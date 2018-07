Putin und Bin Salman kämpfen gemeinsam gegen die US-Schieferöloffensive, die durch Trump’s Krieg gegen iranisches Öl gefördert wird.

von Pepe Escobar – https://russia-insider.com

Die Geschichte mag seltsamere geoökonomische Bettgenossen registriert haben. Aber in der aktuellen OPEC-plus-Welt werden die Spielregeln nun de facto vom OPEC-Schwergewicht Saudi-Arabien in Abstimmung mit Nicht-OPEC-Russland kontrolliert.

Russland kann der OPEC sogar als assoziiertes Mitglied beitreten. Das bilaterale Abkommen zwischen Riad und Moskau enthält eine Schlüsselklausel, die vorsieht, dass gemeinsame Interventionen zur Erhöhung oder Verringerung der Ölförderung jetzt die neue Norm sind.

Einige große OPEC-Mitglieder sind nicht gerade zufrieden. Auf dem jüngsten Treffen in Wien haben drei Mitgliedstaaten – Iran, Irak und Venezuela – versucht, aber es ist ihnen nicht gelungen, ein Veto gegen das Streben nach mehr Produktion einzulegen. Die Produktion in Venezuela geht sogar zurück. Der Iran, der mit einer stillschweigenden US-Wirtschaftskriegserklärung konfrontiert ist, steht unter Druck, die Produktion zu erhöhen. Und der Irak wird Zeit brauchen, um die Produktion zu steigern.

Goldman Sachs besteht darauf: „Der Ölmarkt bleibt defizitär…. und erfordert eine höhere Kernförderung der OPEC und Russlands, um einen Lagerabbau bis Jahresende zu vermeiden.“ Goldman Sachs erwartet, dass die Produktion der OPEC und Russlands bis Ende 2019 um 1,3 Millionen Barrel pro Tag steigt. Händler am Persischen Golf haben der Asia Times gesagt, das sei unrealistisch:

„Goldman Sachs hat nicht die Zahlen, um zu behaupten, Russlands und Saudi-Arabiens hätten die Fäjhigkeit, so viel Öl zu produzieren. Das wären höchstens eine Million Barrel pro Tag. Und es ist zweifelhaft, dass Russland versuchen wird, dem Iran zu schaden, selbst wenn es die Fähigkeit dazu hätte.“

Theoretisch koordinieren Russland und der Iran, beide unter US-Sanktionen, ihre Energiepolitik. Beide sind daran interessiert, der US-Schieferindustrie entgegenzuwirken. Top-Energieanalysten gehen davon aus, dass diese nur mit einem Ölpreis von 100 Dollar pro Barrel hochprofitabel wird. Und Öl und Gas, das in den USA durch Fracking erzeugt wird, ist eine kurzfristige Sache; die Lagerstätten werden in 15 Jahren weitgehend erschöpft sein. Außerdem kann die wahre Geschichte sein, dass Schieferöl am Ende nichts anderes als ein Ponzi-Schema ist.

Das waren die Zeiten, in denen die Obama-Regierung Riyadh befahl, einen de facto Ölpreiskrieg auszulösen, um sowohl Russland als auch dem Iran zu schaden. Doch das Spiel ändert sich drastisch, wenn Venezuela eine Million Barrel pro Tag in der Produktion verliert und der Iran unter den bevorstehenden Sanktionen eine weitere Million verlieren könnte.

Wie die Asia Times berichtet hat, kann die OPEC (plus Russland) ihre Produktion bestenfalls um 1 Million Barrel pro Tag steigern. Und das würde Zeit brauchen, denn, wie die Händler am Persischen Golf sagten: „800.000 Fässer weniger pro Tag sind auf eine Erschöpfung der Lagerstätten zurückzuführen, die nicht wiederhergestellt werden kann.“

Ölproduzenten wollen keine hohen Preise

Die meisten Ölförderländer wollen keine hohen Ölpreise. Dann geht die Nachfrage zurück, und der gefürchtete Wettbewerb – in Form von Elektrofahrzeugen – bekommt einen großen Schub.

Das erklärt zum Teil, warum sich Riad im Preiskampf in Wien durchgesetzt hat. Saudi-Arabien ist der einzige Produzent mit einigen freien Kapazitäten; die realen Zahlen sind eine Quelle endloser Debatten in Energiekreisen. Der von den USA sanktionierte Iran seinerseits benötigt dringend zusätzliche Energieeinnahmen und musste dagegen sein.

Unter dem Strich wird der Ölpreis trotz der Vereinbarung in Wien kurzfristig steigen. Analysen von BNP Paribas, unter anderem, sind unumstößlich, dass Versorgungsprobleme mit Venezuela und Libyen sowie die sprichwörtliche „Unsicherheit“ über die Sanktionen gegen den Iran dazu führen, dass „die Ölpreise trotz der OPEC+-Entscheidung in den nächsten sechs Monaten weiter steigen werden“.

Irans Erdölminister Bijan Zanganeh hat sein Bestes getan, um zu verharmlosen, wie viel Öl wirklich wieder auf dem Markt sein wird. Zusammen mit den Händlern am Persischen Golf weiß er sicher, dass das nicht mehr als 1 Million Barrel pro Tag sein können und dass eine solche Leistungssteigerung Zeit braucht.

