Nicht ein einziger Krieg in den vergangenen Jahren ist begonnen worden ohne die mächtige Presse «Artillerie» – RT Chef-Redakteurin

Bild: Margarita Simonyan, Xi Jinping und Putin

Aus dem Englischen: Einar Schlereth

Es hat in letzter Zeit keinen Krieg gegeben, der ohne „eine mächtige Presseartillerie“ und „Präzisionsbombardierung“ durch die Medien begann, durch TV, Radio, Zeitungen und online Werkzeuge, sagte RT-Chefredakteurin Margarita Simonyan vor Präsident Putin und dem chinesischen Führer Xi Jinping.

Simonyan äußerte ihre Besorgnis über den wachsenden und oft hemmungslosen Einfluss der Medien und die Art und Weise, wie er die Welt um uns herum verändert, während des Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Moskau.

„Wir leben in einer einzigartigen Zeit, in der die Medien – die so genannte vierte Gewalt – in vielen Ländern versuchen, die erste zu werden, und manchmal auch die erste werden: Sie bestimmen die Spielregeln, kontrollieren die öffentliche Meinung, ändern nicht nur die Einstellung der Menschen gegenüber einem Führer oder einem Staat, sondern verändern die Werte ganzer Gesellschaften“, sagte die Chefredakteurin von RT.

RT trennt Fakten von Fälschungen mit neuem Online-Projekt. Die Medien sind zu einer Waffe und einem lebensverändernden Werkzeug geworden, sagte Simonyan.

Die Medien können auch die Wahrnehmung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verändern, wie z.B. „einen unbekannten, gewöhnlichen Menschen, wie Barack Obama, über Nacht zum Helden einer Generation machen oder umgekehrt, den Helden einer Generation, wie Julian Assange, zu einem Geächteten und Außenseiter zu machen“.

Mehr noch: „Die Medien können das Schicksal ganzer Nationen, ihrer Führer und manchmal sogar die Grenzen verschieben: Zum Beispiel wäre der Kosovo ohne einseitige und parteiische Berichterstattung durch alle Weltmedien, durch den so genannten Mainstream ohne Ausnahme nicht möglich gewesen“, fügte Simonyan hinzu.

Die Wirkung der Medien kann und ist oft absichtlich schädlich und verderblich, sagte sie.

„Diese Macht der Presse, manchmal grenzenlos, kann für das Gute genutzt werden – wenn wir Unschuldige retten, Ungerechtigkeit, Tyrannei, Korruption bekämpfen – oder um Schaden anzurichten, wenn die Medien für die aggressive Außenpolitik eines Landes sorgen und sie mit passenden Bildern veranschaulichen“.

Simonyan lieferte auch ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie die Medien die Erzählung an ihre Agenda anpassen.

Fünf Jahre alter verwundeter syrischer Junge Omran Daqneesh. Mahmoud Rslan / Aleppo Media Center / Global Look Presse

„Jeder erinnert sich an den Jungen Omran, der zu einem Symbol für Assads sogenannte Grausamkeiten wurde. Dieses Foto war auf den Titelseiten aller Weltmedien, verbreitet durch den gesamten Mainstream. Natürlich, wer hätte nicht Mitleid mit einem Jungen, der unter den Trümmern ausgegraben und mit Blut und Ruß bedeckt ist? Wir haben die Familie des Jungen vor einem Monat gefunden. Sein Vater unterstützt Assad, und er erzählte uns die wirklich beängstigende Geschichte, wie eine berüchtigte humanitäre Organisation den Jungen im Grunde genommen seinem Vater aus den Händen gerissen hat, ohne ihn Erste Hilfe leisten zu lassen, um die Fotos zu machen und sie den Journalisten zu geben. Aber der Vater wird nicht gehört.“

Manchmal scheint es, dass einige Medien auf jedes Mittel zurückgreifen können, um sicherzustellen, dass ihre Agenda an Ort und Stelle bleibt, und hier ist, wo gefälschte Nachrichten in handliches kommt, sagte Simonyan. Dabei werden nur wenige Länder so oft und konsequent angegriffen wie China und Russland, fügte sie hinzu.

„Gefälschte Nachrichten sind zu einer Falle geworden, die Millionen von Menschen verleiten, denen man schon lange nicht mehr trauen sollte. Die Lügen, die früher den Boulevardzeitungen vorbehalten waren, machen jetzt die Runde in den Medien der Welt, und von ihren Seiten werden diese Lügen den frisch gebackenen Führern in den Mund gelegt.“

Etienne Laurent Macron führt eine ‘betrügerische Propaganda’ gegen RT – aber #ZeroFactsGiven (ohne Fakten zu liefern)

Ein erstaunliches Beispiel, sagte Simonyan, ist der neue französische Präsident Emmanuel Macron, der zusammen mit seinen Mitarbeitern darauf bestanden hat, dass RT und die Sputnik News Agency während der Wahlen gefälschte Nachrichten über ihn verbreiten – etwas, was nie passiert ist.

„Wir haben sie nie veröffentlicht, das ist einfach nicht passiert“, sagte sie. „Aber niemand ist wirklich daran interessiert, es geht darum, die Aufmerksamkeit abzulenken.

Eine ähnliche Geschichte geschah mit Hillary Clintons Korrespondenz, als sich niemand in den Mainstream-Medien dafür interessierte, worum es in den E-Mails ging oder welche Art von Licht sie auf die US-Politik warfen, aber sie waren daran interessiert, wer sie durchsickern ließ – das müssen russische Hacker sein.“

Sie forderte die chinesischen Medien auf, mit zu machen, um ein Bild zu vermitteln, das weit entfernt von den Mainstream-Medien, aber näher an der Wahrheit sein könnte.

„Die Welt, in der jeder das gleiche Lied singt und keine anderen Stimmen, keine anderen Lieder hört, ist eine gefährliche Welt. Es ist eine Welt, wo sie unter Anfeuerung durch MainsStreamMedien den Irak, Libyen, Syrien bombardieren, dann Al-Qaida oder ISIS auf die Beine stellen und sich dann vor ihr fürchten. Unser Land hat dem Westen wiederholt angeboten, den Terrorismus gemeinsam zu bekämpfen, in Syrien und in der ganzen Welt. Der Westen will es nicht gemeinsam tun, also machen wir nicht den gleichen Fehler bei unseren Erfahrungen. Heute bieten wir Ihnen, unseren chinesischen Kollegen, an, den Informationsterrorismus gemeinsam zu bekämpfen.“

Mit Hilfe von Deepl übersetzt.

Quelle – källa – source

