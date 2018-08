Syriens Idlib wird zur Achillesferse der Russland-Türkei-Partnerschaft

von Fehim Tastekin – http://www.al-monitor.com

Bild: Ein syrischer Armeesoldat, der dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad treu ergeben ist, steht neben einem Geschütz, Idlib, Syrien, 21. Januar 2018.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die syrische Armee im September eine Operation gegen die Rebellen in Idlib starten wird, nachdem sie die Operationen im Süden des Landes in Daraa und Quneitra abgeschlossen hat. Die Möglichkeit einer solchen Operation gegen Idlib, wo sich nach den Evakuierungen der Rebellen aus ganz Syrien mehr als 100.000 Kämpfer angesammelt haben, hat die Türkei nervös gemacht. Am 14. Juli warnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin, dass eine solche Operation das Ende des Astana-Prozesses sein wird, den Iran und Russland mit der Türkei eingeleitet haben.

Auf seinem Weg zum BRICS-Gipfel in Südafrika wiederholte Erdogan, dass er das Thema bei ihrem Treffen mit Putin ansprechen werde.

„Die aktuellen Entwicklungen in Syrien in Bezug auf Tel Rifaat und Manbij gehen derzeit nicht in die gewünschte Richtung“, sagte Erdogan. „Die einzigen Bereiche, in denen die Veranstaltungen wie gewünscht verlaufen, sind Afrin, Jarablus und al-Bab. Alle diese [Gebiete] sind voll unter unserer Kontrolle in dem von uns kontrollierten Gebiet von 4.000 Quadratkilometern (1.545 Quadratmeilen). Wir haben auch einige Gespräche geführt und einige Vereinbarungen bezüglich Manbij und Tel Rifaat getroffen. All dies werden wir in unserem Einzelgespräch sicherlich ausführlich besprechen. Eine der Herausforderungen hier ist das Daraa-Problem, und es gibt auch das Idlib-Problem. An diesen Orten kann alles passieren.“

Während Erdogan Putin in Johannesburg seine Besorgnis übermittelte, hatte er viele Karten in der Hand: die Zukunft des Astana-Prozesses; die Bemühungen der Türkei, die syrische Opposition in den politischen Prozess einzubeziehen; die Zusammenarbeit der türkischen Regierung bei der Bereitstellung von Stabilität in befreiten Gebieten im östlichen Aleppo und in der östlichen Ghouta-Region; Hilfe bei der Evakuierung bewaffneter Gruppen; und die Anwesenheit türkischer Truppen an 12 Beobachtungsposten in Idlib.

Erdogan äußerte auch seine Besorgnis über mögliche zivile Opfer und eine neue Welle von Einwanderern, da die Bevölkerung von Idlib durch den Zustrom von Binnenvertriebenen bereits über 2 Millionen Menschen erreicht hat.

Die Entwicklungen vor Ort machen solche Szenarien jedoch vermeidbar. Ankara erwartete nicht, dass die Fronten von Daraa und Quneitra so schnell zusammenbrechen würden, nachdem die Vereinigten Staaten und Israel ihren Kurs geändert hatten. Die Türkei hoffte, zumindest Tel Rifaat und Manbij zu ihren Beständen hinzuzufügen, um ihre Verhandlungsmacht zu stärken, bevor Idlib aus ihrer Reichweite geriet.

Neben den Reaktionen der Türkei haben weitere Faktoren die Situation in Idlib verändert. Vor allem mit dem anhaltenden Zusammenbruch der Oppositionsfronten waren nicht viele Kräfte bereit, die syrische Armee, die sich nun ermutigt fühlt, Jarablus, Azaz, al-Bab und Afrin – Gebiete, die unter türkischer Kontrolle stehen – sowie Gebiete in der Nähe der Euphrat-Frontlinie, die unter der Kontrolle der überwiegend kurdisch-syrischen demokratischen Kräfte standen, zurückzuerobern. Am 26. Juli sagte der syrische Präsident Bashar al-Assad, die militärische Priorität sei Idlib.

„Egal, was Russland der Türkei versprochen hat, die Idlib-Operation wird durchgeführt“, berichteten syrische Medien unter Berufung auf Quellen in der Nähe von Damaskus. „Russland und Syrien haben vereinbart, sichere Korridore für die Zivilbevölkerung in Idlib zu öffnen.“

Berichte aus Hama und Latakia deuten darauf hin, dass die militärischen Vorbereitungen bereits im Gange sind.

