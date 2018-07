Massenausverkauf von US-Staatsanleihen bedeutet apokalyptisches Szenario für USD

von http://www.fort-russ.com

Seit April 2018 hat Russland fast 85% der US-Staatsanleihen verkauft und seine Goldreserven auf ein Rekordniveau erhöht.

Im April und Mai dieses Jahres reduzierte Moskau die Aktiva in US-Staatsanleihen von 96 Milliarden Dollar auf 15 Milliarden Dollar. Die vom US-Finanzministerium veröffentlichte Liste der 33 größten Inhaber öffentlicher Schulden umfasst nicht mehr Russland. Gleichzeitig hat die russische Zentralbank ihren Goldanteil an ihren internationalen Reserven deutlich erhöht.

Diese Faktoren haben in den letzten zehn Jahren zu einer deutlichen Verschiebung der russischen internationalen Reserven geführt: Der Goldanteil hat sich verzehnfacht, während der Anteil der US-Staatsanleihen auf den niedrigsten Stand gesunken ist.

Die Rolle der US-Staatsanleihen in den globalen Währungsreserven

Die internationalen Währungsreserven eines Landes stellen das Nettofinanzvermögen der Währungsbehörden (in der Regel Zentralbanken) dar, das in verschiedenen Reservearten gehalten wird, wie z.B. in Fremdwährungen (Anleihen und Einlagen), Gold, Sonderziehungsrechten – vom Internationalen Währungsfonds geschaffene Zahlungseinheit – und Reservepositionen im IWF sowie einigen anderen Aktiva.

Diese Mittel werden vom Land verwendet, um seine finanziellen Verpflichtungen wie z.B. die Ausgabe von Devisen zu erfüllen, die Volatilität zu minimieren und das Finanzsystem der Spekulanten zu schützen. Im Allgemeinen ist es eine Art Sicherheitsmatratze, um die Folgen externer Schocks für die Staatswirtschaft abzufedern.

Im derzeitigen Finanzsystem sind die meisten internationalen Reserven in US-Staatsanleihen angelegt. Diese Anleihen werden vom US-Finanzministerium zur Finanzierung von US-Staatsschulden ausgegeben. Die USA können ihre Währung frei ausgeben, indem sie die Tatsache ausnutzen, dass der internationale Handel in Dollar abgewickelt wird, was zur weltweiten Nachfrage nach Dollar beiträgt. Das heißt, jedes Land, das US-Staatsanleihen kauft, finanziert das US-Defizit. Aber warum finanziert die internationale Gemeinschaft weiterhin die US-Wirtschaft und unterstützt die Hegemonie des Dollars?

Die Antwort ist ganz einfach. US-Schuldtitel gelten als das sicherste Anlagegut der Welt mit höherer Liquidität, so dass sie bei Bedarf schnell und ohne Wertverlust verkauft werden können. Die USA haben eine gute Bonität, trotz einiger Spekulationen über die Schuldenobergrenze. Es wird vermutet, dass ein Ausfall in den USA fast unmöglich ist, so dass dieser Vermögenswert für die Sicherheit eines Landes geeignet ist.

Russland und Entdollarisierung

Russland versucht, seine Abhängigkeit von der US-Währung zu verringern, nachdem Washington und seine Verbündeten im Jahr 2014 Sanktionen gegen das Land verhängt haben. Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, dass sich Moskau nicht mehr auf das vom US-Dollar geführte Finanzsystem verlassen kann, weil die Vereinigten Staaten einseitige Sanktionen verhängt und die Regeln der Welthandelsorganisation verletzt haben.

Der erste Schritt bestand darin, die Inlandswährungstransaktionen mit den russischen Handelspartnern zu erhöhen und damit die Nachfrage nach Dollars seitens dieser Länder zu reduzieren.

Infolgedessen nahmen die Transaktionen in Rubel in der Eurasischen Wirtschaftsunion (bestehend aus Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Russland) deutlich zu. Im Oktober 2017 eröffnete China in Moskau die erste Abteilung seiner Bank of Industry and Commerce, um Transaktionen in Yuan zu fördern. Darüber hinaus hat Moskau bereits Abkommen mit der Türkei, dem Iran und Aserbaidschan unterzeichnet, um die Verwendung des Dollars bei internationalen Transaktionen zu vermeiden. Auf dem 10. BRICS-Gipfel vom 25. bis 27. Juli in Johannesburg diskutierten Vertreter der Mitgliedsländer der Gruppe auch die Möglichkeit, Geschäfte in Landeswährung statt in Dollar zu tätigen.

