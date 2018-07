Die NATO auf der Couch: Projektion

von Patrick Armstrong – http://www.theblogcat.de

Die „NATO“ kann ein ziemlich schwer fassbares Konzept sein: Libyen war eine NATO-Operation, auch wenn Deutschland sich rausgehalten hat. Somalia war keine NATO-Operation, obwohl Deutschland dabei war. Kanada, ein Gründungsmitglied der NATO, war in Afghanistan, aber nicht im Irak. Einige Interventionen sind NATO, andere nicht. Aber es bedeutet nicht wirklich viel, denn die NATO ist nur eine Kiste mit Ersatzteilen, aus der Washington „Koalitionen der Willigen“ zusammenstellt. So ist es für mich einfacher, „NATO“ zu schreiben anstatt „Washington plus/minus diese oder jene Lakaien“.

Ständig hören wir, dass Putin „den Informationskrieg gewinnt“ oder „wir haben kein Gegenmittel gegen Russlands Informationskrieg“. Unsinn. Der eigentliche Informationskrieg wird von der „Brigade 77“ der britischen Armee geführt, jenen Soldaten aus Fort Bragg, dem Kompetenzzentrum der NATO in Tallinn, Estland. Oder von der BBC, RFE/RL, Deutsche Welle, AFP u.a.; jedes Budget beträgt ein Vielfaches von RT. Sie manipulieren, dominieren, datieren zurück; dagegen ist Moskau ein kleiner Anfänger.

Ich bin kein Psychiater oder irgendein Psychologe, aber ich kann nicht umhin, die Projektion und Manipulation (das Gaslighting) zu bemerken, das von Washington und seinen Gefolgsleuten praktiziert wird. Sie beschuldigen Russland für Dinge, die sie tatsächlich selber tun – die Projektion – und sie manipulieren unsere Wahrnehmung der Realität – das Gaslighting. Um das Gaslighting werde ich mich im nächsten Aufsatz kümmern.

Hier nochmal die Wikipedia-Definition:

Projektion bezeichnet in der Psychologie allgemein − und von Schulen unabhängig − einen Abwehrmechanismus. Der Begriff Projektion umfasst das Übertragen und Verlagern eines innerpsychischen Konfliktes durch die Abbildung eigener Emotionen, Affekte, Wünsche und Impulse, die im Widerspruch zu eigenen und/oder gesellschaftlichen Normen stehen können, auf andere Personen, Menschengruppen, Lebewesen oder Objekte der Außenwelt.

Eine andere Quelle nennt es „Verteidigungsmechanismus“

Psychologische Projektion bedeutet, unerwünschte Gefühle oder Emotionen auf jemanden anderen zu projizieren, anstatt sie zuzugeben oder damit umzugehen.

Die Einmischung: Russland! Russland! Aber in Wahrheit tut es die NATO

Russland, so heißt es, habe sich in die US-Präsidentschaftswahlen eingemischt. Und in den Brexit, in Frankreich und Deutschland, Ungarn, Griechenland, Populismus und und und. Die amerikanische Story hat sich von ihrer ursprünglichen Version eines Versuches, Trump zu wählen, in den Versuch verwandelt, in der US-Gesellschaft Zwist zu säen. Die NYT versucht zu erklären, wie beide Storys zusammenpassen. Die Absurdität der Anklage zeigte sich, als die rund 3.500 Facebook-Anzeigen der von der Internet Research Agency bezahlten Anzeigen aufgedeckt wurden: Sie waren überall. Noch amüsanter ist, dass Mueller, der davon ausging, es sei sicher, ein russisches Unternehmen anzuklagen, sich jetzt vor den Beweisen drücken will, jetzt wo die Anwälte des russischen Unternehmens aufgetaucht sind. Wenn die Angelegenheit überhaupt vor Gericht kommt, dann zeigt sie wahrscheinlich, dass die ganze Aktion ein Betrug war, der entworfen wurde, um an Interessensgruppen Werbung zu verkaufen. (was erklären würde, warum die Mehrheit der Anzeigen nach der Wahl erschien: Die Wahl war der Köder für diese Gruppen.)

Und diese Projektion ist am offensichtlichsten: Die USA sind bei weitem der Weltmeister im Einmischen in die Wahlen anderer Völker. Kein geringeres als das Establishment-Fabrikat Washington Post (einer der Hauptakteure bei der Aufrechterhaltung der „Putin war’s“-Hysterie) hat viele davon aufgezählt: „Die lange Geschichte der USA, sich woanders in Wahlen einzumischen“; aber frommerweise haben sie darauf gepocht, dass „die Tage ihres schlimmsten Verhaltens lange zurückliegen“.

Eine schnelle Ablenkung von der schmutzigen Realität der manipulierten Nominierung der Demokratischen Partei – „gebt nicht uns die Schuld, dass wir es getan haben, sondern Russland, weil sie es aufgedeckt haben!“ – Russland wird das zugeschrieben was man selbst verleugnet. Die tatsächliche Einmischung kam, wie wir jetzt erfahren, nicht von außen von Russland, sondern unter anderem von innen, von FBI-Beamten.

Ein Lehrbeispiel für eine Schuldzuweisung, nicht wahr?

Die russische Bedrohung, die von der NATO geschaffen wurde

Die NATO-Erweiterung ist eine einzige Projektion: Die NATO expandiert, um der Bedrohung zu begegnen, die ihre Erweiterung mit sich bringt. Die NATO rechtfertigt sich, indem sie vorgibt, die von ihr geschaffenen Probleme zu lösen: Kanada/Libyen führt zu Libyen/Mali und das führt zu Kanada/Mali. Als die Dokumente über das gebrochene Erweiterungsversprechen veröffentlicht wurde, da sahen wir, dass das eigene „falsche Erinnerungssyndrom“ auf Moskau projiziert wurde.

Diese NYT-Schlagzeile vom letzten Jahr verschiebt perfekt die Schuld: „Russlands Militärmanöver nahe der NATO-Grenze wecken Angst vor einer Aggression“

Wenn ihre Fake News scheitern, dann gibt die NATO Russland die Schuld

Erinnert sich jemand an das lesbische Mädchen („Gay Girl“), das über die Schrecken der Lebens in Syrien unter Assad twitterte?

https://www.theguardian.com/world/2011/jun/13/syrian-lesbian-blogger-tom-macmaster

Weder lesbisch noch Mädchen, und auch nicht Damaskus. Wie wäre es mit Sarah Abdallah, die, wie uns die BBC erzählt, „eine mysteriöse und möglicherweise fiktive Berühmtheit in den sozialen Medien ist, die ständig pro-russische und Pro-Assad Botschaften twittert“. Aber die gibt es wirklich. Aber die Meisterin der Champions ist mit Sicherheit Bana aus Aleppo, deren Englischkenntnisse so dramatisch zurückgingen als sie rauskam (und nur wenige haben sich gefragt, wie ihre Internet-Verbindung in einer zerstörten Stadt so gut sein konnte).

Interviewer: „Magst du das Essen in Istanbul?“

Bana Alabed: „Ja.“

Interviewer: „Was magst du?“

Bana: „Rettet – rettet die Kinder in Syrien.“