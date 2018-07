Ende der Illusionen: Erdoğan und die kommende Wirtschaftskrise der Türkei

von Gareth H. Jenkins – http://www.defenddemocracy.press

Die rasche Abwertung der türkischen Lira seit Anfang 2018 ist nicht nur das Ergebnis des Zusammenbruchs der verbliebenen Spuren des Vertrauens der Investoren in das Regime von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, sondern auch ein Symptom dafür, dass die regierende Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) die seit langem bestehenden strukturellen Schwächen der türkischen Wirtschaft nicht beseitigt hat.

HINTERGRUND: Als die AKP im November 2002 ihr Amt antrat, erholte sich die türkische Wirtschaft bereits vom Währungseinbruch im Februar 2001 und der anschließenden scharfen Rezession. Das wirtschaftliche Stabilisierungsprogramm, das die scheidende Regierung mit dem IWF ausgearbeitet hatte und das mit 32 Milliarden Dollar an Krediten von IWF und Weltbank unterstützt wurde, hatte die türkische Lira stabilisiert, die Inflation verringert und zu einer Reform des bisher schlecht regulierten Bankensektors des Landes geführt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Türkei war im ersten Quartal 2002 wieder gewachsen. Es wuchs zum Zeitpunkt der Parlamentswahlen im November 2002 noch. Doch der Aufschwung kam zu spät – und war aus Sicht der Wähler noch zu wenig greifbar -, um die jüngste Folge korrupter und inkompetenter Koalitionsregierungen zu retten, deren Politik zur Krise geführt hatte. Tatsächlich konnte keine der Parteien, die im vorherigen Parlament vertreten waren, einen Sitz in der neuen Versammlung gewinnen. Die AKP, die erst 15 Monate zuvor gegründet worden war, kam mit großer parlamentarischer Mehrheit an die Macht und war damit die erste Einparteienregierung der Türkei seit über einem Jahrzehnt.

Erdoğan’s’s Appetit auf Konfrontation ist ein relativ junges Phänomen. Während der ersten Amtsjahre der AKP, als er noch befürchtete, vom kemalistischen Militär des Landes verwiesen zu werden, war Erdoğan eher vorsichtig als mutig und zog sich eilig zurück, wenn er befürchtete, dass die Generäle gegen ihn vorgehen könnten. Er suchte auch Schutz beim Ausland, indem er die USA – die ängstlich nach „gemäßigten“ muslimischen Verbündeten suchten, um Vorwürfe zu widerlegen, dass ihr „Krieg gegen den Terror“ antiislamisch sei – und die EU, wo viele naiv die bekannte Opposition von Erdogan gegen das türkische Militär mit einem Bekenntnis zu demokratischen Werten verwechselten. Innerhalb der Türkei schloss er eine enge Allianz mit der damals mächtigen Gülen-Bewegung und warb um die angeblich linksgerichtete intellektuelle Elite der Türkei, spielte mit ihrer Eitelkeit und betörte sie mit Engagement und Zugang zur Öffentlichkeit – mit dem Ergebnis, dass sowohl sie als auch die Gülenisten ihre Fremdsprachenkenntnisse für ihn einsetzten. Am wichtigsten war, dass Erdoğan verstand, dass der Schlüssel, um lange genug an der Macht zu bleiben, um es der AKP zu ermöglichen, sich im Staatsapparat zu verwurzeln, darin lag, sich auf dasselbe Thema zu konzentrieren, das die Partei an die Macht gebracht hatte, die Wirtschaftslage.

Die AKP hat die Erholung von der Wirtschaftskrise 2001 zwar nicht angestoßen, aber gefördert. Erdoğan delegierte einen Großteil der Verwaltung der Wirtschaft an einige der fähigeren Mitglieder seines Kabinetts, vor allem an Wirtschaftsminister Ali Babacan, und setzte die Umsetzung des vom IWF ausgearbeiteten Programms zur wirtschaftlichen Stabilisierung fort, während ausländische Investoren mit Nachdruck umworben wurden. Zusammen mit dem positiven Image, das Erdoğan nun in den westlichen Hauptstädten genoss, führte dies zu einem beispiellosen Zufluss ausländischer Gelder in die Türkei – einschließlich ausländischer Direktinvestitionen (FDI) und Portfolioinvestitionen.

