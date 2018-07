Der wahre Grund, warum die USA mit Russland reden müssen.

von Pepe Escobar – http://www.atimes.com

Bild: Russische Kriegsschiffe, darunter die Fregatte Admiral Gorshkov (2. links), am 20. Juli 2018 während einer Probe für die Marineparade in der Nähe des Marinestützpunktes Kronshtadt vor St. Petersburg. Foto: AFP / Olga Maltseva

Übersetzung LZ

Ein neues Buch beschreibt, warum zukünftige Historiker Putins Grundsatzrede vom 1. März als den ultimativen Wendepunkt im Neuen Großen Spiel des 21. Jahrhunderts in Eurasien bezeichnen.

Zukünftige Historiker könnten die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom 1. März als den ultimativen Wendepunkt im Neuen Großen Spiel des 21. Jahrhunderts in Eurasien bezeichnen. Der Grund dafür ist in Losing Military Supremacy genau beschrieben: The Myopia of American Strategic Planning, ein neues Buch des russischen Militär-/Marineanalytikers Andrei Martyanov.

Martyanov ist für diese Aufgabe bestens vorbereitet. Geboren in Baku Anfang der 1960er Jahre, war er bis 1990 Marineoffizier in der UdSSR-Ära. Mitte der 90er Jahre zog er in die USA und ist heute Laborleiter in einer Luft- und Raumfahrtfirma. Er gehört zu einer extrem seltenen Gruppe: Top-Militär/Marine-Analysten, die sich auf US-Russland spezialisiert haben.

Vom Zitat von Alexis de Tocqueville und Leo Tolstois Krieg und Frieden bis zur Überprüfung des Machtgleichgewichts während der Sowjetzeit und darüber hinaus verfolgt Martyanov sorgfältig, wie die einzige Nation auf dem Planeten „die die Vereinigten Staaten militärisch konventionell besiegen kann“ auf eine Situation reagiert hat, in der ein „sinnvoller Dialog zwischen Russland und den amerikanischen Politikern praktisch unmöglich ist“.

Was sich letztendlich zeigt, ist nicht nur die Missachtung von Sun Tzu – „wenn man den Feind kennt und sich selbst kennt, braucht man das Ergebnis von hundert Schlachten nicht zu fürchten“ -, sondern vor allem die unverdünnte Hybris, turboaufgeladen, unter einer Reihe von illusionistischen positiven Feedbackschleifen, durch Desert Storm’s „Truthahnschießen“ von Saddam Husseins stark aufgeblasener, elend trainierter Armee.

Der Komplex Industrie-Militär-Geheimdienste der Vereinigten Staaten profitiert von einem gemeinsamen Jahresbudget von rund 1 Billion US-Dollar. Die einzige Rechtfertigung für solche gewaltigen Ausgaben ist die Herstellung einer tödlichen Bedrohung von außen: Russland. Das ist der Hauptgrund, warum der Komplex es US-Präsident Donald Trump nicht einmal es zu versuchen erlauben wird, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren.

Doch jetzt ist dies ein ganz neues Spiel, da die USA vor einem gewaltigen Gegner stehen, der, wie Martyanov sorgfältig darlegt, fünf entscheidende Fähigkeiten einsetzt.

1. Führungs-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Informations-, Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeiten gleich oder besser als in den USA.

2. Elektronische Kampffähigkeiten gleich oder besser als die der USA.

3. Neue Waffensysteme gleich oder besser als die USA.

4. Luftverteidigungssysteme, die der US-Luftwaffe mehr als ebenbürtig sind.

5. Langstrecken-Unterschall-, Überschall- und Hyperschall-cruise missiles, die die Stätzpunkte des US-Imperiums und sogar das gesamte US-Festland bedrohen.

Also, wie ist es soweit gekommen ?

Entlarvung der amerikanischen Militärmythologie

Martyanov argumentiert, dass Russland während des gesamten ersten Jahrzehnts des Jahrtausends genügend Zeit damit verbracht hat, „sich selbst in Form von geschlossenen technologischen Zyklen, Lokalisierung und Herstellung zu definieren“.

