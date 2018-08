Israel droht mit Krieg gegen Iran wegen der Meerenge am roten Meer

von http://www.fort-russ.com

Übersetzung LZ

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu drohte dem Iran mit dem Beginn eines militärischen Konflikts, an dem seiner Meinung nach auch eine internationale Koalition teilnehmen würde, falls Teheran eine wichtige Wasserstraße in der Region, die Bab-el-Mandeb-Straße, schließen sollte.

Die Straße von Bab-el-Mandeb, die aufgrund ihrer Lage am südlichen Eingang zum Roten Meer eine der verkehrsreichsten Seewege der Welt ist, ist auch eine Passage für den Seeverkehr zum Hafen von Eilat im Süden Israels.

„Wenn der Iran versucht, die Bab-el-Mandeb-Straße zu blockieren, bin ich überzeugt, dass [der Iran] einer internationalen Koalition gegenüberstehen wird, um die Blockade zu beenden, und diese Koalition wird auch alle israelischen Streitkräfte umfassen“, sagte Netanyahu den Absolventen der Kapitänschule der israelischen Marine auf ihrer Marinebasis in Haifa.

Der israelische Premierminister verwies auf den Angriff in der vergangenen Woche, bei dem die Houthis – der jemenitische Widerstand, der die Ansar Allah-Bewegung anführt – saudische Öltanker im Roten Meer nahe der westlichen Küste des Jemen angriffen und einem der Schiffe leichten Schaden zufügten.

Die internationale Koalition, die hauptsächlich aus Ländern am Persischen Golf besteht und von Saudi-Arabien angeführt wird, das die Unterstützung der Vereinigten Staaten und des Vereinigten Königreichs hat, wirft dem Iran vor, die Houthis direkt zu unterstützen, obwohl sie keine Beweise liefern konnten. Gleichzeitig ist „Unterstützung“ ein breiter, vager und allgemeiner Begriff, der mehrere Bedeutungen annehmen kann.

Kurz nach Netanyahus Rede sagte Verteidigungsminister Avigdor Lieberman Veteranen, dass die israelische Armee, die sowohl an der Nord- als auch an der Südgrenze des Landes Sicherheitsbedrohungen ausgesetzt ist, in der Lage ist, einen mehrgleisigen Krieg zu führen.

„Tapfere Matrosen, unsere eisernen Männer, sind jederzeit und für jede Mission bereit“, schrieb er nach der Zeremonie auf Twitter.

„Sie werden im Roten Meer, im Norden und Süden, bereit sein. Wir sind bereit für eine Operation an allen Fronten auf einmal, bereit, den Feind mit einem kräftigen Schlag anzugreifen“, fügte er hinzu.

In Wirklichkeit scheint das israelische Militär mit einer Bevölkerung von 8 Millionen klein im Vergleich zum iranischen Militär mit einer Bevölkerung von 80 Millionen zu sein. Saudi-Arabien mit einer Bevölkerung von 30 Millionen ist es nicht gelungen, den Jemen zu erobern, der eine Bevölkerung von 27 Millionen hat und und in einen Bürgerkrieg verwickelt ist, so dass die gesamten nationalen Ressourcen des Jemen derzeit nicht mobilisiert werden, so dass es aus diesen und anderen Gründen ein schwächeres Land ist als es selbst. Die Pläne der KSA, Katar einzunehmen, wurden auch durch die US-Diplomatie vereitelt.

Ohne die Hilfe der USA dürfte der Iran in der Lage sein, mehrere regionale Gegner gleichzeitig zu besiegen, mehr noch mit Hilfe Chinas und Russlands, sollten sich die USA weiter einmischen. Selbst wenn Russland eine Vermittlerrolle im Konflikt zwischen dem Iran und Israel spielen sollte, wird es den Iran letztendlich nicht von Russland weg und näher an China drängen wollen, da dies die derzeit geringen Widersprüche zwischen Russland und China ausnutzen würde.

https://www.fort-russ.com/2018/08/breaking-israel-threatens-war-with-iran-over-red-sea-strait/

Advertisements