Anfang April verhängte Washington ein neues Paket antirussischer Sanktionen, die härtesten seit 2014. Die USA haben Sanktionen gegen 38 russische Geschäftsleute und Unternehmen eingeführt.

Im Juni 2018 gab das US-Finanzministerium bekannt, dass Russland bis April dieses Jahres die Hälfte seiner US-Staatsanleihen verkauft hatte. Auf diese Weise ist Russland vom 18. auf den 22. Platz auf der Liste der führenden US-Kreditgeber gesunken. Im Juli 2018 wurde bekannt, dass Russland ein weiteres Drittel seiner US-Anleihen losgeworden ist. Gleichzeitig erreichten die russischen Goldreserven fast 2.000 Tonnen. In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 kaufte die russische Zentralbank rund 106 Tonnen des Edelmetalls, wodurch sich der Goldanteil an den internationalen Reserven um 18% erhöhte, und erhöhte auch ihre auf andere Währungen lautenden Reserven, die bei Zentralbanken anderer Länder hinterlegt waren.

Laut der Präsidentin der Bank von Russland, Elvira Nabiullina, ist es das Ziel der Bank, ihre internationalen Reserven zu diversifizieren.

„Wir haben kürzlich die gesamte Devisenstruktur diversifiziert [in internationalen Reserven]. Wir haben eine Politik umgesetzt, die sicherstellt, dass die internationalen Reserven sicher gelagert und diversifiziert werden“, kommentiert Nabiullina den Verkauf der Anleihen.

Einige Experten glauben, dass Russland seine US-Staatsanleihen verkauft hat, weil es befürchtet, dass diese Vermögenswerte im Falle neuer Anti-Bank-Sanktionen eingefroren werden könnten. Solche Maßnahmen sind jedoch unwahrscheinlich, da sie die Glaubwürdigkeit der Anleger im US-Finanzsystem weltweit beeinträchtigen würden.

Was passiert, wenn andere Länder die US-Staatsanleihen abstoßen ?

Was die Folgen für die US-Wirtschaft betrifft, so stellt der Verkauf von US-Anleihen durch Russland keine große Bedrohung für Washington dar, da Russland bereits vor dem massiven Verkauf von Anleihen nur auf Platz 18 der Liste der führenden US-Kreditgeber stand.

Zu den größten Inhabern von US-Staatsanleihen gehört China, das Anleihen im Wert von 1,18 Billionen Dollar hält. Japan liegt mit 1,03 Billionen Dollar an zweiter Stelle. Zu den führenden Ländern gehören auch Irland, Brasilien, die Schweiz, Großbritannien, Indien und Saudi-Arabien.

Stellen Sie sich vor, die meisten dieser US-Schuldner würden sich von US-Staatsanleihen befreien. Das Angebot an Anleihen würde drastisch ansteigen und zu einer Abwertung führen. Die Renditen von US-Anleihen würden ein Rekordhoch erreichen. Diese Situation könnte die gesamte US-Wirtschaft zusammenbrechen lassen.

Die Türkei ist ein weiteres Land, das bereits beschlossen hat, sich von US-Staatsanleihen zu trennen. Der Präsident des Landes, Recep Tayyip Erdogan, glaubt, dass der Westen das Land für seine Politik der Stärkung der Souveränität bestrafen will. Nach den neuesten Daten hat Ankara seit Oktober 2017 seine in US-Wertpapiere investierten Finanzmittel um 38% reduziert und damit die Goldkäufe erhöht.

Obwohl diese Anleihen angesichts des Handelskrieges Washingtons gegen China, den führenden US-Kreditgeber, auch heute noch das sicherste Kapital der Welt sind, gehen einige Analysten davon aus, dass Peking seine Position in den US-Staatsanleihen reduzieren könnte, wie dies bereits von Russland und der Türkei getan wurde. Dieser Schritt wäre wirklich der Beginn des Endes der Dollar-Ära.

Russland trennt sich von riesigen Mengen US-Staatsanleihen, aber wer finanziert Amerikas Schulden jetzt noch ?