Jihadi-Gruppen hatten die schiitischen Siedlungen Fuah und Kefraya in der Region Idlib belagert, aber diese Siedlungen wurden am 17. Juli infolge eines Gefangenenaustauschs zwischen der Regierung und Oppositionsgruppen, die das Gebiet belagerten, evakuiert. So verloren die bewaffneten Gruppen ihre Abschreckungskraft angesichts einer Idlib-Operation.

Nach den Evakuierungen nahm der Bedarf Russlands an Hilfe für die Türkei im Vergleich zu den Vorjahren erheblich ab, so dass Putin weniger Gründe hat, auf Erdogans Bedenken einzugehen.

Man muss auch bedenken, dass das türkische Vorgehen Manbij betreffend, wie z. B. der Abschluss von Abkommen mit den Amerikanern, den Eindruck verstärkt hat, dass die Türkei auf beiden Seiten spielt, wann immer dies möglich ist, und wenn Ankara mehr Zugeständnisse von den Vereinigten Staaten in Bezug auf die Kurden erhalten sollte, dann könnte die Türkei zu ihrer ursprünglichen Pro-West-Achse zurückkehren.

Die Tendenz der Türkei, zu den Ausgangseinstellungen zurückzukehren und die Beziehungen zu den NATO-Verbündeten zu stärken, wie etwa beim NATO-Gipfel am 11. Juli in Brüssel, wurde auch von Moskau registriert.

Darüber hinaus sind die Russen zunehmend entschlossen, eine feste Position gegen oppositionelle Gruppen einzunehmen, nachdem die Angriffe von selbst gebauten unbemannten Luftfahrzeugen gegen den russischen Luftwaffenstützpunkt in Khmeimim bei Latakia zugenommen haben.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist, dass sich alle antirussischen Kämpfer des Nordkaukasus in Idlib versammelt haben. Russland hoffte von Anfang an, seine Rechnungen mit diesen einheimischen Feinden außerhalb des eigenen Territoriums zu begleichen.

Trotz all dieser Entwicklungen ist es für Russland und die Türkei noch zu früh, den Astana-Prozess abzubrechen. Während sich die durch die Syrienkrise verschlechterten bilateralen Beziehungen normalisieren, haben die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern gerade erst begonnen, die Oberhand zu gewinnen. Trotz ihrer Uneinigkeit über Idlib sind sich Putin und Erdogan bewusst, dass sie einander brauchen. Jeder fragt sich jetzt, wie diese beiden Führer das angehen werden, was zur Achillesferse der Beziehungen zwischen Russland und der Türkei geworden ist. Jeder weiß, dass Idlib nicht in den Händen von al-Qaida-orientierten Organisationen bleiben kann. Es ist klar, dass es eine Operation geben wird, aber wie?

Harte Kämpfe sind in Idlib unvermeidlich, und das Daraa-Modell des Umgangs mit der Opposition – die Übergabe schwerer Waffen und die Zustimmung zu einem Regime der Nicht-Feindseligkeit – wird nicht funktionieren. Die Türkei ist beunruhigt über die möglichen Folgen einer Operation gegen eine Region, die sie zu verteidigen versprochen hatte. Die Türkei erwartet eine neue Einwanderungswelle sowie einen Zustrom von bewaffneten Gruppen entlang der türkischen Grenze, die möglicherweise sogar türkisches Territorium erreichen.

Welche Optionen hat die Türkei für die bevorstehende Operation? Die erste Frage ist, ob diese 12 Beobachtungsposten der türkischen Armee tatsächlich eine Abschreckung darstellen. Für die Türkei wird es nicht möglich sein, eine Operation mit ihrer begrenzten Präsenz in Idlib auf unbestimmte Zeit zu verzögern.

Es besteht also die Möglichkeit, das Afrin-Szenario in Idlib zu implementieren. Es sollte jedoch daran erinnert werden, dass die militanten Gruppen, die sich in Idlib versammeln, inbrünstig von der islamischen Ideologie motiviert sind und sich weigern, an dem von den Russen befürworteten Versöhnungsprozess teilzunehmen. Diese Gruppen lehnen auch jeden Dialog mit dem Regime entschieden ab und betrachten die Prozesse von Astana und Genf als Verrat. Diese Faktoren werden für die Türkei in Idlib eine harte Mission voller Risikofaktoren darstellen.