In den 90er Jahren hatten die aufeinanderfolgenden türkischen Regierungen versucht, ein stark ansteigendes Haushaltsdefizit zu finanzieren, indem sie riesige reale Erträge aus Schatzanweisungen und Anleihen anboten, die zur Haupteinnahmequelle für türkische Banken wurden – und, durch Rückkaufvereinbarungen (Repo), auch für viele Einzelpersonen und Unternehmen. Die nach der Krise 2001 eingeleiteten Sparmaßnahmen setzten der Praxis ein Ende und zwangen die Banken, sich auf die Generierung von Erträgen aus anderen Quellen, wie z.B. den Ausbau ihres Kreditportfolios, zu konzentrieren. Obwohl es zwischen der AKP und dem staatlichen Establishment noch gelegentlich politische Spannungen gab, begann sich die wirtschaftliche Erholung allmählich im Alltag der Menschen bemerkbar zu machen. Zinsen und Inflationsraten gingen zurück. Die türkische Lira hat sich stabilisiert. Entscheidend ist, dass die zunehmende Verfügbarkeit von Krediten – sei es in Form von Bankkrediten oder Kreditkarten – zusammen mit dem wachsenden Optimismus über die eigenen und die wirtschaftlichen Aussichten des Landes eine massive Zunahme der Kreditaufnahme bewirkte.

Unter dem Druck seiner resoluteren Kollegen Abdullah Gül und Bülent Arınç hat sich ein noch zögerlicher Erdoğan widerwillig bereit erklärt, dem Druck des Militärs zu widerstehen, seine Pläne, Gül zum Präsidenten zu ernennen, aufzugeben und eine vorgezogene Parlamentswahl durchzuführen. Die AKP gewann die Wahl mit einem Erdrutsch und demonstrierte, was die Generäle bereits privat wussten, nämlich dass die Ära der militärischen Vormundschaft endlich vorbei war. Entscheidend für die Wahl waren aber letztlich nicht die zivil-militärischen Beziehungen – obwohl diese eine Rolle spielten – oder außenpolitische Erfolge wie die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU, sondern die wirtschaftliche Bilanz der AKP. Seit ihrem Amtsantritt hatte die Regierung viele Wähler nicht nur reicher gemacht, sondern ihnen auch Hoffnung auf noch bessere Zeiten gegeben. Die Wahlkämpfe der Oppositionsparteien waren dagegen von heftiger Panikmache geprägt und haben selbst viele ihrer eigenen Anhänger nicht davon überzeugt, dass sie die Wirtschaft des Landes besser steuern können als die AKP.

IMPLIKATIONEN: Als die AKP ihre Macht festigte und im Juni 2011 eine dritte Amtszeit gewann, wuchs das Vertrauen in Erdoğan und wurde ideologisch durchsetzungsfähiger und repressiver. Er wurde auch autokratischer, verlor allmählich die Verbündeten, die er während seiner ersten Amtsjahre kultiviert hatte, und wurde zunehmend in den Personenkult eingehüllt, der um ihn herum aufgeblasen wurde. Mit Ausnahme eines starken Einbruchs infolge der Wirtschaftskrise 2007-2008 ist die Wirtschaft jedoch weiter gewachsen. Obwohl der internationale Ruf von Erdoğan während der Gezi-Park-Proteste 2013 zunächst ins Stocken geriet und dann zusammenbrach, galt seine Verwaltung im In- und Ausland immer noch als geschäftsfreundlich. Aber die Warnschilder waren da. In der Tat, genau wie bei Erdoğan’s’s Abstieg in den Autoritarismus, waren sie schon immer da gewesen.

