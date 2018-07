NATO fordert Viertel vom Bundeshaushalt für Krieg

von Wilfried Kahrs – https://qpress.de

BRDigung: Das wichtigste im Leben einer Nation ist meistens ihr Tod. Zumindest der massenhafte Tod vieler ihrer Bewohner und die flächendeckende Zerstörung von Sachwerten und Infrastrukturen. Nur das bürgt für die Wiederholung von Wirtschaftswundern durch Wiederaufbau. So etwas bekommt man allerdings nicht geschenkt, denn man muss zunächst einmal eine ernstzunehmende Bedrohung für die Nachbarschaft darstellen, damit der gewünschte Mechanismus zuverlässig in Gang gesetzt werden kann.

Da ist es nur all zu verständlich, dass das große Friedensbündnis NATO darauf drängt, das maximal viel Kohle in eine anständige Kriegsvorbereitung gesteckt wird. Um jetzt niemandem Angst zu machen, nennen wir das ganze besser Verteidigungsetat. Das war schon unter Adolf das gleiche Spiel. Steckten wir jetzt nicht einen beträchtlichen Teil der Wirtschaftsleistung (bald zwei Prozent vom BIP) in die Rüstung, würde vermutlich der ersehnte Schaden zu gering ausfallen. Das wiederum könnte das notwendige neue Wirtschaftswunder zu mager ausfallen lassen. Das alles muss jetzt recht bald passieren, denn es ist völlig unklar wie lange es in dieser Region noch diese leistungsbesessenen Leute gibt, die schon länger hier leben.

Gute Ideen für den Weltfrieden

Das nachrückende Ersatzvolk hat die Arbeit noch nicht als Passion für sich entdeckt, dafür verfügt es über einen ausgeprägteren Reproduktionswillen, was für die Zukunftsfähigkeit einer geordneten Nutzmenschhaltung für den Moment viel wichtiger ist. Insoweit ist das völlig in Ordnung, wenn parallel zur Rüstungsindustrie die Asylindustrie boomt. Beide Segmente stehen mit rosigen Zukunftsaussichten da. Wie es aussieht, will man das Wirtschaftswunder wohl einmal komplett neu konzipieren. Genau genommen bräuchten ja die USA dringend mal ein Wirtschaftswunder, weil deren Infrastruktur noch niemals so grundlegend erneuert wurde. Aber vielleicht sind die auch nur zu bequem für einen radikalen Wiederaufbau. Auch müssten sich mal ein paar willige Nationen finden, ihnen den Kontinent so richtig zu zerdeppern. Bislang hat es sich allzeit als vorteilhafter erwiesen Europa zu verwüsten, weil es von Ost und West gleich gut bebombt werden kann.

Nach dem Willen der NATO soll Deutschland für die Vorbereitung dieser kapitalistischen Riesengaudi ein Viertel seines Bundeshaushalts in Mord & Totschlag investieren. Das hat der Dschihad-Jens hier verkündet: Nato-Generalsekretär fordert deutlich höhere deutsche Militärausgaben … [SpeiGel auf Linie]. Aus Sicht des Kapitals ist das auch viel profitabler, als es in irgendwelche jämmerlichen Sozialprojekte zu versenken. Bei den Nachbarstaaten ringsherum funktioniert das alles nicht so dolle. Die haben keine Kohle für solchen Kriegsluxus bzw. ein zu geringes BIP. Da kommt einfach keine lohnenswerte Schlachtmasse zusammen. Was würden EU und NATO nur machen, wenn die Deutschen nicht so kriegsgeil wären und sich immer wieder vordrängeln. Zumindest wenn es darum geht den Russen mal wieder richtig was aufs Maul zu geben. Den Frieden und das „nie wieder“ können wir ja danach erneut für sieben Jahrzehnte beschwören.

Kleingeld für den guten Zweck

Folgte man nunmehr den Kalkulationen des Dschihad-Jens von der NATO-Brut, so betrügen unsere Kriegskosten demnächst 85 Milliarden Euro pro Jahr und somit fast 25 Prozent des Bundeshaushalts. Hier mal ein kurzer Blick in den Bun­des­haus­halt 2018 … [BMF]. Die Investition in Krieg ist ähnlich sinnvoll wie die in Drogen. Dem Dealer tut das zu jeder Zeit sehr gut, besonders dann, wenn klar ist, das der wegen seiner starken Allergie Immunität strafrechtlich gar nicht zu belangen ist. Immerhin dürfen wir bei der aktuellen Kriegsinvestitionswelle den Anschluss nicht verpassen. Mord und Totschlag werden nicht ewig auf uns warten. Unser großer Bruder von Übersee macht es vor: Trump unterschreibt größtes Militärbudget aller Zeiten … [Sputnik … Feindsender]. Allein mit den US-Geldmitteln könnte man zwar die ganze Welt ernähren, aber noch lange nicht gründlich ausrotten. Deshalb müssen die Anstrengungen in diese Richtung noch viel massiver ausfallen.

Deutschland ist in der Verantwortung

Selbstverständlich ist sich Deutschland seiner historischen Rolle und Verantwortung bewusst. Somit darf es letztlich allein schon aus markenrechtlichen Gründen keinen Dritten Weltkrieg ohne Deutschland geben. Damit das ganze Feuerwerk ja genügend Stoff bekommt, sind gerade wir einmal mehr in der Pflicht. Das hat inzwischen sogar unser Furien-Duo Merkel/Laien kapiert und laviert sich langsam unter simulierten Schmerzen in die gewünschte Richtung. Um den Unmut unter denen, die schon länger hier leben, nicht ausufern zu lassen, betont Merkel allerdings ohne Unterlass: „Ausrüstung, nicht Aufrüstung“ und verteidigt den höheren Wehretat. Aus Sicht der Regierung muss es unerhört entspannend sein, so ein tolles Schlafmicheltvolk zu haben. Wohl auch deshalb, weil es sich nachhaltig für den Selbstgenozid entschieden hat und somit Platz für weniger kritische und noch folgsamere Geister schafft.

https://qpress.de/2018/07/09/nato-fordert-viertel-vom-bundeshaushalt-fuer-krieg/