Die anhaltend hohe US-Verschuldung liegt nun bei weit über 21 Billionen Dollar. Während sich die meisten Medien auf ausländische Inhaber von US-Staatsanleihen konzentrieren, machen sie weniger als 30 Prozent der Gesamtmenge aus. RT zeigt, wer den Rest hält.

Russland verschwand kürzlich aus den Top-10 der US-Staatsanleihen, wobei seine Bestände von 96,1 Milliarden Dollar im März auf nur noch 14,9 Milliarden Dollar im Mai zurückgingen. Nach den neuesten Statistiken des US-Finanzministeriums ist das Land von der Liste der 33 größten ausländischen Inhaber von US-Staatsanleihen verschwunden.

Der Rückgang ist auf eine Bewertung der finanziellen, wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken zurückzuführen, so der Chef der russischen Zentralbank Elvira Nabiullina. Der Beamte sagte, dass Goldkäufe Russland helfen würden, seinen Reichtum zu diversifizieren.

Trotz der eskalierenden Gefahr eines Handelskrieges ist China nach wie vor die Nummer eins der ausländischen Inhaber von US-Staatsanleihen. Die jüngsten Daten zeigen, dass die Bestände des Landes im Mai um 1,2 Milliarden Dollar auf 1,183 Billionen Dollar gestiegen sind und sich damit seit August letzten Jahres im gleichen Rahmen bewegen.

Trotz systematischer Rückgänge bleibt Japan der zweitgrößte Investor in US-Wertpapieren. Im April reduzierte Tokio die Bestände auf 1,031 Billionen Dollar, den niedrigsten Stand seit Oktober 2011, erhöhte sie aber im Mai um 17,6 Milliarden Dollar auf 1,049 Billionen Dollar. Die Liste der größten Inhaber von US-Staatsanleihen setzt sich neben China und Japan aus weiteren Ländern und Offshores zusammen.

Dazu gehören Irland mit 301 Milliarden Dollar, Brasilien mit 299 Milliarden Dollar, Großbritannien mit 265 Milliarden Dollar, die Schweiz mit 243 Milliarden Dollar, Luxemburg mit 209 Milliarden Dollar und Hongkong mit 192 Milliarden Dollar. Die Kaimaninseln reduzierten den Anteil an den US-Beständen von 250 Milliarden Dollar im April 2017 auf 186 Milliarden Dollar im vergangenen Monat. Der Anteil Taiwans erreichte 165 Milliarden Dollar, während Saudi-Arabien und Belgien US-Anleihen im Wert von 162 Milliarden Dollar und 151 Milliarden Dollar halten.

Nach der neuesten Studie der Interessenvertretung Tax Justice Network sind nur einige Staaten aus der Liste nicht im Financial Secrecy Index enthalten, der die Jurisdiktionen nach ihrer Geheimhaltung und dem Umfang ihrer Offshore-Finanzaktivitäten ordnet.

Die Schweiz, die Kaimaninseln, Hongkong, Singapur, Luxemburg und Japan gehörten zu den 15 Ländern, die das Finanzgeheimnis unter Beweis stellten. Der Index, der die USA an zweiter Stelle platziert, umfasst auch Großbritannien, Irland und China. Auch die kleineren Inhaber von US-Staatsanleihen wie Deutschland, die Vereinigten Arabischen Emirate und Taiwan wurden in das Ranking aufgenommen.

Wenn es um die Struktur geht, halten ausländische Unternehmen 6,17 Billionen Dollar, was etwa 29 Prozent der gesamten Staatsverschuldung der USA entspricht. Mehr als 27 Prozent oder 5,72 Billionen Dollar werden von US-Regierungsstellen wie Pensionsfonds gehalten. Ungefähr 11 Prozent oder $2.39 Trillion, gehört dem Fed resultierend aus der quantitativen Lockerung. Der größte Anteil von 32,2 Prozent oder 6,86 Billionen Dollar befindet sich im Besitz von institutionellen und privaten Anlegern in den USA.

Eine US-Staatsanleihe ist eine festverzinsliche Staatsschuldverschreibung mit einer Laufzeit von mehr als 10 Jahren. Staatsanleihen werden zweimal im Jahr verzinst. Der im vergangenen September begonnene Ausverkauf des Treasury erreichte am 17. Mai mit einer Rendite von 3,11 Prozent seinen Höhepunkt. Seitdem hat sich das 10-jährige Treasury unter starker Nachfrage erholt, und die Rendite ist angeblich gesunken.