Die akute Anfälligkeit der türkischen Wirtschaft für Veränderungen in der internationalen Anlegerstimmung ist eine direkte Folge der simplen Besessenheit Erdogans von hohen Wachstumsraten und dem Versäumnis, die strukturellen Schwächen der Wirtschaft zu beheben – und wurde durch die zunehmende Dominanz der Wirtschaftspolitik noch verschärft. Die Türkei hat eine chronisch niedrige Sparquote. Ein Großteil des Wirtschaftswachstums der letzten Jahre ist das Ergebnis eines erhöhten Konsums, da Erdoğan die Türken ermutigt hat, mehr Geld auszugeben als zu sparen. Die Einsparungen sind weiter zurückgegangen, während die Kreditaufnahme zugenommen hat. Die Schuldentilgung macht heute mehr als die Hälfte des verfügbaren Einkommens des Durchschnittshaushalts aus, eine Verzehnfachung gegenüber dem Anteil, den es beim Amtsantritt der AKP im Jahr 2002 gab.

Anders als in anderen Ländern mit hohen Verschuldungsraten ist die Verschuldung der türkischen Haushalte meist sehr kurzfristig, etwa bei Kreditkarten oder kurzfristigen Bankkrediten zur Deckung des täglichen Bedarfs. Die niedrige Sparquote der Türkei hat dazu geführt, dass letztlich ein großer Teil dieser Kreditaufnahme nicht durch inländische Bankeinlagen, sondern durch Kredite der Banken aus dem Ausland finanziert wird. Auch türkische Unternehmen haben ihre Kreditaufnahme erhöht. Obwohl die AKP den Anteil der Staatsverschuldung am BIP zum Zeitpunkt ihres Amtsantritts auf weniger als die Hälfte reduziert hat, haben sich die Schulden der privaten Unternehmen im gleichen Zeitraum fast vervierfacht. In den letzten Jahren haben auch die türkischen Unternehmen, die direkt aus dem Ausland in Fremdwährung Kredite aufnehmen, zugenommen, darunter viele, deren einzige Einkünfte in der türkischen Lira erzielt werden, was sie sehr anfällig für einen eventuellen Rückgang des Wechselkurses macht.

Auch ist es der AKP nicht gelungen, trotz des starken Exportwachstums seit 2002 das große Außenhandelsdefizit der Türkei zu beenden. Im Gegenteil, ihre Politik hat es vergrößert. Nicht nur das konsumgetriebene Wachstum hat die Nachfrage nach importierten Konsumgütern erhöht, auch die türkische Industrie ist stark von importierten Rohstoffen und Halbfertigprodukten abhängig – während die Türkei fast ihr gesamtes Erdöl und Erdgas importiert. Dadurch werden die potenziellen Vorteile der jüngsten Abwertung der türkischen Lira für die türkischen Exporteure durch einen Anstieg ihrer Kosten weitgehend ausgeglichen.

Diese Abhängigkeit von ausländischen Gütern und Finanzmitteln hat zu einem anhaltend hohen – und wohl auch nicht nachhaltigen – Leistungsbilanzdefizit geführt, und dennoch kann die türkische Wirtschaft aufgrund ihrer derzeitigen Struktur nicht auf dem von Erdoğan gewünschten Niveau wachsen, ohne ein hohes Leistungsbilanzdefizit zu haben.

