer in einem solchen Szenario wäre natürlich das iranische Volk. Aber auch dem US-Militär wird es nicht gut gehen. Zum einen hat ein Plan, den Iran nur „zu verwüsten“, keine tragfähige Ausstiegsstrategie, vor allem keine kurzfristige, während das US-Militär keine Lust auf lange Konflikte hat (Afghanistan und Irak sind schlimm genug). Sobald die USA das meiste zerstört haben, was zerstört werden kann, wird die Initiative in den Händen der Iraner liegen und die Zeit wird auf ihrer Seite sein. Im Jahr 2006 mussten die Israelis erst nach 33 Tagen aufgeben, wie viel Zeit werden die USA brauchen, um den Sieg zu erklären und zu gehen? Wenn sich der Krieg beispielsweise auf Saudi-Arabien, den Irak und Syrien ausbreitet, werden die USA dann überhaupt die Möglichkeit haben, einfach zu gehen? Was ist mit den Israelis – welche Möglichkeiten haben sie, wenn sie einmal von Raketen getroffen wurden (nicht nur iranische Raketen, sondern wahrscheinlich auch Hisbollah-Raketen aus dem Libanon!)?

Der ehemalige Mossad-Chef Meir Dagan hatte völlig Recht, als er sagte, dass ein militärischer Angriff auf den Iran „das Dümmste war, was ich je gehört habe„. Leider waren die Neocons nie allzu schlau, und dummes Zeug ist das, was sie meistens tun. Wir können nur hoffen, dass jemand in den USA einen Weg findet, sie aufzuhalten und einen weiteren unmoralischen, blutigen, nutzlosen und potenziell sehr gefährlichen Krieg abzuwenden.