Im Gegensatz dazu kann Deutschland, selbst mit einer großen, entwickelten Wirtschaft, „kein modernes Kampfflugzeug von Grund auf neu entwerfen und bauen“, während Russland es kann. Deutschland „hat keine Raumfahrtindustrie, und Russland schon.“

Diejenigen, die in den USA als russische „Experten“ durchgehen, haben diese Techno-Durchbrüche nie kommen sehen; sie „haben einfach kein Verständnis für den enormen Unterschied zwischen den Prozessen, die in einer virtuell monetarisierten Wirtschaft ablaufen, und denen, die an der Herstellung des modernen Kampfinformationssystems oder des hochmodernen Kampfflugzeugs beteiligt sind“.

Martyanov produziert viele Schnappschüsse. Zum Beispiel, „Russland….ohne unnötige Fanfare, startete ein komplettes Upgrade seiner nuklearen Abschreckung mit modernsten ballistischen U-Bootenraketen (SSBNs) der Borey-Klasse (Projekt 955 und 955A)…… Dies ist das Programm, über das die meisten russischen Analysten“ vor zehn Jahren lachten. Sie lachen nun nicht mehr.“

Ein zentraler Grundsatz des Buches ist es, die amerikanische Militärmythologie zu entlarven. Dazu gehört eine gründliche Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs und eine Überprüfung, wie die sowjetische Marine bereits Mitte der 70er Jahre die technologische Lücke zur US-Marine schloss, obwohl sie „eine engagierte, streng auf Abschreckung ausgerichtete Seeverweigerungsmacht“ blieb. Die sowjetische Marine, wie die russische Marine heute, „wurde weitgehend für einen einzigen Zweck gebaut: um einen NATO-Angriff auf die UdSSR vom Meer aus zu verhindern“.

Es ist unvermeidlich, dass Russland eine konzertierte Strategie entwickeln musste, um dem unerbittlichen Drang der Nordatlantikvertrags-Organisation nach Osten entgegenzuwirken – eine klare Verletzung der (verbalen) Vereinbarung zwischen George Bush Senior und Michail Gorbatschow.

Und das führt uns zum Allerheiligsten über das beliebte Beltway-Mantra, „Russische Aggression“. Auch wenn Russland „die Fähigkeit hat, der NATO großen Schaden zuzufügen“, wie uns Martyanow erinnert, „warum sollte Russland europäische Länder angreifen oder schädigen, die für Russland viel mehr wert sind, als sie es wären, wenn sie beschädigt und theoretisch unterjocht würden“?

Das Kaliber von Brzezinskis Albtraum

Das Kapitel 7 des Buches mit dem Titel „The Failure to Come to Grips with the Modern Geopolitical Realignment“ bringt uns zurück zu einem weiteren entscheidenden Moment: die Siegesparade 2015 in Moskau, bei der Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping nebeneinander sitzen und den schlimmsten „Grand Chessboard“ Brzezinski-Albtraum der „zwei mächtigsten eurasischen Nationen, die ihre volle Unabhängigkeit von der amerikanischen Vision der Welt erklären“, grafisch darstellen.

Am 7. Oktober 2015 wurden sechs 3M14-Kalibr-cruise missiles im Abstand von fünf Sekunden von den kleinen Raketenschiffen der russischen Marine im Kaspischen Meer gestartet, die auf Daesh-Ziele in Syrien abzielen. Die USS Theodore Roosevelt und ihre Trägerkampfgruppe verstanden die Botschaft sofort – und verließen den Persischen Golf im Nu.

Seitdem hat sich die Botschaft verstärkt: Das östliche Mittelmeer, das Schwarze Meer oder „die pazifischen Verantwortungszonen der russischen Marine“ werden zu „völlig geschlossenen Zonen für jeden Gegner“.

Die Lehre aus der Kalibr-in-the-Caspian-Saga, schreibt Martyanov, ist, dass „zum ersten Mal offen demonstriert wurde und die Welt zur Kenntnis nahm, dass das amerikanische Machtmonopol offiziell gebrochen wurde“.