SCHLUSSFOLGERUNGEN: In den letzten Jahren, als das internationale Ansehen von Erdoğan eingebrochen ist, ist der Zufluss neuer FDI in die Türkei rapide zurückgegangen, nicht zuletzt wegen der Besorgnis nnenpolitischer Turbulenzen und der stetigen Erosion jeglichen Anscheins von Rechtsstaatlichkeit. Doch zunächst und inmitten einer damals höheren Investitionsbereitschaft in den Schwellenländern zeigten sich ausländische Fondsmanager relativ unbeeindruckt. Merkwürdigerweise sind internationale Investoren zwar häufig gleichgültig gegenüber Menschenrechtsverletzungen in den Ländern, in denen sie investieren, aber sie waren auch unbeeindruckt von der zunehmenden Unterdrückung der Meinungsfreiheit durch Erdoğan – obwohl sie bei Investitionsentscheidungen auf den freien Fluss genauer Informationen angewiesen sind; und vor allem ab Mitte 2016 hatten Analysten von Banken und Brokerhäusern in der Türkei damit begonnen, ihre Wirtschaftsberichte und Prognosen aus Angst vor dem Zorn Erdoğans zu verfälschen. Doch bei einem katastrophalen Besuch in London im Mai 2018 gelang es Erdoğan, die dortige Finanzgemeinde nicht nur davon zu überzeugen, dass er für die türkische Wirtschaft schlecht gerüstet war, sondern dass er nicht einmal verstand, wie eine moderne Wirtschaft funktioniert.

In der Türkei und im Gegensatz zu den ersten Amtsjahren der AKP hat Erdoğan nun sein politisches Überleben von Angst und nicht von Hoffnung abhängig gemacht, indem er seinen Anhängern eine Belagerungsmentalität vermittelt und absurde – wenn auch weit verbreitete – fremdenfeindliche Verschwörungstheorien verbreitet hat. In Verbindung mit der Unsicherheit und dem Krisengefühl, die der Fortbestand des nunmehr zwei Jahre alten Ausnahmezustands mit sich bringt, wurde ein Umfeld geschaffen, das den Investitionen keineswegs förderlich ist. Obwohl die Unternehmen immer noch Kredite von Banken aufnehmen, geht es zunehmend darum, ihre bestehenden Schulden umzustrukturieren oder ihre Betriebskosten zu decken, anstatt zu expandieren oder etwas Neues zu schaffen.

Trotz seiner gegenteiligen Behauptungen war die Entscheidung von Erdoğan, am 24. Juni Präsidentschafts- und Parlamentswahlen abzuhalten, an sich schon ein stillschweigendes Eingeständnis, dass sich die wirtschaftliche Lage in den nächsten 18 Monaten stark verschlechtern wird und dass er nicht vom Sieg überzeugt war, wenn die Wahlen wie vorgesehen im November 2019 stattfinden würden. Auch wenn Erdoğan und die AKP gewinnen, besteht keine Aussicht auf die Einführung längst überfälliger Strukturreformen. Stattdessen wird Erdoğan versuchen, den kommenden Wirtschaftsabschwung im Vorfeld der für März 2019 geplanten Kommunalwahlen zu verschieben und – wie er es vor den Wahlen am 24. Juni getan hat – eine Reihe von kurzfristigen populistischen Maßnahmen durchzuführen, die die mögliche wirtschaftliche Konsolidierung noch schwieriger machen wird, als sie es bereits war. Auch kann Erdoğan keine nennenswerte Unterstützung von ausländischen Investoren erwarten, deren einmal verlorenes Vertrauen nur sehr schwer wiederzugewinnen ist.

Aber eine Niederlage für Erdoğan und die AKP am 24. Juni würde nicht unbedingt einen erheblichen Zustrom ausländischer Gelder in die Türkei auslösen, da viele Investoren wahrscheinlich abwarten würden, wie sich die neue Regierung entwickelt, bevor sie sich engagiert. Aus Sicht der Opposition bestünde daher die Gefahr, dass sie – ebenso wie die AKP für die Erbschaft einer wirtschaftlichen Erholung – von den türkischen Wählern für den wirtschaftlichen Niedergang verantwortlich gemacht würde, den ihnen das Regime Erdoğan hinterlassen hat.

Gareth H. Jenkins ist nicht ansässiger Senior Fellow des Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program Joint Center.

Veröffentlicht unter http://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-articles/item/602-will-the-kurdish-question-secure-erdo%C4%9Fans-Wiederwahl?.html

