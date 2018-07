Kurden erreichen Einigung mit Damaskus zur Beendigung des Syrien-Konflikts

Übersetzung LZ

Bild: Riad Darar und Ilham Ahmed, Ko-Vorsitzende des sogenannten Syrischen Demokratischen Rates (DEZA) beim dritten Treffen am 16. Juli 2018 in der syrischen Stadt Tabqa. (Foto von Reuters)

Ein Bündnis von kurdischen und arabischen Kämpfern in Syrien sagt, es sei zu einer Einigung mit der syrischen Regierung gekommen, um Verhandlungen zur Beendigung der Gewalt in Syrien zu beginnen.

Die Ankündigung erfolgte, nachdem der sogenannte Syrische Demokratische Rat (DEZA), der politische Flügel der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), Anfang dieser Woche eine Delegation zu Gesprächen mit syrischen Vertretern nach Damaskus entsandt hatte. Die SDF selbst ist eine von den USA unterstützte Koalition von hauptsächlich kurdischen Kämpfern.

Die DEZA sagte am Samstag in einer Erklärung, dass sie mit der Regierung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad vereinbart habe, Komitees zu bilden, die „einen Fahrplan für ein demokratisches, dezentralisiertes Syrien entwerfen“ würden.

Die DEZA-Delegation besuchte Damaskus zum ersten Mal, nachdem Präsident Assad sagte, dass er „Türen für Verhandlungen mit syrischen Kurden öffnet“, die er als „offenbar misstrauisch“ gegenüber ihrem unberechenbaren Verbündeten – den Vereinigten Staaten – bezeichnete.

Die Kurden erklärten sich dann bereit, die Kontrolle über den östlichen Euphrat an die Regierung zu übergeben, nachdem Washington seine Unterstützung für die kurdischen Militanten in den nordsyrischen Städten Manbij und Afrin aufgekündigt hatte.

Der Ko-Vorsitzende der DEZA, Riad Darar, sagte am Freitag, dass die Gespräche mit Damaskus darauf abzielten, „auf eine Lösung für Nordsyrien hinzuarbeiten“, da es an der Zeit sei, „unsere Probleme selbst zu lösen“.

Die Gruppe, die von Washington unterstützt wird, hat es bereits während des siebenjährigen Konflikts in Nordsyrien geschafft, eine autonome Regierung zu bilden.

Washingtons widersprüchliche Pläne in Syrien haben die kurdischen Militanten jedoch dazu veranlasst, sich an die Regierung in Damaskus zu wenden.

Ihre Präsenz in der Region nahe der türkischen Grenze hat zu Spannungen zwischen den USA und der Türkei geführt.

Ankara, das die syrischen kurdischen Militanten als eine Erweiterung der PKK-Terroristen betrachtet, hat sogar damit gedroht, „alle Terrornester zu zerstören“, nahe der syrischen Grenze.

Es hat geschworen, keinen kurdischen Gruppen die Kontrolle über die türkische Grenze zu Syrien zu überlassen.

Flüchtlinge versammeln sich in Shebaa (Libanon) zur Rückkehr nach Syrien.

Am Samstag versammelten sich Hunderte von syrischen Flüchtlingen, die in Hasbaya’s Shebaa und Western Bekaa wohnten, auf einem Schulhof in Shebaa und warteten auf Busse, die von der syrischen Regierung zur Verfügung gestellt wurden.

Die staatliche Nationale Nachrichtenagentur schätzte, dass sich um 9 Uhr morgens fast 900 Flüchtlinge in der Shebaa High School versammelten, während die General Security vor Ort die Namen der Departements prüfte.

Die Busse halten am Grenzübergang Masnaa, bevor sie nach Syrien fahren. Die Gruppe ist die vierte, die aus dem Libanon abreist.

Mehrere Gruppen waren zuvor, insbesondere aus der nordöstlichen Stadt Arsal, auf Initiative von General Security abgereist.

https://www.presstv.com/Detail/2018/07/28/569493/SyriaKurdishSyrian-Democratic-Councilpeace-talks

Advertisements