Wenn man bedenkt, dass Riyadh realpolitisch einfach keine „Entscheidung“ in der Ölpolitik erlaubt ist, ohne sie vorher mit den USA abzuklären, bleibt abzuwarten, wie Washington auf die neue, langfristige Riyadh-Moskau entente cordiale reagieren wird. Was die Geopolitik des Erdöls betrifft, so ist dies in der Tat der große Wendepunkt.

Wie gewohnt

Die große Unbekannte ist, wie sich der US-Wirtschaftskrieg gegen die Ölexporte des Iran entwickeln wird.

Irans Zanganeh ist ziemlich realistisch gewesen; er erwartet nicht, dass Käufer irgendwelche Sanktionen von Washington erhalten. Total und Royal Dutch Shell haben bereits aufgehört zu kaufen.

Irans beste Ölkunden sind, in dieser Reihenfolge: China, Indien, Südkorea und die Türkei.

Indien wird iranisches Öl mit Rupien kaufen. China wird auch völlig unbeeinflußbar für das Kommando der Trump-Administration sein. Sinopec zum Beispiel braucht dringend iranisches Öl für neue Raffinerien in verschiedenen chinesischen Provinzen und wird nicht aufhören zu kaufen.

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci sagte unverblümt: „Die Entscheidungen der Vereinigten Staaten in dieser Frage sind für uns nicht bindend“. Er fügte hinzu: „Wir erkennen keine anderen Interessen als unsere eigenen an.“ Der Iran ist mit einem Anteil von fast 50 % an den Gesamtimporten die Nummer eins unter den türkischen Öllieferanten.

Und der Irak wird die strategische Energiekooperation mit dem Iran nicht aufgeben. Lieferkettenregel; Bagdad schickt Öl von Kirkuk zu einer Raffinerie in Kermanshah im Iran und erhält raffiniertes iranisches Öl für den Südirak.

Russland wird sich nicht von seiner Absicht zurückziehen, 50 Milliarden Dollar in die iranische Energieinfrastruktur zu investieren.

Japan und Südkorea setzen sich stark für Verzicht ein. Nach Angaben des südkoreanischen Energieministeriums: „Wir sind in der gleichen Position wie Japan. Wir sind in Gesprächen mit den Vereinigten Staaten und werden weiter über eine Ausnahmeregelung verhandeln.

In einer weniger hobbesschen Welt würden die EU-3 (Frankreich, Großbritannien und Deutschland) sowie China und Russland – die alle das Atomabkommen mit dem Iran ausgehandelt haben, das als Joint Comprehensive Plan of Action oder JCPOA bekannt ist, zusammen mit Japan und Südkorea den USA sagen, dass der einseitige Wirtschaftskrieg der Trump-Regierung gegen den Iran in Wirklichkeit eine Verletzung eines von der UNO gebilligten Vertrags ist und Nationen, die sich zum Schutz des JCPOA verpflichtet haben, völlig außer Acht lässt. In der realen Welt wird das aber nicht passieren.

Es dreht sich alles um Energie

Wieder einmal wird die Entwicklung an der Shanghai Energy Stock Exchange entscheidend sein. Petro-Yuan-Kontrakte begannen Ende März mit dem Handel. Im Mai deckten sie bereits 12% des Weltmarktes ab. Der Preis für ein Barrel Öl in Yuan schwankt zwischen Brent und West Texas Intermediate (WTI).

China verzichtet auf Einschränkungen und setzt gleichzeitig auf Saudi-Arabien und den Iran. China Investment Corp. kann gut 5% von Aramco kaufen, zu ungefähr 100 Milliarden $. Parallel dazu hat China 2012 begonnen, für iranisches Öl in Yuan zu zahlen. Wenn sich die Europäer anschließen, wie von iranischen Top-Analysten erwartet, könnte das Volumen des Energiegeschäfts mit China bald 40 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen.

Der Iran ist fest mit dem Petro-Yuan verbunden. Der Iran kann sich nun auf eine gut versicherte Flotte von Supertankern verlassen, um sein eigenes Öl zu exportieren. Die iranische Berechnung besagt, dass der Wirtschaftskrieg in Washington zu höheren Ölpreisen führen wird. Selbst wenn die Exporte des Iran darunter leiden, könnten die Energieeinnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Im Schatten all dieser dramatischen Eruptionen finden wir einige überraschende Daten. Der Iran – und Russland – können auf erstaunlichen Öl– und Gasreserven von 45 Trillionen $ sitzen. US-Fracking ist weitgehend ein Mythos. Saudi-Arabien hat bestenfalls noch für 20 Jahre Ölversorgung. Es dreht sich alles um Energie – die ganze Zeit.

Die üblichen Verdächtigen werden sich kaum zurücklehnen, während das endlos dämonisierte Russland, genau wie Norwegen, durch Öleinnahmen und massive Leistungsbilanzüberschüsse eine solide Mittelschicht aufbaut. Die Alarmglocken läuten gleich, nach dem Motto „Putin hat die OPEC übernommen“. Tatsächlich war es Putin, der Mohammad bin Salman (MBS) davon überzeugt hat, die US-Schieferoffensive gemeinsam zu bekämpfen.

Das Rätsel OPEC-plus-Iran ist noch lange nicht gelöst. Nur eines ist sicher: Die Zukunft buchstabiert brutale, verdeckte Ressourcenkriege.