Wie Martyanov zeigt, wie „sowohl in Donbass als auch besonders in Syrien, Russland den amerikanischen geopolitischen und militärischen Bluff“ nannte, steht außer Frage, dass diese Syrien-Ukraine-Verbindung – die ich hier analysiert habe – der Grundstein für die aktuelle „historisch beispiellose antirussische Hysterie in den USA“ ist.

Der Ball liegt also – genau wie der von Putin Trump angebotene in Helsinki – bei den Vereinigten Staaten. Was Martyanov als „die tödliche Kombination aus Ignoranz, Hybris und Verzweiflung der zeitgenössischen amerikanischen Eliten“ bezeichnet, ist jedoch nicht zu unterschätzen.

Bereits während seines Wahlkampfes kündigte Trump mehrfach an, dass er die internationale (Un-)Ordnung nach dem Kalten Krieg anfechten werde. Helsinki war eine grafische Demonstration, dass Trumps „drain the swamp“ nun einem massiven unbeweglichen Objekt gegenübersteht, da der Sumpf keine Gefangenen braucht, um seine Billionen-Dollar-Kraft zu erhalten.

Im Gegensatz dazu ist die russische Diplomatie, wie Putin selbst diese Woche noch einmal ausdrücklich bekräftigt hat, unnachgiebig darin, dass alles erlaubt ist, wenn es darum geht, den Kalten Krieg 2.0 zu vermeiden.

Aber nur für alle Fälle sind Russlands Waffen der neuen Generation jetzt offiziell vom Verteidigungsministerium enthüllt wurden, und einige von ihnen sind bereits einsatzbereit.

Pearl Harbor trifft Stalingrad“.

Es ist kristallklar, dass Präsident Trump die anische Teilungstaktik analog Kissinger anwendet und versucht, die politische und wirtschaftliche Verbindung Russlands mit den beiden anderen eurasischen Integrationspolen China und Iran zu verringern.

Dennoch kann der Sumpf nicht über das große Ganze nachdenken – wie dieses Must-Watch-Gespräch zwischen zwei der ganz wenigen Amerikaner, die Russland wirklich gut kennen, beweist. Professor Stephen Cohen und Professor John Mearsheimer bringen es auf den Punkt: Nichts kann getan werden, wenn Russophobie das Gesetz des Landes ist.

Immer wieder müssen wir auf Putins Rede vom 1. März zurückkommen, die den USA das präsentierte, was man nur beschreiben kann, schreibt Martyanov, als „ein militärisch-technologisches Pearl Harbor trifft Stalingrad“.

Martyanov geht den ganzen Weg, um zu erklären, wie die neuesten russischen Waffensysteme immense strategische – und historische – Auswirkungen haben. Die Raketenlücke zwischen den USA und Russland ist nun „ein technologischer Abgrund“, mit ballistischen Raketen „die zu Flugbahnen fähig sind, die jede Art von antiballistischer Verteidigung unbrauchbar machen“. Star Wars und seine Derivate sind nun – um einen Trumpismus zu verwenden – „obsolet“.

Der Kinzhal, wie von Martyanov beschrieben, ist „ein kompletter geopolitischer, strategischer, operativer, taktischer und psychologischer Wendepunkt“. Kurz gesagt, „kein modernes oder zukünftiges Luftverteidigungssystem, das heute von der NATO eingesetzt wird, kann auch nur eine einzige Rakete mit solchen Eigenschaften abfangen“.

Das bedeutet unter anderem – und das ist nie genug -, dass das gesamte östliche Mittelmeer abgeschottet werden kann, ganz zu schweigen vom gesamten Persischen Golf. Und das alles geht weit über die Asymmetrie hinaus; es geht um „die endgültige Ankunft eines völlig neuen Paradigmas“ in der Kriegsführung und Militärtechnik.

Martyanovs Buch ist die ultimative Waffe der Mythenzerstörung (WMD). Und im Gegensatz zur Version von Saddam Hussein existiert diese tatsächlich. Wie Putin warnte (um 7:10 Uhr im Video), „Sie hörten uns damals nicht zu.“ Hören sie jetzt zu?

http://www.atimes.com/article/heres-the-real-reason-the-us-must-talk-to-russia/

Advertisements