Ein weiteres Szenario besteht darin, dass die Türkei ihre Partnerschaft mit Russland beendet und sich an die Vereinigten Staaten wendet. Doch wenn man sich die Leistung der Donald Trump-Administration ansieht, klingt das nicht vielversprechend. Washington will Ankara bedingungslos in einem wirtschaftlichen und politischen Embargo gegen den Iran auf seiner Seite haben und wäre daher nicht allzu besorgt über die Sorgen Ankaras. Solange das Pentagon die Kurden weiterhin unterstützt, wird sich in Syrien keine konsequente und umfassende amerikanisch-türkische Partnerschaft entwickeln. Ankaras wichtigste Hoffnung ist, dass die Vereinigten Staaten ihre Beziehungen zu den Kurden abbrechen.

Ankara hat eine weitere ernste Sorge: Wenn sich die Kurden von den Amerikanern distanzieren und einen Dialog mit Damaskus entwickeln, könnte ihre De-facto-Autonomie in Rojava rechtlich anerkannt werden. Das ist angesichts der berichteten Dialogbemühungen zwischen den Kurden und Damaskus nicht allzu weit hergeholt. Der letzte war am 26. Juli, als die Kurden eine Delegation nach Damaskus schickten, angeführt von Ilham Ahmed, dem Präsidenten des Syrischen Demokratischen Rates, und Ibrahim Kaftan, dem Präsidenten der Future Syria Party.

Vor diesem bedeutsamen Besuch in Damaskus wies Aldar Khalil, der Vorsitzende der einflussreichen Bewegung für eine demokratische Gesellschaft, darauf hin, dass sich Kurden der Idlib-Operation anschließen könnten. „Die Türkei muss syrisches Territorium verlassen“, sagte er. „Wenn wir in Idlib eine Rolle spielen sollen, die zur Befreiung Afrins beitragen würde, sind wir bereit.“

Mit anderen Worten, eine Alternative zur Abkühlung der türkisch-russischen Partnerschaft könnte eine neue Gleichung einer Beteiligung der Kurden am Kampf in Idlib bedeuten.

Insgesamt zwingt der Anspruch der Türkei, bewaffnete Gruppen in Idlib zu unterstützen, Ankara dazu, zwischen schlechten und schlechteren Optionen zu wählen. Auch die türkischen Sponsoringbestrebungen in Idlib erweisen sich aufgrund der heimlichen Bemühungen des islamischen Staates, Zugänge für seine Mitgliedsorganisationen in Idlib zu finden, der wachsenden Stärke der al-Qaida-assoziierten Gruppen und der eskalierenden Konflikte zwischen all diesen Fraktionen als schwierig zu erreichen. Die folgenden al-Qaida-verbundenen Gruppen bemühen sich, ihren Einfluss in Idlib zu erhöhen und das Gebiet unregierbar zu machen: Huras al-Din (Guardians of Religion Organization), die am 27. Februar mit einem Pakt zwischen Jaish al-Malahim, Jaish al-Badiya, Jaish al-Sahil, Saraya al-Sahil und Jund al-Aqsa gegründet wurde. Obwohl einige Gruppen darauf bestehen, dass die Türkei in Idlib als Garant auftritt, könnte Ankara eines Tages auf Idlib verzichten. Aber das klingt nicht machbar.

Die derzeitigen Herrscher von Idlib gehören zu den unversöhnlichsten und fanatischsten Fraktionen des Krieges, was die Wahrscheinlichkeit einer Operation stark erhöht.

Fehim Tastekin ist ein türkischer Journalist und Kolumnist für Turkey Pulse, der zuvor für Radikal und Hurriyet schrieb. Er war auch Moderator der wöchentlichen Sendung „SINIRSIZ“ auf IMC TV. Als Analyst ist Tastekin auf türkische Außenpolitik und Kaukasus-, Nahost- und EU-Angelegenheiten spezialisiert. Er ist der Autor von “Suriye: Yikil Git, Diren Kal,” “Rojava: Kurtlerin Zamani” and “Karanlık Coktugunde – ISID.” Tastekin ist Gründungsherausgeber der Agentur Kaukasus. Auf Twitter: @fehimtastekin

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/07/turkey-russia-syria-astana-on-verge-of-collapse-due-to-idlib.html?utm_campaign=20180731&utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_term=Daily%20Newsletter

